Henry Kissinger a los 100, todav铆a en libertad

Greg Grandin

Henry Kissinger deber铆a haber ca铆do con todos los dem谩s: Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, Dean y Nixon. Sus huellas estaban por todas partes en el caso Watergate. Sin embargo, sobrevivi贸, en gran medida gracias a su juego con la prensa.

Hasta 1968, Kissinger hab铆a sido un republicano de Nelson Rockefeller, aunque hab铆a figurado tambi茅n como asesor del Departamento de Estado en la administraci贸n Johnson. Seg煤n los periodistas Marvin y Bernard Kalb, Kissinger se qued贸 at贸nito cuando Richard Nixon derrot贸 a Rockefeller en las primarias. “Llor贸” es lo que escribieron. Kissinger cre铆a que Nixon era “el m谩s peligroso, de todos los hombres que se presentaban para tenerlo como Presidente”.

Sin embargo, no pas贸 mucho tiempo antes de que Kissinger abriera un canal secreto con la gente de Nixon, ofreci茅ndose a utilizar sus contactos en la Casa Blanca de Johnson para filtrar informaci贸n sobre las conversaciones de paz con Vietnam del Norte. Siendo todav铆a profesor de Harvard, trataba directamente con el asesor de pol铆tica exterior de Nixon, Richard V. Allen, el cual, en una una entrevista concedida al Miller Center de la Universidad de Virginia, declar贸 que Kissinger se ofreci贸, “por su cuenta”, a pasar la informaci贸n que hab铆a recibido de un ayudante que asist铆a a las conversaciones de paz [en Par铆s]. Allen describi贸 a Kissinger como una persona de intrigas y misterios que le llamaba desde tel茅fonos p煤blicos y hablaba en alem谩n para informarle de lo que hab铆a ocurrido durante las conversaciones.

A finales de octubre, Kissinger le cont贸 a la campa帽a de Nixon: “Est谩n abriendo el champ谩n en Par铆s”. Horas despu茅s, el presidente Johnson suspendi贸 los bombardeos. Un acuerdo de paz podr铆a haber impulsado a Hubert Humphrey [candidato dem贸crata en las elecciones presidenciales de 1968], que se acercaba a Nixon en las encuestas, en el camino a la cima. La gente de Nixon actu贸 con rapidez: instaron a los sudvietnamitas a desbaratar las conversaciones.

A trav茅s de escuchas telef贸nicas e interceptaciones, el presidente Johnson se enter贸 de que la campa帽a de Nixon le estaba diciendo a los survietnamitas “que aguantaran hasta despu茅s de las elecciones”. Si la Casa Blanca hubiera hecho p煤blica esta informaci贸n, la indignaci贸n tambi茅n podr铆a haber decantado las elecciones hacia Humphrey. Pero Johnson dud贸. 鈥Esto es traici贸n鈥, afirm贸, tal como se cita en el excelente libro de Ken Hughes, Chasing Shadows: The Nixon Tapes, the Chennault Affair, and the Origins of Watergate. “Sacudir铆a el mundo”.

Johnson guard贸 silencio. Gan贸 Nixon. La guerra continu贸.

Esa Sorpresa de Octubre inici贸 una cadena de acontecimientos que llevar铆an a la ca铆da de Nixon.

Kissinger, que hab铆a sido nombrado consejero de seguridad nacional, le aconsej贸 a Nixon que ordenara el bombardeo de Camboya a fin de presionar a Hanoi para que volviera a la mesa de negociaciones. Nixon y Kissinger estaban desesperados por reanudar las conversaciones que hab铆an ayudado a sabotear, y su desesperaci贸n se manifest贸 en su ferocidad. “‘Salvaje’ era una palabra que se utilizaba una y otra vez” al hablar de lo que hab铆a que hacer en el Sudeste Asi谩tico, tal como recuerda uno de los ayudantes de Kissinger. Bombardear Camboya (un pa铆s con el que Estados Unidos no estaba en guerra), algo que acabar铆a quebrantando el pa铆s y provocando el ascenso de los Jemeres Rojos, era ilegal. De manera que tuvo que hacerse en secreto. La presi贸n por mantenerlo en secreto extendi贸 la paranoia dentro de la administraci贸n, lo que llev贸 a Kissinger y Nixon a pedirle a J. Edgar Hoover que interviniera los tel茅fonos de funcionarios de la administraci贸n. La filtraci贸n de los Papeles del Pent谩gono por parte de Daniel Ellsberg consigui贸 que Kissinger entrara en p谩nico. Tem铆a que, dado que Ellsberg ten铆a acceso a los papeles, tambi茅n pudiera saber lo que Kissinger estaba haciendo en Camboya.

El lunes, 14 de junio de 1971 -el d铆a despu茅s de que The New York Times publicara su primera historia sobre los Papeles del Pent谩gono- Kissinger explot贸, gritando: “Esto destruir谩 totalmente la credibilidad estadounidense para siempre…Destruir谩 nuestra capacidad de dirigir la pol铆tica exterior con confianza…Ning煤n gobierno extranjero volver谩 a confiar en nosotros”.

“Sin el est铆mulo de Henry”, escribi贸 John Ehrlichman en sus memorias, Witness to Power, “el presidente y el resto de nosotros podr铆amos haber llegado a la conclusi贸n de que los papeles eran un problema de Lyndon Johnson, no nuestro”. Kissinger “aviv贸 la llama de Richard Nixon hasta ponerla al rojo vivo”.

驴Por qu茅? Kissinger acababa de iniciar negociaciones con China para restablecer relaciones y tem铆a que el esc谩ndalo pudiera sabotear esas conversaciones.

Aprovechando su actuaci贸n para avivar los resentimientos de Nixon, describi贸 a Ellsberg como alguien inteligente, subversivo, promiscuo, perverso… y privilegiado: “Ahora se ha casado con una chica muy rica”, le coment贸 Kissinger a Nixon.

