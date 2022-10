–

En 221 a.c., el se帽or de la guerra Ying Zheng concluye la unificaci贸n de China y funda la dinast铆a Qin, de la que se proclama emperador. Despu茅s de enviar sus tropas a repeler las tribus demasiado salvajes del norte, orden贸 la construcci贸n de una serie de fortificaciones militares mas all谩 del r铆o Amarillo para defender los territorios recientemente conquistados. La colosal obra ser谩 conocida como 芦muro de diez mil li禄, o mas com煤nmente la Gran Muralla, fruto del trabajo forzado y de la explotaci贸n de cientos de miles de presos, soldados, obreros y campesinos que ver谩n coronar la legendaria crueldad del nuevo emperador. Desde entonces, miles de tramos de la Gran Muralla han sido destruidos, abandonados, enterrados, reconstruidos y ampliados a lo largo de 20 siglos de dinast铆as sucesivas. Hoy sigue siendo el mayor complejo arquitect贸nico en longitud, masa y superficie que el ser humano haya construido jam谩s. Los mas de 6.700 kil贸metros de bastiones y fortalezas siguen simbolizando el poder estatal, o mejor, la mega-m谩quina, esa organizaci贸n centralizada en la que confluyen t茅cnica, explotaci贸n y poder, aplastando la autonom铆a, las diferencias y la libertad. Aunque su vocaci贸n primaria era la preservaci贸n de los territorios de los emperadores frente a los ataques e incursiones de tribus salvajes 鈥損rincipalmente mongoles鈥, no era por fuerza la principal, como atestigua la historia de los reinos y rep煤blicas, tambi茅n llena de gigantescas construcciones t茅cnicas, destinadas a inspirar temor y sumisi贸n a los individuos frente al poder estatal.

A principios del siglo XII de nuestra era, el emperador Sui Yangdi compuso el siguiente poema para apoyar su pol铆tica de restauraci贸n de fortalezas militares: 芦A trav茅s del desierto reconstruimos la Gran Muralla / Pero la idea no es nuestra / Fue construida por sabios emperadores del pasado: / Ellos establecieron una pol铆tica que durar谩 miles de siglos / Para asegurar la vida de sus millones de s煤bditos禄. Estos versos ahora se aplican perfectamente a otra obra humana que en 2011 vino a destronar la inmensidad de la Gran Muralla China en longitud, masa y superficie. Ahora, estas l铆neas sonperfectamente aplicables a otra obra humana que en 2011 vino a destronar la inmensidad de la Gran Muralla en anchura, masa y superficie. Una estructura de proporciones inimaginables que se ha liberado de las estrechas fronteras de las naciones competidoras para establecerse en todos los rincones del planeta, independientemente de los reg铆menes pol铆ticos vigentes. Una obra que atraves贸 todas las barreras naturales, que cruz贸 los oc茅anos y penetr贸 en las entra帽as de la tierra, que se abri贸 paso a trav茅s de los bosques y conquist贸 macizos monta帽osos dejando un legado que 芦durar谩 miles de siglos禄 y determinar谩 芦la vida de sus millones de s煤bditos禄. Los emperadores nunca podr铆an haber imaginado que en un solo a帽o una civilizaci贸n pod铆a construir una muralla que pesa 57,4 millones de toneladas, seg煤n las estimaciones m谩s bajas. Y que cada a帽o seguir铆a produciendo su equivalente y probablemente mucho mas, ya que en menos de una d茅cada la curva exponencial de su producci贸n ha aumentado un 21%. Se trata de todo lo que se aglutina bajo el modesto nombre de 芦desechos de equipos electr贸nicos y el茅ctricos禄, esto es frigor铆ficos, ordenadores, tel茅fonos, monitores, estufas, lavavajillas, routers, bater铆as… En resumen, todo lo que conforma la triste flora met谩lica y pl谩stica de nuestro mejor de los mundos.

