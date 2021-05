Hier: la théorie et la pratique.

–

De parte de EZLN May 4, 2021

Hier: la th茅orie et la pratique.

Du carnet de notes du Chat-Chien

Une assembl茅e dans un village d鈥檜ne des montagnes du Sud-Est mexicain. Cela doit se passer en juillet-ao没t d鈥檜ne ann茅e r茅cente, quand la pand茅mie du coronavirus a pris possession de la plan猫te. Il ne s鈥檃git pas d鈥檜ne r茅union quelconque, 茅tant donn茅 non seulement la folie de l鈥檌nvitation, mais aussi la distanciation 茅vidente entre une chaise et l鈥檃utre, et parce que les couleurs des masques deviennent opaques derri猫re la bu茅e des visi猫res transparentes.

Sont pr茅sents les dirigeants potico-organisationnels de l鈥橢ZLN. Sont 茅galement pr茅sents quelques dirigeants militaires mais ils restent silencieux 脿 moins qu鈥檕n leur demande de s鈥檈xprimer sur un point pr茅cis.

Ils sont plus nombreux de ce qu鈥檕n pourrait supposer. Il y a ici au moins 6 langues autochtones, toutes de racine maya, et ils utilisent l鈥檈spagnol, 芦la castilla禄, comme pont pour se comprendre.

Plusieurs des assistants sont des 芦v茅t茅rans禄, ils 茅taient pr茅sents lors du soul猫vement qui d茅buta le premier janvier 1994 et, les armes 脿 la main, 茅taient descendus vers les villes en m锚me temps que des milliers d鈥檃utres compa帽eras et compa帽eros, comme un d鈥檈ntre eux, une d鈥檈ntre elles. Il y a aussi 芦les nouveaux禄, hommes et femmes qui ont rejoint la direction zapatiste apr猫s de nombreux apprentissages. La plupart des 芦nouveaux禄 sont des 芦nouvelles禄, des femmes de tous les 芒ges et de langues diff茅rentes.

L鈥檃ssembl茅e en soi, son d茅roulement, ses temps, ses mani猫res, reproduit les assembl茅es qui ont lieu dans les communaut茅s. Il y a celui qui coordonne la r茅union, c鈥檈st celui qui donne la parole et indique les th猫mes 脿 traiter sur lesquels on s鈥檈st mis d鈥檃ccord 脿 l鈥檃vance. Il n鈥檡 a pas de limite de temps pour chaque intervention, ainsi le temps prend ici un autre rythme.

Quelqu鈥檜n, en ce moment, est en train de raconter une histoire, un conte ou une l茅gende. Personne ne se pr茅occupe de savoir si ce qui se raconte est r茅el ou fictif ; mais ce qui importe c鈥檈st ce qui est dit ainsi.

Voici l鈥檋istoire :

Un zapatiste marche dans un village. Il porte ses plus beaux atours et son chapeau neuf parce que, dit-il, il va se chercher une fianc茅e. Le conteur mime les pas et les mani猫res qu鈥檌l a vus dans un des films pr茅sent茅s dans le cadre du Festival de Cin茅ma 芦 Puy Ta Cuxlejaltic I 禄. L鈥檃ssembl茅e rit quand celui qui raconte l鈥檋istoire imite le ton du Cochiloco (interpr茅t茅 par Joaqu铆n Cos铆o dans 芦El infierno禄 de Luis Estrada, 2010), et 么te son chapeau pour saluer une femme imaginaire qui passe 脿 c么t茅 de lui avec une mule imaginaire portant du bois de chauffage idem. Le conteur de l鈥檋istoire m茅lange l鈥檈spagnol avec une des langues mayas, si bien que dans l鈥檃ssembl茅e, sans l鈥檌nterrompre, les gens peuvent se la traduire.

Celui qui raconte l鈥檋istoire se rappelle que c鈥檈st la saison du ma茂s, l鈥檃ssembl茅e acquiesce pour confirmer. Il reprend l鈥檋istoire :

L鈥檋omme au chapeau croise une connaissance, ils se saluent :

鈥 脟a alors, je ne te reconnaissais pas avec ce chapeau, et si s茅duisant禄, lui dit cette connaissance.