鈥淓mpezaron a ponerse a tono mutuamente”, recordaba Bob Haldeman (citado en la biograf铆a de Kissinger escrita por Walter Isaacson), “hasta que ambos acabaron fren茅ticos”.

Si Ellsberg sal铆a indemne, le dijo Kissinger a Nixon, “eso demostrar铆a que es usted d茅bil, se帽or Presidente”, lo que impuls贸 a Nixon a crear los Fontaneros, la unidad clandestina que llev贸 a cabo escuchas y robos, incluso en la sede del Comit茅 Nacional Dem贸crata en el complejo Watergate.

Seymour Hersh, Bob Woodward y Carl Bernstein publicaron art铆culos en los que acusaban a Kissinger de la primera ronda de escuchas telef贸nicas ilegales organizadas por la Casa Blanca en la primavera de 1969 para mantener en secreto su bombardeo de Camboya.

Cuando aterriz贸 en Austria de camino a Oriente Medio, en junio de 1974, y descubri贸 que la prensa hab铆a publicado m谩s art铆culos y editoriales poco favorecedores sobre 茅l, Kissinger celebr贸 una improvisada conferencia de prensa y amenaz贸 con dimitir. Fue, seg煤n todos los indicios, un giro audaz. “Cuando se escriba la historia”, declar贸, al borde de las l谩grimas, “quiz谩 se recuerde que se salvaron algunas vidas y que algunas madres pueden estar m谩s tranquilas, pero eso se lo dejo a la historia. Lo que no dejar茅 para la historia es que se discuta mi honor p煤blico”.

La t谩ctica funcion贸. Parec铆a “totalmente aut茅ntico”, afirm贸 efusivamente la revista New York. Como si retrocedieran ante su propia tenacidad repentina al sacar a la luz los cr铆menes de Nixon, periodistas y presentadores de noticias se unieron en torno a Kissinger. Mientras el resto de la Casa Blanca se revelaba como un pu帽ado de matones de pacotilla, Kissinger segu铆a siendo alguien en quien pod铆an creer los Estados Unidos. “Est谩bamos medio convencidos de que nada superaba la capacidad de este hombre extraordinario”, afirm贸 Ted Koppel, de ABC News, en un documental de 1974 en el que describ铆a a Kissinger como “el hombre m谩s admirado de los Estados Unidos”. Era, a帽ad铆a Koppel, “lo mejor que tenemos a nuestro favor”.

Ahora sabemos mucho m谩s sobre los dem谩s cr铆menes de Kissinger, el inmenso sufrimiento que caus贸 durante sus a帽os en cargos p煤blicos. Dio luz verde a golpes de Estado y permiti贸 genocidios. Dijo a los dictadores que mataran y torturaran con rapidez, vendi贸 a los kurdos, y dirigi贸 la chapucera operaci贸n de secuestro del general chileno Ren茅 Schneider (con la esperanza de entorpecer la toma de posesi贸n del presidente Salvador Allende), que acab贸 con el asesinato de Schneider. Su giro hacia Oriente Medio tras la guerra de Vietnam sumi贸 a la regi贸n en el caos y prepar贸 el terreno para crisis que siguen afligiendo a la humanidad.

Poco sabemos, sin embargo, de lo que vino despu茅s, durante sus cuatro d茅cadas de trabajo con Kissinger Associates. La “lista de clientes” de la empresa ha sido uno de los documentos m谩s buscados en Washington, por lo menos desde 1989, cuando el senador Jesse Helms exigi贸 sin 茅xit o verla antes de considerar la confirmaci贸n de Lawrence Eagleburger (protegido de Kissinger y empleado de Kissinger Associates) como subsecretario de Estado. M谩s tarde, Kissinger dimiti贸 como presidente de la Comisi贸n del 11-S para no tener que tener que entregar la lista para su examen p煤blico.

Kissinger Associates fue uno de los primeros participantes en la ola de privatizaciones que tuvo lugar tras el final de la Guerra Fr铆a en la antigua Uni贸n Sovi茅tica, Europa del Este y Am茅rica Latina, ayudando a crear una nueva clase olig谩rquica internacional. Kissinger recurri贸 a los contactos que hizo como funcionario p煤blico para fundar una de las empresas m谩s lucrativas del mundo. M谩s tarde, habiendo escapado a la mancha del Watergate, utiliz贸 su reputaci贸n de sabio de la pol铆tica exterior para influir en el debate p煤blico, en beneficio, podemos suponer, de sus clientes. Kissinger fue un entusiasta defensor de las dos guerras del Golfo y trabaj贸 estrechamente con el presidente Clinton para impulsar el TLCAN en el Congreso.

El bufete tambi茅n hizo caja con las medidas pol铆ticas puestas en marcha por Kissinger. En 1975, como Secretario de Estado, Kissinger ayud贸 a Union Carbide a establecer su planta qu铆mica en Bhopal, colaborando con el gobierno indio y recabando fondos de los Estados Unidos. Tras la cat谩strofe de 1984 de la fuga qu铆mica en la planta, Kissinger Associates represent贸 a Union Carbide, negociando un m铆sero acuerdo extrajudicial para las v铆ctimas de la fuga, que caus贸 de inmediato casi 4.000 muertos y expuso a otro medio mill贸n de personas a gases t贸xicos.

Hace unos a帽os, Kissinger don贸 a Yale sus documentos p煤blicos a bombo y platillo. Pero nunca conoceremos la mayor parte de lo que ha ido haciendo su empresa en Rusia, China, India, Oriente Medio y otros lugares. Se llevar谩 consigo esos secretos cuando desaparezca.

The Nation, 15 de mayo de 2023

Sobre Nixon, Kissinger y Chile

Noam Chomsky

Henry Kissinger afirm贸 en su paneg铆rico: “El mundo es un lugar mejor, un lugar m谩s seguro, gracias a Richard Nixon”. Seguro que pensaba en Laos, Camboya y Vietnam. Pero centr茅monos en un lugar que no se ha mencionado en todo el alboroto medi谩tico -Chile- y veamos por qu茅 es un “lugar mejor y m谩s seguro”. A principios de septiembre de 1970, Salvador Allende fue elegido presidente de Chile en unas elecciones democr谩ticas.

