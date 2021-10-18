October 18, 2021
De parte de Amor Y Rabia
51 puntos de vista


CORONAVIRUS

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PANDEMIA (hilo pre-8 marzo)

CLASE TRABAJADORA / GUERRA DE CLASES

VACUNAS / FARMAFIA

NO CUADRA

EL REMEDIO Y LA ENFERMEDAD

“CHINA ES CULPABLE” / TEORÍA ORIGEN VIRUS

WUHAN

TODO ES MENTIRA / MANIPULACIONES

CONSECUENCIAS ECONOMICAS

TSUNAMI DE QUIEBRAS

GOLPE DIGITALIZACIÓN

DICTADURA SANITARIA (REPRESIÓN Y CHIVATEO)

RESISTENCIA

SEMBRANDO EL PÁNICO

CUENTOS CHINOS (WUHAN)

HILO EPIDEMIA (HILO principal 2 – conspiraciones / científicos pro y contra) 

CENSURA

LA GRAN ESTAFA / REPO (crisis empezó en 2019)

CHINA ESTÁ DETRÁS (ataque preventivo)

BLACKROCK

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EEUU

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ELECCIONES US 2020

ELECCIONES EEUU 2020

DOLAR / PRIVILEGIO EXHORBITANTE

EEUU IS DEAD

CUBA

IMPERIO

PENTAGONO / COMPLEJO MILITAR-INDUSTRIAL

BOEING

EEUU: Policia, FBI, CIA

QANON

BLACK LIVES MATTER / BLM / CHAZ SEATTLE

DRONES

DEEP STATE

CIA CRACK HEROINA

LOS AMIGOS DE LA OTAN

HOLLYWOOD

11-S

11 SEPTIEMBRE

TPI / CPI

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COMPLEJO MILITAR-DIGITAL

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COMPLEJO MILITAR-DIGITAL

SILICON VALLEY / AMAZON-GOOGLE-FACEBOOK-APPLE-ETC

TWITTER

FACEBOOK

AMAZON

GOOGLE

ELON MUSK / TESLA

WIKIPEDIA

WIKILEAKS / ASSANGE

STAR WARS / MILITARIZACIÓN ESPACIO

SPLINTERNET / SATÉLITES

ROBOTS

AI (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)

CINCO OJOS

HACKER

OPEN SOURCE

DEEP FAKES

DEAD INTERNET / PEAK INTERNET

SWIFT

IMPRESORAS 3D

IoT

ZOOM

REALIDAD / SIMULACIÓN

TELEFONOS MOBILES / radiaciones

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GOLPISMO EEUU

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REVOLUCIONES ARTIFICIALES

SOROS

FRANCOTIRADORES

ACCIDENTES AÉREOS Y RAZÓN DE ESTADO

GENE SHARP

WILSON PLOTS

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IMPERIALISMO HUMANITARIO

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IMPERIALISMO HUMANITARIO

IZQUIERDA IMPERIAL

AMNISTIA INTERNACIONAL

HRW / HUMAN RIGHTS WATCH

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CHINA

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GUERRA CONTRA CHINA (fin globalización, economía)

GUERRA FRIA 2.0 (US vs China, militar)

BURBUJA / CRISIS ECONOMICA CHINA / EVERGRANDE

HUAWEI Y GUERRA TECNOLOGICA

MENTIRAS

YUAN / REMIMBI

CHINA vs. EEUU (COMPARACIÓN)

OPOSICIÓN HONG KONG

GUERRA CIVIL MYANMAR

NUEVA RUTA DE LA SEDA

LUCHA DE PODER INTERNA

TAIWAN

TIANANMEN

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RUSIA

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TAMBORES DE GUERRA / RUSIA

ARABIA SAUDI vs RUSIA

CSTO / OTSC

SANCIONES

NORD STREAM

SOUTH / TURKSTREAM

BIELORUSIA

UCRANIA

AFGANISTAN

GAS WARS

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SIRIA – IRAN

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GUERRA SIRIA

GUERRA IRAN

YEMEN

ROJAVA

LIBANO

ISRAEL

BANDERA FALSA / YIHAD

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UE

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DECADENCIA FRANCIA

EURO

FRANCO CFA

MALI

EEUU-UE

BREXIT

BREXIT / sanidad

EU-AFRICA / COLONIALISMO

EJÉRCITO EUROPEO

EUROPA / IMPERIALISMO OCCIDENTAL

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GUERRA FRIA 2.0

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ARMAS HIPERSÓNICAS

ESCALADA ARMAMENTÍSTICA

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CLIMA / ECOLOGISMO APOCALIPTICO

