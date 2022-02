–

Per a l鈥檈squerra politica, la gent de Hunter son la gent ignorant i mal informada. Per a la dreta triomfant son la gent bruta i les deixalles de la classe obrera. La solidaritat de la p煤rria es en part una autobiografia i en part una meditacio sobre el trauma, la identitat i la classe. Es un cop de puny implacable a la cara de la politica respectable, pero sobretot es una articulacio del cor ple de contradiccions de la cretina p煤rria del Regne Unit.

Un dels principals motius que tinc per escriure tot aixo es que es en les coses concretes on veiem mes clarament com opera el sistema de classes. Les similituds prenen vida en les coses concretes. N鈥檈stic fart de que no es parli dels llocs que jo conec millor i de que quan se鈥檔 parla, se鈥檔 parla en termes generals, els llocs i les persones que hi viuen s鈥檌nfantilitzen, es demonitzen i se les tracta amb condescendencia: es redueixen les seves complexitats per al consum facil, per tal de generar delinquents o caritat. M鈥檈ntenc a mi mateix com una contradiccio i entenc els meus barris com a contradiccions.

Les zones del Regne Unit on hi ha alts nivells de miseria son espais de contradiccio. Vull fer servir aquestes pagines per posar sobre la taula algunes d鈥檃quests complexitats i contradiccions per mostrar que els llocs d鈥檕n jo vinc i les altres persones que hi viuen son mes complicades que els estereotips de delinquents o victimes i, per tant, el que es mereixen va mes enlla de la caritat o el castig.

