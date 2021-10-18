CORONAVIRUS
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PANDEMIA (hilo pre-8 marzo)
CLASE TRABAJADORA / GUERRA DE CLASES
VACUNAS / FARMAFIA
NO CUADRA
EL REMEDIO Y LA ENFERMEDAD
“CHINA ES CULPABLE” / TEORÍA ORIGEN VIRUS
WUHAN
TODO ES MENTIRA / MANIPULACIONES
CONSECUENCIAS ECONOMICAS
TSUNAMI DE QUIEBRAS
GOLPE DIGITALIZACIÓN
DICTADURA SANITARIA (REPRESIÓN Y CHIVATEO)
RESISTENCIA
SEMBRANDO EL PÁNICO
CUENTOS CHINOS (WUHAN)
HILO EPIDEMIA (HILO principal 2 – conspiraciones / científicos pro y contra)
CENSURA
LA GRAN ESTAFA / REPO (crisis empezó en 2019)
CHINA ESTÁ DETRÁS (ataque preventivo)
BLACKROCK
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EEUU
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ELECCIONES US 2020
ELECCIONES EEUU 2020
DOLAR / PRIVILEGIO EXHORBITANTE
EEUU IS DEAD
CUBA
IMPERIO
PENTAGONO / COMPLEJO MILITAR-INDUSTRIAL
BOEING
EEUU: Policia, FBI, CIA
QANON
BLACK LIVES MATTER / BLM / CHAZ SEATTLE
DRONES
DEEP STATE
CIA CRACK HEROINA
LOS AMIGOS DE LA OTAN
HOLLYWOOD
11-S
11 SEPTIEMBRE
TPI / CPI
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COMPLEJO MILITAR-DIGITAL
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COMPLEJO MILITAR-DIGITAL
SILICON VALLEY / AMAZON-GOOGLE-FACEBOOK-APPLE-ETC
AMAZON
ELON MUSK / TESLA
WIKIPEDIA
WIKILEAKS / ASSANGE
STAR WARS / MILITARIZACIÓN ESPACIO
SPLINTERNET / SATÉLITES
ROBOTS
AI (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)
CINCO OJOS
HACKER
OPEN SOURCE
DEEP FAKES
DEAD INTERNET / PEAK INTERNET
SWIFT
IMPRESORAS 3D
IoT
ZOOM
REALIDAD / SIMULACIÓN
TELEFONOS MOBILES / radiaciones
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GOLPISMO EEUU
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REVOLUCIONES ARTIFICIALES
SOROS
FRANCOTIRADORES
ACCIDENTES AÉREOS Y RAZÓN DE ESTADO
GENE SHARP
WILSON PLOTS
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IMPERIALISMO HUMANITARIO
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IMPERIALISMO HUMANITARIO
IZQUIERDA IMPERIAL
AMNISTIA INTERNACIONAL
HRW / HUMAN RIGHTS WATCH
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CHINA
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GUERRA CONTRA CHINA (fin globalización, economía)
GUERRA FRIA 2.0 (US vs China, militar)
BURBUJA / CRISIS ECONOMICA CHINA / EVERGRANDE
HUAWEI Y GUERRA TECNOLOGICA
MENTIRAS
YUAN / REMIMBI
CHINA vs. EEUU (COMPARACIÓN)
OPOSICIÓN HONG KONG
GUERRA CIVIL MYANMAR
NUEVA RUTA DE LA SEDA
LUCHA DE PODER INTERNA
TAIWAN
TIANANMEN
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RUSIA
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TAMBORES DE GUERRA / RUSIA
ARABIA SAUDI vs RUSIA
CSTO / OTSC
SANCIONES
NORD STREAM
SOUTH / TURKSTREAM
BIELORUSIA
UCRANIA
AFGANISTAN
GAS WARS
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SIRIA – IRAN
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GUERRA SIRIA
GUERRA IRAN
YEMEN
ROJAVA
LIBANO
ISRAEL
BANDERA FALSA / YIHAD
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UE
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DECADENCIA FRANCIA
EURO
FRANCO CFA
MALI
EEUU-UE
BREXIT
BREXIT / sanidad
EU-AFRICA / COLONIALISMO
EJÉRCITO EUROPEO
EUROPA / IMPERIALISMO OCCIDENTAL
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GUERRA FRIA 2.0
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ARMAS HIPERSÓNICAS
ESCALADA ARMAMENTÍSTICA
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CLIMA / ECOLOGISMO APOCALIPTICO
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GRETA & CAPITALISMO VERDE-APOCALÍPTICO / hilo general
MENTIRAS, EXAGERACIONES, FALSIFICACIONES
ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES / ECOCAPITALISMO
ICE AGE / SOL
ATMÓSFERA SE ENFRÍA Y ACTIVIDAD SOLAR
ATMÓSFERA Y MILITARISMO
CAMPO MAGNETICO / EJE DE ROTACIÓN TERRESTRE
CARRINGTON EVENT (tormenta solar)