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GRETA & CAPITALISMO VERDE-APOCALÍPTICO / hilo general

MENTIRAS, EXAGERACIONES, FALSIFICACIONES

ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES / ECOCAPITALISMO

ICE AGE / SOL

ATMÓSFERA SE ENFRÍA Y ACTIVIDAD SOLAR

ATMÓSFERA Y MILITARISMO

CAMPO MAGNETICO / EJE DE ROTACIÓN TERRESTRE

CARRINGTON EVENT (tormenta solar)

DECRECIMIENTO DEMOGRAFICO

PEAK OIL

EXTINCTION REBELLION

WWF

EXTINCIÓN FALSA

EXTINCIÓN REAL

EVOLUCIÓN

ENERGIA NUCLEAR

GREENPEACE

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NATURALEZA

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BUENAS NOTICIAS (naturaleza)

ÁRBOLES

ECOLOGISMO

CALAMARES GIGANTES

AGUA / OCÉANOS

PERROS

LOBOS

HORMIGAS

CUÁNTICO /CUÁNTICA

PULPOS

FONDO DEL MAR

FAUNA ABISAL

MUERTE INSECTOS

BASURA

IMÁGENES

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NACIONALISMOS / IDENTIDADES 

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LAS DELICIAS DEL NACIONALISMO

LENGUAS ZOMBIES

EUSKERA

CATALUÑA

EUSKADI

BALCANIZACIÓN

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ESPACIO / UNIVERSO

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MINERIA ESPACIAL / ASTEROIDES

BASURA ESPACIAL

LUNA

UNIVERSO

HOTEL / TURISMO ESPACIAL

NAVES ESPACIALES

EXTRATERRESTRES / OVNI / UFO

IMÁGENES

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CENSURA / CORRECCIÓN POLÍTICA

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CANCEL CUTURE

REDES SOCIALES Y CENSURA

CENSURA INTERNET SOROS

PRENSA LIBRE

CORRECCIÓN POLÍTICA

WOKE

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CONTROL

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TODO ESTÁ BAJO CONTROL

INFILTRADOS / TOPOS

LUCHA CONTRA VIGILANCIA

CARCEL

DROGAS

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JUVENTUD

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MILLENNIALS

GIG ECONOMY

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MAGREB / ORIENTE MEDIO

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TURQUIA IMPERIALISMO NEOOTOMANO

TURQUIA / GRECIA

GASEODUCTO EASTMED CHIPRE-GRECIA

ARGELIA / MARRUECOS

POLISARIO

LIBIA / EGIPTO / TURQUIA

TURQUIA

GUERRA DE LIBIA

AMAZIGH

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ESPAÑA

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CANARIAS / VOLCÁN LA PALMA

LUCHA DE PODER TRANSICIÓN

CARRERO

ESPAÑA VACÍA

VENTA ARMAS ESPAÑA

BOMBA ATÓMICA FRANQUISTA / PROYECTO ISLERO

OPOSICIONES

TRANSICIÓN

UGT

DESINDUSTRIALIZACIÓN

INMIGRACIÓN COMO ARMA

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VALLADOLID / ZAMORA

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VALLADOLID / ANARQUISMO

MUJER

ZAMORA

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FRANCIA

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ASESINATO KENNEDY / DE GAULLE

CONCORDE

MAFIA CORSA

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IZQUIERDA POSMDERNA

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FEMINISMO

TRANS

FOUCAULT

POSMODERNIDAD

IZQUIERDA IMPERIAL

IDENTIDADES

RENTA BÁSICA

RACISMO

ANTISEMITISMO

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SEXUALIDAD

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PROSTITUCION

PORNO

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CAPITALISMO

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ORO (RESERVAS, etc)

PLATA

FARMAFIA

BITCOIN

MCDONALDS

WALL STREET / MERCADO LIBRE

NEOFEUDALISMO

LIBRE MERCADO / CAPITALISMO

NESTLE

PROPIEDAD

MEGARICOS

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GUERRA FRIA

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GUERRA FRIA

GUERRA FRIA CULTURAL

TESTS NUCLEARES

HAMMARSKJOLD

DDR

ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN / GLADIO

GLADIO / SECRET ARMIES

IRA

CHURCHILL

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ANARQUISMO

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1936

TIERRA Y LIBERTAD (revista)

