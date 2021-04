El filósofo alemán Herbert Marcuse fue una de las principales fuentes de inspiración de la Nueva Izquierda en Europa y Estados Unidos durante la década de 1960. En esta conferencia de mayo de 1968, nunca antes publicada en su totalidad, analiza las revueltas estudiantiles en París y Berlín ante una audiencia en San Diego, EEUU.

En mayo de 1968, el fil√≥sofo neomarxista Herbert Marcuse visit√≥ Par√≠s y Berl√≠n en el apogeo de los movimientos estudiantiles que estaban siendo noticia en todo el mundo. El texto que aqu√≠ se presenta es la transcripci√≥n de una charla de dos horas sobre esos hechos que Marcuse pronunci√≥ el 23 de mayo de 1968, poco despu√©s de su regreso a los Estados Unidos, mientras el resultado del movimiento de mayo en Francia a√ļn estaba abierto. Ofrece una panor√°mica √ļnica de la forma en que el pensador, al que a menudo se le atribuye haber proporcionado a los movimientos estudiantiles europeos de 1968 gran parte de su energ√≠a ideol√≥gica, los vio a medida que se desarrollaban.

Marcuse hab√≠a ido a Par√≠s para participar en una conferencia acad√©mica sobre “El papel de Karl Marx en el desarrollo del pensamiento cient√≠fico contempor√°neo”. Cuando lleg√≥ a Par√≠s, el movimiento estudiantil ya estaba en marcha y la prensa francesa se refer√≠a a √©l como el “√≠dolo de los estudiantes rebeldes”. A√ļn se encontraba en Par√≠s el 10 de mayo, cuando presenci√≥ los violentos enfrentamientos entre estudiantes manifestantes y polic√≠as en el Barrio Latino que describe en su discurso. El 13 de mayo estaba en Berl√≠n, donde tuvo una reuni√≥n ampliamente publicitada con estudiantes radicales hizo sus primeros comentarios sobre el movimiento franc√©s.

Marcuse regresó después a la Universidad de California en San Diego (UCSD) y, el jueves 23 de mayo, se dirigió a una audiencia que llenó el auditorio más grande del campus. Para entonces, las protestas estudiantiles francesas se habían convertido en una ola de huelgas a nivel nacional que amenazaban al gobierno de Charles de Gaulle, aunque, como anticipó Marcuse, el líder francés estaba a punto de reafirmar su autoridad. Jeremy Popkin, entonces un estudiante deslumbrado por Marcuse que asistía a uno de sus cursos y ahora profesor de historia en la Universidad de Kentucky, transcribió la charla y preparó una versión abreviada que se publicó por primera vez en el periódico estudiantil de UCSD y, finalmente, en la colección publicada de ensayos de Marcuse. La transcripción completa que hizo Popkin nunca se había publicado anteriormente.

******

El movimiento comenzó de manera bastante inocente, como un movimiento para la reforma de la universidad. Aparentemente, todo fue provocado por una manifestación en Nanterre, el nuevo campus de la Universidad de París, y las consiguientes medidas disciplinarias contra los estudiantes que habían participado en una manifestación contra la guerra de Vietnam. A esto le siguieron manifestaciones en el mismo París, en la Sorbona, y las reivindicaciones fueron las habituales, es decir, una reforma radical de la estructura medieval y totalmente obsoleta de la universidad.

Las reivindicaciones exigían principalmente la contratación de mil nuevos profesores, la construcción de nuevas aulas e instalaciones para el estudio en la biblioteca, y una reforma profunda del enloquecido e increíblemente rígido sistema de exámenes. Para apoyar estas reivindicaciones, los estudiantes se manifestaron en el patio de la Sorbona. Por una razón que nadie comprende, la manifestación fue perfectamente pacífica, pero el rector de la universidad, aparentemente por sugerencia del ministro del Interior, pidió a la policía que despejara el patio. La policía apareció e invadió la Sorbona, por primera vez en la historia de esa universidad.

Fue de hecho una novedad histórica. Las universidades europeas son inmunes a la policía. Se supone que la policía no debe entrar en las universidades, y esa es una de las tradiciones ancestrales que se respetan en Francia y otros países. Fue la primera vez en la historia que la policía intervino y por la fuerza despejó el patio, hiriendo a varios cientos de estudiantes.

Las manifestaciones que se produjeron fueron cada vez más grandes, comenzando en partes muy remotas de París y todas convergiendo en el Barrio Latino. Mientras tanto, la Sorbona había sido cerrada y toda la zona alrededor de la Sorbona ocupada por la policía y bloqueada. Los estudiantes ahora exigían que se les abriera de nuevo su universidad y que el Barrio Latino, que consideraban su barrio, fuera liberado de la policía y volviera a ser su barrio.

Construyendo las barricadas

Convergieron en la Sorbona y, dado que se corrió la noticia de que la policía volvería a limpiar la zona por la fuerza, se levantaron las barricadas. Este fue un evento realmente espontáneo. Lo que sucedió es que los estudiantes simplemente tomaron los numerosos automóviles que estaban estacionados, no solo en las calles sino como es habitual en París también en las aceras, y sin el menor respeto por la propiedad privada, volcaron los autos y los pusieron directamente en medio de la calle. No en los amplios bulevares, lo que hubiera sido imposible, sino en las viejas calles más estrechas, en la parte trasera de la Sorbona.

