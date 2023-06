–

Por I帽aki Alrui.

鈥淗asta que la historia sea contada por un le贸n,

la caza glorificar谩 al cazador鈥

(Proverbio africano)

Ha tenido que pasar medio siglo para que los restos de Cipriano Martos llegaran a su tierra de origen, un deseo de sus familiares a quienes nunca se permiti贸 tener un duelo digno. Los restos de Cipriano fueron arrojados a una fosa com煤n en el cementerio de Reus y ah铆 han permanecido durante cincuenta a帽os, cubiertos por toneladas de tierra y, lo que es peor, de intencionado olvido.

Un granadino catal谩n

Cipriano Martos Jim茅nez era un obrero y sindicalista andaluz, naci贸 en 1942 dentro del t茅rmino municipal de Loja, adyacente a Hu茅tor-T谩jar (Granada), en el seno de una familia de campesinos pobres. En 1969 emigr贸, buscando mejor vida, a Mor贸n de la Frontera y despu茅s a Teruel, Sabadell, Terrassa y Reus, pasando a formar parte de los miles de andaluces que desarrollaron la industria y las ciudades de Catalunya. Tuvo diversos oficios: jornalero, minero, trabajador del textil y, finalmente, alba帽il. Se afili贸 al sindicato OSO (Oposici贸n Sindical Obrera), fue militante del PCE M-L (Partido Comunista Espa帽ol Marxista-Leninista) y miembro del FRAP.

Cipriano no cay贸 del andamio

La Guardia Civil lo detuvo el 25 de agosto de 1973, tras repartir panfletos en Igualada, y lo llev贸 al cuartel de Reus, acusado de propaganda ilegal y de pertenecer al FRAP. Lo interrogaron y torturaron y, dos d铆as despu茅s, el 27 de agosto 鈥攖ras obligarle a ingerir un c贸ctel Molotov, combinaci贸n de 谩cido sulf煤rico y gasolina鈥, tuvieron que trasladarle al Hospital de Sant Joan de Reus (actual Hospital Universitari Sant Joan). El 29 de agosto, a pesar de su p茅simo estado de salud, el juez le tom贸 declaraci贸n.

A la familia le dijeron que se hab铆a ca铆do de un andamio, pero la Guardia Civil no les permiti贸 visitarlo, ni siquiera despedirse. El 17 de septiembre de 1973, despu茅s de veintid贸s d铆as de agon铆a con el es贸fago y aparato digestivo abrasados, muere a consecuencia de una hemorragia interna. La defunci贸n se registr贸 el 19 de septiembre en el Registro Civil de Reus y los restos fueron inhumados en secreto el 20 de septiembre de 1973, en un servicio de beneficencia propiedad del Ajuntament de Reus, en la fosa 11-67 norte del Cementiri de Reus. Cipriano Martos no se cay贸 de un andamio, a Cipriano lo asesinaron en el cuartel de la guardia civil de Reus.

Romper el silencio, vuelta a casa

Afortunadamente, ni la familia ni sus camaradas olvidaron nunca este inhumano asesinato de Estado perpetrado por la Guardia Civil.

Y este s谩bado 3 de junio se cerraba parte de un c铆rculo sobre la vida de un resistente a la dictadura franquista, perteneciente a esa larga lista de personas luchadoras que se enfrentaron al franquismo de cara, una lucha desigual que Cipriano pag贸 con su vida.

Varias ceremonias acogieron la vuelta de Cipriano a Hu茅tor T谩jar, Granada.

A la ma帽ana, que promet铆a tormenta, luc铆a un radiante sol que invitaba a estar de calle. La Casa de la Cultura de la localidad acog铆a a las diez de la ma帽ana un acto, sentido y emotivo, como todo lo que seguir铆a despu茅s, al que concurrieron en armon铆a instituciones, familia, amistades y camaradas. Una imagen nada m谩s entrar en el sal贸n resume aquellos a帽os de olvidos intencionados y de luchas por la memoria: sobre el escenario un caballete con gran foto a color de Cipriano Martos, congelado en el tiempo, junto a una peque帽a caja con los restos recuperados, cubierta con las banderas que enarbol贸 nuestro querido luchador antifranquista, una roja y otra tricolor, al lado la bandera andaluza.

