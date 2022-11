–

Hebe de Bonafini (1928-20 de noviembre de 2022) pas贸 de ser una simple ama de casa a una referencia militante radical de ideario setentero. La que fuera presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo falleci贸 este domingo en La Plata.

Hebe naci贸 a la pol铆tica y a la vida p煤blica en un tiempo atroz, cuya angustia y desaz贸n hoy es casi imposible rese帽ar. Diariamente se consumaba la desaparici贸n de gente, sin saber si part铆a rumbo al exilio, a alg煤n ignoto pueblo del interior, o si era 鈥渃hupada鈥 por alg煤n Grupo de Tarea, eufemismo con el que se conoc铆a a las fuerzas paramilitares y parapoliciales responsables por el secuestro, tortura, muerte y desaparici贸n de alrededor de 30.000 personas en Argentina.

Era el tiempo de los Falcon verde, un coche de dise帽o cl谩sico y convencional, que a partir del golpe militar de marzo de 1976 las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado utilizaron profusamente en la denominada 鈥渓ucha contra la subversi贸n鈥 y cuya imagen qued贸 retratada en la memoria colectiva identificada con el sello del terror. En esas siniestras carcasas, en operativos r谩pidos y precisos, se secuestraba y levantaba con destino desconocido a personas, casi siempre tomadas por sorpresa, que casi nunca volver铆a a aparecer. Mayoritariamente de color verde, aunque tambi茅n los hab铆a grises y celeste metalizado, eran los preferidos por los emisarios de la muerte por algunas cualidades: su amplio interior, garant铆as mec谩nicas y un maletero muy amplio, s贸rdido atributo que vendr铆a a responder a una demanda seguramente ajena a los dise帽adores del veh铆culo.

S铆, Hebe es de ese tiempo en que no poca gente sal铆a a la calle rumbo al trabajo o simplemente a comprar el pan llevando encima todo lo necesario para partir s煤bitamente, con destino desconocido y sin dejar rastros. Con frecuencia los que ten铆an alguna actividad pol铆tica llevaban todo el dinero que hubiera en casa, el DNI y el pasaporte y en la memoria alg煤n tel茅fono o direcci贸n, como un talism谩n al que se pudiera apelar en caso de emergencia. De abogados no, porque estaban en igual o peor situaci贸n. Si la condici贸n social habilitaba relaci贸n con alg煤n familiar o conocido militar de alta patente o con alguien de la c煤pula eclesi谩stica, s铆 pod铆a ser de utilidad llevar su n煤mero de tel茅fono. Hab铆a que estar atento a ver si al salir de casa se detectaba un Falcon verde estacionado cerca, o sujetos que aguardaban en la calzada como perdiendo el tiempo o, por el contrario, ven铆an de atr谩s acelerando el paso. Por eso tambi茅n era importante el calzado; ten铆a que permitir correr a toda velocidad, 煤ltimo recurso para intentar evitar lo peor. Era vivir la cotidianeidad laboral, familiar, social, con la certeza de que en un instante podr铆a truncarse o, si no, prolongarse pero en la casa de alg煤n familiar o allegado como primer destino. O quiz谩 en una geograf铆a donde se tuvieran v铆nculos con seres que se sab铆a solidarios.

Hebe tambi茅n es de antes de 鈥渓a teor铆a de los dos demonios鈥, ingeniosa ocurrencia intelectual que pretendi贸 igualar responsabilidades entre los que cuestionaron la desigualdad econ贸mica, la marginaci贸n social y el recorte de derechos y libertades en el pa铆s desde la d茅cada de los 50 y los encargados de instalar esas miserias. Sin contar que entre los primeros, ni siquiera todos eran militantes revolucionarios, hab铆a intelectuales, artistas, simpatizantes de ideas de izquierda, sacerdotes o simples amigos y conocidos de 鈥済ente comprometida鈥. Se podr铆a inferir entonces que era una militante de toda la vida, curtida en batallas pol铆ticas, ideol贸gicas y con trayectoria en el campo barrial o sindical. Nada m谩s lejos de la realidad.

De ama de casa a militante por los derechos humanos

Hebe Pastor naci贸 el 4 de diciembre de 1928 en una modesta casa de un barrio obrero de Ensenada, a 60 kil贸metros de la ciudad de Buenos Aires. Hija mayor de una familia cuyo padre trabajaba en una f谩brica de sombreros, complet贸 la escuela primaria y quiso seguir estudiando para ser maestra. Pero eran tiempos donde las marcas de clase sol铆an asumirse con resignada y contundente crudeza ajena a la movilidad social que nuestra contemporaneidad promete, aunque ni siempre cumpla. Sus padres se opusieron a aquellos designios y decidieron que aprender铆a corte y confecci贸n. Posteriormente tambi茅n supo tejer en telar.

