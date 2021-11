–

Por: Herbert Marcuse

En la civilizaci贸n industrial avanzada prevalece una libertad libre, c贸moda, razonable, y democr谩tica, una muestra de progreso t茅cnico. De hecho, 驴qu茅 podr铆a ser m谩s racional que la supresi贸n de la individualidad en la mecanizaci贸n de actuaciones socialmente necesarias pero dolorosas; la concentraci贸n de empresas individuales en corporaciones m谩s efectivas y productivas; la regulaci贸n de la libre competencia entre sujetos econ贸micos desigualmente equipados; la restricci贸n de prerrogativas y soberan铆as nacionales que impiden la organizaci贸n internacional de los recursos. Que este orden tecnol贸gico tambi茅n implique una coordinaci贸n pol铆tica e intelectual puede ser un desarrollo lamentable pero prometedor.

Los derechos y libertades que fueron factores tan vitales en los or铆genes y las primeras etapas de la sociedad industrial dan lugar a una etapa superior de esta sociedad: est谩n perdiendo su racionalidad y contenido tradicionales. La libertad de pensamiento, expresi贸n y conciencia eran, al igual que la libre empresa, que serv铆an para promover y proteger, ideas esencialmente cr铆ticas , dise帽adas para reemplazar una cultura material e intelectual obsoleta por una m谩s productiva y racional. Una vez institucionalizados, estos derechos y libertades compartieron el destino de la sociedad de la que se hab铆an convertido en una parte integral. El logro cancela las premisas.

En la medida en que la libertad de la necesidad, la sustancia concreta de toda libertad, se est谩 convirtiendo en una posibilidad real, las libertades que pertenecen a un estado de menor productividad est谩n perdiendo su contenido anterior. La independencia de pensamiento, la autonom铆a y el derecho a la oposici贸n pol铆tica se ven privados de su funci贸n cr铆tica b谩sica en una sociedad que parece cada vez m谩s capaz de satisfacer las necesidades de los individuos a trav茅s de la forma en que se organiza. Tal sociedad puede exigir justamente la aceptaci贸n de sus principios e instituciones, y reducir la oposici贸n a la discusi贸n y promoci贸n de pol铆ticas alternativas dentro deel status quo. A este respecto, parece hacer poca diferencia si la satisfacci贸n creciente de las necesidades se logra mediante un sistema autoritario o no autoritario. Bajo las condiciones de un nivel de vida creciente, la no conformidad con el sistema en s铆 parece ser socialmente in煤til, y m谩s a煤n cuando conlleva desventajas econ贸micas y pol铆ticas tangibles y amenaza el buen funcionamiento del conjunto. De hecho, al menos en lo que respecta a las necesidades de la vida, no parece haber ninguna raz贸n por la cual la producci贸n y distribuci贸n de bienes y servicios deba realizarse mediante la concurrencia competitiva de las libertades individuales.

La libertad de empresa desde el principio no fue del todo una bendici贸n. Como la libertad de trabajar o morir de hambre, significaba trabajo, inseguridad y miedo para la gran mayor铆a de la poblaci贸n. Si el individuo ya no se viera obligado a demostrar su val铆a en el mercado, como sujeto econ贸mico libre, la desaparici贸n de este tipo de libertad ser铆a uno de los mayores logros de la civilizaci贸n. Los procesos tecnol贸gicos de mecanizaci贸n y estandarizaci贸n pueden liberar energ铆a individual en un reino de libertad a煤n desconocido hasta el momento. La estructura misma de la existencia humana ser铆a alterada; el individuo ser铆a liberado del mundo laboral imponi茅ndole necesidades extra帽as y posibilidades extra帽as. El individuo ser铆a libre de ejercer autonom铆a sobre una vida que ser铆a suya. Si el aparato productivo pudiera organizarse y dirigirse hacia la satisfacci贸n de las necesidades vitales, su control bien podr铆a centralizarse; dicho control no impedir铆a la autonom铆a individual, sino que lo har铆a posible.

Este es un objetivo dentro de las capacidades de la civilizaci贸n industrial avanzada, el 鈥渇in鈥 de la racionalidad tecnol贸gica. En realidad, sin embargo, opera la tendencia contraria: el aparato impone sus requisitos econ贸micos y pol铆ticos de defensa y expansi贸n en el tiempo laboral y el tiempo libre, en la cultura material e intelectual. En virtud de la forma en que ha organizado su base tecnol贸gica, la sociedad industrial contempor谩nea tiende a ser totalitaria. Porque 鈥渢otalitario鈥 no es solo una coordinaci贸n pol铆tica terrorista de la sociedad, sino tambi茅n una coordinaci贸n econ贸mico-t茅cnica no terrorista que opera a trav茅s de la manipulaci贸n de necesidades por intereses creados. Por lo tanto, impide el surgimiento de una oposici贸n efectiva contra el todo.