Encima de los autos, colocaron todo tipo de cosas de madera, basura, cartones, cubos de basura, todo lo que pudieron encontrar. Luego arrancaron los letreros de las calles – ‚Äúsentido √ļnico‚ÄĚ, ‚ÄúAlto‚ÄĚ ‚Äč‚Äčo lo que fuera – y con los letreros de las calles aflojaron los adoquines del pavimento. No les cuento esto aqu√≠ para decirles c√≥mo hacer una revoluci√≥n; de todos modos, no podr√≠an hacerlo aqu√≠, porque el pavimento es mucho m√°s duro. Con estos letreros callejeros aflojaron los buenos viejos adoquines de Par√≠s, que ya hab√≠an sido utilizados en las revoluciones de 1848 y 1870, y los utilizaron como armas contra la polic√≠a.

También se armaron con las tapas de los cubos de basura, y con cadenas de acero, y pusieron encima de las barricadas, de los automóviles, lo que encontraron, especialmente esos aros de hierro que estaban alrededor de los árboles en la calle. Las levantaron hasta una altura de unos tres metros y medio o cuatro, y la consigna no era atacar a la policía sino enfrentarlos en las barricadas.

Todo salió bien hasta las 2:30 de la madrugada, cuando finalmente la policía recibió la orden de despejar las calles y quitar las barricadas. Lo que pasó es que la policía utilizó granadas de gas, gas lacrimógeno, supuestamente también gas con una base de cloro. Lo niegan, pero la evidencia parece corroborarlo. Yo mismo he visto a los estudiantes con la cara enrojecida, las arrugas inflamadas y los ojos inflamados. Usaron ese gas con el resultado, por supuesto, de que las barricadas tuvieron que ser evacuadas.

Nadie puede soportar estos gases sin una máscara de gas. Si hubieran tenido máscaras de gas, probablemente habrían podido derrotar a la policía, porque la policía de París no dispara. No tienen pistolas ni revólveres. Solo tienen sus porras y tienen un arma muy feroz, estas capas, que están cargadas de plomo, y las mantienen juntas y golpean con estas capas de plomo.

Las empresas de seguridad tambi√©n tienen rifles, carabinas, lo que es una ventaja para los estudiantes, porque no pueden disparar de forma simple y r√°pida un rifle en una mel√©e cuerpo a cuerpo como se puede disparar una pistola y un revolver peque√Īo. El gas oblig√≥ a los estudiantes a abandonar las barricadas y huir, tras lo cual la polic√≠a aparentemente dispar√≥ granadas incendiarias y prendi√≥ fuego a las barricadas.

Me gustar√≠a se√Īalar que durante todo este tiempo, y esta es la mayor diferencia entre los eventos de Par√≠s y aqu√≠, la poblaci√≥n del barrio simpatiz√≥ de manera abierta y decisiva con los estudiantes, y arrojaron todo tipo de cosas por las ventanas de los apartamentos a la polic√≠a. Todav√≠a se usan orinales en Par√≠s, y eso y todo tipo de basura. La polic√≠a dispar√≥ granadas de gas contra los apartamentos.

No tenían más remedio que abandonar las barricadas. Intentaron huir, y ahora resultó que sus propias barricadas se convirtieron en un obstáculo para ellos, porque habían puesto barricadas en la calle en los dos extremos, en cada extremo, y simplemente no podían encontrar una salida. Fueron literalmente golpeados, y uno de los profesores [también] Рpor cierto, me gustaría agregar que los profesores que estaban presentes se pusieron del lado de los estudiantes desde el principio hasta el final, muy enérgicamente. Salieron a las calles; estaban con ellos en las barricadas y ayudaron donde pudieron.

La barricada al otro lado de la calle bloqueó su huida y la policía lo tuvo fácil. Hubo en total alrededor de ochocientos heridos esa noche, y de los ochocientos, entre trescientos cincuenta y cuatrocientos policías, lo que no es una mala proporción.

La huelga general

Esto de ninguna manera termin√≥ con las manifestaciones y la protesta. Su joven l√≠der, [Daniel] Cohn-Bendit – quien organiz√≥ las barricadas y estuvo con ellos todo el tiempo, hasta las 6 de la ma√Īana, cuando se perdi√≥ la batalla callejera – dijo: ‚ÄúAhora solo queda una cosa por hacer: la huelga general”. Y en una hora, se dirigi√≥ a los poderosos sindicatos de Francia; en una hora consigui√≥ que los grandes sindicatos declararan la huelga general para el lunes siguiente. Como saben, la orden de huelga se sigui√≥ al cien por cien.

En este punto, me gustaría sugerirles por qué creo que este acontecimiento es de tanta importancia. En primer lugar, debe curar de una vez por todas a quienes todavía padecen el complejo de inferioridad del intelectual. No cabe la menor duda de que, en este caso, los estudiantes mostraron a los trabajadores lo que se podía hacer y que los trabajadores siguieron las consignas y el ejemplo de los estudiantes. Los estudiantes eran literalmente la vanguardia, no de una revolución, porque no es una revolución, sino la vanguardia de una acción que de hecho se convirtió espontáneamente en una acción de masas. Ese es, en mi opinión, el punto decisivo.

