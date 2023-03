Marzo 24 de 2023

Boric (y no estuvo nunca s贸lo) hizo el juego para rescatar la institucionalidad putrefacta y perversa de Chile ante su fracaso y la insurrecci贸n popular con una propuesta constituyente que no era nunca un dispositivo para cambiar a Chile sino una trampa para cambiar la insurrecci贸n por m谩s de lo mismo o peor (mucho peor porque rompi贸 la insurrecci贸n y somete la inspiraci贸n m谩s profunda de cambio y libertad que viene del Wallmapu).

.

A un a帽o del gobierno 鈥渢ransformador鈥 de Gabriel Boric, los mapuche no podemos sino sacar cuentas negativas de su corto andar; exceptuando por su puesto a los que colaboran o est谩n en el gobierno de manera directa o indirecta. De una total ingenuidad pol铆tica resultaron algunas celebraciones de muchos mapuche en Wallmapu tras el triunfo de Boric, a quienes en su minuto le se帽alamos que 鈥渕ientras no avancemos un cent铆metro en la conquista de los derechos mapuche, no hay nada que celebrar鈥. Y 驴qu茅 hay hasta ahora? Sencillamente nada. Al contrario, todo indica que -en lo que va del gobierno- hemos retrocedido una enormidad especialmente en lo que se refiere a los aspectos simb贸licos y subjetivos de adhesi贸n a la 鈥渃ausa mapuche鈥 en vastos sectores de la sociedad chilena, particularmente en la juventud, curiosamente justo bajo el gobierno de un 鈥渏oven鈥 presidente (al menos en edad). Alguien, con raz贸n, podr铆a discutir que esto 煤ltimo viene aconteciendo como proceso desde ya hace unos a帽os atr谩s, pero de que se ha afianzado en el marco del giro discursivo (y f谩ctico) del gobierno respecto de lo mapuche junto al fracasado proceso constituyente y la militarizaci贸n del Wallmapu es algo indiscutible dado el rol que ha jugado Boric especialmente a ra铆z de sus volteretas discursivas y pr谩cticas frente al tema.

Mismo camino inconducente, a partir de las se帽ales, le espera a la Comisi贸n de 鈥減az y entendimiento鈥 anunciada por Boric con fines propagand铆sticos de apropiaci贸n y manipulaci贸n del pr贸ximo bicentenario del parlamento de Tapilhue en el 2025; sobre lo cual se debe dejar establecido un m铆nimo 茅tico para todo mapuche que all铆 quiera participar: con los militares custodiando los fundos y las forestales no existe posibilidad de conversar. Hab铆amos estimado inicialmente a 茅sta como una idea 鈥渟ensata鈥 al abordar el tema de las 鈥渢ierras antiguas鈥 a partir de una comisi贸n de alto nivel. Sin embargo, hasta ahora se aprecia como un proceso tramposo m谩s inclinada a buscar la venia de los se帽ores feudales que de las 鈥渧铆ctimas鈥 del despojo, y cuyo plazo de entrega de resultados va amarrado al t茅rmino del gobierno para pasar a la historia como 鈥渦na comisi贸n m谩s鈥, ello sumado al rol que viene tomando el ex jefe de gabinete del mandatario luego de una torpe y fracasada gesti贸n pol铆tica, adem谩s de la indigenista ONG de la que hace parte.

La discusi贸n de si 茅ste es o no un gobierno transformador est谩 superada, es un hecho que -tal como ya lo anunci谩ramos- se ha ido configurando como una nueva Concertaci贸n con rostros nuevos, bajo los mismos 鈥減rincipios鈥 que van desde Aylwin hasta Pi帽era. Vale decir, 鈥渃recimiento macroecon贸mico con paz social鈥, 鈥済obernabilidad鈥, 鈥渃ambios en la medida de lo posible鈥, 鈥渋nversi贸n extranjera鈥, 鈥済estionar las contradicciones que significa gobernar鈥 (Senador Latorre), 鈥渂onos鈥 y aplicaci贸n a rajatabla de la subsidiaridad del estado (v铆a iniciativas concursables, postulaciones etc). Aqu铆, es en este 煤ltimo aspecto es donde profita el empresariado y los amigos de las departamentales (ministerios, corfo, conadi, etc etc). 驴Qu茅 cambiara entonces? Todas los estimaciones apuntan a la mantenci贸n de estatus quo tanto para la sociedad chilena como para el mundo mapuche. En este caso, los mapuche tendremos que seguir 鈥減ostulando鈥 a un subsidio de tierras, 鈥減ostulando a la beca ind铆gena, postulando, postulando 鈥 驴y los derechos colectivos? Es algo que con seguridad se ver谩 鈥渆n la medida de lo posible鈥 seg煤n cuan consagrado aparezca en la nueva Constituci贸n, cuyo proceso ahora lo dirigen los partidos pol铆ticos desde el Parlamento, desde donde nada bueno se puede esperar teniendo en cuenta s贸lo los 煤ltimos 30 a帽os desde la 鈥渓ey ind铆gena鈥.