Hoy el poder pol铆tico se afirma a trav茅s de su poder sobre el proceso de la m谩quina y sobre la organizaci贸n t茅cnica del aparato. El gobierno de las sociedades industriales avanzadas, puede mantenerse y asegurarse solo cuando logra movilizar, organizar y explotar la productividad t茅cnica, cient铆fica y mec谩nica disponible para la civilizaci贸n industrial. Y esta productividad moviliza a la sociedad en su conjunto, m谩s all谩 de cualquier inter茅s individual o grupal en particular. El hecho bruto de que el poder f铆sico de la m谩quina (驴solo f铆sico?) Supera el del individuo y el de cualquier grupo particular de individuos, convierte a la m谩quina en el instrumento pol铆tico m谩s efectivo en cualquier sociedad cuya organizaci贸n b谩sica es la del proceso de la m谩quina. Pero la tendencia pol铆tica puede revertirse; esencialmente el poder de la m谩quina es solo el poder almacenado y proyectado del hombre. En la medida en que el mundo laboral se concibe como una m谩quina y se mecanice en consecuencia, se convierte en elbase potencial de una nueva libertad para el hombre.

La civilizaci贸n industrial contempor谩nea demuestra que ha alcanzado la etapa en que 鈥渓a sociedad libre鈥 ya no puede definirse adecuadamente en los t茅rminos tradicionales de las libertades econ贸micas, pol铆ticas e intelectuales, no porque estas libertades se hayan vuelto insignificantes, sino porque son demasiado significativas. estar confinado dentro de las formas tradicionales. Se necesitan nuevos modos de realizaci贸n, que correspondan a las nuevas capacidades de la sociedad.

Dichos modos nuevos solo pueden indicarse en t茅rminos negativos porque equivaldr铆an a la negaci贸n de los modos predominantes. As铆, la libertad econ贸mica significar铆a liberarse de la econom铆a, de ser controlado por fuerzas y relaciones econ贸micas; libertad de la lucha diaria por la existencia, de ganarse la vida. La libertad pol铆tica significar铆a la liberaci贸n de los individuos depol铆tica sobre la cual no tienen control efectivo. Del mismo modo, la libertad intelectual significar铆a la restauraci贸n del pensamiento individual ahora absorbido por la comunicaci贸n de masas y el adoctrinamiento, la abolici贸n de la 鈥渙pini贸n p煤blica鈥 junto con sus creadores. El sonido poco realista de estas proposiciones es indicativo, no de su car谩cter ut贸pico, sino de la fuerza de las fuerzas que impiden su realizaci贸n. La forma m谩s efectiva y duradera de guerra contra la liberaci贸n es la implantaci贸n de necesidades materiales e intelectuales que perpet煤an formas obsoletas de la lucha por la existencia.

La intensidad, la satisfacci贸n e incluso el car谩cter de las necesidades humanas, m谩s all谩 del nivel biol贸gico, siempre han sido preacondicionadas. Si la posibilidad de hacer o irse, disfrutar o destruir, poseer o rechazar algo se considera una necesidad depende de si se puede ver como deseable y necesario para las instituciones e intereses sociales prevalecientes. En este sentido, las necesidades humanas son necesidades hist贸ricas y, en la medida en que la sociedad exige el desarrollo represivo del individuo, sus propias necesidades y su reclamo de satisfacci贸n est谩n sujetas a est谩ndares cr铆ticos primordiales.

Podemos distinguir tanto las necesidades verdaderas como las falsas. 鈥淔also鈥 son aquellos que se superponen al individuo por intereses sociales particulares en su represi贸n: las necesidades que perpet煤an el trabajo duro, la agresividad, la miseria y la injusticia. Su satisfacci贸n puede ser muy gratificante para el individuo, pero esta felicidad no es una condici贸n que deba mantenerse y protegerse si sirve para detener el desarrollo de la capacidad (la suya y la de los dem谩s) para reconocer la enfermedad del todo y comprender la enfermedad. posibilidades de curar la enfermedad. El resultado entonces es euforia de infelicidad. La mayor铆a de las necesidades prevalecientes para relajarse, divertirse, comportarse y consumir de acuerdo con los anuncios, amar y odiar lo que otros aman y odian,

Dichas necesidades tienen un contenido y una funci贸n social determinados por poderes externos sobre los cuales el individuo no tiene control; El desarrollo y la satisfacci贸n de estas necesidades es heter贸nomo. No importa cu谩nto tales necesidades puedan haberse convertido en propias, reproducidas y fortificadas por las condiciones de su existencia; no importa cu谩nto se identifique con ellos y se sienta satisfecho, ellos contin煤an siendo lo que fueron desde el comienzo de una sociedad cuyo inter茅s dominante exige represi贸n.