Lo que hemos presenciado en Par√≠s durante estas tres semanas es el resurgimiento y el regreso repentino de una tradici√≥n, y esta vez una tradici√≥n revolucionaria, que hab√≠a estado dormida en Europa desde principios de los a√Īos veinte. Hemos visto la ampliaci√≥n e intensificaci√≥n espont√°nea de las manifestaciones, desde la construcci√≥n de barricadas hasta la ocupaci√≥n de edificios, primero los edificios de la universidad, luego los teatros, despu√©s las f√°bricas, los aeropuertos, las estaciones de televisi√≥n, lo que fuera. Ocupaci√≥n, por supuesto, ya no por los estudiantes, sino gradualmente por los trabajadores y empleados de estas instituciones y empresas.

Todo el movimiento de protesta fue al principio condenado duramente por los sindicatos controlados por los comunistas y por el diario comunista L’Humanit√© . No solo sospechaban de los estudiantes; los vilipendiaron, y de pronto recordaron la lucha de clases que el Partido Comunista ha congelado durante mucho tiempo, durante d√©cadas, y denunciaron a los estudiantes simplemente como hijos de la burgues√≠a.

No querían tener nada que ver con los hijos de la burguesía, y no aceptaron ninguna orden de los hijos de la burguesía, actitud comprensible si tenemos en cuenta que la oposición estudiantil desde el principio no solo estuvo dirigida, volveré sobre este tema, contra la sociedad capitalista de Francia más allá de la universidad, sino también contra la construcción estalinista del socialismo.

Ese es un punto muy importante. Tambi√©n se enfrent√≥ decididamente contra el Partido Comunista de Francia, que se consideraba, y se considera, por extra√Īo que parezca en EEUU, como parte integrante del sistema. Es un partido que todav√≠a no es un partido del gobierno, pero que nada le gustar√≠a m√°s que convertirse en un partido del gobierno lo antes posible. De hecho, esa ha sido la pol√≠tica del Partido Comunista en Francia desde hace a√Īos.

Cuando preguntamos cómo fue posible que el movimiento estudiantil se convirtiese en un movimiento de masas, la respuesta es muy difícil de encontrar. Como dije, el movimiento se limitó primero a la universidad, y las reivindicaciones fueron al principio académicas, exigencias de reforma de la universidad. Pero luego vino el reconocimiento de que la universidad es, después de todo, solo una parte de la sociedad en general, del régimen, y que a menos que el movimiento se extendiese más allá de la universidad y golpease los puntos más vulnerables de la sociedad en su conjunto, no tendría éxito. Quedaría aislado.

Por lo tanto, mucho tiempo antes del estallido de estos acontecimientos, hubo un intento sistemático de ganar, activamente, a los trabajadores a pesar de la prohibición sindical de sumarse al movimiento de protesta. Los estudiantes fueron enviados a las fábricas, a las plantas en París y en los suburbios de París. Allí conversaron con los trabajadores y aparentemente encontraron simpatía y adeptos, principalmente entre los trabajadores más jóvenes.

Cuando los estudiantes realmente salieron a la calle, y cuando empezaron a ocupar edificios, estos trabajadores siguieron su ejemplo y unieron sus propias reivindicaciones, principalmente por mejores salarios y condiciones laborales, a las demandas académicas de los estudiantes. Los dos sectores se unieron de nuevo de una manera bastante espontánea y de ninguna manera coordinada, y de esta manera el movimiento estudiantil se convirtió en realidad en un movimiento social más amplio, en un movimiento político más grande.

En este giro de los acontecimientos, cuando ya cientos de miles de trabajadores estaban en huelga y habían ocupado las fábricas de París y los suburbios, el sindicato controlado por los comunistas, la CGT, decidió respaldar el movimiento y convertirlo en una huelga y una manifestación oficial. Esta es la política que han seguido durante décadas. Tan pronto como ven que un movimiento amenaza con salirse de las manos y ya no está bajo el control del Partido Comunista, rápidamente lo respaldan, y así lo recuperan y lo organizan.

Las reivindicaciones del movimiento

En cuanto a las reivindicaciones pol√≠ticas de este movimiento, se pueden resumir como exigencias contra el r√©gimen autoritario en Francia, y a favor de la politizaci√≥n de la universidad, es decir, a favor de establecer un v√≠nculo visible y efectivo entre lo que se ense√Īa en el aula y lo que sucede fuera del aula; para cerrar la brecha entre un modo de ense√Īanza y un plan de estudios medieval y obsoleto, y para enfrentar la realidad, la realidad terrible y miserable, que est√° fuera del aula.

Reclamaron la politizaci√≥n de la universidad, total libertad de palabra y expresi√≥n, con una calificaci√≥n muy interesante. Cohn-Bendit ha declarado en varias ocasiones que significar√≠a un abuso de la libertad de palabra y de expresi√≥n tolerar a los protagonistas de la pol√≠tica estadounidense y a los defensores de la guerra de Vietnam. El derecho a la libertad de expresi√≥n no debe interpretarse en el sentido de tolerar a quienes, con su pol√≠tica y su propaganda, est√°n trabajando para derribar los √ļltimos vestigios de libertad que a√ļn existen en esta sociedad, y que est√°n transformando el mundo, o m√°s bien una gran parte del mundo, en un dominio neocolonial. Esto fue dicho muy claramente.

