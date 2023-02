–

Hechos como el de la

desband谩 exigen el final de la impunidad franquista

Carlos Mart铆nez es

secretario general del Partido Socialista PSLF y socio del club senderista La

Desband谩

Desde hace unos a帽os el

club senderista 鈥淟a desband谩鈥 organiza una marcha reivindicativa y en recuerdo

de los terribles cr铆menes de guerra cometidos por los fascistas italianos,

espa帽oles e incluso alemanes contra poblaci贸n civil que hu铆a de M谩laga. Tras

caer la ciudad en un frente muy deficientemente organizado y al mando del

coronel Villalba Rubio cuya lealtad a la Rep煤blica fue

m谩s que cuestionable los italianos iniciaron un r谩pido avance por la carretera

de la muerte. Retirado el ej茅rcito republicano y milicias, miles de civiles de

toda la provincia de M谩laga huyeron por la carretera de Almer铆a buscando llegar

a posiciones republicanas. Por el camino fueron ametrallados por aviones

franquistas e italianos, bombardeados por los cruceros sublevados Almirante

Cervera, Canarias y Baleares as铆 como otros buques que disparaban y lo sab铆an

contra mujeres, ni帽os y viejos desarmados. Al menos cinco mil personas fueron

asesinadas.

Las acciones

memorialistas y las asociaciones memorialistas realizan una gran labor de

informaci贸n y recuperaci贸n, pero en el estado espa帽ol, todav铆a exista impunidad

para los cr铆menes franquistas, hecho este que ni la primera, ni la segunda ley

de memoria democr谩tica han liquidado. Nadie ha presentado una querella tras la

fallida Argentina, tampoco contra el estado espa帽ol, que es responsable civil

subsidiario y cuyo jefe del estado es un heredero de quienes ejecutaron los

cr铆menes como el de la desband谩. Si la impunidad no se acaba, la memoria est谩

bien para recordar, escribir libros, formar a las personas m谩s j贸venes (unas

pocas) o hacer exposiciones, pero no hay justicia.

Es bueno no obstante

reivindicar hechos silenciados durante a帽os y/o distorsionados y a estas

alturas incluso negados. La toma de M谩laga no pudo ser tan r谩pida as铆 como el

avance acelerado por la carretera de Almer铆a y la toma de Motril, sin el

concurso del Ej茅rcito Italiano a 贸rdenes del estado fascista, el CTV, dotado con

centenares de tanquetas Ansaldo, camiones, tanques y artiller铆a m贸vil, un

ej茅rcito m谩s moderno y mejor equipado que el sublevado y con otro concepto

moderno de guerra, la guerra 鈥渃茅lere鈥 o motorizada. El hundimiento del frente

por la costa y los avances de Roatta y sus camisas negras, por la monta帽a

crearon una situaci贸n complicada que fue frenada por dos batallones de

internacionales tra铆dos desde el frente de Teruel y en la zona de la Alpujarra

por dos batallones espa帽oles, integrados fundamentalmente por valencianos igualmente

desplazados desde Teruel donde estaban combatiendo desde los primeros d铆as de

la guerra, ya antes de formarse las Brigadas Internacionales. Eran los

batallones Juan Marco que lo formaban muchos estudiantes de la Universidad de

Valencia y efectivos de la CNT y el batall贸n Otumba integrado por soldados del

Regimiento Otumba 9 de Infanter铆a y fiel a la Rep煤blica desde el primer d铆a.

Hago referencia a estos dos batallones que fueron imprescindibles para cubrir

el frente haciendo una gran labor, siendo despu茅s integrados en la XIII Brigada

Mixta Internacional compuesta por dos batallones espa帽oles y dos

internacionales. Su presencia y acci贸n es injustamente y tal vez no

inocentemente olvidada y silenciada, lo cual me parece muy mal y me entristece

mucho esa falta de respeto por sus ca铆dos al igual que a los de la 6潞 Brigada

Mixta de los que tampoco se habla, formada sobre todo tambi茅n por valencianos y

murcianos y llegada desde el frente de Madrid al mando del capit谩n Gallo

Mart铆nez, sin ellos no se hubiera podido cerrar frente y frenar a los italianos.

Se loa la acci贸n merecidamente de los internacionales, pero se silencia a las

Brigadas de Carabineros o a otras unidades clave y que hoy dir铆amos de 茅lite

as铆 como a la mayor parte de las brigadas mixtas, m谩s de cien, formadas por

personas nacidas en el estado espa帽ol, muchas de ellas voluntarias. El Otumba y

el Juan Marco merecen ser recordados igual que la 6潞 BM o el batall贸n Chap谩yev

internacional que fue el primero en llegar a conectar con la desband谩.

La desband谩 lleg贸

Castell de Ferro, poblaci贸n granadina que permaneci贸 toda la contienda con la

Rep煤blica, defendida a continuaci贸n por la 85 Brigada Mixta de Carabineros. En

Castell, se atendi贸 ya por fin a las huidas y huidos, el doctor Betune pudo

atenderles y salieron los primeros camiones direcci贸n Almer铆a con refugiados.

Es importante recordar

la historia, toda la historia. Es importante saber de los cr铆menes fascistas y

de c贸mo en Espa帽a se vivieron situaciones iguales o peores a las recientemente

ocurridas en los Balcanes, Siria o Sud谩n del Sur entre otras, incluida Ucrania,

pero que tambi茅n aqu铆 hemos vivido. Pero insistir茅, es m谩s importante ahora

acabar con la impunidad, saber que los estados, todos los estados, heredan lo

bueno y lo malo de anteriores reg铆menes y por ejemplo as铆 como el estado alem谩n

ya democr谩tico a cargado y pagado reparaciones de los nazis, en el Reino de

Espa帽a, nadie se hace responsable de tanta muerte, tanto crimen y de una guerra

que provoc贸 un golpe de estado autoritario, ultra cat贸lico, mon谩rquico y

fascista. Por qu茅 no olvidemos, los militares sublevados eran mon谩rquicos y

unos de los jefes militares que tomaron M谩laga y participo de los hechos era

Francisco Borb贸n duque de Sevilla, familiar de los borbones v铆a Alfonso XIII,

os suena.