April 4, 2023

Tras haber visitado Argentina con varias presentaciones el verano pasado, el músico argentino Pablo Murguier regresó a Francia donde reside desde 2017. Allí participa activamente de las movilizaciones. En esta segunda entrevista el músico nos comparte su visión desde Francia y reflexiona sobre la necesidad de “nivelar hacia arriba” para no perder las conquistas logradas. “Tengo en claro que estoy militando en Francia por cosas que en Argentina a veces ni siquiera existen, y uno de los motivos es decirme que justamente hay un efecto de rebote global y conseguir algunas victorias puede marcar un rumbo y tener un eco en otro lado”, comentó. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Nacido en La Plata en 1988 Pablo Murgier se radicó en Paris en 2017. Es licenciado en Composición Musical de la Universidad Nacional de Quilmes, y Máster en Interpretación de la Música Latinoamericana del siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo. Recientemente visitó Argentina realizando algunas presentaciones en vivo. En aquel entonces se había considerado a sí mismo como «un hijo de la Universidad Pública», en la entrevista anterior. En aquella entrevista realizada en febrero se estaba preparando para una presentación que tuvo lugar en Bebop Club. Allí presentó su ultimo trabajo y compartió momentos junto a otros músicos de este país como el armoniquista Francio Luciani, o la vocalista Mariana Mazú. «Mi último paso por Argentina me permitió en primer lugar reencontrarme con los míos después de mucho tiempo. También hubo espacio para poder mostrar mis últimos trabajos y fue una inmensa alegría poder presentar GARE DU SUD con la sala llena de colegas y gente muy querida», recordó sobre su reciente paso por su tierra natal.

En Marzo regresó a Francia. En ese momento el país estaba movilizado. Macrón, desoyendo las protestas, avanzó con la reforma jubilatoria lo que desató la ira popular. Pero las movilizaciones no se limitan a reclamar solo por una ley sino por diversas medidas tomadas por un gobierno con muy poca legitimidad tras haber logrado la reelección con solo 27% de votos en la primera vuelta y luego con el conocido recurso del «mal menor» ante una amenaza de extrema derecha como lo era Le Pen quien era su contrincante en el ballotage. Pero siempre es mejor la explicación de alguien que lo vive desde el territorio.

«La reforma de la ley de jubilaciones estuvo desde el comienzo en el programa electoral de Emmanuel Macron desde su primer gobierno, en la misma línea de otras medidas adoptadas anteriormente que refuerzan un modelo económico y social de precarización y menor distribución de la riqueza, brecha de desigualdad que aumentó en los últimos años en Francia. Ejemplos de esto son la reforma de la ley de desempleo en 2021 (también sin mayoría en el congreso), sumada a la enorme disminución de impuestos sobre las empresas y la tercerización de diversas cajas sociales.

Macron ganó las elecciones habiendo sido votado solo por el 27% en primera vuelta, y su triunfo en el ballotage el año pasado se debió a que muchos hicieron barrage (bloqueo) a la extrema derecha representada una vez más por Marine Le Pen. Antes de dicho ballotage, salió a pedir apoyo prometiendo consensos democráticos y unos meses después de su reelección las urnas ratificaron esa necesidad de un gobierno colaborativo cuando perdió la mayoría legislativa. Lejos de buscar ese consenso, el último año legislativo su Gobierno decidió promulgar 11 leyes por el artículo 49-3 de la Constitución de la Quinta República Francesa, es decir el equivalente del Decreto de Necesidad de Urgencia en Argentina (DNU). La última de estas promulgaciones es la Ley de Jubilaciones. A pesar de la importancia de tener un debate democrático sobre una ley que va afectar el conjunto de la población y que a la cual la totalidad de los sindicatos, uniones estudiantiles, y la mayoría en el mismo parlamento se opone a dicha reforma (más del 70% de franceses según las encuestas); se utilizaron los artículos 47-1 para acelerar el pasaje del texto en la primera cámara en tiempo récord, el 44-3 para que la votación sea solo parcial, y una hora antes de la votación final en la cámara de diputados el gobierno decidió promulgar la ley impidiendo a los diputados expresarse sirviéndose una vez más del tan discutido artículo 49-3, como lo anunció en su irrupción en la asamblea la primera ministra Elisabeth Borne. Macron insiste en su discurso con la necesidad de respetar el texto integral de la ley y que él mismo ha hecho su camino democrático. Tampoco duda en culpar a la unión de izquierda (NUPES) por la escalada de violencia, de eco-terroristas a los manifestantes y de dar la batalla contra el terrorismo intelectual de la izquierda, palabras para nada ingenuas. Ha declarado que el pueblo que manifiesta es «ilegítimo» porque el verdadero pueblo se expresa a través sus representantes, como si olvidara que estos mismos representantes fueron imposibilitados de votar en la asamblea. Hubo un recurso de censura presentado por la oposición días después, al que le faltaron sólo nueve votos para lograr la disolución del gobierno. El Gobierno presenta esta votación como la validación legítima de la ley, cuando es muy distinto votar a favor o en contra de una ley que votar por la disolución de un gobierno. La ley al día de la fecha está aprobada, y va a perjudicar sobre todo a los más vulnerables : mujeres, trabajadores precarios, inmigrantes, estudiantes», explica sobre la coyuntura política bajo la cual se desarrollaron las protestas.

