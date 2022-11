Hebe de Bonafini se abre camino entre una multitud de gente que est谩 hace varias horas en el barrio de Recoleta. Camina con la dificultad propia de la edad y lleva en sus manos un ramo de flores para la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, quien horas despu茅s saldr铆a hacia el Senado para responder desde su despacho las acusaciones del fiscal Luciani.

Ese gesto de Hebe, presidenta de la Asociaci贸n Madres de Plaza de Mayo, es uno en miles. Junto a otras mujeres comenz贸 en abril de 1977 su caminata enfrentando a la dictadura c铆vico militar. Feroz defensora de la democracia, de convicciones firmes y de una militancia ind贸mita que persisti贸 hasta los 煤ltimos d铆as de su vida.

Hebe de Bonafini naci贸 el 4 de diciembre de 1928 en Ensenada. Ten铆a 14 a帽os cuando se cas贸 con Humberto Alfredo Bonafini con qui茅n tuvo tres hijos: Jorge Omar, Ra煤l Alfredo y Mar铆a Alejandra.

鈥淔ui una mam谩 joven, una madre com煤n, siempre jugu茅 mucho con mis hijos鈥, cont贸 en una entrevista con Rosario Lufrano en la TV P煤blica por el D铆a de la Madre. 鈥溍塺amos una familia muy unida, mis hijos fueron muy diferentes, los tres. El m谩s grande era m谩s paternalista, le dec铆amos El Duque, y Ra煤l era m谩s de los bichos. Y Alejandra todo lo estudiaba, sabe de todo ella鈥.

Fue la desaparici贸n de sus hijos la que la convirti贸 en una de las dirigentas m谩s importantes en la historia de Argentina. Su hijo Jorge Omar fue el primero en desaparecer. El 8 de febrero de 1977 se lo llevaron de su casa luego de haber sido golpeado en uno de los tantos operativos ilegales de la dictadura. El 6 de diciembre de ese mismo a帽o ocurri贸 lo mismo con Ra煤l Alfredo, en Berazategui. Un a帽o despu茅s, el 25 de mayo de 1978, desapareci贸 la nuera de Hebe, Mar铆a Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.

鈥淒esde los 15 a帽os ellos hac铆an pol铆tica. Yo estaba encantada de lo que hac铆an mis hijos, como yo casi no pude ir a la escuela, para m铆 todo era nuevo, me parec铆a fant谩stico鈥, contaba Hebe. 鈥淐uando se llevan a Jorge y Ra煤l tuvo que pasar a la clandestinidad, una ya est谩 medio preparada o apertrechada. Yo le dec铆a 鈥淩a煤l, por qu茅 no te vas鈥 y nos ve铆amos muy poco. Despu茅s ya empez贸 a decirme que me iba a ver cada vez menos, pero quer铆a ver a la nena. Alejandra con sus diez a帽itos ve铆a a su hermano, pero nunca dijo d贸nde ni qu茅 hablaban鈥.

Dos a帽os despu茅s de la desaparici贸n de sus hijos, Hebe pas贸 a ser la presidenta de la Asociaci贸n Madres de Plaza de Mayo. 鈥淭ransformamos el odio y la bronca en lucha. En una lucha concreta diaria, permanente, sin dejar nunca la Plaza鈥, defin铆a Hebe.

En los primeros a帽os de la d茅cada del 80, ya durante el gobierno de Alfons铆n, la dirigenta intent贸 entrevistarse con el entonces presidente, quien nunca accedi贸 a recibirla. Tiempo despu茅s se neg贸 a darle la mano porque 鈥渃on esa mano firm贸 la ley de Obediencia Debida y Punto Final, que permiti贸 que los genocidas est茅n en la calle el tiempo que quieran鈥, explic贸.

Hebe de Bonafini marcha contra la Ley de Obediencia Debida del gobierno de Ra煤l Alfons铆n (T茅lam)

Los gestos pol铆ticos de Hebe la diferenciaron de otras madres. En 1986, luego de profundos debates respecto a la Conadep y al desempe帽o del gobierno alfonsinista en relaci贸n con los derechos humanos, un grupo de integrantes se separ贸 y fund贸 Madres de Plaza de Mayo 鈥 L铆nea fundadora, encabezadas por Nora Corti帽as y Tati Almeida.