A su novio, Humberto 鈥淭oto鈥 Bonafini 鈥攐brero como su padre鈥 lo conoci贸 en el barrio. Contrajeron matrimonio en 1949 en la iglesia San Francisco de La Plata. Pronto qued贸 embarazada de su primer hijo, Jorge Omar, nacido en 1950. Tres a帽os despu茅s lleg贸 el segundo, Ra煤l. Doce m谩s tarde lleg贸 Alejandra, nacida en 1965 en una casita m谩s cercana a la ciudad de La Plata, gracias a la mejora en la condici贸n social de 鈥淭oto鈥, desde que pas贸 a integrar la plantilla de la empresa estatal Yacimientos Petrol铆feros Fiscales (YPF).

Los hijos varones consiguieron lo que ella no hab铆a podido hacer: estudiar. Terminaron la escuela secundaria e ingresaron en la Universidad Nacional de La Plata. Jorge eligi贸 la carrera de F铆sica en la facultad de Ciencias Exactas, Ra煤l opt贸 por Zoolog铆a, en la facultad de Ciencias Naturales. Adem谩s de estudiar, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PC-ML).

Un antes y un despu茅s

El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar presidida por el general del ej茅rcito Jorge Rafael Videla depone al Gobierno de Isabel Mart铆nez de Per贸n y a las autoridades institucionales, y asume la jefatura del Estado con el apoyo de sectores civiles, del empresariado y de la iglesia cat贸lica.

Algunos meses despu茅s Ra煤l llama a su madre para informarle que hab铆an detenido a su hijo mayor, Jorge, con paradero desconocido. En ese tiempo ella cuidaba de su hermano, enfermo terminal de c谩ncer.

El 8 de febrero de 1977, Hebe y su marido empezaron la b煤squeda de Jorge. Con un h谩beas corpus redactado a mano, recorrieron comisar铆as y regimientos recabando noticias de su hijo. Sin resultados, por supuesto.

Hasta la desaparici贸n de Jorge, Hebe apenas hab铆a ido un par de veces a la Capital Federal. Pero a partir de entonces la gran urbe y la Plaza de Mayo se tornaron escenarios cotidianos en su vida. Hab铆a que hacerlo, all铆 se alojaba el poder. Como otras madres, abandon贸 su apellido de soltera y adopt贸 el de casada 鈥攅l de su hijo鈥 para no dejar ninguna duda de que sus movimientos estaban asociados a su desaparici贸n.

El 30 de abril de 1977, las madres se reunieron por primera vez en la Plaza de Mayo. Hebe no fue de la partida, desconoc铆a la iniciativa, se incorpor贸 unos d铆as m谩s tarde. Su primer contacto, con Azucena Villaflor de Vincenti, le hizo saber que aquel drama no era s贸lo suyo. De inmediato sum贸 sus fuerzas al grupo y el 6 de diciembre, mientras estaban empe帽adas en recolectar dinero y firmas para publicar una solicitada que denunciara las desapariciones, secuestran a Ra煤l, su hijo menor; se lo llevaron de su domicilio.

Ah铆 no acab贸, dos d铆as despu茅s secuestran tambi茅n a dos Madres en la Iglesia de la Santa Cruz, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga.

Tanta brutalidad casi consigui贸 su empe帽o, estuvieron a punto de desistir de la solicitada, pero la insistencia de Azucena Villaflor pudo m谩s y finalmente consiguieron que el 10 de diciembre 鈥擠铆a Internacional de los Derechos Humanos鈥 el diario La Naci贸n publicara el documento. Pero, ese mismo d铆a, un grupo de tareas de la Escuela de Mec谩nica de la Armada (ESMA) secuestr贸 a Azucena, tambi茅n desaparecida desde entonces.

Todo el mundo, menos Hebe y las Madres que quedaban vivas, estaba convencido de que era una batalla perdida. 鈥淒ejen, las van a matar a todas, no van a aparecer鈥, les dec铆an, seg煤n cuenta en una entrevista posterior y agrega: 鈥淔ue una batalla con nuestras propias familias porque el miedo es una c谩rcel, pero nunca pensamos en dejar鈥.

Pero los genocidas no cejaban en su empe帽o: al a帽o siguiente, el 25 de mayo de 1978 secuestraron a Mar铆a Elena Bugnone Cepeda, su nuera, compa帽era de Jorge. No fue casual la fecha elegida, sino una exhibici贸n de crueldad y omnipotencia. Es la efem茅rides del 鈥渄铆a de la patria鈥, el 25 de mayo.

Hebe tampoco ced铆a en su determinaci贸n y poco tiempo despu茅s, en agosto de 1979, en un encuentro en casa de Emilio Mignone 鈥攆undador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y quien document贸 y denunci贸 los cr铆menes de la dictadura鈥 se decidi贸 que ella fuera la presidenta de Las Madres de Plaza de Mayo. Ese peque帽o grupo, aprovechando la brecha de creciente erosi贸n pol铆tica ocasionada por las incesantes denuncias internacionales, pas贸 a constituirse como asociaci贸n civil. Esa corrosi贸n tambi茅n empezaba a calar en el plano interno. A trav茅s de relatos 鈥攁 boca peque帽a y compartidos en cen谩culos 铆ntimos y confidenciales鈥 empez贸 a roer la equ铆voca consciencia de la clase media argentina, buena parte de la cual hasta ese momento hab铆a oficiado de soporte complaciente en el que se cimentaba la legitimidad de los dictadores, mirando hacia otro lado, como contrapartida a 鈥渓a tranquilidad鈥 de los sepulcros que la dictadura instalara en el pa铆s.

