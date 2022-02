–

An谩lisis de los fen贸menos ecol贸gicos que est谩n afectando al planeta y a Argentina en particular.

M.H: Escribiste 鈥淎rgentina en el horno鈥 una nota que hace referencia a la situaci贸n que estamos viviendo, incendios, fracking, megaminer铆a, la situaci贸n que se vive en la Costa atl谩ntica con los proyectos de prospecci贸n petrolera. Me gustar铆a que compartieras los temas que desarroll谩s all铆.

S.S: Son temas que venimos hablando hace un tiempo pero que me pareci贸 oportuno retomar en funci贸n de la ola de calor que atraves贸 el pa铆s hace unas semanas y que esperemos que la gente no se olvide de lo que pas贸 porque aqu铆, a veces, el calor tambi茅n derrite la memoria.

Es la s铆ntesis de una sinergia de fen贸menos que no son casuales, no es un destino divino, no es algo inevitable, no es algo natural, en todo caso es la respuesta natural de un planeta que suda fiebre porque ha sido muy enfermado y castigado por la actividad del hombre y entonces esa es su respuesta.

Lo importante es entender que esto se puede por lo menos mitigar. Hay fen贸menos que son de car谩cter m谩s general como todo lo que genera el calentamiento ambiental. Es algo que se ha adelantado en el tiempo respecto a las primeras predicciones que dec铆an c贸mo iba a afectar al planeta y ya estamos recibiendo directamente las consecuencias del calentamiento en un sinf铆n de fen贸menos bastante claros de diagnosticar y de reconocer.

Aqu铆 en la Argentina estamos aportando un grano de arena importante para que estas cosas ocurran. La deforestaci贸n salvaje que se est谩 haciendo en la zona de los pocos bosques que quedan, de los montes que se quitan.

M.H: Un tema en el que no hay grieta.

S.S: Ha habido una continuidad absoluta desde siempre. Aquellos que hablaban de la d茅cada ganada tienen que reconocer que en esa d茅cada ganada se multiplicaron los proyectos de megaminer铆a, se ampli贸 la sojizaci贸n, fue en todo caso un gobierno peronista de Menem y con Sol谩 a la cabeza en Agricultura, que autoriz贸 la soja transg茅nica en la Argentina.

M.H: Hay toda una campa帽a que est谩 llevando adelante la Agencia Paco Urondo (APU) m谩s que justificando, promoviendo todo este tipo de iniciativas y respecto de la sojizaci贸n y la soja transg茅nica, all谩 por el a帽o 1996, dice 鈥渓a 煤nica revoluci贸n agraria que se dio en la Argentina鈥, t茅rmino que me sorprendi贸, yo creo que ni la burgues铆a agraria lo ha utilizado.

S.S: Cuando surge ese proceso el suplemento agrario de Clar铆n estaba dirigido por el Ingeniero Huergo, que tiene una trayectoria en el movimiento estudiantil de izquierda, de hecho hab铆a militado en un momento en una agrupaci贸n trotskista y despu茅s en esas par谩bolas que tiene la vida termin贸 defendiendo los intereses de las grandes oligarqu铆as y las corporaciones internacionales, y se encargaba de escribir semana tras semana algo as铆 como el poroto m谩gico.

Huergo fue el primero en utilizar esta idea de la revoluci贸n de la soja. Tuvo pol茅micas con alguna gente que ya en ese momento cuestionaba la falta de solidez de sus argumentos, entre ellos Alberto Lapolla, otro ingeniero agr贸nomo que fue un cr铆tico muy duro y muy fundado de todos los fen贸menos que iba a producir la sojizaci贸n y que de hecho pasados 25 a帽os el resultado ha sido ese.

Otro elemento que se maneja con respecto a la megaminer铆a, al fracking, a la expansi贸n del agronegocio en general o la explotaci贸n petrolera en zona de riesgo es que eso va a terminar con la pobreza, porque hoy el argumento es decir que con un pa铆s con el 40% de pobreza c贸mo te vas a negar a recibir inversiones.