La prevalencia de las necesidades represivas es un hecho consumado, aceptado en la ignorancia y la derrota, pero un hecho que debe deshacerse en inter茅s del individuo feliz, as铆 como de todos aquellos cuya miseria es el precio de su satisfacci贸n. Las 煤nicas necesidades que tienen un reclamo incondicional de satisfacci贸n son las vitales: alimentaci贸n, vestimenta, alojamiento en el nivel de cultura alcanzable. La satisfacci贸n de estas necesidades es el prerrequisito para la realizaci贸n de todas las necesidades, tanto de las sublimadas como de las sublimadas.

Para cualquier conciencia y conciencia, para cualquier experiencia que no acepte el inter茅s social prevaleciente como la ley suprema del pensamiento y el comportamiento, el universo establecido de necesidades y satisfacciones es un hecho que debe cuestionarse en t茅rminos de verdad y falsedad. Estos t茅rminos son hist贸ricos y su objetividad es hist贸rica. El juicio de las necesidades y su satisfacci贸n, bajo las condiciones dadas, involucra est谩ndares de prioridad, est谩ndares que se refieren al desarrollo 贸ptimo del individuo, de todos los individuos, bajo la utilizaci贸n 贸ptima de los recursos materiales e intelectuales disponibles para el hombre. Los recursos son calculables. 鈥淰erdad鈥 y 鈥渇alsedad鈥 de necesidades designan condiciones objetivas en la medida en que la satisfacci贸n universal de las necesidades vitales y, m谩s all谩 de eso, el alivio progresivo del trabajo y la pobreza, son est谩ndares universalmente v谩lidos. Pero como est谩ndares hist贸ricos, no solo var铆an seg煤n el 谩rea y la etapa de desarrollo, sino que tambi茅n se pueden definir en (mayor o menor)contradicci贸n con los imperantes. 驴Qu茅 tribunal puede reclamar la autoridad de decisi贸n?

En 煤ltimo an谩lisis, la pregunta de cu谩les son las necesidades verdaderas y falsas deben ser respondidas por los propios individuos, pero solo en el 煤ltimo an谩lisis; es decir, si y cuando son libres de dar su propia respuesta. Mientras se mantengan incapaces de ser aut贸nomos, mientras sean adoctrinados y manipulados (hasta sus propios instintos), su respuesta a esta pregunta no puede tomarse como propia. Sin embargo, de la misma manera, ning煤n tribunal puede arrogarse justamente el derecho de decidir qu茅 necesidades deben desarrollarse y satisfacerse. Cualquier tribunal de este tipo es censurable, aunque nuestra repulsi贸n no elimina la pregunta: 驴c贸mo pueden las personas que han sido objeto de una dominaci贸n efectiva y productiva por s铆 mismas crear las condiciones de libertad?

Cuanto m谩s racional, productiva, t茅cnica y total se vuelve la administraci贸n represiva de la sociedad, m谩s inimaginables son los medios y las formas en que los individuos administrados pueden romper su servidumbre y apoderarse de su propia liberaci贸n. Sin duda, imponer la raz贸n a toda una sociedad es una idea parad贸jica y escandalosa, aunque uno podr铆a cuestionar la rectitud de una sociedad que ridiculiza esta idea al convertir a su propia poblaci贸n en objetos de administraci贸n total. Toda liberaci贸n depende del consciente. de servidumbre, y el surgimiento de esta conciencia siempre se ve obstaculizado por el predominio de necesidades y satisfacciones que, en gran medida, se han convertido en propias del individuo. El proceso siempre reemplaza un sistema de preacondicionamiento por otro; El objetivo 贸ptimo es la sustituci贸n de las necesidades falsas por las verdaderas, el abandono de la satisfacci贸n represiva.

La caracter铆stica distintiva de la sociedad industrial avanzada es su sofocaci贸n efectiva de aquellas necesidades que exigen liberaci贸n-liberaci贸n tambi茅n de lo que es tolerable, gratificante y c贸modo, mientras sostiene y absuelve el poder destructivo y la funci贸n represiva de la sociedad acomodada. Aqu铆, los controles sociales exigen el final. abrumadora necesidad de producci贸n y consumo de residuos; la necesidad de trabajo estupefacto donde ya no es una necesidad real; la necesidad de modos de relajaci贸n que alivien y prolonguen esta estupefacci贸n; la necesidad de mantener libertades tan enga帽osas como la libre competencia a precios administrados, una prensa libre que se censura a s铆 misma, la libre elecci贸n entre marcas y aparatos.

