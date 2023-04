–

Dos ni帽os murieron y dos civiles resultaron gravemente heridos el 6 de agosto de 2022 en un ataque turco contra la 鈥淶ona Industrial鈥 de la ciudad de Qamishlo densamente poblada por civiles en el Kurdist谩n sirio (Rojava). Turqu铆a reconoci贸 ser responsable del ataque*.

鈥淢i hijo Ahenk (15) estaba en noveno curso. Le encantaba el deporte. Era portero en el equipo juvenil de un club de f煤tbol local de la ciudad de Qamishlo. Pero Turqu铆a rob贸 los sue帽os de nuestros hijos y dej贸 en nosotros cicatrices que el tiempo no puede borrar鈥, declara Akram Hussein, padre de Ahenk, el ni帽o que fue una de las v铆ctimas de la ofensiva que las fuerzas turcas llevaron a cabo en la 鈥淶ona Industrial鈥 de la ciudad de Qamishlo, el 6 de agosto de 2022, en la que muri贸 otro ni帽o. El ataque tambi茅n hiri贸 de gravedad al padre de uno de los ni帽os fallecidos junto con otro civil.

M谩s tarde se descubri贸 que la operaci贸n iba dirigida contra un alto mando del Partido de la Vida Libre del Kurdist谩n (PJAK) de Ir谩n. Tambi茅n murieron dos combatientes de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS). Uno de los supervivientes, que tambi茅n es padre de uno de los ni帽os fallecidos, confirm贸 que el ataque se llev贸 a cabo con un dron turco.

Turqu铆a reconoci贸 estar detr谩s del ataque. El 12 de agosto de 2022, la agencia estatal turca Anadolu afirm贸 que 鈥渆l equipo que particip贸 en la operaci贸n regres贸 sano y salvo a Turqu铆a鈥, indicando que algunos agentes de la Organizaci贸n Nacional de Inteligencia turca (MIT) hab铆an participado en la operaci贸n dentro de los territorios sirios, sin revelar si se utiliz贸 o no un dron.

En todos los casos, Turqu铆a debe investigar de forma r谩pida, imparcial y exhaustiva cualquier baja civil que se produzca como consecuencia de sus operaciones. Debe identificar a los responsables de las muertes de civiles resultantes de violaciones del derecho internacional humanitario y hacer que rindan cuentas, proporcionar indemnizaciones por las muertes y lesiones de civiles causadas injustamente, y pagos graciables por los da帽os causados a civiles.

Dos ni帽os muertos y dos civiles heridos

El 6 de agosto de 2022 se produjo una gran explosi贸n en el barrio industrial, tambi茅n conocido como 鈥淶ona Industrial鈥 de Qamishlo. Murieron dos ni帽os identificados como Ahenk Akram Hussein (15) y Ahmed Alaa al-Din Hussein (17). Tambi茅n resultaron gravemente heridos el padre de Ahmed y otro civil.

Adem谩s, murieron dos combatientes de las Fuerzas de Autodefensa y Youssef Rabbani, comandante del partido PJAK en Ir谩n. M谩s tarde qued贸 claro que el comandante era el principal objetivo durante el ataque.

En un principio, s贸lo se sab铆a que hab铆an muerto los dos ni帽os y que Alaa al-Din Hussein hab铆a resultado herido. Ese mismo d铆a por la noche, las Fuerzas de Seguridad Interna (Asayish) de la Administraci贸n Aut贸noma (AANES) emitieron un comunicado en el que afirmaban que un dron turco hab铆a impactado contra un coche, causando una explosi贸n en la que murieron cuatro personas, entre ellas dos ni帽os, y otros dos civiles resultaron heridos. Los heridos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento. La explosi贸n tambi茅n caus贸 enormes da帽os materiales en los veh铆culos y comercios cercanos al lugar de los hechos.

Al d铆a siguiente, el 7 de agosto de 2022, las FDS emitieron un comunicado en el que afirmaban que un miembro del Instituto de Disciplina Militar de sus fuerzas, conocido como Mazlum As鈥檃d (33), cuyo nombre en clave era Rokhaz Amuda, tambi茅n hab铆a muerto en el ataque turco con drones en la zona densamente poblada por civiles de la 鈥淶ona Industrial鈥, en el centro de Qamishlo.

En una conferencia de prensa celebrada en Qamishlo(1) el 10 de agosto de 2022, el 脫rgano Interno de la Regi贸n de Jazira en la Administraci贸n Aut贸noma anunci贸 la muerte de Youssef Mahmoud Rabbani, comandante del PJAK, como consecuencia del ataque turco en el 鈥渂arrio industrial鈥.

Rabbani se encontraba en zonas de la AANES para realizar una visita y mantener conversaciones con la poblaci贸n de la zona, y perdi贸 la vida a causa de las heridas que sufri贸 en el ataque, seg煤n el 脫rgano Interno de la Regi贸n de Jazira.