La realidad es que despu茅s de 25 a帽os de sojizaci贸n tenemos 40% de pobreza, no hay ning煤n elemento serio que demuestre que haber utilizado la soja transg茅nica, haber liquidado un mont贸n de 谩reas de producci贸n local de otra escala de alimentos y otros tipos de alimentos, el haber expulsado con la poluci贸n de agua a comunidades enteras del campo, envenenado el agua, etc., eso no solamente contamin贸 sino que adem谩s gener贸 una enorme pobreza.

La verdad que lo de la APU, dicho entre nosotros, es una verg眉enza. El viraje que han producido yo no s茅 a qu茅 atribuirlo, si es un tema econ贸mico que les genera financiaci贸n para su proyecto, pero la verdad que es vergonzoso c贸mo defienden los intereses de las corporaciones.

M.H: A m铆 me llama la atenci贸n incluso apelando a cient铆ficos.

S.S: S铆, hay gente que te fundamenta la tortura cient铆ficamente. Vos pod茅s encontrar cient铆ficos, como dir铆a Gramsci, cuando 茅l hablaba del intelectual org谩nico no solo se refer铆a a un intelectual org谩nico de la izquierda, la derecha tambi茅n tiene muchos intelectuales org谩nicos funcionales que escriben para que estas ideas se desarrollen. No solamente los periodistas, en las universidades y en otros 谩mbitos encontr谩s muchos tambi茅n.

M.H: S铆, porque ac谩, m谩s all谩 de esta an茅cdota, la APU polemiza contra lo que ellos llaman el ecologismo salvaje, pero evidentemente toda esta cuesti贸n que estamos conversando ha pasado a ser una prioridad pol铆tica del Estado.

S.S: Est谩 basado en un modelo civilizatorio que ha puesto en peligro su naturaleza y la vida del planeta. Hay tantos argumentos incontrovertibles que ya no es un tema de podr铆a pasar o de modelo te贸rico, es absolutamente comprobable que est谩n desapareciendo especies, que est谩 cambiando el clima, que en zonas 谩ridas ahora hace fr铆o, que ahora donde hac铆a fr铆o hace mucho calor, tenemos crisis h铆dricas.

M.H: Dejaron caer el proyecto de la Ley de Humedales por tercera vez.

S.S: Yo en la nota digo que la 煤nica manera de defenderse contra el calor es cuidando los bosques, los humedales, los montes nativos, terminando de hacer este tipo de explotaci贸n del agua. Todos aquellos que defienden este modelo productivo que adem谩s es un modelo que nos retrotrae a una forma de explotaci贸n primitiva, que critican a la oligarqu铆a y volvemos al modelo de exportaci贸n de productos primarios, a diferencia de lo que era la oligarqu铆a en su momento ahora estamos devastando la tierra, devastando la vida en general porque est谩n desapareciendo especies y no solamente en el mundo porque en la Ciudad a veces esa cosa de porte帽o-centrismo nos hace que miremos para otro lado, salvo cuando tenemos calor o se nos corta la luz.

En las otras provincias est谩n pasando fen贸menos como, por ejemplo, en C贸rdoba se secan los r铆os y las orillas est谩n llenas de peces muertos, n煤cleos pesqueros que no tienen c贸mo sobrevivir, comunidades enteras que se tienen que ir porque el agua que sale de la napa est谩 envenenada. Si vos le茅s los informes de organizaciones internacionales, en el mundo hay 120 millones de personas que se dedican a la pesca artesanal que est谩n siendo amenazadas por el offshore. Ha habido movilizaciones inclusive en la sede de la empresa que quiere hacer la exploraci贸n ac谩 en la Argentina. Cualquier cosa que se escriba a favor de esto, est谩 claro que no puede ser considerada seria y solamente responde a intereses econ贸micos cortoplacistas porque saben que a la larga van a pagar con la degradaci贸n de la Tierra.

