De parte de CGT Pais Valencia I Murcia June 21, 2021





Les organitzacions convocants de la la jornada de mobilitzacions del 18 de juny contra l’abús de la temporalitat a les administracions públiques, Intersindial Valenciana, CGT, CNT i la Coordinadora Valenciana d’Empleats Públics en Frau de Llei, volem fer palesa la nostra satisfacció pel resultat de la jornada de vaga al País Valencià i al conjunt de l’estat.

Hem aconseguit que la nostra lluita i les nostres reivindicacions tinguen un gran ressò públic i, no només això, la pressió exercida a les darreres setmanes ha provocat que el Ministeri i els sindicats de la Mesa General estatal trontollen en la seua determinació de treure endavant una reforma de l’Estatut Bà sic; una proposta de reforma francament negativa pels interessos del col•lectiu de personal públic temporal i interí.

Per tant, ens hem de felicitar individualment i col•lectivament. Moltes grà cies a totes les persones que, amb la seua participació, han contribuït a l’èxit de la mobilització, als sindicats que creuen en les reivindicacions legítimes de les persones en abús de la temporalitat i a les coordinadores valenciana i estatal de personal públic temporal per la seua perseverà ncia. Ha estat, sense pal•liatius un trionf que, ens ha de servir per seguir amb la lluita, perquè, companyes i companys, res està assegurat i tot per aconseguir.

Hui mateix, dilluns 21 de juny es reuneix la Mesa General de les Administracions Públiques de l’estat, en la qual s’ha de debatre un nou document sobre la reforma de l’EBEP i sobre els processos d’estabilització que, malgrat haver canviat allò més agressiu pel personal temporal i interí de la proposta anterior, encara està molt lluny de recollir les demandes que hem plantejat des de fa mesos. No podem entrar en detall sobre la proposta actual, perquè el document que ha transcendit no assoleix els requisits formals que permeten atorgar-li l’autoria al Ministeri; per tant, cal esperar a tenir la confirmació de la seua procedència i del seu contingut per fer l’anà lisi acurat. Així i tot, avancem que, de confirmar-se, no recull les nostres expectatives col•lectives.

En conseqüència, cal mantenir-se alerta, no baixar la guardia i estar preparats per si, de nou i en qualsevol moment, cal tornar a eixir al carrer. Perquè, sense cap mena de dubte, voldran aprofitar l’estiu per tancar la qüestió i evitar noves mobilitzacions. Companyes i companys: força i endavant!

Hemos superado con creces el reto del 18 de junio: ahora tenemos que seguir

Las organizaciones convocantes de la jornada de movilizaciones del 18 de junio contra el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas, Intersindial Valenciana, CGT, CNT y la Coordinadora Valenciana de Empleados Públicos en Fraude de Ley, queremos hacer patente nuestra satisfacción por el resultado de la jornada de huelga en Valencia y el conjunto del estado.

Hemos conseguido que nuestra lucha y nuestras reivindicaciones tengan un gran eco público y, no sólo eso, la presión ejercida en las últimas semanas ha provocado que el Ministerio y los sindicatos de la Mesa General estatal tambaleen en su determinación de sacar adelante una reforma del Estatuto Básico; una propuesta de reforma francamente negativa por los intereses del colectivo de personal público temporal e interino.

Por lo tanto, hay que felicitarse individual y colectivamente. Muchas gracias a todas las personas que, con su participación, han contribuido al éxito de la movilización, los sindicatos que creen en las reivindicaciones legítimas de las personas en abuso de la temporalidad y las coordinadoras valenciana y estatal de personal público temporal por su perseverancia. Ha sido, sin paliativos un triunfo que nos debe servir para seguir con la lucha, porque, compañeras y compañeros, nada está asegurado y todo para conseguir.

Hoy mismo, lunes 21 de junio se reúne la Mesa General de las Administraciones Públicas del estado, en la que se debe debatir un nuevo documento sobre la reforma del EBEP y sobre los procesos de estabilización que, a pesar de haber cambiado lo más agresivo por el personal temporal e interino de la propuesta anterior, todavía está muy lejos de recoger las demandas que hemos planteado desde hace meses. No podemos entrar en detalle sobre la propuesta actual, porque el documento que ha trascendido no alcanza los requisitos formales que permiten otorgarle la autoría al Ministerio; por tanto, hay que esperar a tener la confirmación de su procedencia y de su contenido para hacer el análisis cuidadoso. Aun así, avanzamos que, de confirmarse, no recoge nuestras expectativas colectivas.

En consecuencia, hay que mantenerse alerta, no bajar la guardia y estar preparados por si, de nuevo y en cualquier momento, hay que volver a salir a la calle. Porque, sin lugar a dudas, querrán aprovechar el verano para cerrar la cuestión y evitar nuevas movilizaciones. Compañeras y compañeros: fuerza y adelante!