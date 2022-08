Detenci贸n de Llaitul: El partido de Boric y el PC justifican la prisi贸n pol铆tica

por El铆as Mu帽oz

27/08/2022

Los partidos de gobierno salieron a hacer una defensa cerrada del actuar del Poder Judicial, de Carabineros y de la antidemocr谩tica Ley de Seguridad del Estado

Tras la detenci贸n del lider mapuche H茅ctor Llaitul esta semana, tanto el partido de Gabriel Boric, Convergencia Social como la vocera de gobierno, la exlideresa estudiantil Camila Vallejo del Partido Comunista, justificaron y aplaudieron la acci贸n de la justicia.

Los partidos de izquierda reformista del gobierno se matriculan con su primer preso pol铆tico siguiendo y profundizando la l铆nea de la derecha de Pi帽era. Y todo mientras despliegan la campa帽a por el apruebo prometiendo un pa铆s 鈥減lurinacional鈥. En menos de seis meses de gobierno pasaron de declarar que su gobierno 鈥渘o perseguir铆a opiniones鈥 a reconocer que meten preso a Llaitul por sus dichos. El Partido Comunista y el Frente Amplio se preparan as铆 a ser los nuevos administradores para restaurar la gobernabilidad del estado capitalista chileno en favor de los grandes empresarios.

Tras la escandalosa audiencia que dej贸 con prisi贸n preventiva por 30 d铆as al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, una de las organizaciones mapuche m谩s fuerte y m谩s radical) H茅ctor Llaitul, los partidos de gobierno salieron a hacer una defensa cerrada del actuar del Poder Judicial y de la antidemocr谩tica herramienta de la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

La vocera de gobierno Camila Vallejo (PC) dijo que respaldaban y saludaban la decisi贸n del Juzgado, y Convergencia Social declar贸 que los 鈥減rocesos judiciales deben seguir su curso institucional鈥 respaldando la antidemocr谩tica decisi贸n. Parad贸jicamente esa ley que hoy es utilizada por el PC para encarcelar al dirigente mapuche, es la continuadora de la llamada 鈥渓ey maldita鈥 que promulg贸 el gobierno de Gonz谩lez Videla para perseguir a los militantes del PC en 1948 y que luego los sucesivos gobiernos de turno, han utilizado para perseguir a dirigentes sociales, del movimiento obrero y la disidencia pol铆tica.

As铆, el otrora perseguido Partido Comunista y el Frente Amplio pasan a la historia como un gobierno continuador de la prisi贸n pol铆tica contra el pueblo mapuche, tal cual hicieron los gobierno de la Concertaci贸n y el propio Pi帽era. Como lo se帽al贸 el abogado del gobierno querellante en la causa, a Llaitul no se le persigue por su autor铆a o participaci贸n en hechos delictuales, sino por su 鈥渄octrina pol铆tica鈥. Esta detenci贸n, se trat贸 de una operaci贸n pol铆tica digitada desde las altas esferas del Poder Judicial (como mostr贸 la investigaci贸n de Interferencia) y las polic铆as para poner a la defensiva al gobierno y al apruebo a menos de dos semanas de la elecci贸n.

Pero esta pol铆tica contra el pueblo mapuche y continuadora de los gobiernos de los 鈥30 a帽os鈥 no es al azar. Se trata de una pol铆tica sistem谩tica de esta nueva izquierda en el poder, para ganarse la confianza de los grandes empresarios y los due帽os del pa铆s. Pasaron de se帽alar que no 鈥減erseguir铆an ideas鈥 como dijo el presidente Boric a hacerlo. De, anunciar una agenda antirepresiva donde incluso propon铆an derogar la antidemocr谩tica Ley de Seguridad del Estado, a ahora, utilizarla contra dirigentes del pueblo mapuche.

El Ministro de Hacienda Mario Marcel (ex PS), uno de los principales funcionarios de la transici贸n, fue el encargado de declarar la l铆nea estrat茅gica del gobierno. De lo que se trata es 鈥渃ompletar exitosamente la transici贸n pol铆tica e institucional en marcha鈥, agregando que 鈥渢odo indica que, cualquiera sea el resultado del Plebiscito, el proceso constituyente no va a concluir el 4 de septiembre鈥. Asegur贸 que 鈥渧olver al pa铆s previo al 18-O del 2019 no es una opci贸n. Tampoco lo son las utop铆as irrealizables. Hay una demanda por respuestas concretas, viables y graduales鈥. Boric dijo que tras el plebiscito no puede haber 鈥渧encedores ni vencidos鈥. De lo que se trata es retomar la gobernabilidad a trav茅s de grandes acuerdos con la derecha y la concertaci贸n.

Para hacerlo, una de las tareas estrat茅gicas es recomponer la autoridad del estado en el Wallmapu donde se concentran cerca del 70% de las plantaciones de la industria forestal, la segunda rama econ贸mica m谩s importante en t茅rminos de exportaci贸n tras la miner铆a. El PC se convierte as铆 en guardi谩n al servicio de la CMPC de los Matte y Arauco de los Angelini, las dos empresas m谩s relevantes del rubro y parte de dos de las familias m谩s poderosas del pa铆s. La campa帽a de restauraci贸n que comanda el apruebo del gobierno tiene este trasfondo.

Sin embargo, no est谩 para nada dicho que el intento de una nueva transici贸n, de reeditar la pol铆tica de los consensos y de hacer frente a la crisis econ贸mica y social con recetas neoliberales 鈥減rogresistas鈥 tenga 茅xito. Los poderosos har谩n todo lo posible para restaurar la gobernabilidad del r茅gimen burgu茅s para mantener sometido y subordinado a la clase trabajador y el pueblo. Para evitarlo, resulta indispensable impulsar una alternativa pol铆tica independiente desde las y los trabajadores y los sectores populares, que se plantee no s贸lo en oposici贸n por izquierda al gobierno de Boric, sino tambi茅n desenmascare el nuevo fraude hist贸rico que fraguan con la nueva Constituci贸n e impulse un programa para que la crisis la paguen los capitalistas retomando el camino de la movilizaci贸n y lucha en las calles.

redlatinasinfronteras.sur@gmail.com