Tras d茅cadas de vertido de estos residuos altamente t贸xicos a pa铆ses africanos y asi谩ticos (una sola pantalla de plasma contiene suficiente plomo, cadmio, cromo y ars茅nico como para contaminar 50m3 de tierra durante al menos 30 a帽os, el equivalente al jard铆n de un peque帽o propietario), los Estados industriales han lanzado sucesivos programas para apoyar la industria del reciclaje. Aunque la rentabilidad de este negocio est茅 aumentando por los precios de los metales raros o preciosos que se pueden extraer de los desechos electr贸nicos (lo que los convierte en una mercanc铆a mas) y por una demanda que no deja de crecer en un mundo en plena 芦transici贸n ecol贸gica禄 hacia un mundo totalmente digital y electrificado, el problema de la toxicidad de los procesos sigue estando ah铆, adem谩s del de la parte no reciclable, que sigue siendo un nudo gordiano imposible de resolver. Y no son los vastos programas estrat茅gicos lanzados a nivel de la Uni贸n Europea para desarrollar un sector de reciclaje muy sofisticado, con el fin de reducir su dependencia casi total del suministro de metales necesarios para su renovaci贸n industrial, los que har谩n desaparecer m谩gicamente la toxicidad de estos residuos. 脡sta s贸lo se suma a la de los residuos nucleares, con los que no se sabe qu茅 hacer, y a la de los residuos altamente t贸xicos de la industria qu铆mica o electr贸nica, que acaban en barriles enterrados bajo tierra. A la espera de ser un poco m谩s sofisticados, esto no impide que los industriales y los Estados sigan organizando, de forma m谩s o menos mafiosa, la exportaci贸n de residuos electr贸nicos a otros pa铆ses: desde el vertedero de Agbogbloshie (Ghana) donde barcos procedentes de Europa descargan mas de 250.000 tonelada anuales, pasando por los infernales vertederos cercanos a las ciudades de Lagos, Ibadan y Aba, hasta los vertederos a cielo abierto diseminados por Camer煤n, Kenya, Tanzania, Uganda o Chad. A parte del hecho que actualmente existe un aut茅ntico tr谩fico internacional de desechos a trav茅s del cual los grandes del reciclaje aprovechan para deshacerse de lo que no es rentable reciclar. Por ejemplo, no menos del 60% de los ordenadores y aparatos electr贸nicos de segunda mano entregados por las autoridades europeas a los pa铆ses africanos como 芦ayuda al desarrollo禄 resultan ser irreparables, es decir, residuos camuflados.

Otra obra de embergadura

Otra obra del mismo tipo, que no tiene nada que envidiar a los desechos electr贸nicos en t茅rminos de toxicidad, supera de lejos esta producci贸n anual. Despu茅s del gran salto hacia delante de la petroqu铆mica a finalizar la II Guerra Mundial, cuando todos los ej茅rcitos se alimentaban por la magia de la qu铆mica, la producci贸n mundial de pl谩stico experiment贸 un crecimiento exponencial, pasando de 2,3 millones de toneladas anuales en 1950 a 448 millones de toneladas en 2015. Desde el auge del pl谩stico, la industria petroqu铆mica a agraciado al planeta y sus habitantes con mas de 7 mil millones de toneladas de pl谩stico (un material casi indestructible, no biodegradable, cuya duraci贸n de vida va de los 450 a帽os al infinito, por si quedaba alguna duda sobre la durabilidad del legado industrial)… de las cuales casi cerca de 6 mil millones de toneladas se acumulan ahora en los vertederos y en la naturaleza. Es probable que una muralla as铆 supere la imaginaci贸n m谩s megal贸mana de cualquier emperador, ya sea romano, chino, maya o egipcio. Se puede a帽adir con orgullo a la ya bien nutrida lista de logros de la civilizaci贸n industrial, que ha cubierto la superficie de la tierra con f谩bricas, centrales nucleares, presas gigantescas, autopistas, megapuertos, complejos qu铆micos y bases militares, superando con creces a los imperios del pasado en todos los aspectos (tanto en t茅rminos de recursos energ茅ticos utilizados como de cantidad de s煤bditos gobernados).

El pl谩stico tiene un 99% de compuestos de origen f贸sil. Se fabrica a partir de nafta, un l铆quido producido mediante destilaci贸n de petr贸leo, o de etanol, que se encuentra en el gas natural. Para producir pl谩stico, el sector petroqu铆mico utiliza petr贸leo y gas, como materias primas y como fuentes de energ铆a, lo que la convierte en la industria m谩s ‘energ铆vora’ del mundo. La Agencia Internacional de Energ铆a (AIE) calcula que la industria petroqu铆mica mundial crecer谩 un tercio entre 2020 y 2030. La petroqu铆mica, que ya consume el 14% de la producci贸n total de petr贸leo y el 8% de la de gas, es la causa principal del crecimiento del uso del petr贸leo. Las previsiones m谩s conservadoras sugieren que m谩s de mil millones de toneladas de pl谩stico al a帽o inundar谩n el planeta en 2040, lo que significa que el petr贸leo acabar谩 utiliz谩ndose m谩s para fabricar pl谩stico que como combustible para los veh铆culos. En todo el mundo, los planes para construir, ampliar o reconfigurar las refiner铆as para producir pl谩sticos avanzan a buen ritmo. En Francia, la inversi贸n en desarrollo de productos y capacidad de producci贸n petroqu铆mica han aumentado un 40% entre 2020 y 2021, con la ayuda de subvenciones estatales concedidas en el marco del componente 芦insumos esenciales para la industria禄 del famoso programa de renovaci贸n industrial France Relance. Sin embargo, la gran mayor铆a de los nuevos proyectos destinados a aumentar la capacidad de producci贸n de pl谩sticos se encuentran en Asia y en los pa铆ses del Golfo, donde se est谩n construyendo o ampliando enormes complejos petroqu铆micos, como el fruto de la colaboraci贸n entre la petrolera saud铆 Aramco y el gigante energ茅tico franc茅s Total, situado en Jubail (Arabia Saud铆). Llamado Admiral, este fara贸nico centro petroqu铆mico producir谩 nada menos que 2,7 millones de toneladas de productos qu铆micos pl谩sticos al a帽o a partir de 2024.