L鈥檌nterpell茅 r茅pond :

鈥 C鈥檈st que je viens me chercher une fianc茅e.

L鈥檃utre :

鈥 Et comment elle s鈥檃ppelle ta fianc茅e et o霉 vit-elle ?

L鈥檋omme au chapeau :

鈥 Eh bien, je ne sais pas.

L鈥檃utre :

鈥 Comment 莽a, tu ne sais pas ?

Celui du chapeau :

鈥 C鈥檈st bien pour cela que j鈥檃i dit que je viens la chercher ; si je l鈥檃vais trouv茅e, je saurais son nom et o霉 elle habite.

L鈥檃utre 茅value durant une seconde cette logique contondante et acquiesce en silence.

C鈥檈st au tour du chapeau:

鈥 Et toi qu鈥檈st-ce que tu fais ?

L鈥檃utre r茅pond :

鈥 Je s猫me du ma茂s parce que je veux des 茅pis.

Le chapeau reste un moment silencieux, observant l鈥檃utre qui, avec son manche 脿 balai, fait des trous au milieu du chemin de gravier. Le chapeau :

鈥 脡coute compadre, sauf ton respect, tu es un fameux imb茅cile.

Et l鈥檃utre:

鈥 Et pourquoi 莽a ? Je travaille comme un forcen茅 et je suis bien d茅cid茅 脿 manger du ma茂s.

Celui du chapeau s鈥檃ssoit, allume une cigarette et la passe 脿 l鈥檃utre, puis il en allume une autre pour lui-m锚me. Ils ne semblent pas press茅s, ni l鈥檋omme au chapeau de trouver sa fianc茅e, ni l鈥檃utre de manger du ma茂s. L鈥檃pr猫s-midi se prolonge et arrache 脿 coups de dents un peu de lumi猫re 脿 la nuit. Il ne pleut pas encore, mais le ciel se couvre et commence 脿 茅tendre des nuages gris. La lune est 脿 l鈥檃ff没t derri猫re les arbres.

Apr猫s un silence prolong茅, le chapeau s鈥榚xplique :

鈥 Bon, 茅coute donc, compadre. Voyons si tu me comprends : il y a le terrain d鈥檃bord. Sur cette pierraille, le ma茂s ne va pas donner. La graine va mourir 脿 force d鈥櫭猼re pi茅tin茅e et la racine ne va pas trouver o霉 s鈥檃ccrocher. Ce qui est s没r c鈥檈st que la graine va mourir. Apr猫s il y a ton balai, que tu utilises comme une houe, mais un balai est un balai et une houe, une houe, et c鈥檈st pour 莽a qu鈥檌l est tout ab卯m茅 et rafistol茅, le pauvre balai.

L鈥檋omme au chapeau prend le balai, v茅rifie les rafistolages que lui a faits l鈥檃utre, avec du scotch et de la ficelle, puis il poursuit :

鈥 Arr锚te l脿, compadre, si ma comadre voit comment tu as ab卯m茅 son balai, s没r qu鈥檈lle t鈥檈nvoie dormir dehors.

Il poursuit :

鈥 Donc le ma茂s,ce n鈥檈st pas n鈥檌mporte o霉, compadre, ni n鈥檌mporte comment, il doit 锚tre l脿 o霉 il faut et travaill茅 de la fa莽on qu鈥檌l faut. En plus, ce n鈥檈st pas le moment de semer le ma茂s, l脿 c鈥檈st plut么t le temps de la r茅colte. Mais pour pouvoir r茅colter, il faut d鈥檃bord avoir bien travaill茅 son champ. La terre 莽a n鈥檈st pas 芦 Me voil脿, la vieille, donne-moi mon pozol et mes tortillas 禄, comme tu as l鈥檋abitude de crier 脿 la comadre, 鈥 enfin jusqu鈥櫭 ce qu鈥檈lle aille aux r茅unions en tant que femmes que nous sommes et t鈥檈nvoie balader, assez cri茅 鈥 mais 莽a c鈥檈st son affaire, compadre. Ce que je te dis, c鈥檈st qu鈥檕n ne donne pas d鈥檕rdres 脿 la terre, il faut lui expliquer, lui parler, la respecter, lui raconter des histoires pour l鈥檈ncourager. Et la terre, elle n鈥櫭ヽoute pas 脿 n鈥檌mporte quel moment, elle a comme qui dirait son agenda. Elle veut qu鈥檕n compte bien les jours et les nuits et qu鈥檕n regarde bien la terre et le ciel pour voir quand semer exactement.