Pero el músico también alerta sobre la represión de la que fue testigo desde su llegada, pero que se ha ido incrementando a medida que se desarrollaba este conflicto. «Habiéndome mudado a Francia en 2017 poco después de la asunción de Macron, he sido testigo del aumento feroz de la violencia policial, no solo en manifestaciones y no solo contra manifestantes. Una violencia que parece estar absolutamente respaldada tanto por el presidente como por Gerald Darmanin (Ministro del Interior), impulsores de la tan discutida Ley de Seguridad Global, en la cual se incluyen penas para aquellos que filmen o fotografíen a las fuerzas del orden. Ese artículo fue modificado a raíz de la oposición popular que generó el proyecto, pero la lógica persecutoria sigue vigente y actualmente en Francia hay personas que han sido detenidas por insultar al presidente en las redes sociales.

Recientemente con las manifestaciones y un descontento social creciente las violencias se amplificaron, con denuncias de infiltraciones para sembrar el caos en las marchas, preocupación por el accionar policial y condena de numerosos organismos de derechos humanos. El caso más simbólico fue la represión brutal a una manifestación ecologista contra la agricultura intensiva en Sainte Soline la semana pasada, donde la policía utilizó armas de guerra prohibidas en esas circunstancias, y en la cual la gendarmería impidió a los servicios de salud de asistir a quienes lo necesitaban, con el resultado de 200 heridos y 2 personas en coma«.

La urgente necesidad de nivelar hacia arriba

Pablo Murguier esta participando desde su lugar como músico en las manifestaciones. «Estoy participando, vinculado al Sindicato de Músicos del cual formo parte. Se organizaron más de 10 manifestaciones masivas contra la reforma y con seguridad es algo que va continuar hasta la derogación de la ley. Se habla del movimiento de movilizaciones más importante de los últimos 25 años».

Si bien no siempre es posible realizar conciertos públicos en manifestaciones, se sabe que las y los artistas acompañan haciendo su aporte, ya sea desde la percusión, en el caso de la música o con otras propuestas escénicas en otras disciplinas. Pero también desde sus propios escenarios hablándole al público. «Salvo el hecho de haber participado en el grupo de percusionistas en alguna de las manifestaciones, no hay lugar para escenarios en este tipo de movimientos horizontales. Se nota una gran cantidad de artistas que deciden de una manera u otra colaborar en el debate, hablando del tema en sus espectáculos, compartiendo opiniones en las redes sociales, generando contenido, haciendo docencia. Hubo un gran movimiento de ocupación de teatros en 2021 frente a la reforma de la ley de desempleo pero era aún un contexto pandémico y no creo que el escenario sea el mismo en este momento. Seguramente se encuentren otras maneras de llevar adelante el combate y cada uno tiene que encontrar su voz en lo personal y en lo colectivo».

En relación a las diversas coyunturas particulares, la respuesta no debe ser la parálisis. En Argentina se señala a determinados gremios por ganar «un poco mas que otros» y se les censura sus luchas dividiendo a la clase trabajadora, también sucede en diversos contextos globales. Mientras en Francia el detonador fue la reforma que lleva la edad jubilatoria de 62 a 64 años, en Argentina la edad para los varones es de 65, pero se vienen nuevas reformas en esta escalada de ajuste.

«Siempre es difícil pensar en las realidades de los dos países porque son muy distintas, y un mismo debate no tiene la misma significación en un lugar y en el otro. Tengo en claro que estoy militando en Francia por cosas que en Argentina a veces ni siquiera existen, y uno de los motivos es decirme que justamente hay un efecto de rebote global y conseguir algunas victorias puede marcar un rumbo y tener un eco en otro lado. El argumento de «no te quejes porque en tal lado es peor» me parece algo de gente con poco espíritu. No se puede nivelar para abajo la calidad de vida de la gente y avanzar sobre derechos conquistados sólo porque así lo exigen la globalización, el productivismo y el progreso. Pienso que hay alternativas para lograr sociedades a la altura de las desigualdades sociales y de la crisis ecológica, y que estamos viviendo un momento clave en el que hay que cambiar de paradigma. Más allá del caso puntual de esta ley, es esa visión del mundo que queremos que está en juego en este momento».

2 Rue Corneille y la toma de teatros en Francia

En una respuesta anterior, Murguier hizo referencia a luchas que se desarrollaron en 2021 todavía con la pandemia como parte del escenario. En marzo de ese año las y los trabajadores de la cultura se manifestaron por las condiciones que atravesaban. La ocupación del teatro del Odeón de París por un grupo de los llamados «intermitentes del espectáculo», que desde el 4 de marzo protestaban por sus condiciones laborales fue el punto de partida de un proceso de tomas de teatros que se extendió por toda Francia. No es casualidad que el inicio de este proceso sea en el emblemático teatro de París, que a su vez fue centro neurálgico de la revolución de mayo de 1968.

En el llamado Barrio Latino, se encuentra este teatro. Una de las calles que lo rodean es la Rue Corneille. Allí se encuentra uno de los accesos al teatro. En su reciente visita al país, Pablo Murguier presentó su reciente trabajo Gare Du Sud. Entre los temas de este álbum que interpreto se encuentra 2 RueCorneille. Ese título refiere al domicilio de la puerta de entrada del personal al teatro.

El final de la entrevista se encuentra con el principio, recordando su música. Desde allí también se pueden contar historias. «2 Rue Corneille, tema de mi disco Gare Du Sud está dedicado al movimiento de ocupación del Theatre de l’Odeon de Paris que surgió en la primavera del 2021. Es el teatro donde yo estuve viviendo dos meses durante la ocupación. La dirección de la puerta del teatro por la cual entrábamos en aquellos meses de lucha».