驴Cu谩l era su pol铆tica?

Era b谩sicamente un socialdem贸crata, muy del tipo europeo. Persegu铆a una peque帽a redistribuci贸n de la riqueza para ayudar a los pobres (Chile era una sociedad muy desigual). Allende era m茅dico, y una de las cosas que hizo fue instituir un programa de leche gratuita para medio mill贸n de ni帽os muy pobres y desnutridos. Trataba de nacionalizar industrias importantes, como la miner铆a del cobre, y una pol铆tica de independencia internacional, es decir, que Chile no quedara subordinado simplemente a los Estados Unidos, sino que tomara una v铆a m谩s independiente.

驴Fueron libres y democr谩ticas las elecciones que gan贸?

No del todo, porque hubo grandes intentos de perturbarlas, principalmente por parte de los Estados Unidos. No era la primera vez que los Estados Unidos hac铆an algo semejante. As铆, por ejemplo, nuestro gobierno intervino masivamente para impedir que Allende ganara las elecciones anteriores, en 1964. De hecho, cuando el Comit茅 Church [del Senado norteamericano] realiz贸 una investigaci贸n a帽os m谩s tarde, descubri贸 que los EE.UU. gastaron m谩s dinero per c谩pita para conseguir que el candidato al que favorec铆a fuera elegido en Chile en 1964 隆de lo que gastaron los dos candidatos (Johnson y Goldwater) en las elecciones de 1964 en los EE.UU.!

En 1970 se adoptaron medidas similares para tratar de impedir unas elecciones libres y democr谩ticas. Hubo una gran cantidad de propaganda sucia sobre c贸mo, si Allende ganaba, las madres enviar铆an a sus hijos a Rusia para que los esclavizaran, cosas por el estilo. Los Estados Unidos amenazaron tambi茅n con destruir la econom铆a, algo que estaba en su mano hacer, y que de hecho hicieron.

Sin embargo, gan贸 Allende. Pocos d铆as despu茅s de su victoria, Nixon convoc贸 al director de la CIA, Richard Helms, a Kissinger y a otros para una reuni贸n sobre Chile. 驴Puede describir lo que ocurri贸?

Tal como Helms relat贸 en sus notas, hab铆a dos puntos de vista. La “l铆nea blanda” consist铆a, en palabras de Nixon, “hacer chirriar la econom铆a”. La “l铆nea dura” consist铆a sencillamente en apuntar a un golpe militar.

Nuestro embajador en Chile, Edward Korry, que era del g茅nero de liberal a lo Kennedy, recibi贸 el encargo de llevar a la pr谩ctica la “l铆nea blanda”. As铆 es como describi贸 su tarea: “hacer todo lo que est茅 a nuestro alcance para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor privaci贸n y pobreza”. Esa era la l铆nea blanda.

Hubo una campa帽a masiva de desestabilizaci贸n y desinformaci贸n. La CIA sembr贸 de noticias El Mercurio [el peri贸dico m谩s importante de Chile] y foment贸 el malestar laboral y las huelgas.

En este caso s铆 que se emplearon a fondo. M谩s tarde, cuando finalmente se produjo el golpe militar [en septiembre de 1973] y el gobierno fue derrocado -y miles de personas fueron encarceladas, torturadas y masacradas-, la ayuda econ贸mica que hab铆a sido cancelada empez贸 a fluir de nuevo de inmediato. Como recompensa por el logro de la junta militar de revertir la democracia chilena, los Estados Unidos prestaron un apoyo masivo al nuevo gobierno.

Nuestro embajador en Chile le plante贸 a Kissinger la cuesti贸n de la tortura. Kissinger le reprendi贸 duramente, comentando algo as铆 como: 鈥淣o me venga con clases de ciencias pol铆ticas. No nos importa la tortura, nos importan las cosas importantes鈥. Luego le explic贸 qu茅 cosas importantes eran esas.

Kissinger afirm贸 que le preocupaba que fuera contagioso el 茅xito de la socialdemocracia en Chile. Contagiar铆a al sur de Europa -el sur de Italia, por ejemplo- y llevar铆a al posible 茅xito de lo que entonces se llamaba eurocomunismo (lo que significaba que los partidos comunistas se unir铆an a los socialdem贸cratas en un frente unido).

En realidad, el Kremlin se opon铆a al eurocomunismo tanto como Kissinger, pero esto da una idea muy clara de lo que es la Teor铆a del Domin贸. Ni siquiera Kissinger, por enloquecido que est茅, se cre铆a que los ej茅rcitos de Chile fueran a marchar sobre Roma. No iba a ser ese tipo de influencia. Le preocupaba que un desarrollo econ贸mico exitoso, en el que la econom铆a produce beneficios para la poblaci贸n en general 鈥 y no s贸lo ganancias para las corporaciones privadas- tuviera un efecto contagioso.

Con esos comentarios, Kissinger pone en evidencia la historia fundamental de la pol铆tica exterior norteamericana a lo largo de decenas de a帽os.

Ese patr贸n se repiti贸 en Nicaragua en la d茅cada de 1980

En todas partes. Lo mismo ocurri贸 en Vietnam, en Cuba, en Guatemala, en Grecia. Esa es siempre la preocupaci贸n: la amenaza de un buen ejemplo.

Kissinger tambi茅n dijo, de nuevo hablando de Chile: “No veo por qu茅 deber铆amos quedarnos de brazos cruzados y dejar que un pa铆s se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propia gente”.

Como dec铆a The Economist, deber铆amos asegurarnos de que las medidas pol铆ticas queden aisladas de la pol铆tica. Si la gente es irresponsable, hay que sacarla del sistema.