Bajo el gobierno de un todo represivo, la libertad puede convertirse en un poderoso instrumento de dominaci贸n. El rango de elecci贸n abierto al individuo no es el factor decisivo para determinar el grado de libertad humana, sino qu茅se puede elegir y lo que elija el individuo. El criterio para la libre elecci贸n nunca puede ser absoluto, pero tampoco es enteramente relativo. La libre elecci贸n de amos no elimina a los amos ni a los esclavos. La libre elecci贸n entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa libertad si estos bienes y servicios mantienen controles sociales sobre una vida de trabajo y miedo, es decir, si mantienen la alienaci贸n. Y la reproducci贸n espont谩nea de necesidades superpuestas por parte del individuo no establece autonom铆a; solo da testimonio de la eficacia de los controles.

Nuestra insistencia en la profundidad y eficacia de estos controles est谩 abierta a la objeci贸n de que sobrevaloramos en gran medida el poder de adoctrinamiento de los 鈥渕edios鈥, y que por s铆 mismos las personas sentir铆an y satisfar铆an las necesidades que ahora se les imponen. La objeci贸n pierde el punto. El preacondicionamiento no comienza con la producci贸n en masa de radio y televisi贸n y con la centralizaci贸n de su control. La gente entra en esta etapa como recept谩culos precondicionados de larga data; La diferencia decisiva est谩 en el aplanamiento del contraste (o conflicto) entre lo dado y lo posible, entre las necesidades satisfechas y las insatisfechas. Aqu铆, la llamada igualaci贸n de las distinciones de clase revela su funci贸n ideol贸gica. Si el trabajador y su jefe disfrutan del mismo programa de televisi贸n y visitan los mismos lugares tur铆sticos. si la mecan贸grafa est谩 tan atractiva como la hija de su empleador, si el negro posee un Cadillac, si todos leen el mismo peri贸dico, esta asimilaci贸n indica no la desaparici贸n de las clases, sino la medida en que las necesidades y satisfacciones: servir a la preservaci贸n del Establecimiento son compartidos por la poblaci贸n subyacente.

De hecho, en las 谩reas m谩s desarrolladas de la sociedad contempor谩nea, el trasplante de las necesidades sociales en las individuales es tan efectivo que la diferencia entre ellas parece ser puramente te贸rica. 驴Se puede realmente distinguir entre los medios de comunicaci贸n como instrumentos de informaci贸n y entretenimiento, y como agentes de manipulaci贸n y adoctrinamiento? 驴Entre el autom贸vil como molestia y como conveniencia? 驴Entre los horrores y las comodidades de la arquitectura funcional? 驴Entre el trabajo para la defensa nacional y el trabajo para el beneficio corporativo? 驴Entre el placer privado y la utilidad comercial y pol铆tica involucrada en aumentar la tasa de natalidad?

Nuevamente nos enfrentamos con uno de los aspectos m谩s irritantes de la civilizaci贸n industrial avanzada: el car谩cter racional de su irracionalidad. Su productividad y eficiencia, su capacidad para aumentar y difundir comodidades, para convertir los desechos en necesidad y la destrucci贸n en construcci贸n, la medida en que esta civilizaci贸n transforma el mundo de los objetos en una extensi贸n de la mente y el cuerpo del hombre hace que la noci贸n de alienaci贸n sea cuestionable. La gente se reconoce a s铆 misma en sus bienes; encuentran su alma en su autom贸vil, equipo de m煤sica, hogar de dos niveles, equipo de cocina. El mecanismo mismo que vincula al individuo con su sociedad ha cambiado, y el control social est谩 anclado en las nuevas necesidades que ha producido.

Las formas predominantes de control social son tecnol贸gicas en un nuevo sentido. Sin duda, la estructura t茅cnica y la eficacia del aparato productivo y destructivo ha sido un instrumento fundamental para someter a la poblaci贸n a la divisi贸n social del trabajo establecida a lo largo del per铆odo moderno. Adem谩s, dicha integraci贸n siempre ha estado acompa帽ada de formas m谩s obvias de compulsi贸n: la p茅rdida de medios de vida, la administraci贸n de justicia, la polic铆a, las fuerzas armadas. Sigue siendo. Pero en el per铆odo contempor谩neo, los controles tecnol贸gicos parecen ser la encarnaci贸n misma de la Raz贸n para el beneficio de todos los grupos e intereses sociales, hasta tal punto que toda contradicci贸n parece irracional e imposible de contrarrestar.

No es de extra帽ar entonces que, en las 谩reas m谩s avanzadas de esta civilizaci贸n, los controles sociales hayan sido introyectados hasta el punto en que incluso la protesta individual se vea afectada desde sus ra铆ces. La negativa intelectual y emocional de 鈥渋r鈥 parece neur贸tica e impotente. Este es el aspecto sociopsicol贸gico del evento pol铆tico que marca el per铆odo contempor谩neo: el paso de las fuerzas hist贸ricas que, en la etapa anterior de la sociedad industrial, parec铆an representar la posibilidad de nuevas formas de existencia.