M.H: Cuando se dieron las primeras movilizaciones el 4 de enero contra la explotaci贸n petrolera yo estaba en Gesell y participamos con mi compa帽era, 茅ramos alrededor de 300 personas y me llam贸 la atenci贸n la cantidad de j贸venes, el 95% eran j贸venes menores de 30 a帽os. Paralelamente a esta ofensiva extractivista se ha empezado a generar un movimiento importante. Vos mencionabas, por ejemplo, esta actividad que se dio el otro d铆a frente a la embajada de Noruega, que fue parte de una actividad m谩s general y una de las cosas que m谩s me sorprendi贸 tambi茅n fue que charlando con el due帽o del hotel, donde yo estaba vacacionando, no ten铆a muy claro de qu茅 se trataba. Yo me pregunto c贸mo puede ser que la C谩mara hotelera o los empresarios vinculados a la gastronom铆a y al turismo no reaccionen frente a esto.

Robo para la corona

S.S: Es un debate que llevar铆a mucho tiempo. Lo fundamental es que hay una generaci贸n que se ha formado con otra conciencia en relaci贸n al medio ambiente, ser parte de la Naturaleza, no dominadora, sino parte. Me parece que no es un hecho casual y hay una cuesti贸n generacional, nosotros que fuimos j贸venes tambi茅n apost谩bamos al futuro y el futuro ahora es de ellos, en todo caso nosotros podemos ver una parte de la crisis pero si las cosas no cambian estamos condenando a la muerte a generaciones j贸venes o a vivir en un planeta hostil, y es l贸gico que ellos se preocupen por ese futuro porque es suyo.

Tambi茅n es cierto que hay una generaci贸n, para decirlo en palabras tradicionales, que est谩 quebrada, que se ha amansado, ha perdido capacidad de resistencia y no logra seguir el ritmo de todo lo que est谩 pasando en el mundo y sus alrededores y a veces por desinformaci贸n, por falta de voluntad o por agotamiento tambi茅n de haber librado peleas perdidas, etc.

En la nota adem谩s de hacer referencia al medio ambiente hago referencia al tema energ茅tico y en particular a las transportadoras y productoras de electricidad y justamente estoy escribiendo una nota sobre eso porque se cumplen 30 a帽os de la privatizaci贸n de Segba con la Ley de reforma del Estado que dio lugar a la privatizaci贸n de todas las empresas estatales y en particular a las de energ铆a y rompi贸 todo el sistema nacional de energ铆a fragment谩ndolo en partes, privatiz谩ndolo de a pedazos.

驴Cu谩l es la par谩bola de la historia de la pol铆tica argentina? 驴Qui茅n fue uno de los operadores principales de esa mec谩nica feroz de desguace del Estado si no Jos茅 Luis Manzano? Era primero jefe del bloque justicialista en el Congreso y despu茅s ministro del Interior de Menem en el momento que se realizan las privatizaciones. Todo lo que hizo Manzano en su gesti贸n est谩 explicitado en el libro de Verbitsky Robo para la corona porque era una frase caracter铆stica de 茅l cuando le preguntaban d贸nde iba a parar toda la plata de las privatizaciones y en un grupo de amigos dijo 鈥榶o no robo para m铆 robo para la corona鈥 y 茅l era parte de la corona. Fue tal el esc谩ndalo que se fue para Estados Unidos, 茅l dice que a estudiar, pero digamos que tambi茅n debe haber ido para administrar un poco de los dineros que habr谩 recibido a cambio de los favores.

La par谩bola a la cual me refiero es que despu茅s de 30 a帽os Manzano vuelve a la Argentina y va a ser el due帽o de la empresa que privatiz贸, porque hoy en d铆a el due帽o de Edenor es el grupo Vila-Manzano. Adem谩s de comprar Edenor porque, as铆 como N茅stor le permiti贸 a Mindlin apropiarse de Edenor y vaciarla, usar los subsidios y no hacer ning煤n trabajo para mejorarla, cuando Mindlin decide vender porque se va a dedicar a otras 谩reas de la energ铆a, Pampa Energ铆a, al transporte, a la producci贸n, etc., adem谩s de sus negocios en fondos financieros, ahora Alberto Fern谩ndez le autoriz贸 a Manzano quedarse con Edenor la principal distribuidora de electricidad del pa铆s.

