–

De parte de Portal Libertario OACA May 31, 2023 168 puntos de vista

No creo en vuestra Paz.

No me fío de esta Paz Armada.

No son mías vuestras Guerras.

No me pertenecen.

No quiero formar parte

de vuestro ejército de glandes.

Machos feroces.

Militares crueles.

C O B A R D E S

No creo en la paloma de la Paz.

No quiero que regrese con

la palma de oliva al arca…

Quiero un cuervo valiente,

atrevido,

insumiso,

pico sabio y fuerte.

T I J E R A S

Batalla cotidiana.

Rebeldía cada día.

Estoy hasta el hígado

de tanta hipocresía.

Me gusta la Voz

que baila y fornica

con la Libertad.

C O P A D E B U E N V I N O

Patriarcas del horror.

Gente obediente.

Matriarcas sanguinarias.

Boca de acero repleta de

asesinos dientes.

Alambradas del terror.

Fronteras ensangrentadas.

Sepulturas esperando.

D O B L E F I L O

Sí.

Una tijera son dos cuchillos.

Doble filo.

Largo será el camino.

Despertar.

Andar…

V E R Y C A M I N A R

Goliardo Ceibe

http://maesegoliardo.blogspot.com/