Otra exigencia estudiantil fue la creaci√≥n de empleo. Uno de los agravios, uno de los verdaderos miedos que acosan a los estudiantes es que, despu√©s de haber sido educados y formados durante a√Īos en la universidad -principalmente en las ciencias como cient√≠ficos, ingenieros, t√©cnicos, etc.- a la hora de conseguir un trabajo y ganarse la vida, no encuentran trabajo, porque el desempleo vuelve a ser bastante elevado en Francia, y toda esta generaci√≥n se enfrenta al peligro de no poder conseguir un trabajo. Esto tambi√©n une directamente una demanda acad√©mica con una demanda pol√≠tica, y con la protesta contra la sociedad establecida.

El movimiento es, o se convirtió, de nuevo espontáneamente, muy decididamente en una expresión socialista y en un movimiento socialista pero, como dije, como quiero subrayar nuevamente, un movimiento socialista que rechaza desde el principio la construcción represiva del socialismo que ha prevalecido en el países socialistas hasta el día de hoy. Eso puede explicar las tendencias supuestamente maoístas entre los estudiantes, nuevamente utilizadas principalmente por la prensa comunista para denunciar a los estudiantes como trotskistas, revisionistas y maoístas Рmaoístas en el sentido de que Mao es, de una forma u otra, un símbolo para la construcción de una sociedad socialista que evite la represión burocrática estalinista característica de la construcción socialista de la Unión Soviética y el bloque soviético.

Esto tambi√©n destaca otro aspecto muy esencial del movimiento estudiantil, y creo que aqu√≠ hay un terreno com√ļn entre el movimiento estadounidense y el franc√©s. Es una protesta total, no solo porque ciertamente fue provocada por una protesta contra males espec√≠ficos, contra deficiencias espec√≠ficas, sino al mismo tiempo, una protesta contra todo el sistema de valores, contra todo el sistema de objetivos, contra todo el sistema de actuaciones requeridas y practicadas en la sociedad establecida. En otras palabras, es un rechazo a aceptar – a seguir aceptando -, a acatar la cultura de la sociedad establecida. No solo las condiciones econ√≥micas, no solo las instituciones pol√≠ticas, sino todo el sistema de valores que sienten que est√° podrido de raiz.

En este sentido, creo que también se puede hablar allí de una revolución cultural, una revolución cultural en el sentido de que está dirigida contra todo el régimen cultural, incluida la moralidad existente de esa sociedad.

Condiciones francesas, tradiciones francesas

Si hacen ahora la pregunta: ¬Ņc√≥mo podemos explicar que en Francia el movimiento estudiantil encontrase ayuda y simpat√≠a espont√°neas por parte de la poblaci√≥n – y encontr√≥ un apoyo muy definido entre la clase trabajadora, organizada y no organizada – mientras que en este pa√≠s ocurre exactamente lo contrario, la respuesta que me viene a la mente es doble.

En primer lugar, Francia todav√≠a no es una sociedad pr√≥spera. Es decir, las condiciones de vida de la mayor√≠a de la poblaci√≥n a√ļn est√°n muy por debajo del nivel de vida estadounidense, lo que por supuesto hace que la identificaci√≥n con el establishment sea mucho m√°s vaga que la que prevalece en este pa√≠s. En segundo lugar, la tradici√≥n pol√≠tica del movimiento obrero franc√©s sigue viva en gran medida.

Podr√≠a agregar una explicaci√≥n m√°s bien metaf√≠sica, a saber, la diferencia entre las perspectivas en Francia, las perspectivas de un movimiento radical en Francia y en este pa√≠s, tambi√©n se puede resumir recordando que Francia, despu√©s de todo, pas√≥ por cuatro revoluciones en cien a√Īos y esto aparentemente establece algo as√≠ como una tradici√≥n revolucionaria que puede encenderse y revivirse y renovarse cuando surje la ocasi√≥n.

Perm√≠tanme agregar algunas palabras sobre el movimiento estudiantil en Alemania. Solo puedo hablar del movimiento estudiantil en Berl√≠n. Esta vez no visit√© ning√ļn otro lugar en Alemania. Se ha producido un cambio considerable desde que visit√© Berl√≠n la √ļltima vez el a√Īo pasado. El movimiento se ha vuelto mucho m√°s radical en el sentido de clamar por una acci√≥n constante y rechazar cualquier tipo de charla, discusi√≥n, esfuerzo te√≥rico. El deseo de convertirse en pr√°ctica y permanecer en ella [sic] es tan fuerte que se manifiesta casi a diario.

Las reuniones en la Universidad Libre de Berl√≠n se llevan a cabo literalmente a diario. El aula m√°s grande est√° a disposici√≥n de los estudiantes para reuniones pol√≠ticas y se utiliza constantemente. Por cierto, la universidad de Berl√≠n es, que yo sepa, la √ļnica en la que su constituci√≥n prev√© la representaci√≥n de los estudiantes en la facultad. Los representantes de los estudiantes est√°n sentados en el Senado Acad√©mico y tienen voz y voto en los nombramientos y destituciones de los miembros de la facultad. Esta constituci√≥n de la universidad se estableci√≥, creo, en 1948.

Esta radicalizaci√≥n, y creo que podemos discutirlo, tiene un peligro, a saber, [que] expone al movimiento estudiantil a fuerzas muy superiores a las que no pueden enfrentarse. En t√©rminos simples, el movimiento estudiantil en Par√≠s contaba desde un comienzo, digamos, de diez mil a quince mil participantes en Par√≠s, hasta alrededor de ochenta mil a cien mil. Con esos n√ļmeros, puedes ocupar edificios, incluso puedes mantener edificios durante mucho tiempo, especialmente si adem√°s cuentas con el apoyo de la poblaci√≥n.