En los 煤ltimos a帽os, la prensa se ha hecho eco de la tasa de crecimiento econ贸mico de Chile

La econom铆a chilena no va mal, pero se basa casi por completo en las exportaciones -frutas, cobre, etc.- y resulta, por tanto, muy vulnerable a los mercados mundiales.

Ayer hab铆a un par de noticias realmente divertidas. El New York Times publicaba una sobre c贸mo todo el mundo en Chile est谩 tan contento y satisfecho con el sistema pol铆tico que nadie le presta demasiada atenci贸n a las pr贸ximas elecciones.

Pero el Financial Times de Londres (que es el diario de negocios m谩s influyente del mundo, y un medio dif铆cilmente radical) tomaba exactamente la perspectiva opuesta. Citaba encuestas que mostraban que el 75% de la poblaci贸n estaba muy “descontenta” con el sistema pol铆tico (que no permite ninguna opci贸n).

En efecto, hay apat铆a ante las elecciones, pero eso es un reflejo de la descomposici贸n de la estructura social de Chile. Chile fue una sociedad muy vibrante, viva y democr谩tica durante muchos, muchos a帽os, hasta principios de la d茅cada de 1970. Despu茅s, el reinado de terror fascista la despolitiz贸. El desmoronamiento de las relaciones sociales es bastante notable. La gente se las arregla sola y trata de valerse por s铆 misma. El repliegue sobre el individualismo y el beneficio personal es la base de la apat铆a pol铆tica.

Nathaniel Nash es quien escribi贸 el reportaje del New York Times sobre Chile. Afirmaba que muchos chilenos tienen recuerdos dolorosos de los encendidos discursos de Salvador Allende, que condujeron al golpe de Estado en el que murieron miles de personas [incluido Allende]. N贸tese que no tienen recuerdos dolorosos de la tortura, del terror fascista, s贸lo de los discursos de Allende como candidato popular.

Chomsky.info, fragmento de “Secrets, Lies and Democracy”, 1994.

Noam Chomsky no ha perdido su rabia. Entrevista [sobre Kissinger y Camboya]

Noam Chomsky

“Henry Kissinger ser铆a sin duda juzgado por su papel en los ataques si el mundo se rigiera por la justicia y no por la fuerza”, afirma Chomsky en esta entrevista con Stuart Alan B., del Phnom Penh Post, de la que reproducimos la parte relativa a la pol铆tica norteamericana en el Sudeste asi谩tico en general, y a Camboya en particular.

El fil贸sofo y ling眉ista Noam Chomsky afirma que los Estados Unidos le deben a Camboya no s贸lo una disculpa, sino una reparaci贸n masiva por la campa帽a de bombardeos de B-52 denominada Operaci贸n Men煤, que mat贸 hasta a un mill贸n de personas.

La campa帽a tuvo lugar del 18 de marzo de 1969 al 26 de mayo de 1970, destruy贸 un millar de ciudades y pueblos, desplaz贸 a 2 millones de personas y, seg煤n Chomsky, contribuy贸 a la llegada de los Jemeres Rojos al poder.

Los comentarios de Chomsky se producen despu茅s de que los Estados Unidos desecharan la semana pasada una petici贸n del primer ministro camboyano, Hun Sen, de condonar una deuda de 317 millones de d贸lares contra铆da con Estados Unidos por el r茅gimen de Lon Nol durante la d茅cada de 1970.

En la entrevista, Chomsky afirm贸: “Henry Kissinger ser铆a sin duda juzgado por su papel en los ataques si el mundo se rigiera por la justicia y no por la fuerza”.

(鈥)

Adem谩s de pionero ling眉铆stico y filos贸fico, Chomsky fue uno de los primeros opositores a la guerra de Vietnam, desde la reaparici贸n de Francia en Indochina tras la conclusi贸n de la II Guerra Mundial en 1945.

Fue una de las fuerzas intelectuales que impulsaron el movimiento antibelicista en Estados Unidos durante los a帽os 60 y principios de los 70.

Chomsky es conocido asimismo por sus cr铆ticas a la pol铆tica exterior de los Estados, especialmente de los Estados Unidos, donde vive y cuya nacionalidad posee.

Ayuda a la gente a practicar lo que llama “autodefensa intelectual”, se帽alando la diferencia entre las palabras pronunciadas y los hechos que llevan a cabo pol铆ticos, gobiernos, funcionarios religiosos o empresariales, a fin de que el ciudadano medio pueda ver el mundo con m谩s precisi贸n tal y como le afecta a 茅l mismo, en lugar de verlo como parte de la agenda de un Estado, una religi贸n, una gran empresa o cualquier otro centro de poder, como los denomima Chomsky.

Al igual que razon贸 que la guerra de Vietnam no se libraba en inter茅s del pueblo norteamericano, Chomsky argumenta que las pol铆ticas de Israel en Cisjordania y Gaza no van en inter茅s del pueblo israel铆.

Si bien Chomsky es jud铆o y estudioso del hebreo, critica las acciones militares de Israel, que, en su opini贸n, son m谩s peligrosas para la poblaci贸n de Israel que 煤tiles.

Podr铆a decirse que Chomsky es cr铆tico con todos los grupos de poder, independientemente de su origen 茅tnico y nacional, lo que probablemente le hace tan popular y bien recibido en tantos lugares, y tan controvertido.

Chomsky ha ido observando los acontecimientos acaecidos en Camboya desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Se tom贸 su tiempo para responder a algunas preguntas sobre acontecimientos significativos de la historia del reino que han contribuido a configurar la Camboya actual.

“La enemistad hist贸rica entre Vietnam y China se remonta a un milenio atr谩s. En 1978-79, Camboya era aliada de China y Vietnam estaba ligado a los rusos….”

驴C贸mo ha podido pasar que la gente se hiciera idea de que usted se mostraba blando con las atrocidades de los Jemeres Rojos a ra铆z de su libro de 1988, escrito con Edward S Herman, Manufacturing Consent?

