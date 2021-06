–

El confinamiento fue una medida fundamental para reducir la transmisi贸n del coronavirus y salvar una enorme cantidad de vidas.

Sin embargo, vivir confinados no es lo habitual para la gran mayor铆a de la poblaci贸n. Ha habido tanto cuidado para no entrar en contacto con los g茅rmenes que muchas personas se han empezado a preguntar si su sistema inmune se est谩 acomodando por la falta de trabajo. 驴Es m谩s vulnerable ahora? 驴Ha olvidado c贸mo hacer su tarea? 驴Debemos empezar a comportarnos diferente?

La situaci贸n no es la misma para todos. Algunas personas, por ser trabajadores esenciales, no perdieron el contacto con la gente ni siquiera durante el confinamiento estricto, mientras que otras todav铆a est谩n teletrabajando.

Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el estado del sistema inmune de la poblaci贸n y qu茅 puede suceder a medida que m谩s gente se reincorpora a la vida social con normalidad.

El sistema inmune de la mayor铆a de los adultos NO se ha debilitado por el aislamiento

Quiz谩s hayas o铆do hablar de la hip贸tesis de la higiene, que es la idea de que la exposici贸n a ciertos virus, bacterias o par谩sitos en la infancia favorecen el desarrollo del sistema inmune. Bas谩ndose en esa teor铆a, algunas personas tienen miedo de que su sistema inmune est茅 desentrenado la pr贸xima vez que entre en contacto con un pat贸geno, ya que llevan m谩s de un a帽o sin resfriados ni otras enferemdades. Los expertos, en cambio, no est谩n preocupados.

鈥淣o hay ning煤n motivo para temer que el aislamiento haya debilitado nuestro sistema inmune鈥, afirma Sindhura Bandi, alerg贸loga e inmun贸loga de la Rush University Medical Center. 鈥淯n adulto ha entrado en contacto con much铆simos virus y bacterias distintos a lo largo de su vida. Nuestro sistema inmune tiene memoria y, cuando vuelve a entrar en contacto con esos pat贸genos, fabrica anticuerpos para combatir la enfermedad鈥.

En otras palabras: tu organismo lleva toda la vida desarrollando anticuerpos contra enfermedades comunes a trav茅s de la exposici贸n directa o a trav茅s de las vacunas, explica Bandi. Un a帽o de aislamiento no va a borrar ese aprendizaje.

Dicho eso, no es descartable que te resfr铆es durante tu reincorporaci贸n a la oficina porque vas a estar de nuevo en medio de una nube de g茅rmenes y a tu sistema inmune quiz谩s le cueste un poco m谩s arrancar.

鈥淣uestro sistema inmune no ha estado expuesto a los pat贸genos del d铆a a d铆a鈥, comenta Monaa Zafar, doctora de Medicina interna del Westmed Medical Group. Es posible que la inmunidad al principio no sea tan fuerte, pero tambi茅n se debe a factores de cambio de rutina: este 煤ltimo a帽o mucha gente ha bebido m谩s alcohol, ha dormido menos, ha sufrido estr茅s cr贸nico, tiene menos vitamina D por la falta de sol, etc.

Lo que los expertos no saben a煤n es c贸mo ser谩 la gripe 2021-2022 despu茅s de un a帽o virtualmente inexistente. Se ha especulado que podr铆a ser una gripe especialmente dura; los expertos no van a poder predecir con exactitud las cepas de gripe de la siguiente temporada porque apenas surgen casos para estudiar.

Pero esta preocupaci贸n por la gripe no tiene nada que ver con un supuesto debilitamiento del sistema inmune por el aislamiento desde 2020.

Quienes han sufrido la covid-19 quiz谩s hayan experimentado cambios en su sistema inmune que a煤n no entendemos

Aunque la mayor铆a de los adultos mantienen intacto su sistema inmune, quienes han padecido la covid-19 s铆 que podr铆an experimentar ciertas alteraciones a largo plazo.

鈥淎lgunos pacientes sufrieron una respuesta inflamatoria significativa cuando su sistema inmune trat贸 de combatir la enfermedad鈥, explica Bandi. 鈥淩ecuperarse de la enfermedad a veces conlleva algunas secuelas a largo plazo 鈥昹o que se conoce como covid-19 persistente鈥, algo que est谩 relacionado de alguna forma con el sistema inmune鈥.

Los expertos siguen intentando descubrir por qu茅 algunas personas se recuperan de la covid-19 enseguida y otras arrastran secuelas durante semanas o meses. Una de las teor铆as es que esas secuelas a largo plazo son consecuencia de una respuesta inflamatoria persistente o una respuesta autoinmune.