Turqu铆a reconoci贸 estar detr谩s del atentado

Posteriormente, el 12 de agosto de 2022 Turqu铆a reivindic贸 la autor铆a del atentado contra el barrio industrial. La agencia Anadolu afirm贸 que el MIT hab铆a logrado matar al iran铆 Youssef Mahmoud Rabbani, miembro de las Unidades de Protecci贸n Popular (YPG)/Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) en la zona de Qamishlo, al noreste de Siria, el 6 de agosto de 2022(2).

Seg煤n la agencia Anadolu, la inteligencia turca, tras minuciosas investigaciones, descubri贸 que Rabbani, cuyo nombre en clave es Rezan Jawid, estuvo implicado en m煤ltiples ataques contra las fuerzas turcas cuando estaba al mando de la regi贸n iraqu铆 de Haftanin, y que estaba presente en Siria.

Junto con Rabbani, el MIT tambi茅n mat贸 a Mazlum As鈥檃d, que estaba a cargo de la defensa en las zonas de Ad-Darbasiyah y Amuda, seg煤n la agencia Anadolu.

Es notable que la declaraci贸n de la Anadolu, 鈥渆l equipo que particip贸 en la operaci贸n regres贸 sano y salvo a Turqu铆a鈥, indica que algunos agentes del MIT turco estaban dentro de Siria y participaron en la operaci贸n contra la 鈥淶ona Industrial鈥 en el centro de Qamishlo, que suele estar repleta de civiles. La agencia no revel贸 si se utiliz贸 o no un avi贸n no tripulado en el ataque.

Responsabilidad jur铆dica

Los ataques de las fuerzas turcas contra zonas densamente pobladas por civiles violan los principios b谩sicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), as铆 como las leyes de los conflictos armados. La violaci贸n de las fuerzas turcas se manifiesta en la inobservancia de los principios de proporcionalidad y distinci贸n, y en la realizaci贸n de ataques indiscriminados, lo que est谩 prohibido por las leyes de la guerra y puede constituir un crimen de guerra.

Las leyes de la guerra proh铆ben estrictamente los ataques dirigidos contra civiles o estructuras civiles, a menos que se est茅n utilizando con fines militares, y proh铆ben los ataques indiscriminados que no distinguen entre objetivos militares y civiles. Los ataques deben ser proporcionados, lo que significa que las bajas civiles previstas o los da帽os a edificios civiles, no deben ser excesivos a la luz de la ventaja militar concreta prevista.

En virtud del derecho internacional, las fuerzas armadas turcas deben tomar todas las medidas factibles para evitar, y en cualquier caso reducir al m铆nimo, la p茅rdida de vidas civiles, las lesiones a civiles y los da帽os a bienes de car谩cter civil durante las operaciones militares. Es decir, deben atenerse estrictamente a las normas y procedimientos internacionales con respecto a sus medios y m茅todos de guerra destinados a evitar v铆ctimas civiles. Adem谩s, deben informar con rigor y transparencia sobre los ataques a茅reos y las bajas civiles y enemigas.

鈥淭urqu铆a rob贸 los sue帽os de nuestros hijos鈥

La Asociaci贸n Hevdesti-Synergy para las V铆ctimas entrevist贸 a familiares de las v铆ctimas civiles que murieron en el ataque turco contra el barrio industrial de Qamishlo en agosto de 2022. La asociaci贸n document贸 sus relatos y testimonios, ya que es muy consciente de la mayor parte de su responsabilidad para con las v铆ctimas. La estrategia de Synergy se basa en un enfoque centrado en las experiencias, puntos de vista y prioridades de las v铆ctimas/sobrevivientes como parte esencial de su trabajo diario. Adem谩s, busca m煤ltiples puntos de vista para desarrollar una comprensi贸n profunda y anal铆tica de los hechos, y se compromete con el m谩s alto grado de integridad y precisi贸n.

El padre de Ahenk, Akram Khalil Hussein (50 a帽os), relat贸 a la asociaci贸n Hevdesti-Synergy los primeros momentos del ataque contra el barrio industrial por parte de las fuerzas turcas: 鈥淎l anochecer del 6 de agosto, estaba en casa en el barrio de al-Antariyah, en Qamishlo, cuando o铆 un fuerte ruido como si se tratara de una explosi贸n cercana. Estaba muy preocupado por mi hijo Ahenk, que hab铆a empezado a trabajar hac铆a poco en un taller mec谩nico de la Zona Industrial, porque eran las vacaciones de verano. El taller es propiedad de uno de nuestros parientes. Corr铆 al taller para ver c贸mo estaba mi hijo鈥(3).

La preocupaci贸n de Hussein aument贸 al llegar a la Zona Industrial. La explosi贸n se produjo en la misma calle en la que trabajaban su hijo y sus familiares. Hussein continu贸 diciendo: 鈥淧ocos minutos despu茅s llegu茅 al lugar. Hab铆a demasiada gente. Los cuerpos de los muertos y los heridos segu铆an en el suelo junto al veh铆culo atacado. Mir茅 entre los cad谩veres y encontr茅 all铆 el cuerpo de mi hijo cubierto de sangre. Me acerqu茅 y comprob茅 el pulso de su coraz贸n. Hab铆a fallecido鈥.