En nuestro libro de 1988, Herman y yo repasamos la forma en que se hab铆an tratado los horrores de Camboya en tres fases distintas: la guerra de los Estados Unidos antes de la toma del poder por los Jemeres Rojos en abril de 1975, el periodo de los Jemeres Rojos en el poder, el periodo posterior a la invasi贸n de Vietnam y la expulsi贸n de los Jemeres Rojos, y el paso inmediato de los Estados Unidos y Gran Breta帽a de prestar apoyo militar y diplom谩tico directo a los Jemeres Rojos (“Kampuchea Democr谩tica”). En la 茅poca en que escribimos, se sab铆a que la guerra norteamericana anterior a 1975 hab铆a sido horrenda, pero s贸lo en los 煤ltimos a帽os se han publicado documentos m谩s extensos.

Ahora sabemos que la fase m谩s brutal comenz贸 en 1970, cuando Henry Kissinger transmiti贸 al general Haig las 贸rdenes del presidente Nixon de “bombardeo masivo de Camboya, todo lo que vuele sobre todo lo que se mueva” (palabras de Kissinger). Es dif铆cil encontrar una declaraci贸n con una intenci贸n genocida tan clara en los archivos de cualquier Estado. Y las 贸rdenes se cumplieron. El bombardeo de la Camboya rural estuvo al nivel del bombardeo total aliado en el teatro del Pac铆fico durante la II Guerra Mundial. El Jemeres Rojos, tal como hoy sabemos, se expandieron hasta llegar a ser unos 200.000, en buena medida reclutados a causa de los bombardeos.

Durante el primer periodo y el tercero, los norteamericanos 鈥搚 de modo m谩s general, los occidentales- pod铆an hacer bastante. Durante el segundo periodo, nadie tuvo siquiera una sugerencia sobre qu茅 hacer. La cobertura fue exactamente lo contrario de lo que dictar铆an las consideraciones morales m谩s elementales. Durante el primer periodo, hubo alguna protesta, pero la cobertura fue escasa y se olvid贸 r谩pidamente. Las nuevas revelaciones se han suprimido casi por completo. Durante el tercer periodo, la cobertura volvi贸 a ser muy escasa y la historia tambi茅n se ha olvidado casi por completo.

Nuestra revisi贸n precisa de estos hechos s铆 que provoc贸 una indignaci贸n considerable, y mentiras masivas, como las que usted menciona. Eso fue a煤n m谩s cierto en el caso de nuestro estudio en dos vol煤menes de 1979, The Political Economy of Human Rights, que proporciona amplia documentaci贸n para demostrar que este patr贸n era (y es) bastante general, y que se ha extendido por todo el mundo. La mayor parte del estudio se refer铆a a cr铆menes norteamericanos, raz贸n por la cual no fue objeto de rese帽as ni de lectura, lo que confirm贸 nuestras tesis.

Hab铆a un cap铆tulo que trataba sobre Camboya. En 茅l, conden谩bamos duramente los cr铆menes de Pol Pot, y tambi茅n revel谩bamos invenciones y enga帽os extraordinarios. Escribimos que los cr铆menes eran bastante horribles, pero que los comentaristas deb铆an atenerse a la verdad y a las fuentes m谩s fiables, como los servicios de inteligencia del Departamento de Estado, a todas luces la fuente m谩s informada en aquel momento, tambi茅n en buena parte suprimida, aparte de nuestro an谩lisis, porque no se ajustaba a la imagen que se hab铆a fabricado. Esa imagen era importante.

Se explot贸 expl铆citamente para encubrir los cr铆menes cometidos por los Estados Unidos en Indochina y para sentar las bases de nuevos y horribles cr铆menes en Am茅rica Central, justificados por el hecho de que los Estados Unidos ten铆an que detener a la “izquierda de Pol Pot”. Comparamos Camboya con Timor Oriental con precisi贸n: dos enormes atrocidades en el mismo per铆odo de tiempo y en la misma zona del mundo, que difieren en un aspecto crucial: en Timor Oriental, los Estados Unidos y sus aliados fuereran los principales responsables de las atrocidades, y podr铆an haberles puesto f谩cilmente fin; en Camboya pudieron hacer poco o nada -como se ha se帽alado, apenas hubo siquiera una sugerencia- y las atrocidades del enemigo pudieron explotarse y se explotaron para justificar las nuestras.

Demostramos que en ambos casos se produjo un enga帽o masivo en los EEUU y Occidente, pero en direcciones opuestas: en el caso de Timor Oriental, donde los cr铆menes podr铆an haber terminado f谩cilmente, se suprimieron o negaron; en el caso de Camboya, donde no se pod铆a hacer nada, las invenciones y mentiras habr铆an impresionado, literalmente, a Stalin.

Se ignor贸 por completo lo que escribimos sobre Timor Oriental (salvo en Australia), junto con el resto de lo que escribimos sobre los cr铆menes norteamericanos y c贸mo se encubrieron.

Lo que escribimos sobre Camboya, por el contrario, provoc贸 una enorme indignaci贸n y una nueva avalancha de mentiras, como comentamos en nuestro libro de 1988. Y as铆 contin煤a. En general, es extremadamente importante suprimir nuestros propios cr铆menes y defender el derecho a mentir a voluntad sobre los cr铆menes de nuestros enemigos. Esas son las principales tareas de las clases cultivadas, tal como hemos documentado ampliamente, en estos libros y en otros lugares.

Es raro el estudio que no contiene errores, pero nuestro cap铆tulo sobre Camboya parece ser una excepci贸n. A pesar del enorme esfuerzo realizado, nadie ha encontrado ni siquiera una coma mal colocada, por no hablar de errores de fondo. Estar铆amos encantados de admitir y corregir cualquier error, pero a pesar de esfuerzos herc煤leos, no se ha encontrado ninguno. Y por favor, no se f铆e de mi palabra. Compru茅belo usted mismo.

Cuando se analiza el genocidio de Camboya bajo el r茅gimen de los Jemeres Rojos, 驴se culpa a los bombardeos estadounidenses de Camboya de crear las condiciones que llevaron a Pol Pot al poder, o es algo m谩s complejo?