En Berlín, [no hay] nada de ese tipo. Definitivamente, el movimiento estudiantil se enfrenta a la abierta hostilidad de la población de Berlín y a la abierta hostilidad de los trabajadores organizados. En este sentido, es muy parecido a aquí en los Estados Unidos. En estas condiciones, una política de manifestaciones intensificadas, manifestaciones con la intención de ir más allá de un ritual y, de hecho, de arriesgarse a un enfrentamiento con la policía, es una empresa peligrosa. Pero quiero decir de manera muy clara y honesta que aquí hay una tendencia a la que en este momento creo que no se puede oponer uno de manera efectiva.

Incluso yo he intentado hacerlo y se√Īalar estos peligros. De nada sirve, porque han perdido la paciencia. No creen, y nadie puede culparles por eso, no creen en el proceso democr√°tico existente en Alemania. Conocen perfectamente la brutalidad de la polic√≠a en Alemania. Tambi√©n saben hasta qu√© punto el gobierno de la Rep√ļblica Federal est√° todav√≠a permeado por los herederos del sistema nazi, y tambi√©n conocen la estructura todav√≠a muy autoritaria de la propia universidad y la actitud hostil de la mayor√≠a de los profesores, de los miembros de la facultad, de nuevo en contraste con la situaci√≥n en Francia.

En estas circunstancias, simplemente creen que a menos que act√ļen, a menos que act√ļen de tal manera que la gente realmente vea y escuche con sus propios ojos y con sus propios o√≠dos lo que est√° sucediendo, a menos que puedan impregnar, fisica y directamente, sus demandas a la sociedad, no servir√≠a de nada. La conclusi√≥n ahora es que cuanto m√°s radical, m√°s inconformista es la expresi√≥n de la oposici√≥n, mejor. Es decir, desde la quema de insignias hasta la rotura de escaparates, y esfuerzos o acciones por el estilo, todo esto se intenta, y todo esto se intenta organizar, como un medio de ser escuchado y un medio de ser visto – es decir, como un movimiento para contrarrestar el poder absorbente de esa sociedad.

Esto implica, especialmente para los no estudiantes, formas a veces ligeramente desagradables, especialmente en la universidad y en las reuniones. Tambi√©n hay una tendencia muy definida a condenar todo lo que no est√© en l√≠nea con esta pol√≠tica intensificada de ‚Äúacci√≥n por la acci√≥n‚ÄĚ, a condenar todo lo que es liberal – bueno, no quiero usar el t√©rmino que se usa en este sentido, y eso se grita constantemente en cuanto alguien intenta expresar una opini√≥n un poco menos radical. En cualquier caso, liberal se ha convertido en un insulto. No hay duda de eso, y nuevamente si miramos la tradici√≥n del liberalismo alem√°n, y no solo del liberalismo alem√°n, es al menos comprensible que se haya convertido en un insulto.

Nuevamente, hoy es muy dif√≠cil contrarrestar esta tendencia de manera efectiva, porque si se mira a todo el movimiento, si se observa el asombroso grado al que ha llegado, en contra de sus propias intenciones, en un movimiento internacional y, de hecho, en el √ļnico movimiento internacional efectivo de oposici√≥n que tenemos hoy, no se puede por menos que dudar y ser reacio a la hora de se√Īalar las caracter√≠sticas con las que no se puede estar de acuerdo e incluso los rasgos prematuramente radicales del movimiento. Sientes que tienes que identificarte con √©l, esperando que a trav√©s de prueba y error, el movimiento gane fuerza y ‚Äč‚Äčal mismo tiempo refuerce su organizaci√≥n y coordinaci√≥n internacional.

Bueno, creo que eso es todo lo que quiero decir al principio.

Preguntas

Después de su discurso, el profesor Marcuse respondió a las preguntas de la audiencia. Cuando se le preguntó si apoyaba la opinión de que no se debería poder hablar a favor de la guerra de Vietnam, respondió:

Estoy en acta por apoyar este punto de vista, sí. No dije que aquellos que no están de acuerdo conmigo no deben ser tolerados. Dije explícitamente, y lo mencioné, que quienes defienden y propagan la guerra en Vietnam, no deberían, en una sociedad verdaderamente democrática, disfrutar del derecho democrático a la libertad de expresión. Su política necesariamente socava la democracia como todavía existe. Así que no se trata de estar en desacuerdo conmigo en absoluto.

[Cuando se le pregunt√≥ si apoyar√≠a la supresi√≥n de cualquier otro sistema de filosof√≠a, como el objetivismo de Ayn Rand, Marcuse respondi√≥:] No. Me gusta mucho, como saben, la filosof√≠a. Hoy no conozco ninguna filosof√≠a que suponga un peligro real para el sistema existente o para el cambio del sistema existente en direcci√≥n a uno mejor. Dejo perfectamente claro que el concepto de tolerancia represiva no tiene absolutamente nada que ver con ninguna censura del arte, la literatura, la m√ļsica, la filosof√≠a o lo que sea. Eso est√° absolutamente excluido. Solo hablo de la retirada de la tolerancia a aquellos movimientos que han demostrado su car√°cter agresivo y destructivo.