Llorando, incapaz de detenerse, el padre continu贸: 鈥淎unque sab铆a que estaba muerto, lo llev茅 al hospital con la esperanza de que volviera a respirar. Pero los m茅dicos me confirmaron que estaba muerto. Me sent铆 destrozado por la calamidad que nos hab铆a ocurrido鈥.

La Asociaci贸n Hevdesti-Synergy para las V铆ctimas tambi茅n entrevist贸 a Alaa al-Din Hussein, uno de los supervivientes y padre de uno de los ni帽os que murieron en el atentado. Alaa al-Din a煤n no se ha recuperado y sigue recibiendo tratamiento en su casa del barrio de al-Antariyah, en Qamishli: 鈥淣ecesitamos una zona segura que nos proteja de Turqu铆a y no lo contrario. Mi hijo Ahmad (17) y su primo Ahenk perdieron la vida a consecuencia de un ataque turco y yo result茅 gravemente herido. No hemos cometido ninguna falta, salvo que vivimos en una zona que Turqu铆a considera enemiga鈥.

En cuanto al ataque, Alaa al-Din Hussein dijo que se llev贸 a cabo con un dron turco: 鈥淓staba ocupado trabajando en mi tienda de la antigua Zona Industrial. Como de costumbre, la calle estaba llena de gente y trabajadores. De repente, o铆 un fuerte silbido. Levant茅 la vista y vi que un cohete estaba cayendo cerca de nosotros, impactando contra un veh铆culo marca Kia. Ca铆 al suelo y la puerta de la tienda me cay贸 encima. Ten铆a heridas en muchas partes del cuerpo鈥.

El testigo sobrevivi贸, pero su hijo Ahmed no: 鈥淟a gente se reuni贸 a mi alrededor. Se me salieron los intestinos. Dije la Shahada (la declaraci贸n b谩sica de la fe isl谩mica). Me hospitalizaron inmediatamente y vi a mi hijo Ahmed tendido en el suelo a mi lado, cubierto de sangre. Supe que hab铆a fallecido. A煤n desear铆a haber muerto en su lugar. Con su partida, he perdido lo m谩s preciado que ten铆a en esta vida鈥.

Inestabilidad como consecuencia de las amenazas y hostilidades turcas

Desde mayo de 2022, el presidente turco Recep Tayyip Erdo臒an ha amenazado con una nueva incursi贸n militar en el noreste de Siria. Esta incursi贸n prevista ser铆a la cuarta de Turqu铆a en el norte de Siria desde 2016. Las anteriores incursiones militares turcas han estado plagadas de violaciones de derechos humanos. Estados Unidos, Rusia e Ir谩n han advertido p煤blicamente contra otra incursi贸n turca en el noreste de Siria.

Los ataques con drones turcos y los bombardeos de las fuerzas turcas y de las fuerzas sirias respaldadas por Turqu铆a contra ciudades y pueblos del noreste se han intensificado en los 煤ltimos meses, matando e hiriendo a civiles, incluidos ni帽os.

Las frecuentes amenazas militares y hostilidades en el norte de Siria siguen causando estragos en la regi贸n, que alberga a cientos de miles de desplazados internos que huyeron de otras zonas sirias afectadas.

Las hostilidades en la regi贸n se han recrudecido desde agosto de 2022. Las zonas del noreste de Siria han sido testigos de decenas de ataques mutuos con granadas de mortero, cohetes, aviones y drones. Turqu铆a ha perpetrado la mayor铆a de estos ataques.

La Asociaci贸n Hevdesti-Sinergy para las V铆ctimas se uni贸 a 120 organizaciones sirias que, juntas, publicaron una declaraci贸n el 23 de agosto de 2022, condenando en茅rgicamente las repetidas amenazas y hostilidades militares en el norte de Siria y exigiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga de inmediato para poner fin a la violencia, adoptando medidas firmes para hacer frente a la inestabilidad y evitar nuevas operaciones militares en el norte de Siria, sobre todo teniendo en cuenta que las operaciones militares anteriores han provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas aut贸ctonas. Organizaciones internacionales y organismos independientes de la ONU han documentado ampliamente numerosas violaciones de derechos humanos en Siria.

Notas:

1- Internal Body Announces Kurdistan Commander Martyred in Attack on Industrial Neighborhood, Hawar News Agency, 10 agosto 2022. (脷ltimo acceso 24 agosto 2022.

2- Turkish intelligence 鈥榥eutralizes鈥 high-level YPG/PKK in northeastern Syria, Anadolu Agency, 12 August 2022. (脷ltimo acceso 24 agosto 2022).

3- La entrevista se realiz贸 presencialmente en el domicilio del testigo, en el barrio de al-Antariyah, Qamishlo, el 19 de agosto de 2022.

4- La entrevista se realiz贸 presencialmente en el domicilio del testigo, en el barrio de al-Antariyah, Qamishlo, el 19 de agosto de 2022.

