Garai gogorragoak datoz, antolatu eta borrokatu!

Vienen tiempos más duros¡organízate y lucha!

Sistema kapitalista krisi larrian dago, eta langileon egoera gero eta okerragoa da. Hori egunero ikusten dugu lantegietan, auzoetan eta herrietan. Edonon. Gainera, Inperialimo yanki-sionistak sortutako plandemiak arazoak gogortu eta larriagotu ditu. Urtebete daramagu honela, itolarrian. Baina problemak lehendik zetozen. Hori bai, nagusiek, burgesek, aukera baliatu dute esplotazioa eta miseria areago estutzeko.

Zer gertatzen ari da? Denok dakigu zertarako sortzen diren enpresak, fabrikak eta gainontzeko negozio guztiak. Dirua irabazteko, etekinak lortzeko. Aberatsek inbertsioak egiten dituzte aberatsagoak izateko, ez guri mesede bat egiteko. Langile guztiok ikasi dugu hori txikitandik. Burgesek ez digute inoiz ezertxo ere oparitzen. Ez digute guri lana ematen, alderantziz baizik. Gure lana xurgatu egiten dute, gero eta irabazi eta etekin handiagoak lortzeko, gero eta dirudunagoak izateko.

Orduan, nondik dator krisia? Zein da irtenbidea? Konponbiderik ba al dago inon?

Irabaziak murrizten ari dira aspaldidanik. Gero eta inbertsio handiagoak egin behar dira etekinak lortzeko. Hori da Kapitalismoaren joera azken hamarkadetan. Joera estrukturala da, ez da egun batetik bestera desagertuko diren disfuntzioa. Duela 150 urte Karl Marxek maisuki eta zientifikoki aztertu zuen hori. Ondorioz, irabazi gosez bizi diren kapitalistek denetariko espekulazioetara bideratzen dituzte beren kapitalak, diru errazaren bila. Honela egin zuen eztandak 2009ko krisiak. Eta horretan bizi gara geroztik. Zulotik ezin atera. Gero eta okerrago…

Nagusiek, aberatsek, irtenbide bakarra dute irabaziak handitzeko: langileoi kateak areago estutu, gehiago zukutu, murrizketak handiagotu, soldatak txikiagotu, prekaritatea ugaritu, esplotazioa indartu eta zorroztu bizitzaren arlo guztietan. Odola ausarki xurgatzen digu egunero Kapitalismoaren Banpiro Handiak. Hiru txandatan.

Norbaitek pentsatzen baldin badu modu indibidualean aurrera aterako dela, oso oker dago. Kapitalismoa agonian, hilzorian den basapiztia errabiatua da, eta behar den guztia egingo du bizirik segitzeko. Etxegabetzeak ugaritu, osasun sistema eta hezkuntza pribatizatu, soldatak murriztu, lan baldintzak okerragotu, industria deslokalizatu, gero eta polizia gehiago kontratatu, jendea atxilotu, jipoitu, espetxeratu, isunak jarri, kontrol soziala zorroztu, langabezia handitu, errepresioa larritu… Zerrenda amaigabea da eta egunero pairatzen dugu.

Langileok irtenbide bakarra dugu: klase kontzientzia berreskuratu eta elkartasun sareak berriz eraikitzen hasi. Lantegi eta fabriketan, auzo eta herrietan, leku guztietan. Batzarretan elkartu eta elkarri lagundu eguneroko arazoetan. Solidaritatea praktikan jarri, gauza txikienetik hasita. Bakarka miseriara kondenatuta gaude denok. Elkarrekin aurre egin ahal diogu esplotazioari.

Politiko profesionalak, partiduak, sindikatuak, parlamentuak, hauteskundeak, instituzioak, alderdiak, (in)komunikikabideak, badakigu noren alde ari diren. Denak. Norbaitek uste badu bere arazoak konponduko direla lau urtetan behin papertxo ziztrin bat hautestontzi batean sartuz, bada garaia konturatzeko horrek ez duela ezertarako ere balio. Sistema ustelduta dago goitik behera. Iraultza behar dugu!

Guk ez dizugu promesa faltsurik egingo. Langileok geure indarretan sinetsi behar dugu. Batzarrretan antolatu behar gara. Asanblada burujabeak, autonomoak, non gauza guztiak elkarrekin egiten diren, nagusirik gabe, liberaturik gabe, politikillorik gabe. Pribilegio barik. Denok berdin.