Sobre las leyes de emergencia que se aprobaron en Alemania Occidental en ese momento:

La legislaci√≥n de emergencia que se est√° debatiendo ahora en el parlamento alem√°n y que con toda probabilidad ser√° votada [aprobada] es, en mi opini√≥n, una de las leyes m√°s siniestras que conocemos hoy. Le da al gobierno el poder en una situaci√≥n de emergencia para suspender las garant√≠as constitucionales m√°s importantes y por ejemplo – y esta es la estipulaci√≥n m√°s increible – para movilizar las fuerzas armadas en el interior. No es de extra√Īar que el movimiento estudiantil en Alemania hoy en d√≠a se dirija principalmente contra esta legislaci√≥n de emergencia. Me temo que no tendr√° √©xito y que la legislaci√≥n de emergencia se votar√° [adoptar√°] con el apoyo del Partido Socialdem√≥crata.

Me gustaría agregar aquí [que] es un ejemplo típico para refutar el argumento familiar que se ha planteado una y otra vez en relación con la actual rebelión estudiantil: que este radicalismo de la izquierda, en la situación imperante, solo puede servir para fortalecer a la derecha. Es decir, el famoso argumento de antagonizar al oponente. Todavía tengo que ver una oposición que no antagonice al oponente. Ese es el verdadero propósito de la oposición.

Pero aparte de lo que se dice y de lo que se está haciendo ahora, y esto también es una conspiración internacional, ya se culpa a la izquierda, especialmente a la izquierda estudiantil, de la posible o probable intensificación de los movimientos de extrema derecha en Europa, y no solo en Europa. Lo mismo se dijo sobre la oposición comunista y socialista en el período pre-nazi y así sucesivamente. Creo que deberíamos calificar de una vez por todas este argumento como una flagrante falsificación histórica.

Hitler llegó al poder no porque la izquierda fuera demasiado radical y demasiado fuerte, sino porque la izquierda no era lo suficientemente radical y no era lo suficientemente fuerte. La izquierda estaba dividida y esta división hizo posible que la derecha llegara al poder.

¬ŅQu√© sucedi√≥, por ejemplo, durante la Rep√ļblica de Weimar? Hitler lleg√≥ al poder no porque la izquierda fuera demasiado radical y demasiado fuerte, sino muy definitivamente porque la izquierda no era lo suficientemente radical y no era lo suficientemente fuerte. La izquierda estaba dividida y esta divisi√≥n, esta debilidad de la izquierda, hizo posible que la derecha llegara al poder. Este argumento puede refutarse con hechos hist√≥ricos.

Sobre las perspectivas de una alianza entre trabajadores y estudiantes en Francia:

Es muy posible, creo que es muy probable, que el movimiento se vuelva a dividir y que los temas se decidan por separado. La extrema derecha est√° relativamente inactiva [en Francia]. Como es habitual hoy en d√≠a, la oposici√≥n contra el movimiento de protesta no parece centrarse tanto en lo que se llama extrema derecha como en el centro, es decir, en el propio gobierno establecido. Creo que es un cambio muy importante, un cambio que creo que a√ļn debe explicarse en t√©rminos de la guerra contra el nazismo y el fascismo, donde, por supuesto, los partidos de extrema derecha jugaron un papel incalificable desde el principio, y no son exactamente los representantes m√°s adecuados e id√≥neos de la derecha en este sentido.

[El ataque total a] la sociedad es consciente o al menos semiconsciente principalmente entre los estudiantes. En lo que respecta a los trabajadores, esta parece seguir siendo una vieja protesta sindical. Dije que parece que sigue siendo una vieja protesta sindical, porque aparentemente ese no es el caso de los trabajadores más jóvenes, que están muy insatisfechos con los sindicatos y que quieren algo más que aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

Por ejemplo, a√Īaden la exigencia muy decididamente pol√≠tica de un fin del r√©gimen personal [de Charles de Gaulle] y una libertad real y efectiva de palabra, expresi√≥n, reuni√≥n y pronto. Este car√°cter total del movimiento no es algo que se declare y practique consciente y met√≥dicamente. Surge claramente de las declaraciones de los estudiantes. Entre la oposici√≥n de la clase trabajadora, esto es a√ļn mucho m√°s precario.

Sobre la situaci√≥n en Europa del Este, en particular la ‚ÄúPrimavera de Praga‚ÄĚ que se desarrollaba entonces en Checoslovaquia:

Checoslovaquia todavía se había apegado a la tradición del período estalinista en un grado considerable. Esta, se puede decir con seguridad, represión terrorista, este control completo de toda expresión de pensamiento y esta rápida represión de todas las opiniones divergentes, parecía cada vez más arbitraria e innecesaria a medida que la situación económica y política parecía estar asegurada.

En esta situación, lo que sucedió fueron esencialmente dificultades económicas y la reivindicación de reformas económicas que relajasen o eliminasen en gran medida el control altamente centralizado e introdujeran en la economía socialista rasgos característicos de la economía capitalista, por ejemplo, incentivos, ganancias como incentivo, un alto grado de autoridad otorgado a la dirección de cada empresa, etc.

El movimiento en Checoslovaquia no est√° dirigido contra la sociedad establecida como tal, sino contra los controles post-estalinistas que se consideran perjudiciales para la propia sociedad socialista.