Cada tres segundos, una tonelada de pl谩stico va a parar al oc茅ano. Expuesto al agua y a la sal, los trozos de pl谩stico se rompen en peque帽as bolitas, del tama帽o de un grano de arroz o mas peque帽as todav铆a, que poco a poco acaban formando continentes flotantes, o mejor dicho, una sopa de pl谩stico. En tierra firme, el pl谩stico usado simplemente se entierra, cuando no se incinera (proceso que emite una cantidad impresionante de part铆culas t贸xicas al aire, adem谩s de contribuir al calentamiento global por la emisi贸n de gases de efecto invernadero, equiparable a la emitida durante su proceso de producci贸n). Pero como los vertederos se llenan r谩pidamente, los residuos de pl谩stico pronto entraron al mercado. Hasta 2018, cuando China puso fin a todas las importaciones de residuos, el pa铆s representaba casi tres cuartas partes de las importaciones mundiales de residuos pl谩sticos, ya que las empresas occidentales aprovechaban la oportunidad de llenar los contenedores en la otra direcci贸n de este gran exportador de productos manufacturados. Tras el embargo chino, la industria del reciclaje traslad贸 inicialmente parte de su actividad a los pa铆ses del sudeste asi谩tico, encabezados por Malasia, seguida de Tailandia e Indonesia. Luego, el a帽o pasado, ante las protestas de los Estados afectados por esta verdadera avalancha de residuos pl谩sticos en su territorio, los industriales, como era de esperar, se remiten continente africano, igual que con otros residuos. En lugar de 芦reciclar禄 el pl谩stico, se trata, una vez m谩s, del simple vertido de residuos, ya que esta operaci贸n sigue siendo un asunto muy complejo: la mitad del pl谩stico no es reciclable, y alrededor de un tercio s贸lo se puede reciclar una vez. Todo este hermoso pl谩stico petroqu铆mico termina inevitablemente en los vertederos, esparcido por todo el mundo, o engullido por los oc茅anos.

Herencias mort铆feras

El industrialismo no s贸lo significa la producci贸n de monta帽as de objetos nocivos, la maquinizaci贸n y la robotizaci贸n del presente, sino que tambi茅n tiende a constre帽ir tanto el pasado (destruyendo autonom铆as y saberes, y arrasando las condiciones materiales que hac铆an posible una vida ajena a la dependencia industrial) como el futuro, conden谩ndolos a un presente perpetuo.

La producci贸n de residuos que supera la escala de muchas generaciones, y posiblemente de la humanidad, es un claro ejemplo. El presente, determinado por la producci贸n industrial, se expande entonces indefinidamente hasta engullir todo lo que podr铆a ser el futuro. Se trata de una ruptura sin precedentes que ya hab铆an planteado los primeros cr铆ticos l煤cidos de la energ铆a nuclear: no s贸lo la existencia de esas centrales condiciona fuertemente, por su peligrosidad, las posibilidades de crear un mundo distinto al t茅cnico y autoritario, sino que los residuos radiactivos que producen masivamente hipotecan cualquier horizonte de futuro. Un mundo sin residuos radiactivos, con todo lo que ello conlleva, ha desaparecido de la lista de posibilidades. Y es aqu铆 donde la producci贸n nuclear alcanza dimensiones casi absolutas, determinando hoy todo lo que ser谩 posible (o no) por los siglos venideros. A la vista de la ingente producci贸n de residuos industriales, desde pl谩stico hasta metales pesados, la formidable espada de Damocles que la energ铆a nuclear puso en manos del Estado y sus t茅cnicos el siglo pasado, ya no tiene nada que envidiar a la de este podrido siglo XXI.

En todos los rincones del planeta, en medio de la ya innegable aceleraci贸n del cambio clim谩tico, al que la civilizaci贸n industrial parece decidida a responder intensificando su guerra contra la vida, el legado t贸xico de nuestro mundo se acumula d铆a tras d铆a. Su terrible carga ontol贸gica ha hecho in煤til cualquier intento de disolverlos en los oc茅anos, de enterrarlos en las entra帽as de la tierra, de convertirlos en humo que se disipa en el aire o de reciclarlos para alimentar a la insaciable bestia de la producci贸n industrial. De hecho, los residuos est谩n en el coraz贸n mismo del proceso industrial, que al reducir la noci贸n de pasado, presente y futuro a un presente insoportable y eternamente envenenado, se han convertido en un factor intr铆nseco a cualquier experiencia humana, actual y futura. A pesar de ello, y del l煤cido pesimismo que podr铆a inspirar esa conciencia, estas modernas Grandes Murallas, al igual que su predecesor hist贸rico, no hacen imposibles o in煤tiles las incursiones hostiles en territorio enemigo, ni obsoletos los asaltos salvajes. En un mundo que se hunde, siguen expresando una libertad ind贸mita y una conciencia sensible. Y eso es quiz谩 lo que m谩s importa hoy.

