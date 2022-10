–

Desde el programa radial APU RADIO transmitido por FM La Patriada, dialogaron con Julio Pasquarelli, vicerrector del colegio Mariano Acosta, sobre las tomas en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, los reclamos estudiantiles y las intimidaciones del gobierno porteño. «Es muy importante entender que las escuelas no pueden dejar entrar al periodismo para mostrar en qué estado se encuentran hoy. Si esto fuera posible, se asustarían del estado en que se encuentran». Por Mario Hernández

¿Cuáles son las demandas de las y los estudiantes del Colegio Mariano Acosta?

Julio Pasquarelli: Las demandas son muchas. El Mariano Acosta está cerca de cumplir 150 años, es decir, es una escuela que necesita mantenimiento permanente. Como docente y vicerrector, se me presenta una institución que se está viniendo abajo. Sin ir más lejos, este año tuvimos una frazadazo porque no funcionaban las calderas y los chicos se morían de frío. Los reclamos tienen que ver con pedidos que hicimos formalmente y a través de los canales correspondientes y por los que nunca tuvimos respuesta.

¿Cómo es tu relación con las y los estudiantes de la institución?

J.P: Hace 25 años que doy clases en el Mariano Acosta. Elegí esta profesión, amo enseñar y estar en el aula, pero también amo a las y los estudiantes a los que se les reconocen sus derechos y a las y los docentes. Antes de ese discurso que di en el marco de la toma, estaba lleno de bronca e indignación tras haber sufrido casi un atentado dentro de la escuela.

Vos también fuiste víctima de casi un atentado, ¿es así no?

J.P: Sí. Me amenazaron después de un viernes, a punto de cumplir el protocolo de toma, ni siquiera llegamos a terminar el protocolo y la luz empezó a cortarse. Las familias detectaron que los cortes podían estar a cargo de alguna persona relacionada a la empresa a cargo del mantenimiento de la escuela. Yo me quedé en la vereda desde las 18:30 hasta las 7/8:00 del día siguiente cuidando a las y los estudiantes, ya que por protocolo cuando hay toma las autoridades educativas no pueden entrar a la escuela. Las y los estudiantes estaban muy angustiados y preocupados, pero se sintieron apoyados por todas las autoridades del colegio, los docentes y familias. Esta situación generó una empatía en el resto de las escuelas y colegios porque se fue planteando que hay un gobierno de la Ciudad y una cartera como la educativa que quiere imponer y disciplinar sin escuchar.

El Gobierno de la Ciudad en vez de escuchar a las pibas y los pibes ha tomado actitudes represivas. En estos momentos, donde se dice que las juventudes se están situando a la derecha, ¿qué futuro avizorás?

J.P: Yo tengo mucha preocupación por el destino político de nuestra patria y el continente. Me preocupa este giro hacia la derecha porque es un giro peligroso, de mucha violencia y odio. Yo no voy a hablar de las amenazas que sigo recibiendo porque sería desdibujar el reclamo de las escuelas, pero hoy no hay una intención de sentarse a dialogar como en otros momentos, sino de anular al otro considerándolo enemigo.

El Mariano Acosta tiene en su Centro de estudiantes que tiene distintas facciones, incluso las personas que dentro del colegio pueden situarse a la centro-derecha repudian estos actos de violencia tan grandes. Vos pensá que hubo escuelas como el Lengüitas, a las que han empezado a vigilar con drones, donde les piden el DNI a menores o les tocan la puerta a sus familias para notificarlos de cédulas contravencionales. Por eso, frente a cualquier situación de amenaza o amedrentamiento, las familias pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo. Ellos se han postulado como parte querellante en nuestra escuela por las sospechas al atentado que sucedió.

¿Cuál es el rol de los sindicatos frente a los reclamos de las y los estudiantes?

J.P: Prefiero mantenerme alejado de cualquier cuestión sindical, más allá de que estoy sindicalizado. Hubo una marcha y convocatoria de paro para visibilizar lo que está sucediendo por parte de la comunidad educativa.

Para nosotros es importante plantear que el estado edilicio del colegio es muy complejo. Hoy por hoy, cuando decían que se caía la escuela pública, en realidad, era que querían que la escuela pública se caiga que es muy distinto. Nos están castigando cortándonos proyectos educativos, nos están imposibilitando cualquier programa educativo como castigo.

Se quiso instalar en los medios que las tomas están a cargo de minorías ¿tenés idea cómo responden las y los chicos que no están de acuerdo con las mismas?

J.P: En realidad, lo que quiero plantear es que yo no estoy a favor de las tomas, no creo que sean la manera de resolver un conflicto, pero creo que las y los estudiantes están sintiendo que no tienen otro modo de reclamo y visibilización. Los Centros de estudiantes no toman resoluciones porque sí y en el Mariano Acosta el 97% votó a favor de la toma.

Es muy importante entender que las escuelas no pueden dejar entrar al periodismo para mostrar en qué estado se encuentran las escuelas hoy. Si esto fuera posible, se asustarían del estado en que se encuentran.