Dos destacados estudiosos de Camboya, Owen Taylor y Ben Kiernan, se帽alan que cuando comenzaron los intensos bombardeos norteamericanos sobre la Camboya rural, los Jemeres Rojos eran un peque帽o grupo de unos 10.000 efectivos. En pocos a帽os, los Jemeres Rojos, se hab铆a convertido en un enorme ej茅rcito de unos 200.000 hombres, profundamente amargados y en busca de venganza. Su propaganda de reclutamiento hizo hincapi茅 en los bombardeos norteamericanos. Los archivos del Pent谩gono revelan que el tonelaje de las bombas lanzadas sobre la Camboya rural fue aproximadamente el mismo que el total de los bombardeos estadounidenses en el Pac铆fico durante la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto mucho m谩s intenso. Pero seguramente no fue el 煤nico factor.

En su lectura de la historia, 驴por qu茅 los l铆deres de los Estados pueden llegar a la maldad de para masacrar a cualquiera que haya ido a la escuela o que llevara gafas [como hicieron los Jemeres Rojos]? 驴Puede imaginar la base intelectual o emocional para que los autores de asesinatos en masa sean capaces de vivir alegremente como instrumentos de asesinatos en masa?

Es una buena pregunta. Tambi茅n podemos hacernos preguntas similares sobre nuestra propia sociedad, la cual tendr铆amos que ser capaces de entender mejor. S贸lo hay que ce帽irse a Camboya. El intenso bombardeo comenz贸 bajo las 贸rdenes del presidente Nixon, que Kissinger transmiti贸 lealmente a los militares estadounidenses con estas palabras: “Campa帽a masiva de bombardeos en Camboya. Todo lo que vuele sobre todo lo que se mueva”. Es el tipo de apelaci贸n al genocidio que raramente se encuentra en los archivos de ning煤n Estado. La declaraci贸n se public贸 en The New York Times, y no hubo ninguna reacci贸n entre sus lectores, en su mayor铆a intelectuales liberales, pocos de los cuales la recuerdan siquiera.

驴Deber铆an ser juzgados y ejecutados o encarcelados los autores del genocidio de Camboya? 驴Por qu茅?

Me opongo a la pena de muerte, pero creo que deber铆an tener un juicio justo y acabar en la c谩rcel. Nadie se hace esa pregunta cuando se trata de Nixon y Kissinger, o de los ricos y poderosos en general.

Chomsky.info, Phnom Penh Post, 5 de octubre de 2010

El juicio de Henry Kissinger

Reed Brody

Rese帽a de The Trial of Henry Kissinger [El juicio de Henry Kissinger], de Christopher Hitchens, Verso, Londres, 2001

La historia est谩 alcanzando al ex Secretario de Estado Henry Kissinger. Si bien contin煤a pontificando de modo regular sobre asuntos mundiales en los telediarios norteamericanos, cada vez son m谩s las partes del mundo que no puede visitar. Jueces de Argentina, Chile, Francia y Espa帽a solicitan el testimonio de Kissinger en relaci贸n con cr铆menes cometidos por reg铆menes clientelares de los Estados Unidos en Sudam茅rica en la d茅cada de 1970. Cuando Kissinger estuvo en Londres en abril, un activista brit谩nico pidi贸 su detenci贸n por cargos relacionados con la guerra de Vietnam. Ha sido objeto incluso en los Estados Unidos de una demanda civil interpuesta por la familia del alto mando militar chileno asesinado en 1970 como parte de un intento ideado por los Estados Unidos de bloquear la elecci贸n de Salvador Allende.

El libro de Christopher Hitchens, si bien es cierto que rebosa de veneno en contra de Kissinger, y que a veces resulta farragoso y desenfocado, re煤ne de forma persuasiva las pruebas conocidas desde hace tiempo, as铆 como otras recientemente desclasificadas, para demostrar el papel de Kissinger en la destrucci贸n de la democracia chilena y la consolidaci贸n de la dictadura de Pinochet, la prolongaci贸n de la guerra de Vietnam mediante el sabotaje de las conversaciones de paz de Lyndon Johnson en 1968, la invasi贸n indonesia y posterior violaci贸n de Timor Oriental, la invasi贸n de Chipre por la junta militar griega en 1974, la muerte de civiles a causa de los bombardeos a茅reos de Estados Unidos en Laos y Camboya y los cr铆menes contra la humanidad del ej茅rcito paquistan铆 en Pakist谩n Oriental (actual Bangladesh). Un historial impresionante para un hombre, hasta para un Premio Nobel de la Paz.

Entonces, 驴es Henry Kissinger un criminal de guerra?

Es dif铆cil no confundir la responsabilidad pol铆tica, moral e hist贸rica de un gran sufrimiento humano con la responsabilidad penal. Pero una cosa es afirmar que las pol铆ticas de Henry Kissinger provocaron cientos de miles de muertes y otra cosa, decir que, en un sentido estrictamente jur铆dico, es penalmente responsable de esas muertes. A pesar del t铆tulo de su libro, Hitchens no intenta separar lo pol铆ticamente err贸neo de lo criminalmente err贸neo ni presentar un caso legal contra Kissinger.

Pero hay una forma de argumentar jur铆dicamente. Los principios del derecho penal tradicional, ratificados por los tribunales para cr铆menes de guerra de Yugoslavia y Ruanda, sostienen que alguien puede ser considerado c贸mplice si contribuye conscientemente a la perpetraci贸n del crimen de forma material y substancial. De Acuerdo con esta norma, no ser铆a imposible demostrar que un funcionario estadounidense (o sovi茅tico) cuyo apoyo permiti贸 a un r茅gimen servil cometer atrocidades es c贸mplice de esos cr铆menes. En el caso de Timor Oriental, por ejemplo, documentos recientemente publicados demuestran que, a pesar de que Kissinger lo hab铆a negado anteriormente, 茅l y el presidente Ford dieron espec铆ficamente luz verde a Suharto para invadir Timor en una reuni贸n en Yakarta, s贸lo un d铆a antes de la invasi贸n real. Estados Unidos suministraba entonces al ej茅rcito indonesio el 90% de sus armas, y el propio Kissinger describi贸 su relaci贸n como la de “donante-cliente”. Cuando el n煤mero de v铆ctimas civiles de la invasi贸n se elev贸 a decenas y m谩s tarde a cientos de miles, Hitchens y otros acusan a Kissinger de haber manipulado el proceso de revisi贸n exigido por el Congreso, a sabiendas de la matanza de civiles, para garantizar que la ayuda a los asesinos siguiera fluyendo.