Pero el t茅rmino 鈥渋ntroyecci贸n鈥 quiz谩s ya no describe la forma en que el individuo por s铆 mismo reproduce y perpet煤a los controles externos ejercidos por su sociedad. La introyecci贸n sugiere una variedad de procesos relativamente espont谩neos por los cuales un Ser (Ego) transpone lo 鈥渆xterno鈥 en lo 鈥渋nterno鈥. Por lo tanto, la introyecci贸n implica la existencia de una dimensi贸n interna distinguida e incluso antag贸nica de las exigencias externas: una conciencia individual y un inconsciente individual, aparte de la opini贸n p煤blica y el comportamiento . La idea de 鈥渓ibertad interior鈥 aqu铆 tiene su realidad: designa el espacio privado en el que el hombre puede convertirse y permanecer 鈥溍﹍ mismo鈥.

Hoy este espacio privado ha sido invadido y reducido por la realidad tecnol贸gica. La producci贸n en masa y la distribuci贸n en masa reclaman a todo el individuo, y la psicolog铆a industrial hace mucho tiempo que dej贸 de limitarse a la f谩brica. Los m煤ltiples procesos de introyecci贸n parecen estar osificados en reacciones casi mec谩nicas. El resultado es, no el ajuste, sino la mimesis: una identificaci贸n inmediata del individuo con su sociedad y, a trav茅s de ella, con la sociedad en su conjunto.

Esta identificaci贸n autom谩tica e inmediata (que puede haber sido caracter铆stica de formas primitivas de asociaci贸n) reaparece en la alta civilizaci贸n industrial; Sin embargo, su nueva 鈥渋nmediatez鈥 es el producto de una gesti贸n y organizaci贸n cient铆fica sofisticada. En este proceso, se reduce la dimensi贸n 鈥渋nterna鈥 de la mente en la cual la oposici贸n al status quo puede arraigarse. La p茅rdida de esta dimensi贸n, en la que el poder del pensamiento negativo (el poder cr铆tico de la raz贸n) est谩 en casa, es la contrapartida ideol贸gica del proceso muy material en el que la sociedad industrial avanzada silencia y reconcilia a la oposici贸n. El impacto del progreso convierte la raz贸n en sumisi贸n a los hechos de la vida, y a una capacidad demasiado din谩mica de producir hechos m谩s y m谩s grandes del mismo tipo de vida. La eficiencia del sistema tambi茅n reduce el reconocimiento de los individuos de que no contiene hechos que no comuniquen el poder represivo del conjunto. Si los individuos se encuentran en las cosas que dan forma a su vida, lo hacen, no dando, sino aceptando la ley de las cosas, no la ley de la f铆sica sino la ley de su sociedad.

Acabo de sugerir que el concepto de alienaci贸n parece volverse cuestionable cuando los individuos se identifican con la existencia que se les impone y tienen en s铆 su propio desarrollo y satisfacci贸n. Esta identificaci贸n no es ilusi贸n sino realidad. Sin embargo, la realidad constituye una etapa m谩s progresiva de alienaci贸n. Este 煤ltimo se ha vuelto completamente objetivo; el sujeto alienado es tragado por su existencia alienada. Solo hay una dimensi贸n, y est谩 en todas partes y en todas sus formas. Los logros del progreso desaf铆an la acusaci贸n ideol贸gica y la justificaci贸n; ante su tribunal, la 鈥渇alsa conciencia de su racionalidad se convierte en la verdadera concienciaxxx.

Sin embargo, esta absorci贸n de la ideolog铆a en la realidad no significa el 鈥渇in de la ideolog铆a鈥. Por el contrario, en un sentido espec铆fico, la cultura industrial avanzada es m谩s ideol贸gica que su predecesora, ya que hoy la ideolog铆a est谩 en el proceso de producci贸n [. En una forma provocativa, esta proposici贸n revela los aspectos pol铆ticos de la racionalidad tecnol贸gica predominante. El aparato productivo y los bienes y servicios que produce 鈥渧enden鈥 o imponen el sistema social en su conjunto. Los medios de transporte y comunicaci贸n masivos, los productos de alojamiento, comida y ropa, la producci贸n irresistible de la industria del entretenimiento y la informaci贸n llevan consigo actitudes y h谩bitos prescritos, ciertas reacciones intelectuales y emocionales que unen a los consumidores de manera m谩s o menos placentera. productores y, a trav茅s de este 煤ltimo, al conjunto. Los productos adoctrinan y manipulan; promueven una falsa conciencia que es inmune a su falsedad. Y a medida que estos productos beneficiosos est茅n disponibles para m谩s personas en m谩s clases sociales, el adoctrinamiento que llevan a cabo deja de ser publicitario; se convierte en una forma de vida. Es una buena forma de vida, mucho mejor que antes, y como buena forma de vida, milita contra el cambio cualitativo. As铆 emerge un patr贸n dePensamiento y comportamiento unidimensional en el que las ideas, aspiraciones y objetivos que, por su contenido, trascienden el universo establecido del discurso y la acci贸n son repelidos o reducidos a los t茅rminos de este universo. Se redefinen por la racionalidad del sistema dado y de su extensi贸n cuantitativa.