Garai gogorragoak datoz. Langileok irtenbide bakarra dugu: antolatu eta borrokatu. Inork ez dizkigu arazoak konponduko. Langileon problemak soluzionatu ahal dituzten bakarrak langileok gara, gu geu. Geure arazoak eta geure seme-alabenak ere bai, zeren etorkizun gero eta beltzagoa baitute aurrean. Gauzak ez dira hobetuko borrokatzen ez bagara, zerbait egiten ez badugu.

Horregatik eskatzen dizugu Euskal Herriko hainbat eskualdetan Kontseilu Sozialistek antolatu dituzten manifestazioetara joateko.

Gainera, gu langile euskaldunak gara. Proletariok ez gara liburu teorikoetan agertzen diren paperezko abstrakzio batzuk. Odol, hezur eta haragizkoak gara. Badugu sorterria, familia, erroak, geure hizkuntza eta kultura, gure nazioa. Gure kasuan, euskaldunak izaki, gure nazioa, Euskal Herria edota, nahiago baduzu, Nafarroa, konkistatuta, kolonizatuta, militarki okupatua, zatituta eta zapalduta dago. Gure hizkuntza, Euskara, hilzorian, Parisen eta Madrilen planifikatutako etnozidio sistematiko baten bidez, Ipar Euskal Herrian, bereziki.

Honen ondorioz, langile euskaldunoi ez digu balio Marxen dialektika materialista zehatz eta konkretua oraindik ulertu ez duten teoriko ustez sakonek asmatu duten kosmopolitismo anazional horrek. Euskal Herriaren, Nafarroaren Independentzia eta Berreraikuntza Nazionala argi eta garbi eskatzen ez duten teorizazio abstraktu horiek.

Guk nahi dugun Iraultza Sozialista biziki konkretua da, lurralde, nazio eta Langile Klase zehatz batean errotua eta kokatua. Gurea Euskal Iraultza Sozialista da. Independentista eta internazionalista aldi berean. Zeren bi kontzepti horiek ez baitira kontraesankorrrak, elkarren osagarriak baizik. Etorkizuneko Nafarroako Euskal Errepublika Sozialista gogo onez eta borondate handiz integratuko da mundu mailan, edota Europa mailan bederen, sortuko dugun Errepublika Sozialisten Batasunean, libre eta burujabe, elkartasunez jokatzeko munduko neba-arreba proletario guztiekin.

Guk ez dizugu esango non antolatu behar zaren eta nola borrokatu behar duzun. Hori zure aukera da, Zuk zeuk ikus ezazu. Gurekin ados bazaude, zatoz!

Herritar Batasuna

http://www.herritarbatasuna.eus/eu/adierazpenak/938-garai-gogorragoak-datoz-antolatu-eta-borrokatu

Vienen tiempos más duros

¡organízate y lucha!

El Sistema Capitalista está en crisis. La situación de los trabajadores y trabajadoras es cada vez peor. Eso lo vemos todos los días en los talleres, en las fábricas, en todos los puestos de trabajo, en pueblos y barrios. La plandemia, que ha sido creada y dirigida por el Imperialismo, concretamente por su fracción globalista y yanki-sionista, ha endurecido y agravado los problemas y dificultades de la Clase Obrera. Pero éstas ya existían de antes. Eso sí, los capitalistas han aprovechado la ocasión para agudizar y endurecer aún más la explotación, la represión y la miseria.

¿Qué está pasando? Todos sabemos para qué se crean empresas, fábricas y demás negocios. Para ganar dinero, para obtener beneficios. Los ricos invierten para ser más ricos, no para hacernos un favor. No nos dan trabajo, se benefician y se hacen cada vez más ricos explotando nuestro trabajo. Todas y todos hemos aprendido esto desde pequeños. Los burgueses nunca nos regalan nada. Siempre ha habido que arrancar las conquistas obreras. Entonces, ¿de dónde viene la crisis?

Los beneficios se están reduciendo desde hace tiempo. Cada vez son más grandes las inversiones necesarias para poder obtener beneficios cada vez más pequeños. Esa es la tendencia del Capitalismo en las últimas décadas. Es un problema estructural que ya estudió científicamente Karl Marx hace más de 150 años. En consecuencia, los burgueses destinan gran parte de su capital a todo tipo de especulaciones en busca de dinero fácil. Así fue como la crisis de 2009 hizo explosión. Y en esta situación vivimos desde entonces. No terminamos de salir del agujero. Cada vez peor… ¿Por qué? ¿Quién puede explicarnos las razones de lo que está pasando?

