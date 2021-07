Manifestaci贸n Antifascista 20N. La lucha antifascista no se confina

Coordinadora Antifascista de Zaragoza: 鈥淪er antifascista no es un delito, ya te digo鈥

Pablo Has猫l (rapero antifascista preso): 鈥淥bjetivamente el Govern no demuestra ser independentista. Me parece vergonzoso que la CUP sostenga un Govern cuyas pol铆ticas no defienden ni los derechos nacionales ni sociales鈥