La inhumaci贸n: la dignidad recuperada

El cortejo f煤nebre de m谩s de doscientas personas partimos hacia el cementerio municipal, a la cabeza hermanos y hermanas con el f茅retro entre sus manos. Cipriano muerto, asesinado, pero al fin libre, recorre de la mano de sus hermanos el camino al cementerio por la vega de Granada, regando de dignidad el recorrido. En el cementerio de Hu茅tor T谩jar no volver谩n a faltar las palabras solidarias, de amistad y recuerdo para uno de los padres de la democracia, peor o mejor, que tenemos, que no la regal贸 nadie ni lleg贸 por las supuestas bondades de siniestros personajes: lleg贸 por las luchas de personas como Cipriano. Un estado democr谩tico que se precie deber铆a de homenajear peri贸dicamente a figuras como Cipriano Martos, h茅roe de la resistencia antifranquista. Los restos de Cipriano descansan por fin junto a los de su madre y su padre, y no se trata solo de huesos, se trata de recuperar la dignidad de la persona y de su familia. A pie de fosa, todas juntas cantamos el hermoso himno de Andaluc铆a: 隆Andaluces, levantaos! 隆Pedid tierra y libertad!

Catalunya en Granada y una familia con los brazos abiertos

Invitadas por la familia para seguir compartiendo un d铆a tan importante, al calor de unas mesas con mantel, compartimos gratitudes, intercambio de recuerdos y reencuentros con veteranas y veteranos militantes que compartieron vida y lucha al lado de Cipriano. Tambi茅n pudimos conocer m谩s detalles del proceso de exhumaci贸n y ver la prenda que llevaba puesta en su muerte, recuperada cuando los arque贸logos desenterraron los restos arrojados secretamente a la fosa de Reus: una camisa blanca de tergal, que la Generalitat, responsable de la exhumaci贸n, entreg贸 a la familia y que lleva las marcas del sufrimiento de la v铆ctima: rasgada, hecha jirones, y la tela que a煤n conserva unas espeluznantes manchas de sangre.

Gracias a todas las gentes de Catalunya que ayer estaban presentes, y a las que no, pero que entre todas han hecho posible este acto. Obligada menci贸n para M陋 Jos茅 y Felip贸n. Ayer la solidaridad entre pueblos de diferentes puntos del estado nos uni贸, tal como es y ser谩 siempre, bajo la misma patria com煤n de la Verdad, la Justicia y la Reparaci贸n.

Gracias a toda la familia Martos, que nos hicieron sentir en casa, en esa casa en la que entramos todas.

Y gracias, muchas gracias, porque podr铆a seguir narrando detalles, conversaciones, y no s茅 si lo hago desde la raz贸n o la emoci贸n de haber vivido un d铆a tan intenso como lleno de cari帽o, de afectuosos abrazos de esos que nos llenan de energ铆a en estas peque帽as victorias que podemos celebrar entre tantas luchas de resitencia(s).

El tiempo vuela cuando se vive el momento, feliz de participar en este acto de restablecimiento de la justicia, y tambi茅n de sentirse parte de la historia que suma para la transformaci贸n social: los peque帽os pasos son imprescindibles para ese mundo mejor que queremos y que seguimos defendiendo al lado de Cipriano Martos, por lo que 茅l luch贸, por lo que le arrebataron cruelmente su vida.

Cipriano sigue vivo entre nosotras, y as铆 seguir谩 mientras mantengamos viva su memoria y legado, porque solo mueren los olvidados.

隆Gracias!

鈥淟e robaron 50 a帽os de vida,

porque 茅l pod铆a vivir igual que yo,

que soy el mayor鈥

Antonio Martos, hermano

PS: El crimen contra Cipriano Martos est谩 incluido, desde 2014, en la Querella Argentina por cr铆menes del franquismo, cuya instrucci贸n sigue abierta.

鈥 Cipriano Martos 隆no olvidamos! 鈥

#Verdad #Justicia #Reparaci贸n #NoRepetici贸n #ResistenciaAntifranquista