La tendencia puede estar relacionada con un desarrollo en el m茅todo cient铆fico: operacionalismo en lo f铆sico, conductismo en las ciencias sociales. La caracter铆stica com煤n es un empirismo total en el tratamiento de conceptos; su significado est谩 restringido a la representaci贸n de operaciones y comportamientos particulares. El punto de vista operativo est谩 bien ilustrado por el an谩lisis de PW Bridgman del concepto de longitud :

Evidentemente, sabemos a qu茅 nos referimos con longitud si podemos decir cu谩l es la longitud de todos y cada uno de los objetos, y para el f铆sico no se requiere nada m谩s. Para encontrar la longitud de un objeto, tenemos que realizar ciertas operaciones f铆sicas. Por lo tanto, el concepto de longitud se fija cuando las operaciones por las cuales se mide la longitud son fijas: es decir, el concepto de longitud involucra tanto y nada m谩s que el conjunto de operaciones por el cual se determina la longitud. En general, entendemos por concepto nada m谩s que un conjunto de operaciones; El concepto es sin贸nimo del conjunto de operaciones correspondiente.

Bridgman ha visto las amplias implicaciones de este modo de pensamiento para la sociedad en general:

Adoptar el punto de vista operativo implica mucho m谩s que una mera restricci贸n del sentido en el que entendemos el 鈥渃oncepto鈥, pero significa un cambio de gran alcance en todos nuestros h谩bitos de pensamiento, en el sentido de que ya no nos permitiremos usarlo como herramientas en nuestros conceptos de pensamiento de las cuales no podemos dar una explicaci贸n adecuada en t茅rminos de operaciones.

La predicci贸n de Bridgman se ha hecho realidad. El nuevo modo de pensamiento es hoy la tendencia predominante en filosof铆a, psicolog铆a, sociolog铆a y otros campos. Muchos de los conceptos m谩s problem谩ticos se est谩n 鈥渆liminando鈥 al mostrar que no se puede dar una explicaci贸n adecuada de ellos en t茅rminos de operaciones o comportamiento. El ataque empirista radical (posteriormente, en los cap铆tulos VII y VIII, examinar茅 su afirmaci贸n de ser empirista) proporciona la justificaci贸n metodol贸gica para la desacreditaci贸n de la mente por parte de los intelectuales, un positivismo que, al negar los elementos trascendentes de la Raz贸n , forma la contraparte acad茅mica del comportamiento socialmente requerido.

Fuera del establecimiento acad茅mico, el 鈥渃ambio de largo alcance en todos nuestros h谩bitos de pensamiento鈥 es m谩s grave. Sirve para coordinar ideas y objetivos con los exigidos por el sistema prevaleciente, encerrarlos en el sistema y repeler aquellos que son irreconciliables con el sistema. El reinado de tal realidad unidimensional no significa que el materialismo gobierne y que las ocupaciones espirituales, metaf铆sicas y bohemias se est茅n agotando. Por el contrario, hay una gran cantidad de 鈥淎dorar juntos esta semana鈥, 鈥溌縋or qu茅 no probar a Dios?鈥, Zen, existencialismo y formas de vida golpeadas, etc. Pero tales modos de protesta y trascendencia ya no son contradictorios con el estado. quo y ya no es negativo.

