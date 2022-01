–

Editorial Imperdible January 19, 2022

En esta guerra hemos de ser fuertes. Te van a cuestionar constantemente, intentarán hacerte creer que estás loca, que nadie te cree, que estás sola. Es mentira, somos un ejército librando una guerra de guerrillas. Nos ven solas, PERO NO LO ESTAMOS.â

.â

En esta guerra nosotras marcamos los tiempos y los grados de enfrentamiento. No nos lancemos al vacío.â

No juguemos a su juego de competencia y demostración constante. Somos ninjas, nosotras tenemos el control de cuando queremos y podemos, sin presiones, sin competencias.â

Sólo cuando queramos. No hemos de demostrar nada a nadie sino a nosotras mismas.â

Por último, pero no por ello menos importante, nunca juzgaremos a ninguna compañera.â

Estamos en el mismo bando. No dejemos que sigan dividiéndonos. Somos ninjas, cada una con lo suyo y todas con el mismo objetivo: destruir el privilegio del hombre. Buena suerte chicas.â

Muchas gracias, buena lectura y Autodefensa Feminista!