Cuando son los Estados Unidos los que han cometido directamente las atrocidades, la situaci贸n jur铆dica es diferente. Por ejemplo, los bombardeos a茅reos de Estados Unidos y Vietnam del Sur, bajo la supervisi贸n de Kissinger, dejaron aproximadamente 350.000 civiles laosianos y 600.000 civiles camboyanos muertos. Si Henry Kissinger aprob贸 el bombardeo de objetivos en Camboya y Laos sabiendo que hab铆a civiles, como sugieren las declaraciones citadas por Hitchens, la cuesti贸n estribar铆a en si el bombardeo fue indiscriminado o desproporcionado.

Es dif铆cil imaginar, por supuesto, que se llevara a Kissinger a juicio. Sin embargo, a medida que el principio abstracto de responsabilidad penal individual por atrocidades se hace m谩s realidad, se oyen cada vez m谩s voces que se preguntan por qu茅 s贸lo se juzga a los dictadores de los pa铆ses del Tercer Mundo, y no a los dirigentes occidentales que los llevaron al poder y los sostuvieron mientras comet铆an sus atrocidades. 驴Por qu茅 se juzga a Pinochet y no a Kissinger? 驴Por qu茅 Hiss猫ne Habr茅 y no los dirigentes norteamericanos y franceses que le apoyaron todo el tiempo que dur贸 su gobierno? 驴Por qu茅 se acusa de genocidio a los hombres fuertes de Guatemala y no a los responsables pol铆ticos norteamericanos que les respaldaron? El libro de Hitchens no s贸lo plantea esta pregunta, sino que proporciona la base f谩ctica para responder “: 驴por qu茅 no?”.

Human Rights Watch, 2001

Henry Kissinger cumple esta semana 100 a帽os. Verg眉enza tendr铆a que darle aparecer en p煤blico

Bhaskar Sunkara, Jonah Walters

Henry Kissinger cumple 100 a帽os este s谩bado [27 de mayo], pero su herencia nunca ha estado en peor forma. Aunque muchos comentaristas hablan hoy de un “legado torturado y mort铆fero”, durante d茅cadas Kissinger recibi贸 alabanzas de todos los sectores del 鈥渆stablishment鈥 pol铆tico y medi谩tico.

Kissinger, refugiado jud铆o adolescente huido de la Alemania nazi, recorri贸 una improbable senda hasta algunos de los cargos m谩s poderosos de la Tierra. Y lo que es a煤n m谩s extra帽o, como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de Nixon y Ford, se convirti贸 en una especie de icono pop.

Por aquel entonces, un perfil adulador del joven estadista lo defin铆a como “el sex symbol de la administraci贸n Nixon”. En 1969, seg煤n dicho perfil, Kissinger asisti贸 a una fiesta llena de miembros de la alta sociedad de Washington con un sobre marcado como “Top Secret” bajo el brazo. Los dem谩s invitados a la fiesta apenas pod铆an contener su curiosidad, as铆 que Kissinger desvi贸 sus preguntas con una ocurrencia: el sobre conten铆a su ejemplar del 煤ltimo n煤mero de la revista Playboy (al parecer, a Hugh Hefner [creador de la revista] le pareci贸 divertid铆simo y a partir de entonces se asegur贸 de que el asesor de seguridad nacional recibiera una suscripci贸n gratuita).

Lo que realmente conten铆a el sobre era un borrador del discurso de Nixon sobre la 鈥mayor铆a silenciosa鈥, un discurso ahora famoso que pretend铆a trazar una l铆nea n铆tida entre la decadencia moral de los liberales antibelicistas y la inquebrantable 鈥渞ealpolitik鈥 de Nixon.

El trabajo de alto secreto que realizaba en la d茅cada de 1970 tambi茅n envejeci贸 mal. En pocos a帽os, organiz贸 bombardeos ilegales en Laos y Camboya e hizo posible el genocidio de Timor Oriental and Pakist谩n Oriental. Mientras tanto, Kissinger era conocido entre la alta sociedad del Beltway [las zonas residenciales de Washington] como “el playboy del Ala Oeste”. Le gustaba que le fotografiaran, y los fot贸grafos le complac铆an. Era un fijo de las p谩ginas de cotilleos, sobre todo cuando sus escarceos con mujeres famosas saltaban a la luz p煤blica, como cuando 茅l y la actriz Jill St John hicieron saltar inadvertidamente una noche la alarma de su mansi贸n de Hollywood una noche mientras se escapaban a su piscina (“Le estaba ense帽ando ajedrez”, explic贸 Kissinger posteriormente).

Mientras Kissinger deambulaba por entre la 鈥渏et set鈥 de Washington, 茅l y Nixon -una pareja tan unida por la cadera que Isaiah Berlin los bautiz贸 como “Nixonger”- estaban ocupados ideando una marca pol铆tica basada en su supuesto desd茅n por la 茅lite liberal, cuya moralidad decadente, afirmaban, s贸lo pod铆a conducir a la par谩lisis.