Esta relajación económica se utilizó para exigir correspondientemente una relajación cultural, es decir, la abolición de la censura y la pre-censura, y del rígido control partidario impuesto a escritores, filósofos, profesionales en general, cualquiera que fuera. El movimiento no está dirigido contra la sociedad establecida como tal, sino contra los controles post-estalinistas que se consideran perjudiciales para la propia sociedad socialista.

Si la rebeli√≥n estudiantil no es una revoluci√≥n, ¬Ņc√≥mo deber√≠a categorizarse?

Lo que usted llama, con bastante razón, el carácter pragmático del movimiento es, creo, un aspecto de la sospecha profunda contra todas las ideologías tradicionales, que han demostrado ser falsas. Tiene un caracter decididamente pragmático. No quise ni llamé revolucionario al movimiento, porque creo que ni en Francia ni ciertamente aquí en este país estamos en una situación revolucionaria o incluso prerrevolucionaria. Creo que tenemos que operar sobre este supuesto, si entendemos lo que está pasando, y es irresponsable arrojar sobre el movimiento actual el concepto de revolución o revolucionario.

Ciertamente, los estudiantes en Francia no lo hacen, y no creo que tengamos que hacerlo. No consideran su propio movimiento como una revoluci√≥n. Bien puede ser un eslab√≥n en la cadena de eventos, internos y externos, que puede cambiar la situaci√≥n en su conjunto, creo, y creo que la experiencia de los √ļltimos meses ha fortalecido mi fe en ello.

Creo que [hay] una cosa que podemos decir con seguridad: que la idea tradicional de la revolución y la estrategia tradicional de la revolución están fuera de uso. Están desactualizadas, simplemente están superadas por el desarrollo de nuestra sociedad. Dije [esto] antes, y me gustaría repetirlo, porque creo que en esta situación nada es mas necesario que una mente sobria: la idea de que un día o una noche, [una] organización de masas o un partido de masas o las masas de cualquier tipo marchan sobre Washington y ocupan el Pentágono y la Casa Blanca y establecen un gobierno es, creo, absolutamente increíble y, simplemente, de ninguna manera se corresponde a la realidad de las cosas.

Si alguna vez hubiera tales masas y esto sucediera, dentro de veinticuatro horas, se habría establecido otra Casa Blanca en Texas o en Dakota del Norte, y todo terminaría rápidamente. Tenemos que olvidar esta idea de la revolución, y por eso creo que lo que está ocurriendo hoy en Francia es tan significativo y puede ser decisivo, y precisamente por eso recalco el carácter espontáneo de este movimiento y la forma espontánea en la que se extendió.

Dije espontáneo, y me apego a este concepto, pero ya saben, supongo, que no hay espontaneidad a la que no haya que ayudar un poco para que se vuelva realmente espontánea. Ese fue exactamente el caso en Francia, y por eso mencioné el trabajo preparatorio de los estudiantes en las fábricas para discutir con los trabajadores, etc. Sin embargo, comparado con [la] organización tradicional de la oposición, este ha sido un movimiento espontáneo, y ha sido un movimiento espontáneo al que, mientras pudo, le importaron un carajo las organizaciones existentes, tanto del partido como del sindicato, y simplemente siguió adelante.

En otras palabras, por una raz√≥n u otra, hab√≠a llegado el momento en que cientos de miles y, como veremos ahora, millones de personas ya no quer√≠an hacerlo. No quer√≠an levantarse por la ma√Īana e ir a su trabajo y sufrir la misma rutina y escuchar las mismas √≥rdenes y acatar las mismas condiciones de trabajo y realizar las mismas acciones. Simplemente no pod√≠an m√°s, as√≠ que si no se quedaban en casa o no sal√≠an a caminar, probaban otra cosa.

Ocuparon las f√°bricas y las tiendas, y se quedaron all√≠, no como anarquistas salvajes; por ejemplo, ayer mismo lleg√≥ un informe de que cuidaron meticulosamente las m√°quinas y se aseguraron de que no se destruyera nada, y nada se ha destruido ni da√Īado. No dejaron entrar a ning√ļn extra√Īo y as√≠ sucesivamente. Con esta forma de proceder, demostraron que consideran esta empresa de una manera u otra como propia y quieren demostrar que saben que es suya o debe serlo y por eso la ocuparon.

Creo que esa es una de las expresiones del carácter total de la protesta, porque, como saben, la estrategia obrera tradicional no aprueba oficialmente la ocupación de fábricas, y también en esta tradición la propiedad privada conserva una cierta santidad. Cuando esto sucedió, fue generalmente en contra de la política sindical y en gran medida de forma espontánea. Este carácter espontáneo por el que se anuncia el cambio es, creo, el nuevo elemento que supera toda organización tradicional y se apodera de la población de forma directa e inmediata.

Si se asume que la par√°lisis en Francia contin√ļa, y se extiende, que el gobierno no tiene √©xito, repito, esta es una suposici√≥n poco realista, ya que tendr√° √©xito, pero simplemente hagamos esta suposici√≥n como un experimento, entonces de hecho se tiene una idea de c√≥mo un sistema as√≠ puede colapsar, porque ninguna sociedad podr√≠a tolerar por mucho tiempo tal par√°lisis.

La protesta contra los valores de la sociedad burguesa se manifiesta no solo en la actitud bastante irrespetuosa hacia la propiedad privada, sino tambi√©n en el rechazo de otros valores, por ejemplo -y [esta es] una de las cosas con las que se puede estar de acuerdo o no-, el rechazo de la forma tradicional de ense√Īar y de la cultura burguesa tradicional. Les dar√© un ejemplo muy concreto para mostrarles lo que quiero decir, y quiero agregar que en este caso no estaba del lado de los estudiantes.