Durante los 90 tambi茅n se enfrent贸 al gobierno de Menem. 鈥淓l d铆a del indulto sentimos bronca, impotencia, odio. No puedo decir que no odio a aquel que hizo pedazos a m谩s de 30 mil personas, que los viol贸 y que rob贸 a nuestros ni帽os. Los odio desde lo m谩s profundo de mi coraz贸n. Por eso yo no voy a perdonar y no voy a olvidar鈥, dijo en una entrevista en el programa El Perro Verde que conduc铆a el periodista espa帽ol Jes煤s Quintero.

All铆 dijo tambi茅n que el entonces presidente Carlos Sa煤l Menem era una 鈥渂asura鈥. Por esa expresi贸n, el mandatario le interpuso una denuncia por desacato. Esa quiz谩 fue uno de los tantos destratos judiciales que debi贸 enfrentar Hebe a lo largo de su vida.

Durante el gobierno de Mauricio Macri la justicia, af铆n al oficialismo, se dedic贸 a perseguir a dirigentes sociales. En agosto de 2016, el juez Marcelo Mart铆nez de Giorgi libr贸 una orden de detenci贸n para Hebe y la declar贸 pr贸fuga. Apenas se conoci贸 la noticia, una multitud se instal贸 en la sede de la Asociaci贸n, frente a Plaza Congreso, para proteger a Hebe.

鈥淎l se帽or juez de la Naci贸n, Marcelo Mart铆nez de Giorgi, me dirijo usted para manifestarle el motivo de respuesta a su citaci贸n. Desde el a帽o 1977, desde el 8 de febrero de ese a帽o vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia. En ese momento empez贸 mi calvario. Hice 168 presentaciones por mi hijo Jorge. Luego, en conjunto, reclam茅 por mi hijo Ra煤l -que desapareci贸 en diciembre del mismo a帽o- en una constante peregrinaci贸n por los juzgados, siempre padeciendo la misma injusticia, las mismas agresiones. Las Madres siempre vamos a defender los valores de solidaridad social. Extender las manos a los vulnerados por sus sue帽os en este tiempo y por los que vendr谩n y vamos a luchar para que alguna vez nos enfrentemos con jueces probos que nos ayuden a sentir en nuestros cuerpos el valor de la justicia鈥, le respondi贸 al juez en una carta que ley贸 en Plaza de Mayo.

El encuentro con el kirchnerismo

Fue el saludo de Cristina Kirchner el que confirm贸 la muerte de Hebe de Bonafini. 鈥淒ios te llam贸 el d铆a de la Soberan铆a Nacional鈥 no debe ser casualidad鈥, expres贸 la vicepresidenta en Twitter.

El kirchnerismo tuvo en Hebe a una de sus grandes aliadas. 鈥淣o apoyamos con el voto porque pens谩bamos que era toda la misma mierda鈥, dijo en una ocasi贸n Hebe respecto a la candidatura de N茅stor Kirchner. Sin embargo, tiempo despu茅s, pidi贸 una audiencia con el mandatario y tuvo una recibida afectuosa y un encuentro que dur贸 para siempre.

En marzo pasado, Bonafini recibi贸 a Cristina en la sede de las Madres. 鈥淓stuvo siempre con la misma sonrisa, el mismo abrazo鈥, dijo en esa ocasi贸n.

Fue en las primeras 茅pocas del kirchnerismo cuando Hebe fund贸 el programa para construcci贸n de viviendas, 鈥淪ue帽os Compartidos鈥 que luego termin贸 con una causa judicial debido al manejo de fondos a manos de Sergio Schoklender.

Como defensora del kirchnerismo, tambi茅n Hebe encabez贸 apoyos a los presidentes de la regi贸n Hugo Ch谩vez, Rafael Correa y Evo Morales.

La Iglesia, un lugar hostil

Hebe supo ser una de las grandes contrincantes de Jorge Bergoglio, quien estaba al frente del Arzobispado de Buenos Aires. La reconciliaci贸n lleg贸 cuando el funcionario eclesi谩stico se convirti贸 en el Papa Francisco.