Los capitalistas, los ricos, tienen una única receta para aumentar sus beneficios: apretar más las tuercas a los trabajadores, explotar más y mejor, generalizar los recortes en sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, etc… Reducir los sueldos, mejorar la productividad, aumentar la precariedad, fortalecer la explotación y agudizarla en todos los ámbitos de la vida. El Gran Vampiro Capitalista chupa y absorbe la sangre, el sudor y las lágrimas de la Clase Obrera todos los días y a todas horas, en turnos de mañana, tarde y noche. Nada detiene la sed de ganancias y beneficios del Capital, es un monstruo que nos está devorando a todas y todos.

Si alguien piensa que saldrá adelante y se buscará la vida de forma individual, está muy equivocado. Estamos en plena agonía del capitalismo, y éste hará todo lo necesario para sobrevivir. Hasta las salvajadas más genocidas, los crímenes más inimaginables, las mayores burradas. Recordemos la I y II Guerras Mundiales, y todas las guerras, agresiones e invasiones imperialistas de los últimos ochenta años.

Esto es lo que viene, esto es lo que ya está sucediendo todos los días. Los desahucios aumentan, privatizan el sistema sanitario y la educación, recortan salarios, empeoran las condiciones laborales, deslocalizan la industria, contratan cada vez más policías, detienen a la gente, multan, apalean y dan palizas, agudizan el control social, aumentan el paro, agravan la represión… Una lista interminable.

Las trabajadoras y trabajadores tenemos una única salida: recuperar la conciencia de clase y empezar a construir redes de solidaridad. En talleres y fábricas, en barrios y pueblos, en todas partes. Reunirse y colaborar en asambleas para solucionar los asuntos y problemas cotidianos. Poner en práctica la solidaridad desde lo más pequeño. Todos estamos condenados a la miseria en solitario. Juntas podemos hacer frente a la explotación. Hay que unirse, y hacerlo ya. ¡Ahora mismo!

Los políticos profesionales, partidos, sindicatos, parlamentos, elecciones, instituciones, medios de (in)comunicación, ya sabemos a favor de quién están. Si alguien piensa que sus problemas se van a solucionar cada cuatro años metiendo un papelico en una urna, es hora de darse cuenta de que eso no sirve para nada. Y por si alguien se hacía ilusiones, mientras los diferentes Gobiernos reformistas y socialdemócratas, estatales, autonómicos y municipales no hacen nada serio y radical contra la crisis, la burguesía y el Capitalismo, el Fascismo avanza en todos los frentes a pasos de gigante, defendido por policías “democráticos” de todos los colores.

Nosotros no te contamos milongas. No te hacemos falsas promesas. No te mentimos. Los trabajadores debemos creer en nuestras propias fuerzas. Tenemos que organizarnos en reuniones. Crear asambleas soberanas, autónomas, en las que todas las cosas se hacen juntas, sin jefes, sin liberados, sin políticos. Sin privilegios. Todos iguales. Eso es el inicio del Poder Obrero, la Democracia Proletaria, el Socialismo. En el camino de la sociedad sin clases, ni Estado, ni Patriarcado.

Vienen tiempos más duros. Las trabajadoras tenemos una única opción: organizarnos y luchar. Nadie nos solucionará los problemas. Los únicos que pueden resolver los problemas de los trabajadores somos nosotros mismos. Nuestros problemas y los de nuestros hijos e hijas, que tienen un futuro cada vez más negro por delante. Las cosas no mejorarán si no luchamos, si no hacemos algo. Por eso, te pedimos que acudas a las manifestaciones del Primero de Mayo que han organizado los Kontseilu Sozialistak en diferentes localidades de Euskal Herria. Nosotros no te diremos dónde organizarte y cómo luchar. Tú verás, es tu decisión. Pero si estás de acuerdo con nosotros, te esperamos para luchar juntos por la Revolución Socialista, aquí, en Euskal Herria, y en todo el mundo. AURRERA!!!

Herritar Batasuna

http://www.herritarbatasuna.eus/es/comunicados/937-vienen-tiempos-mas-duros-organizate-y-lucha