El pensamiento unidimensional es promovido sistem谩ticamente por los creadores de la pol铆tica y sus proveedores de informaci贸n masiva. Su universo de discurso est谩 poblado por hip贸tesis autovalidantes que, repetidas incesante y monopol铆sticamente, se convierten en definiciones o dictados hipn贸ticos. Por ejemplo, 鈥済ratis鈥 son las instituciones que operan (y operan) en los pa铆ses del Mundo Libre; Otros modos de libertad que trascienden son, por definici贸n, el anarquismo, el comunismo o la propaganda. 鈥淪ocialista鈥 son invasiones de empresas privadas que no son emprendidas por la empresa privada en s铆 (o por contratos gubernamentales), como un seguro de salud universal e integral, o la protecci贸n de la naturaleza de una comercializaci贸n demasiado amplia. o el establecimiento de servicios p煤blicos que pueden perjudicar el beneficio privado. Esta l贸gica totalitaria de hechos consumados tiene su contraparte oriental. All铆, la libertad es la forma de vida instituida por un r茅gimen comunista, y todos los dem谩s modos de libertad que trascienden son capitalistas, o revisionistas, o sectarismos de izquierda. En ambos campos, las ideas no operativas son no conductuales y subversivas. El movimiento del pensamiento se detiene en las barreras que aparecen como los l铆mites de la raz贸n misma. o revisionista, o sectarismo de izquierda. En ambos campos, las ideas no operativas son no conductuales y subversivas. El movimiento del pensamiento se detiene en las barreras que aparecen como los l铆mites de la raz贸n misma. o revisionista, o sectarismo de izquierda. En ambos campos, las ideas no operativas son no conductuales y subversivas. El movimiento del pensamiento se detiene en las barreras que aparecen como los l铆mites de la raz贸n misma.

Tal limitaci贸n de pensamiento ciertamente no es nueva. El racionalismo moderno ascendente, en su forma especulativa y emp铆rica, muestra un sorprendente contraste entre el radicalismo cr铆tico extremo en el m茅todo cient铆fico y filos贸fico, por un lado, y un quietismo acr铆tico en la actitud hacia las instituciones sociales establecidas y en funcionamiento. As铆, el ego cogitans de Descartes deb铆a dejar intactos los 鈥済randes cuerpos p煤blicos鈥, y Hobbes sostuvo que 鈥渆l presente siempre debe ser preferido, mantenido y considerado mejor鈥. Kant estuvo de acuerdo con Locke en justificar la revoluci贸n si ha logrado organizar todo y evitar la subversi贸n.

Sin embargo, estos conceptos acomodaticios de la raz贸n siempre estuvieron en contradicci贸n con la evidente miseria e injusticia de los 鈥済randes organismos p煤blicos鈥 y la rebeli贸n efectiva, m谩s o menos consciente contra ellos. Exist铆an condiciones sociales que provocaban y permit铆an una disociaci贸n real. del estado de cosas establecido; exist铆a una dimensi贸n privada y pol铆tica en la que la disociaci贸n pod铆a convertirse en una oposici贸n efectiva, probando su fuerza y 鈥嬧媗a validez de sus objetivos.

Con el cierre gradual de esta dimensi贸n por parte de la sociedad, la autolimitaci贸n del pensamiento adquiere un significado mayor. La interrelaci贸n entre los procesos cient铆fico-filos贸ficos y sociales, entre la raz贸n te贸rica y la pr谩ctica, se afirma 鈥渁 espaldas鈥 de los cient铆ficos y fil贸sofos. La sociedad proh铆be todo tipo de operaciones y comportamientos opositores; en consecuencia, los conceptos relacionados con ellos se vuelven ilusorios o sin sentido. La trascendencia hist贸rica aparece como trascendencia metaf铆sica, no aceptable para la ciencia y el pensamiento cient铆fico. El punto de vista operacional y conductual, practicado como un 鈥渉谩bito de pensamiento鈥 en general, se convierte en la visi贸n del universo establecido del discurso y la acci贸n, necesidades y aspiraciones La 鈥渁stucia de la raz贸n鈥 funciona, como sol铆a hacerlo, en inter茅s de los poderes f谩cticos. La insistencia en conceptos operacionales y de comportamiento se vuelve contraesfuerzos para liberar el pensamiento y el comportamiento de la realidad dada y de las alternativas suprimidas. La raz贸n te贸rica y pr谩ctica, el conductismo acad茅mico y social se encuentran en un terreno com煤n: el de una sociedad avanzada que convierte el progreso cient铆fico y t茅cnico en un instrumento de dominaci贸n.

鈥淧rogreso鈥 no es un t茅rmino neutral; se mueve hacia fines espec铆ficos, y estos fines est谩n definidos por las posibilidades de mejorar la condici贸n humana. La sociedad industrial avanzada se est谩 acercando a la etapa en la que el progreso continuo exigir铆a la subversi贸n radical de la direcci贸n y organizaci贸n del progreso predominante. Esta etapa se alcanzar铆a cuando la producci贸n de material (incluidos los servicios necesarios) se automatice en la medida en que se puedan satisfacer todas las necesidades vitales mientras el tiempo de trabajo necesario se reduce a un tiempo marginal. A partir de este momento, el progreso t茅cnico trascender铆a el 谩mbito de la necesidad, donde serv铆a como instrumento de dominaci贸n y explotaci贸n, lo que limitaba su racionalidad;

Tal estado se visualiza en la noci贸n de Marx de la 鈥渁bolici贸n del trabajo鈥. El t茅rmino 鈥減acificaci贸n de la existencia鈥 parece m谩s adecuado para designar la alternativa hist贸rica de un mundo que, a trav茅s de un conflicto internacional que transforma y suspende las contradicciones dentro de las sociedades establecidas, avanza al borde de una guerra global. 鈥淧acificaci贸n de la existencia鈥 significa el desarrollo de la lucha del hombre con el hombre y con la naturaleza, en condiciones donde las necesidades, deseos y aspiraciones en competencia ya no est谩n organizadas por intereses creados en el dominio y la escasez, una organizaci贸n que perpet煤a las formas destructivas de este Dificil.