En mayo de este a帽o, el Papa recibi贸 a Hebe en el Vaticano. Fue un encuentro que dur贸 casi tres horas. A su regreso, Hebe afirm贸: 鈥淗ab铆a perdido la fe completamente y cuando comenz贸 la relaci贸n me devolvi贸 la fe, tan necesaria鈥 Sin fe no se puede vivir, y gracias a esa fe yo hablo con mis hijos todas las noches鈥.

Tambi茅n cont贸 que hab铆a sido invitada muchas veces al Vaticano pero ella jam谩s acept贸 por las sucesivas peleas que tuvieron.

La despedida

Hebe de Bonafini ya hab铆a tenido algunos problemas en octubre por lo que estuvo internada y bajo control m茅dico. La semana pasada recorri贸 la Plaza de Mayo en su marcha habitual de los jueves junto a estudiantes secundarios que llevaban adelante tomas en las escuelas, como parte de un plan de lucha por una serie de consignas contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

鈥淭ransformamos el odio y la bronca en lucha. En una lucha concreta diaria, permanente sin dejar nunca la plaza. Trece a帽os y medio no faltamos ni un solo jueves a la Plaza. La defendimos y la seguimos defendiendo porque es el basti贸n para nuestro pueblo. El jueves es el d铆a que se reclama contra la injusticia, que los hombres y mujeres que son despedidos de sus trabajos, que son perseguidos, que los desalojan, van a la Plaza鈥.

Por su parte, Alejandra, hija de Hebe, escribi贸 este domingo un comunicado. 鈥淎gradecemos enormemente las demostraciones de amor, acompa帽amiento y preocupaci贸n que, en estos d铆as de internaci贸n en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, como en toda su trayectoria militante, ha recibido mi madre. Son momentos muy dif铆ciles y de profunda tristeza y comprendemos el amor del pueblo por Hebe, pero en este momento como familia tenemos la necesidad de llorar a la Madre de Plaza de Mayo, a Hebe, en intimidad鈥, a帽adi贸.

鈥淒esde ya no hay palabras que signifiquen realmente mi profundo agradecimiento para con el equipo de salud m茅dico que durante tantos a帽os la asistieron y cuidaron como, as铆 tambi茅n, al equipo m茅dico, de enfermer铆a, auxiliares y directivos del Hospital Italiano de La Plata, que durante los d铆as de internaci贸n estuvieron al lado de mi madre cuid谩ndola con mucho amor y respeto. 隆La seguiremos encontrando a Hebe en la Plaza y en las luchas de pueblo!鈥, concluy贸 su hija.

Madre de luchas

Hebe afirmaba que fue una madre com煤n, sin embargo, la desaparici贸n de sus hijos la convirti贸 en una de las madres m谩s importantes de la historia. 鈥淗aber socializado la maternidad nos dio una posibilidad muy grande鈥.

Dec铆a que extra帽aba a sus hijos pero s贸lo en algunos momentos. 鈥淢e acostumbr茅 a vivir sin ellos pero me acostumbr茅 a vivir con millones y es que no tengo tiempo de extra帽arlos. Cuando llegan fechas que est谩n en el almanaque s铆, la mesa es m谩s chiquita. No est谩n. Ah铆 s铆 se extra帽a pero despu茅s no. Como nosotros no consideramos muertos a nuestros hijos, todas las noches hay un di谩logo con ellos. Repaso lo que hago en el d铆a casi con ellos. Lo primero que se olvida de los hijos es la voz, yo tengo que ponerme a recordar la voz de ellos, y eso cuesta. Ese 鈥榟ola mam谩鈥 ten茅s que esforzarte para volverlo a escuchar. Me propongo que me aparezca鈥.

Nunca fue su bandera la venganza. S铆 la justicia que se le neg贸 durante a帽os y que reci茅n pudo obtener con los juicios de lesa humanidad que comenzaron a realizarse por impulso de las organizaciones de derechos humanos y decisi贸n pol铆tica del kirchnerismo.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/politica/quien-fue-hebe-de-bonafini-madre-de-luchas/