Fue hace un a√Īo, pero la misma situaci√≥n se ha repetido este a√Īo; mi amigo [Theodor] Adorno fue invitado a ir a Berl√≠n y dar una conferencia sobre la obra de Goethe Ifigenia , una obra con el tema cl√°sico de Ifigenia en Tauris. [Fue] invitado por el seminario alem√°n. El auditorio estaba a rebosar de estudiantes que simplemente no le dejaban hablar, porque consideraban indignante que, en la situaci√≥n creada tras el asesinato de un estudiante en la manifestaci√≥n contra el Sha de Persia, y en el acalorado clima pol√≠tico de Berl√≠n, se diera una conferencia sobre un drama humanista cl√°sico. Simplemente no pod√≠an soportarlo, y realmente hubo una revuelta en el aula, y al menos tom√≥ mucho tiempo pacificarlos hasta el punto de podar dar la conferencia.

Experiment√© una reacci√≥n similar este a√Īo en Berl√≠n. Por ejemplo, hubo varias interrupciones de la conferencia con el grito: ‚ÄúNo es momento de preocuparse por conceptos, no es momento de preocuparse por la teor√≠a. En lugar de discutir aqu√≠, salgamos de inmediato a la calle para manifestarnos frente a la Maison Fran√ßaise”. Les doy este ejemplo s√≥lo como una actitud, como un ejemplo de hasta d√≥nde puede llegar esta oposici√≥n, que afecta, efectivamente, a toda la cultura establecida, incluso en sus manifestaciones m√°s sublimes.

Ya no tiene mucho sentido para ellos. Puede ser hermoso, puede ser muy profundo, puede ser muy elevado, pero de alguna manera no encaja. No hay conexi√≥n entre lo que realmente est√° sucediendo all√° afuera en Vietnam o en las barricadas, o en los guetos, y estos hermosos versos y estas altas ideas, as√≠ que olvid√©monos de eso y veamos qu√© podemos hacer con nuestras manos y tambi√©n con nuestras mentes en la realidad inmediata. Esta es, no tengo que a√Īadir m√°s, no solo una actitud peligrosa, sino una actitud que me parece muy dif√≠cil de refutar.

Siempre he mantenido la posición de que las universidades de este país siguen siendo enclaves de relativa, y no solo relativa, libertad de pensamiento y expresión. Todavía hay muchas oportunidades y espacio para aprender cosas que son relevantes para lo que está sucediendo hoy. La universidad ciertamente necesita una reforma radical, pero esta reforma radical debe llevarse a cabo en la propia universidad y no debe tomar la forma de destruir la universidad. Destruir la universidad, creo, significaría de hecho que reducimos o eliminamos por completo… Рdéjeme decirlo de una manera muy extrema y provocativa Рen cierto sentido, destruir la universidad es cortar la rama en la que estamos sentados.

Despu√©s de todo, es en la universidad donde ha crecido la oposici√≥n, donde se ha educado y se est√° educado a la oposici√≥n. Destruir la universidad bien puede hacernos m√°s da√Īo a nosotros que a ellos. Despu√©s de todo, nosotros, y yo, que como saben me cuento en la oposici√≥n, creo que somos un ejemplo vivo de que la universidad no puede ser tan mala.

Al final de su conferencia, se le pidió a Marcuse que comentara su propia visión de la relación entre su pensamiento y la crisis actual en Europa Occidental:

Si quiere reducir esta pregunta personal a proporciones manejables, el √ļnico hecho que puedo mencionar es que, por ejemplo, en las declaraciones de Cohn-Bendit y en otras declaraciones, los ecos de mi ensayo sobre la “Tolerancia represiva” son obvios, por lo que no se requieren m√°s pruebas. Adem√°s, muchos de los propios alumnos lo dicen. Por qu√© es as√≠, es una pregunta que yo no deber√≠a responder, sino [m√°s bien] los propios estudiantes.

Como fil√≥sofo y te√≥rico, he tratado de se√Īalar, ofrecer una cr√≠tica de la sociedad existente que se mantenga lo m√°s libre posible de toda ideolog√≠a tradicional, ya sea marxista o socialista. Al hacerlo, creo que he se√Īalado ciertos aspectos que, en las ideolog√≠as tradicionales, simplemente no se han abordado adecuadamente.

Creo que otra cosa que he se√Īalado es que por muy radicales que sean las nuevas instituciones que se supone que son caracter√≠sticas de una sociedad socialista, a menos que estas instituciones est√©n controladas por un nuevo tipo de hombre, con valores realmente nuevos y sin la moral hip√≥crita y los valores represivos y competitivos de la sociedad establecida, no se habr√° producido ning√ļn cambio real y todo lo que habremos hecho es reemplazar una forma de dominaci√≥n por otra.

Lo que, en mi opini√≥n, es realmente esencial para un cambio real y cualitativo es una ruptura en el continuo de la dominaci√≥n y la represi√≥n. Solo cuando se haga eso, incluso en una sociedad socialista, se podr√° hablar de una sociedad real y cualitativamente diferente de las existentes. Esa es la √ļnica respuesta breve que puedo ofrecerle.