La lucha de hoy contra esta alternativa hist贸rica encuentra una base de masa firme en la poblaci贸n subyacente, y encuentra su ideolog铆a en la r铆gida orientaci贸n del pensamiento y el comportamiento al universo de hechos dado. Validado por los logros de la ciencia y la tecnolog铆a, justificado por su creciente productividad, el status quo desaf铆a toda trascendencia. Ante la posibilidad de pacificaci贸n por sus logros t茅cnicos e intelectuales, la sociedad industrial madura se cierra contra esta alternativa. El operacionalismo, en teor铆a y pr谩ctica, se convierte en la teor铆a y la pr谩ctica de la contenci贸n.Debajo de su din谩mica obvia, esta sociedad es un sistema de vida completamente est谩tico: autopropulsado en su productividad opresiva y en su coordinaci贸n beneficiosa. La contenci贸n del progreso t茅cnico va de la mano con su crecimiento en la direcci贸n establecida. A pesar de las cadenas pol铆ticas impuestas por el statu quo, cuanto m谩s parezca la tecnolog铆a capaz de crear las condiciones para la pacificaci贸n, m谩s se organizar谩n las mentes y los cuerpos del hombre contra esta alternativa.

Las 谩reas m谩s avanzadas de la sociedad industrial exhiben a trav茅s de estas dos caracter铆sticas: una tendencia hacia la consumaci贸n de la racionalidad tecnol贸gica, y esfuerzos intensos para contener esta tendencia dentro de las instituciones establecidas. Aqu铆 est谩 la contradicci贸n interna de esta civilizaci贸n: el elemento irracional en su racionalidad. Es la muestra de sus logros. La sociedad industrial que hace suyas la tecnolog铆a y la ciencia est谩 organizada para la dominaci贸n cada vez m谩s efectiva del hombre y la naturaleza, para la utilizaci贸n cada vez m谩s efectiva de sus recursos. Se vuelve irracional cuando el 茅xito de estos esfuerzos abre nuevas dimensiones de la realizaci贸n humana. La organizaci贸n por la paz es diferente de la organizaci贸n por la guerra; Las instituciones que sirvieron a la lucha por la existencia no pueden servir a la pacificaci贸n de la existencia. La vida como fin es cualitativamente diferente de la vida como medio.

Este modo de existencia cualitativamente nuevo nunca puede considerarse como el mero subproducto de los cambios econ贸micos y pol铆ticos, como el efecto m谩s o menos espont谩neo de las nuevas instituciones que constituyen el requisito previo necesario. El cambio cualitativo tambi茅n implica un cambio en la base t茅cnica sobre la que descansa esta sociedad, una que sostiene las instituciones econ贸micas y pol铆ticas a trav茅s de las cuales se estabiliza la 鈥渟egunda naturaleza鈥 del hombre como objeto agresivo de administraci贸n. Las t茅cnicas de industrializaci贸n son t茅cnicas pol铆ticas; como tal, prejuzgan las posibilidades de la raz贸n y la libertad.

Para estar seguros, el trabajo debe preceder a la reducci贸n del trabajo, y la industrializaci贸n debe preceder al desarrollo de las necesidades y satisfacciones humanas. Pero como toda libertad depende de la conquista de la necesidad ajena, la realizaci贸n de la libertad depende de las t茅cnicas de esta conquista. La productividad m谩s alta del trabajo puede usarse para perpetuar el trabajo, y la industrializaci贸n m谩s eficiente puede servir para restringir y manipular las necesidades.

Cuando se alcanza este punto, la dominaci贸n, en forma de riqueza y libertad, se extiende a todas las esferas de la existencia p煤blica y privada, integra toda oposici贸n aut茅ntica, absorbe todas las alternativas. La racionalidad tecnol贸gica revela su car谩cter pol铆tico, ya que se convierte en el gran veh铆culo de una mejor dominaci贸n, creando un universo verdaderamente totalitario en el que la sociedad y la naturaleza, la mente y el cuerpo se mantienen en un estado de movilizaci贸n permanente para la defensa de este universo.

(1964)

