De parte de Nodo50 October 29, 2022 246 puntos de vista

Iguala de la Independencia, Guerrero, a 27 de octubre de 2022. Las exigencias de justicia contin煤an para las madres y padres de los 43. Como cada mes, familiares, organizaciones y estudiantes se concentraron en las estelas de Julio C茅sar Mondrag贸n Fontes, Julio C茅sar Ram铆rez Nava y Daniel Sol铆s Gallardo, estudiantes asesinados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, para recordar que sus muertes siguen en la impunidad.

Con palabras llenas de tristeza manifestaron el dolor en el que han vivido desde hace ocho a帽os y un mes, mismo tiempo en que se han mantenido exigiendo al gobierno federal que resuelva el caso cuanto antes.

鈥淣o es justo lo que les hicieron a los muchachos, no es justo que se llevaran a nuestros 43 j贸venes y que a煤n no tenemos justicia, a煤n no sabemos nada de ellos鈥, dijo do帽a Mar铆a Mart铆nez al recordar que en su casa hace falta su hijo.

El dolor ha aumentado desde que en el informe de la CoVAJ, presentado por Alejandro Encinas, dijeran que los j贸venes ya no viven. 鈥淐omo madres no tenemos que aceptar que nos digan eso. Que nos digan qu茅 pas贸 realmente porque no nos han dicho la verdad. A m铆 cuando me digan que mi hijo ya no est谩 yo quiero todos sus restos, no que me entreguen un pedacito o un documento que me diga que mi hijo ya no est谩. Pero yo siento que por ah铆 los tienen, y precisamente eso es lo que nos da fuerzas como madres para seguir exigiendo鈥, mencion贸 la madre de familia.

Mar铆a Mart铆nez tambi茅n declar贸 que ha habido ataques contra el abogado que los representa para dividirlos, e incit贸 a continuar un movimiento unido y no permitir la criminalizaci贸n. Manifest贸 que en lugar de que se investiguen a los verdaderos responsables, ataquen a quienes los apoyan y buscan la justicia.

Las madres y padres de familia recordaron que el presidente de la rep煤blica se comprometi贸 a resolver el caso. Tienen esperanza, pero tambi茅n mostraron preocupaci贸n porque la cuarta transformaci贸n concluya en la impunidad, violando sus derechos humanos.

Otra de las madres de familia, Mar铆a de Jes煤s, narr贸 los momentos aciagos que vivieron cuando recibieron la noticia de que sus hijos hab铆an sido detenidos. 鈥淓st谩bamos esperando a nuestros hijos en la escuela. Nos dijeron que pronto iban a ser liberados, pero no llegaron todos. Las madres y padres busc谩bamos a nuestros hijos, pero ellos no estaban鈥.

鈥淢ir茅 a mi esposo con la preocupaci贸n de volver a ver a su hijo. Me sent铆 muy mal de ver a los padres que buscaban a su familiar. No los pudimos ver y hasta el d铆a de hoy seguimos esperando a nuestros hijos. Seguimos llorando, sufriendo por tener un gobierno indolente. Eso es lo que pedimos, un gobierno humano, democr谩tico, que vea por el pueblo, que nos ayude a resolver nuestros problemas, que no solamente abuse del poder y la autoridad鈥, dijo la madre de familia.

Do帽a Mar铆a de Jes煤s cont贸 que en una ocasi贸n acudi贸 sola al lugar donde los estudiantes fueron agredidos, 鈥渕e dijo una persona que vio c贸mo el ej茅rcito hizo limpieza para que se perdieran todas las evidencias. En la pared que est谩 detr谩s de m铆 estaba la evidencia de los casquillos fabricados por la Sedena鈥, continu贸 narrando do帽a Mar铆a de Jes煤s.

97 meses despu茅s contin煤a la espera de las madres y padres, quienes se mantienen de pie con el coraje encendido cada vez que recuerdan el ataque hacia sus hijos por parte de las fuerzas policiacas y los militares. A partir de esto, han responsabilizado al ej茅rcito y pedido que se abran los archivos que tiene la Sedena para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre. Reclamaron que hasta el d铆a de hoy no haya sido castigado ning煤n militar responsable.

Las madres y padres tambi茅n hicieron un recordatorio de la responsabilidad que tiene Enrique Pe帽a Nieto, Osorio Chong, Tom谩s Zer贸n de Lucio a quien no han extraditado desde Israel, 脕ngel Aguirre, I帽aki Blanco y cualquier persona involucrada en la agresi贸n.

Mientras tanto, Vidulfo Rosales, abogado las madres y padres de los 43, habl贸 del discurso de descalificaci贸n que se construye desde las esferas del poder para justificar la agresi贸n contra los estudiantes hace 8 a帽os y un mes, pues incluso si 鈥渟e estuviera cometiendo un delito o su conducta hubiera sido contra la ley, una polic铆a que act煤a en el marco de la ley, en el marco del derecho, un presidente municipal que se ajusta a las leyes, la noche del d铆a 26 debi贸 instruir a su polic铆a que los j贸venes hubieran sido detenidos y puestos a disposici贸n del juez para que ah铆 se abriera un proceso y se verificara la responsabilidad. Pero no se hizo as铆, se dio la orden de asesinarlos. Se dio la orden de desaparecerlos鈥.

Declar贸 que hace unos d铆as 脕ngel Aguirre Rivero realiz贸 una visita a la ciudad de Iguala bajo el argumento de ser inocente, pero que en realidad 茅l exacerb贸 el discurso de odio que provoc贸 que actores armados y no armados agredieran, desapareciendo a 43 y asesinando a otros tres m谩s.

鈥淔ueron lastimados por las balas de los polic铆as municipales y eso vamos a seguir denunciando. Es nuestra obligaci贸n 茅tica, pol铆tica, humana de venir aqu铆, y con el coraz贸n y el pu帽o en todo lo alto decirles que aqu铆 estamos presentes y que la sangre de ellos no fue en vano, que vamos a seguir pidiendo justicia, vamos a seguir gritando que su muerte es injusta por donde lo queramos ver, que no aceptamos el discurso desde el gobierno y replicado por los grupos delictivos y por gente del pueblo desinformada鈥, mencion贸 el abogado.

Vidulfo Rosales lament贸 la situaci贸n de inseguridad a la que ha estado sometida Iguala, no solamente por el crimen organizado, sino por las mismas autoridades municipales. 鈥淟as balas de la polic铆a que los igualtecos pagaban con sus impuestos desaparec铆an y mataban gente. Un presidente municipal que cobraba del erario p煤blico sentado en una silla dirigiendo al grupo delictivo. Y todav铆a en Iguala marchan por 茅l. No vamos a cerrar los ojos a que 茅l estuvo al frente y dio las 贸rdenes para asesinar a los estudiantes. 脡l supo desde el primer momento lo que estaba ocurriendo鈥.

97 meses han pasado desde esa tr谩gica noche y los familiares de los desaparecidos y asesinados muestran su indignaci贸n porque las autoridades no protegieron, sino que ordenaron matar y desaparecer. La incertidumbre se ha quedado a vivir al lado de las madres y padres, pero aseguran seguir luchando hasta saber qu茅 pas贸 con los estudiantes y d贸nde est谩n. Las madres y padres continuar谩n caminando hasta obtener verdad y justicia.