C鈥檈st l脿 qu鈥檌l y a la probl猫me, comme qui dirait. Parce que tu vas tout rater et tu voudrais que, juste parce que tu as fait un effort et que tu es bien d茅cid茅, tes d茅sirs se r茅alisent. Ce qu鈥檌l te faut, c鈥檈st des connaissances. Les choses ne r茅ussissent pas parce qu鈥檕n y met beaucoup de travail et de bonne volont茅. Il faut choisir un bon terrain, et puis les outils ad茅quats, et puis les 茅poques qui correspondent 脿 chaque 茅tape du travail. Il faut comme qui dirait la th茅orie et la pratique en connaissance de cause et non pas les b锚tises que tu fais et dont tu devrais avoir honte parce que les gens ils te voient et ils se marrent tous.

Et ils sont bien b锚tes de se marrer, parce qu鈥檌ls ne se rendent pas compte que tes b锚tises, ils vont eux aussi en supporter les cons茅quences parce que l脿 o霉 tu es en train de creuser, par la suite, quand il y aura de l鈥檈au, 莽a va faire des orni猫res comme les rides de ta grand-m猫re, compadre, parce que la mienne elle est d茅j脿 au ciel. Et la voiture du bon gouvernement ne pourra pas passer, elle va s鈥檈nliser, et les mat茅riaux ou les marchandises qu鈥檈lle am猫ne, il leur faudra les porter 脿 dos d鈥檋omme, et avec le bourbier, ils vont ab卯mer leurs bottes et leurs pantalons, d鈥檃utant plus s鈥檌ls s鈥檋abillent chic comme moi maintenant, et ils ne trouveront jamais de fianc茅e. Et les compa帽eras, c鈥檈st pire encore, compadre, parce qu鈥檈lles ne sont pas faciles. Elles vont passer 脿 c么t茅 de toi, avec leurs affaires charg茅es sur un 芒ne, et elles vont dire : 芦 Derri猫re, il y a quelqu鈥檜n de plus born茅 que mon 芒ne, et de plus stupide. 禄 Et pour parler encore plus clairement : 芦 Eh toi, quand je dis 芦esp猫ce d鈥櫭e禄, ne le prends pas mal, c鈥檈st que je parle 脿 mon animal. 禄

鈥 Eh bien compadre, l脿 vraiment tu exag猫res! dit l鈥檃utre indign茅.

Le chapeau :

鈥 Non, c鈥檈st juste pour dire. Prends-le comme un conseil ou comme un avis, ce n鈥檈st pas un ordre. Mais comme disait feu le Sup : 芦 Il vaut mieux que tu fasses comme je te le dis, parce que sinon, quand 莽a n鈥檌ra pas, je vais te dire 芦Je d茅teste te dire que je te l鈥檃vais dit, mais je te l鈥檃vais dit禄 禄. Il vaut mieux m鈥櫭ヽouter, compadre.

L鈥檃utre :

鈥 Donc ce n鈥檈st pas le bon terrain, ni la bonne houe ni le bon moment?

Le chapeau :

鈥 Non, non et non.

鈥 Et c鈥檈st quand le bon moment ?