DECRECIMIENTO DEMOGRAFICO
PEAK OIL
EXTINCTION REBELLION
WWF
EXTINCIÓN FALSA
EXTINCIÓN REAL
EVOLUCIÓN
ENERGIA NUCLEAR
GREENPEACE
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NATURALEZA
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BUENAS NOTICIAS (naturaleza)
ÁRBOLES
ECOLOGISMO
CALAMARES GIGANTES
AGUA / OCÉANOS
PERROS
LOBOS
HORMIGAS
CUÁNTICO /CUÁNTICA
PULPOS
FONDO DEL MAR
FAUNA ABISAL
MUERTE INSECTOS
BASURA
IMÁGENES
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NACIONALISMOS / IDENTIDADES
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LAS DELICIAS DEL NACIONALISMO
LENGUAS ZOMBIES
EUSKERA
CATALUÑA
EUSKADI
BALCANIZACIÓN
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ESPACIO / UNIVERSO
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MINERIA ESPACIAL / ASTEROIDES
BASURA ESPACIAL
LUNA
UNIVERSO
HOTEL / TURISMO ESPACIAL
NAVES ESPACIALES
EXTRATERRESTRES / OVNI / UFO
IMÁGENES
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CENSURA / CORRECCIÓN POLÍTICA
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CANCEL CUTURE
REDES SOCIALES Y CENSURA
CENSURA INTERNET SOROS
PRENSA LIBRE
CORRECCIÓN POLÍTICA
WOKE
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CONTROL
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TODO ESTÁ BAJO CONTROL
INFILTRADOS / TOPOS
LUCHA CONTRA VIGILANCIA
CARCEL
DROGAS
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JUVENTUD
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MILLENNIALS
GIG ECONOMY
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MAGREB / ORIENTE MEDIO
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TURQUIA IMPERIALISMO NEOOTOMANO
TURQUIA / GRECIA
GASEODUCTO EASTMED CHIPRE-GRECIA
ARGELIA / MARRUECOS
POLISARIO
LIBIA / EGIPTO / TURQUIA
TURQUIA
GUERRA DE LIBIA
AMAZIGH
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ESPAÑA
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CANARIAS / VOLCÁN LA PALMA
LUCHA DE PODER TRANSICIÓN
CARRERO
ESPAÑA VACÍA
VENTA ARMAS ESPAÑA
BOMBA ATÓMICA FRANQUISTA / PROYECTO ISLERO
OPOSICIONES
TRANSICIÓN
UGT
DESINDUSTRIALIZACIÓN
INMIGRACIÓN COMO ARMA
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VALLADOLID / ZAMORA
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VALLADOLID / ANARQUISMO
MUJER
ZAMORA
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FRANCIA
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ASESINATO KENNEDY / DE GAULLE
CONCORDE
MAFIA CORSA
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IZQUIERDA POSMDERNA
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FEMINISMO
TRANS
FOUCAULT
POSMODERNIDAD
IZQUIERDA IMPERIAL
IDENTIDADES
RENTA BÁSICA
RACISMO
ANTISEMITISMO
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SEXUALIDAD
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PROSTITUCION
PORNO
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CAPITALISMO
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ORO (RESERVAS, etc)
PLATA
FARMAFIA
BITCOIN
MCDONALDS
WALL STREET / MERCADO LIBRE
NEOFEUDALISMO
LIBRE MERCADO / CAPITALISMO
NESTLE
PROPIEDAD
MEGARICOS
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GUERRA FRIA
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GUERRA FRIA
GUERRA FRIA CULTURAL
TESTS NUCLEARES
HAMMARSKJOLD
DDR
ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN / GLADIO
GLADIO / SECRET ARMIES
IRA
CHURCHILL
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ANARQUISMO
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1936
TIERRA Y LIBERTAD (revista)
ANARQUISMO PORTUGAL
ANARQUISMO (símbolos)
APOYO MUTUO
BLACK ANARCHISM
ZAPATA
DURRUTI
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CIENCIA
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MATEMATICAS
TECONOGÍAS PERDIDAS
CUÁNTICO
CIENCIA
MERCATOR / GEOGRAFIA
CEREBRO
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GUERRA DE CLASES