Las repercusiones que puede tener la covid-19 persistente en el sistema inmune de la gente cuando vuelva la normalidad siguen siendo una inc贸gnita. Seg煤n las estimaciones actuales, uno de cada cuatro pacientes de covid-19 desarrollan estas secuelas a largo plazo.

Es posible que los ni帽os se resfr铆en m谩s

Los ni帽os que no han asistido a la guarder铆a o al colegio quiz谩s sean m谩s proclives a sufrir resfriados y otras infecciones cuando vuelvan a estar juntos en clase con normalidad.

鈥淗ay estudios que demuestran que los ni帽os que van a clase con otros ni帽os y est谩n continuamente expuestos a los g茅rmenes tienden a desarrollar menos enfermedades virales, alergias y enfermedades autoinmunes鈥, comenta Bandi.

Pero el contexto es importante. Aunque estos ni帽os quiz谩s sufran m谩s resfriados cuando vuelvan a sus antiguas rutinas, sigue siendo esencial mantenerlos aislados para reducir su riesgo de contraer y transmitir el coronavirus.

Adem谩s, hasta que llegue ese momento, van a tener suficientes oportunidades para que su sistema inmune est茅 expuesto a g茅rmenes y recupere la pr谩ctica.

鈥淎 medida que la poblaci贸n se vacuna y recupera su antigua rutina, estos ni帽os tendr谩n muchas ocasiones para poner a prueba su sistema inmune y desarrollar anticuerpos para los virus y bacterias comunes鈥, asegura Bandi.

Dormir, socializar y quedarte en casa si est谩s enfermo era importante antes y lo seguir谩 siendo despu茅s de la pandemia

En realidad, no existen pruebas irrefutables de que sea posible fortalecer el sistema inmune de forma directa a trav茅s de un cambio de h谩bitos, pero lo que est谩 claro es que cuidando tu bienestar conseguir谩s no entorpecer su funcionamiento. Actividades tan sencillas como dormir suficiente y tomar los nutrientes necesarios nunca est谩n de m谩s.

鈥淒ormir entre seis y ocho horas al d铆a, hacer dos horas y media de ejercicio a la semana, comer semillas integrales, prote铆na magra, frutas y verduras en una dieta equilibrada te ayudar谩 a mantener fuerte tu sistema inmune鈥, sostiene Zafar.

鈥淐reo que lo que m谩s fortalece el sistema inmune es la actividad f铆sica frecuente鈥, coincide Tuvana Bain, doctora en Medicina interna del Westmed Medical Group.

Tambi茅n se ha hablado mucho de lo importante que es la interacci贸n social para nuestra salud mental y nuestro bienestar, por lo que es posible que exista una relaci贸n entre socializar y tener un sistema inmune fuerte.

鈥淐uando la gente pueda juntarse con sus familiares, amigos y compa帽eros de trabajo, indirectamente su sistema inmune quiz谩s se refuerce鈥, admite Bandi. De hecho, hay estudios que relacionan el aislamiento social con un mal estado f铆sico, cardiopat铆as y un menor nivel de antivirales en el organismo.

Para terminar, va a ser muy importante durante esta recta final evitar la mala costumbre de ir a trabajar o llevar a los ni帽os al cole cuando est谩n enfermos. Quedarse en casa y descansar no es algo que se recomiende solo por el bien de las personas enfermas, sino tambi茅n por el de la gente de alrededor.

鈥淎ntes, a lo mejor nos tom谩bamos un medicamento para la fiebre e 铆bamos igualmente al trabajo o mand谩bamos a los ni帽os al cole, pero tenemos que recordar que hay gente vulnerable en nuestro entorno鈥, advierte Bandi.

La buena noticia es que la sociedad en general parece m谩s consciente de las repercusiones que tienen las conductas individuales en la salud p煤blica y ahora sabemos que se nos da muy bien tomar ciertas medidas b谩sicas de prevenci贸n.

鈥淣o hay nada mejor que lavarse las manos con frecuencia para evitar infecciones鈥, concluye Bain.

Los expertos todav铆a est谩n aprendiendo sobre el coronavirus. La informaci贸n de este art铆culo es la que se conoce en el momento de la publicaci贸n, pero los datos y las recomendaciones pueden cambiar conforme avancen las investigaciones.

Este art铆culo fue publicado originalmente en el 鈥楬uffPost鈥 Estados Unidos y ha sido traducido del ingl茅s por Daniel Templeman Sauco.