Manzano es propietario de 49 medios en el pa铆s, entre radios y diarios, entre ellos una parte del Grupo Am茅rica, incluido el canal A24 donde esta Feinman que es un enemigo feroz e infame del gobierno y a pesar que es la radio de alguien que tiene contactos regulares con Sergio Massa, porque son parte de la misma 茅poca y del mismo grupo, vos te acord谩s que Manzano empez贸 jugando pol铆ticamente con lo que en ese momento pensaba Antonio Cafiero de la Renovaci贸n peronista y despu茅s cuando gana Menem pega el salto y se pasa al menemismo. Y hace poco termin贸 de cerrar un acuerdo con el gobernador radical Gerardo Morales por una minera de litio en Jujuy.

Recuerdo las relaciones estrechas que ten铆a Manzano con otro personaje siniestro que es el 鈥淐oti鈥 Nosiglia. Ambos pensaron el famoso Acuerdo de Olivos que le garantiz贸 a Menem la reelecci贸n, y en el radicalismo se corr铆a la voz que Manzano era el m谩s radical de los peronistas.

Nadie le pregunt贸 de d贸nde vino la plata para comprar toda esa cantidad de empresas que tiene de miner铆a, de vi帽edos, una de las principales fortunas del pa铆s, alguien que tendr铆a que estar preso por todo lo que estaf贸 y se llev贸 del pa铆s. El gobierno le cede a este hombre el control de Edenor, despu茅s de la experiencia nefasta con Mindlin. Hubo otra vez 100.000 usuarios sin luz, imaginemos el drama de aquellos que viven en villas que tienen que soportar el calor, la falta de agua y no tener luz en condiciones precarias. Algunos que se llaman nacionales y populares la verdad es que de eso tienen muy poco.

Hay fen贸menos internacionales, pero hay un aporte serio a la crisis ambiental por las pol铆ticas que se est谩n siguiendo, cuando vos ten茅s 5 o 6 a帽os de incendios seguidos no pod茅s decir que te sorprendi贸; c贸mo puede ser que el presupuesto del ministerio de Medio ambiente este subejecutado cuando se est谩n quemando bosques en todas partes del pa铆s, cuando sab茅s el papel determinante que est谩n cumpliendo los bosques para preservar el clima, el agua, retener la humedad de la tierra.

Cualquier persona que supuestamente est谩 en un ministerio de Medio ambiente no lo puede desconocer, pero en realidad tanto Cabandi茅 como la chica que est谩 en el 谩rea de salud, como otros personajes como Cafiero que est谩 en la pol铆tica exterior, como Manzur que es un delincuente, antiaborto, hace poco apareci贸 el caso de la chica de 10 a帽os que la obligaron a parir por abandono del Estado en una provincia donde Manzur y el ministro de Salud son antiaborto, cuando digo que es un delincuente es porque eso es un crimen. Ya todo eso configura un resultado donde los resultados son evidentes.

M.H: Es el pa铆s con mayor cantidad de agrot贸xicos por habitante y uno de los mayores en el tema de la deforestaci贸n, en provincias como Chaco, Salta, Misiones.

S.S: Cuando uno ve los mapas satelitales de hace 20 a帽os y los vas viendo secuencialmente el nivel de reducci贸n de bosques en la Argentina es una cosa escalofriante.

M.H: A m铆 me sorprendi贸 mucho, nosotros que frecuentamos el Delta, me ha sorprendido que se habla de una reducci贸n del 40 % de su superficie.

S.S: En una 茅poca las bajantes grandes pasaban una vez al a帽o, hoy las ten茅s cada 15 d铆as, hace un mes hubo una bajante enorme tal es as铆 que la lancha colectiva no pod铆a hacer todo el recorrido y ten铆a que volverse mucho antes, y a la gente que estaba del otro lado del r铆o la lancha no llegaba. Y bajaba tanto el agua que en los arroyos laterales pr谩cticamente no hab铆a agua y no pod铆an bombear agua, no ten铆an agua ni para lavarse con 40 grados de calor. Y eso son fen贸menos que se dan en todo el r铆o Paran谩, en Rosario es una tragedia el tema del nivel del agua, las Cataratas est谩n secas, es tan impactante que pareciera que no se puede hacer nada y s铆 se puede, as铆 como se hace para destruir se puede impedir que se destruya.