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GUERRA DE CLASES (conflictos laborales importantes)
HUELGA
PARLAMENTOS ARDIENDO
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LENGUAJE
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PALABRAS
FRASES
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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FAKE NEWS
MUERTE PRENSA
NEOLENGUA
CENSURA
PANDORA / PANAMA / KOMPROMAT
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IMPERIOS
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IMPERIO ROMANO / ANTIKE
IMPERIOS OCCIDENTALES
IMPERIO ESPAÑOL
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APOCALIPSIS
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EL HILO DE LOS MIL Y UN APOCALIPSIS
ZOMBIS
APOCALIPSIS
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ATEOLOGIA
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ABUSOS
RUANDA
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TERCER MUNDO
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SUDAFRICA
NICARAGUA
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CULTURA
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LIBROS
MUSICA
ARTE
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VARIOS
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IGUALDAD EN LA HISTORIA
ONGs
MINUSVALÍA
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HASHTAGS
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#Ecocapitalismo
#Farmafia
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FRASES
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AVISO PARA NAVEGANTES
SI LO HACEMOS NOSOTROS NO ES UN CRIMEN
CONTRADICCIONES INSOLUBLES
LOS MUERTOS QUE VOS MATAIS…
PONER PUERTAS AL CAMPO
DONDE LAS DAN, LAS TOMAN
CONTROL DE DAÑOS
HAZ LO QUE DIGO, PERO NO LO QUE HAGO
UNAS ENFERMEDADES MÁS IGUALES QUE OTRAS
LOS MIEDOS DE COMUNICACIÓN
LA ESPIRAL DE LA MUERTE
ES POR SU BIEN
LA DOSIS DIARIA DE PÁNICO
TOME A DIARIO SU DOSIS DE PÁNICO POR FAVOR
MATANDO VIRUS A CAÑONAZOS
CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS
SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA
APRIÉTENSE LAS MASCARILLAS
DISONANCIA COGNITIVA
LOS RICOS MAS RICOS, LOS POBRES MAS POBRES
MATAR MOSCAS A CAÑONAZOS
IMPRUDENCIA CRIMINAL
EL APOCALIPSIS SE POSPONE
PIENSA MAL Y ACERTARÁS
LAS DELICIAS DEL NACIONALISMO
ES PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD
EXCESO DE CELO
2 + 2 = 5
CORONARICOS
MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL
EL MUNDO AL REVÉS
TODO POR LA PASTA
YA EMPIEZA
¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
ABROCHENSÉ LOS CINTURONES
PIENSA MAL Y ACERTARÁS
EL CANARIO EN LA MINA
CROSSOVER
TODO ES MENTIRA
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
DÉJÀ VU
CUANTO PEOR, MEJOR
BARRA LIBRE
UNA DE MIEDO
LA VOZ DE SU AMO
SEMBRANDO EL PÁNICO
TONTO EL ÚLTIMO
HACER LOS DEBERES
DE GUATEMALA A GUATAPEOR
Y SEGUIMOS PARA BINGO
NO SE VAYAN TODAVÍA, AÚN HAY MÁS
CAPITALISMO DE ESTADO
HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ
INDEPENDENTISMO RIMA CON SUPREMACISMO
MERECE LA PENA
TAMBORES DE GUERRA
CARNE DE CAÑÓN
TÚ FÍATE DE MÍ
AGÁRRENSE QUE VIENEN CURVAS
HACER EL PAYASO
LA ESPIRAL DE LA MUERTE
EFECTO DOMINÓ
MENOS LOBOS
CAMBIO DE RUMBO
SE ACABARON LOS APLAUSOS
HUMANO, DEMASIADO HUMANO
USAR Y TIRAR
LA PROPIEDAD ES UN ROBO
EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR
UNA DE HIELO
DEL PAPEL DINERO AL PAPEL VACIO
GAJES DEL OFICIO
CUIDADO CON LAS ONGs
PECATA MINUTA
DESPRECIABLE RAZA HUMANA
DE SUEÑO A PESADILLA
MÁS DURA SERÁ LA CAIDA
IZQUIERDA IMPERIAL
EL MUNDO AL REVÉS
LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA
HACERSE LA PICHA UN LIO
DOS PESOS Y DOS MEDIDAS
COSAS VEREDES
LOS PELIGROS DE LA HEMEROTECA
SARNA CON GUSTO NO PICA
AL BORDE DEL ABISMO
VERDADES COMO PUÑOS
SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA
AGUDEZA VISUAL:… ¿Donde está la diferencia?