Kissinger desde帽aba el movimiento antibelicista, calificando a los manifestantes de “ni帽os universitarios de clase media alta” y avisando: “No van a ser los mismos que gritan ‘Poder para el pueblo’ los que tomen las riendas de este pa铆s si eso se convierte en una prueba de fuerza”. Tambi茅n despreciaba a las mujeres: “Para m铆 las mujeres no son m谩s que un pasatiempo, una afici贸n. Y nadie le dedica demasiado tiempo a un pasatiempo”. Pero es indiscutible que a Kissinger le gustaba el liberalismo dorado de la alta sociedad, las fiestas exclusivas, las cenas de buenos filetes y los flashes.

La alta sociedad le correspond铆a. Gloria Steinem, compa帽era ocasional de cenas, llamaba a Kissinger “el 煤nico hombre interesante de la administraci贸n Nixon”. Joyce Haber, columnista de cotilleos, lo describi贸 como “mundano, humor铆stico, sofisticado, un caballero con las mujeres”. Hef [Hugh Hefner] le consideraba un amigo, y en una ocasi贸n afirm贸 en letra impresa que una encuesta entre sus modelos revelaba que Kissinger era el hombre m谩s deseado para tener citas en la mansi贸n Playboy.

Ese encaprichamiento no termin贸 con la d茅cada de 1970. Cuando Kissinger cumpli贸 90 a帽os en 2013, su celebraci贸n de cumplea帽os con alfombra roja cont贸 con la asistencia de una multitud bipartidista entre la que se contaba Michael Bloomberg, Roger Ailes, Barbara Walters, y hasta el “veterano de la paz” John Kerry, junto con otras 300 personalidades.

Un art铆culo de Women’s Wear Daily informaba de que Bill Clinton y John McCain pronunciaron los brindis de cumplea帽os en un sal贸n de baile decorado en estilo chino para complacer al invitado de honor de la noche. (McCain, que pas贸 m谩s de cinco a帽os como prisionero de guerra, describi贸 su “maravilloso afecto” por Kissinger, “a causa de la guerra de Vietnam , que fue algo que tuvo enormes repercusiones en la vida de ambos”). El chico mismo del cumplea帽os subi贸 entonces al escenario, donde record贸 a los invitados el “ritmo de la historia” y aprovech贸 la ocasi贸n para predicar el evangelio de su causa favorita: el bipartidismo.

La capacidad de Kissinger para el bipartidismo era c茅lebre. (Los republicanos Condoleezza Rice y Donald Rumsfeld asistieron a primera hora de la noche, y luego lleg贸 con los brazos abiertos la dem贸crata Hillary Clinton por una entrada de carga, preguntando: “驴Listos para el segundo asalto?”) Durante la fiesta, McCain se jact贸 de que Kissinger “ha sido consultor y asesor de todos los presidentes, republicanos y dem贸cratas, desde Nixon”. McCain hablaba probablemente en nombre de todos los presentes en el sal贸n de baile cuando a帽adi贸: “No conozco a nadie m谩s respetado en el mundo que Henry Kissinger”.

En realidad, gran parte del mundo vilipendia a Kissinger. El ex secretario de Estado evita incluso visitar varios pa铆ses por miedo a que le detengan y le acusen de cr铆menes de guerra. En 2002, por ejemplo, un tribunal chileno le exigi贸 que respondiera a diversas preguntas sobre su papel en el golpe de Estado de 1973 en dicho pa铆s. En 2001, un juez franc茅s envi贸 agentes de polic铆a a la habitaci贸n del hotel de Kissinger en Par铆s para entregarle una solicitud formal de interrogatorio sobre el mismo golpe, en el curso del cual hab铆an desaparecido varios ciudadanos franceses.

En esa misma 茅poca, Kissinger cancel贸 un viaje a Brasil tras los rumores de que ser铆a detenido y obligado a responder a preguntas sobre su papel en la Operaci贸n C贸ndor, el plan de los a帽os 70 que uni贸 a las dictaduras sudamericanas para hacer desaparecer a sus oponentes exiliados. Un juez argentino ya hab铆a nombrado a Kissinger como posible “acusado o sospechoso” en una futura acusaci贸n penal.

Pero en los Estados Unidos, Kissinger es intocable. All铆, a uno de los carniceros m谩s prol铆ficos del siglo XX lo quieren bien los ricos y poderosos, independientemente de su afiliaci贸n partidista. El atractivo bipartidista de Kissinger es sencillo: fue uno de los principales estrategas del imperio estadounidense del capital en un momento crucial del desarrollo de ese imperio.

No es de extra帽ar que la clase pol铆tica haya considerado a Kissinger como un activo y no como una aberraci贸n. Encarnaba lo que comparten los dos partidos gobernantes: la determinaci贸n de garantizar condiciones favorables a los inversores estadounidenses en la mayor parte posible del mundo. Ajeno a la verg眉enza y a las inhibiciones, Kissinger fue capaz de guiar al imperio estadounidense a trav茅s de un traicionero periodo de la historia mundial, cuando el ascenso de Estados Unidos hacia el dominio mundial parec铆a a veces al borde del derrumbe.

La doctrina Kissinger persiste hoy en d铆a: si los pa铆ses soberanos se niegan a participar en los planes m谩s generales de los Estados Unidos, el Estado de seguridad nacional norteamericano actuar谩 r谩pidamente para minar su soberan铆a. Para los Estados Unidos, es lo de siempre, independientemente del partido que ocupe la Casa Blanca, y Kissinger sigue siendo, mientras viva, uno de los principales guardianes de este status quo.

El historiador Gerald Horne cont贸 una vez que Kissinger estuvo a punto de ahogarse mientras navegaba en canoa bajo una de las cataratas m谩s grandes del mundo. Lanzado a aquellas aguas agitadas, el estadista se vio obligado a enfrentarse al terror de perder el control, de afrontar una crisis en la que ni siquiera su incre铆ble influencia pod铆a aislarle del desastre personal. Pero el p谩nico s贸lo fue temporal: su gu铆a enderez贸 el barco y Kissinger volvi贸 a salir ileso.

Quiz谩 el tiempo logre pronto lo que las cataratas Victoria no lograron hace tantos decenios.

The Guardian, 27 de mayo de 2023