Un icono setentero

A partir de all铆 todo empieza a cambiar en el pa铆s. El mundial de f煤tbol de 1978, conquistado por Argentina, fue una caja de resonancia que amplific贸 el descr茅dito del gobierno que termin贸 de desplomarse con la aventura militar fracasada de La Guerra de Las Malvinas.

En el corto per铆odo de tiempo transcurrido desde el golpe militar, Hebe pas贸 de ser una simple ama de casa a una referencia militante radical de ideario setentero, cuya causa ya no eran s贸lo sus hijos y nuera desaparecidos, sino el sue帽o pol铆tico que los inspirara. Seg煤n sus palabras, sus padres y abuelos 鈥渕e ense帽aron el valor del trabajo, mis hijos me ense帽aron lo que es la pol铆tica鈥.

Hizo suya la utop铆a revolucionaria, se hizo amiga de Fidel Castro y de Hugo Ch谩vez y poner el cuerpo en la adversidad fue su su modo habitual de vivir, se form贸 intelectualmente a partir del duro aprendizaje de que primero viene la herida y luego el pensamiento.

Siempre prefiri贸 entender a Las Madres como una organizaci贸n pol铆tica militante m谩s que como un organismo de derechos humanos y esa determinaci贸n ir铆a a traer consecuencias en el movimiento, que acab贸 parti茅ndose en dos. El sector que expresaba dej贸 de llevar el nombre de los hijos en sus pa帽uelos blancos, ni en las pancartas. Se declararon 鈥渕adres de todos los hijos鈥. Y se desentendieron de las exhumaciones de los cuerpos 鈥攔eclamo del movimiento general de derechos humanos鈥 bajo la raz贸n de que 鈥渆l revolucionario nunca muere鈥. Su presencia en la Plaza de Mayor pas贸 a estar centrada en la militancia contra el neoliberalismo y sus secuelas de marginaci贸n y desempleo.

Es cierto que la pasi贸n desmesurada, el exceso y hasta el arbitrio fueron su lenguaje, siempre frontal y sin apelaciones. Eso la llev贸 a no pocos conflictos y desencuentros tanto en el seno de Las Madres como con antiguos aliados. Fue implacable en calificar lo que consideraba condenable, en la d茅cada del 80 denunci贸 las leyes del perd贸n consagradas por el Gobierno de Alfons铆n, en los 90 repudi贸 los indultos de Carlos Saul Menem.

Tampoco la traici贸n le fue ajena. A partir de la comprensi贸n emp谩tica de los motivos que llevaron a los hermanos Pablo y Sergio Shocklender a cometer parricidio, protegi贸 a Sergio y lo coloc贸 al frente de un plan de viviendas sociales implementado durante el Gobierno kirchnerista, iniciativa que acab贸 en desfalco millonario. Hebe declar贸: 鈥淐reo que es la peor palabra que se le puede dar a una persona. Traici贸n a todo: sentimientos, la confianza, a todas las Madres. Somos un mont贸n de viejas que luchamos y peleamos, que la gente nos respeta por todo eso鈥.

Tampoco Kirchner se libr贸 de su lengua afilada. Cuando arrib贸 al Gobierno supo qu茅 opini贸n le merec铆a: 鈥淓s la misma mierda con distinto olor鈥. M谩s tarde se disculpar铆a por esas palabras y expres贸 su simpat铆a con el proyecto de N茅stor y Cristina Fern谩ndez de Kirchner. 鈥淵a no tenemos un enemigo en la Casa Rosada鈥, se帽aliz贸 en ese cambio de rumbo.

Pero ninguno de sus desprop贸sitos cuestiona su enorme relevancia. Y como a todas las grandes figuras, no cabe valorarla con el trazo fino de los peque帽os gestos y las 鈥渋mperfecciones鈥 personales. Qued茅monos con el legado de sus declaraciones en una entrevista en la Universidad Nacional de San Mart铆n donde le preguntaron c贸mo le gustar铆a ser recordada:

鈥淐omo una madre que luch贸 por la vida de 30.000 desaparecidos, de 30.000 hijos. O muchos m谩s a lo mejor, nunca sabremos la cifra real. Que la gente sepa que no soy la mujer maravilla. Soy una mujer com煤n, que lava, plancha y cocina, no soy nada del otro mundo, no me hagan otra cosa que esto que soy. No quisiera, no me gustar铆a… Por eso digo que el d铆a que me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer la fiesta en la Plaza (de Mayo), porque hice lo que quise, dije lo que quise y pele茅 con todo y por todos鈥︹.