TÓCALA OTRA VEZ, SAM
CUALQUIER PARECIDO ES PURA COINCIDENCIA
EL BAÚL DE LOS RECUERDOS
MÁS VALE TARDE QUE NUNCA
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
CORONAMILLONARIOS
PIENSA MAL Y ACERTARÁS
EL CAMINO AL INFIERNO ESTÁ EMPEDRADO DE BUENAS INTENCIONES
JUGAR CON FUEGO
UNA DE CAL Y UNA DE ARENA
SÍNDROME DE ESTOCOLMO
PASARSE DE FRENADA
NO CUADRA
NO SE PODÍA SABER
HASTA LAS NARICES
EN CAIDA LIBRE
EMOSIDO ENGAÑADO
¿FAKE NEWS?
TEATRO PANDÉMICO
MAGIA POTAGIA
NO HAY DOS SIN TRES
CAZA DE BRUJAS
SINDROME DE ESTOCOLMO
EL LOBO Y LAS OVEJAS
LA GRAN ESTAFA
EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN
IMPERIALISMO CON TACONES
ACCIÓN-REACCIÓN
CURIOSIDADES
INFOGRÁFICO A&R
NOSTALGIA DE LA GUILLOTINA
LA IGUALDAD ERA OTRA COSA
PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA
CUIDADO CON CHINA
CUIDADO CON RUSIA
QUE NO PARE LA MÚSICA
PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO
MORIR DE ÉXITO
LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA
TONTO EL ÚLTIMO
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
CAMBIO DE RUMBO
EL TIRO POR LA CULATA
LA NUEVA INQUISICIÓN
LOBOS CON PIEL DE CORDERO
¿ECOLOGISMO RIMA CON RADIOACTIVIDAD?
CRIA CUERVOS
CUANTO PEOR, MEJOR
OTRA VEZ SERÁ
MÁS DIFICIL TODAVÍA
CAZA DE BRUJAS
¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?
TONTOS ÚTILES
SI SE PUEDE
GODZILLA TENÍA RAZÓN
TELA DE ARAÑA
TODO POR LA PASTA
SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA
LA CARA B
DESAFIANDO LA GRAVEDAD
EL FUTURO YA ESTÁ AQUI
NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA
TODO VALE CONTRA CHINA
MACARTISMO SANITARIO
TIC, TAC
MATAR MOSCAS A CAÑONAZOS
LA LETRA PEQUEÑA
LOS BENEFICIOS SUPERAN A LOS RIESGOS
EXUBERANCIA IRRACIONAL
LAS DELICIAS DEL CAPITALISMO
DESACOPLAMIENTO
LA PORTERÍA SE HA MOVIDO DE NUEVO
NO SE PODÍA SABER
LA CENSURA QUE NO CESA
AGRESIÓN HETERÓFOBA
TODO O NADA
NO DEJES QUE LA NOTICIA ESTROPEE EL TITULAR
Fuente: Noticiasayr.blogspot.com