鈥 Ouille, il est d茅j脿 pass茅. Maintenant, il faut que tu attendes le prochain cycle. Vers avril, mai, et pour que l鈥檈au ne manque pas, le 3 mai, il faut donner 脿 la terre son bout de pain, son soda pour la chaleur, et si tu peux sa cigarette roul茅e, ses bougies et tant qu鈥櫭 faire, aussi ses fruits et ses l茅gumes et m锚me son petit bouillon de volaille. Le d茅funt Sup disait juste, pas de courge, parce que si tu lui donnes de la courge 脿 la terre, elle se met en col猫re et tout ce qu鈥檈lle te donnera, c鈥檈st des couleuvres. Mais je crois que c鈥櫭﹖ait un des mensonges du d茅funt, il disait 莽a parce qu鈥檌l n鈥檃imait pas beaucoup la courge.

鈥 Et quand alors?

鈥 Hmmm, vois-tu, nous sommes d茅j脿 comme qui dirait presqu鈥檈n octobre, alors 6 mois. Donc avril-mai. Mais 莽a d茅pend.

鈥 Et merde ! Et comment je fais si je veux du ma茂s tout de suite ?

L鈥檃utre r茅fl茅chit et ajoute :

鈥 Je sais! Je vais m鈥檈n faire pr锚ter par l鈥檃utorit茅 autonome.

Le chapeau :

鈥 Et apr猫s comment tu vas le rendre 脿 l鈥檃utorit茅?

鈥 Et bien j鈥檈n emprunte 脿 l鈥檃ssembl茅e et comme 莽a je le remplace. Et pour le rendre 脿 l鈥檃ssembl茅e, j鈥檈n demande aux Tercios. Et pour leur rendre, j鈥檈mprunte 脿 nouveau 脿 l鈥檃utorit茅, comme 莽a ils sauront que je rembourse.

Le chapeau se gratte la t锚te :

鈥 Eh bien compadre, l脿 oui tu es vraiment comme dans le film de Vargas, plus salaud que beau gosse. Si tu penses comme 莽a, de la m锚me fa莽on que les mauvais gouvernements, tu devrais 锚tre d茅put茅 ou s茅nateur ou gouverneur ou comme un de ces cr茅tins.

鈥 Du calme, compadre. Je ne suis que r茅sistance et r茅bellion. Je vais voir comment je peux me d茅brouiller.

Le chapeau :

鈥 Bon, j鈥檡 vais, parce que sinon, je ne vais pas trouver ma fianc茅e. Au revoir, compadre.

L鈥檃utre :

鈥 Dieu t鈥檃ccompagne et si tu trouves une fianc茅e, demande-lui si sa famille n鈥檃 pas quelques 茅pis de ma茂s 脿 me pr锚ter, je les leur rendrai.

Le narrateur s鈥檃dresse 脿 l鈥檃ssembl茅e :

鈥 Que vaut-il mieux? Lui pr锚ter des 茅pis de ma茂s au compadre ou bien que ce soient la th茅orie et la pratique qui le fassent en connaissance de cause ?

-*-

L鈥檋eure du pozol est arriv茅e. L鈥檃ssembl茅e se disperse. Le Sup Galeano, qui fait l鈥檃ndouille, dit en sortant au Sous-commandant Moises :

鈥 C鈥檈st pour 莽a que je pr茅f猫re les popcorn.

Et il regagne sa cahute. Le Sous-commandant Moises le reprend :

鈥 Et la sauce piquante, alors ?

Le SupGaleano ne r茅pond pas mais il change de direction.

鈥 O霉 vas-tu donc ? lui demande le SubMoy.

Le Sup s鈥櫭﹍oigne presque en criant :

鈥 Je vais emprunter de la sauce 脿 la boutique des Insurg茅es.

Dont acte.

Miaou-Ouaf

Le chat-chien, passager clandestin sur La Montagne.

(Mais, fl没te, il n鈥檃 pas le pognon et en plus, il y a un panneau 脿 l鈥檈ntr茅e de la Montagne qui dit 芦 Interdit aux chats, aux chiens et aux scarab茅es schizophr茅niques. 禄)

Encore au Mexique. Avril 2021