ANARQUISMO PORTUGAL

ANARQUISMO (símbolos)

APOYO MUTUO

BLACK ANARCHISM

ZAPATA

DURRUTI

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CIENCIA

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MATEMATICAS

TECONOGÍAS PERDIDAS

CUÁNTICO

CIENCIA

MERCATOR / GEOGRAFIA

CEREBRO

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GUERRA DE CLASES

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GUERRA DE CLASES (conflictos laborales importantes)

HUELGA

PARLAMENTOS ARDIENDO

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LENGUAJE

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PALABRAS

FRASES

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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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FAKE NEWS

MUERTE PRENSA

NEOLENGUA

CENSURA

PANDORA / PANAMA / KOMPROMAT

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IMPERIOS

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IMPERIO ROMANO / ANTIKE

IMPERIOS OCCIDENTALES

IMPERIO ESPAÑOL

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APOCALIPSIS

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EL HILO DE LOS MIL Y UN APOCALIPSIS

ZOMBIS

APOCALIPSIS

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ATEOLOGIA

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ABUSOS

RUANDA

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TERCER MUNDO

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SUDAFRICA

NICARAGUA

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CULTURA

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LIBROS

MUSICA

ARTE

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VARIOS

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IGUALDAD EN LA HISTORIA

ONGs

MINUSVALÍA

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HASHTAGS

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#Ecocapitalismo

#Farmafia

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FRASES

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AVISO PARA NAVEGANTES

SI LO HACEMOS NOSOTROS NO ES UN CRIMEN

CONTRADICCIONES INSOLUBLES

LOS MUERTOS QUE VOS MATAIS…

PONER PUERTAS AL CAMPO

DONDE LAS DAN, LAS TOMAN

CONTROL DE DAÑOS

HAZ LO QUE DIGO, PERO NO LO QUE HAGO

UNAS ENFERMEDADES MÁS IGUALES QUE OTRAS

LOS MIEDOS DE COMUNICACIÓN

LA ESPIRAL DE LA MUERTE

ES POR SU BIEN

LA DOSIS DIARIA DE PÁNICO

TOME A DIARIO SU DOSIS DE PÁNICO POR FAVOR

MATANDO VIRUS A CAÑONAZOS

CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS

SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA

APRIÉTENSE LAS MASCARILLAS

DISONANCIA COGNITIVA

LOS RICOS MAS RICOS, LOS POBRES MAS POBRES

MATAR MOSCAS A CAÑONAZOS

IMPRUDENCIA CRIMINAL

EL APOCALIPSIS SE POSPONE

PIENSA MAL Y ACERTARÁS

LAS DELICIAS DEL NACIONALISMO

ES PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD

EXCESO DE CELO

2 + 2 = 5

CORONARICOS

MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL

EL MUNDO AL REVÉS

TODO POR LA PASTA

YA EMPIEZA

¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?

ABROCHENSÉ LOS CINTURONES

PIENSA MAL Y ACERTARÁS

EL CANARIO EN LA MINA

CROSSOVER

TODO ES MENTIRA

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

DÉJÀ VU

CUANTO PEOR, MEJOR

BARRA LIBRE

UNA DE MIEDO

LA VOZ DE SU AMO

SEMBRANDO EL PÁNICO

TONTO EL ÚLTIMO

HACER LOS DEBERES

DE GUATEMALA A GUATAPEOR

Y SEGUIMOS PARA BINGO

NO SE VAYAN TODAVÍA, AÚN HAY MÁS

CAPITALISMO DE ESTADO

HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ

INDEPENDENTISMO RIMA CON SUPREMACISMO

MERECE LA PENA

TAMBORES DE GUERRA

CARNE DE CAÑÓN

TÚ FÍATE DE MÍ

AGÁRRENSE QUE VIENEN CURVAS

HACER EL PAYASO

LA ESPIRAL DE LA MUERTE

EFECTO DOMINÓ

MENOS LOBOS

CAMBIO DE RUMBO

SE ACABARON LOS APLAUSOS

HUMANO, DEMASIADO HUMANO

USAR Y TIRAR

LA PROPIEDAD ES UN ROBO

EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR

UNA DE HIELO

DEL PAPEL DINERO AL PAPEL VACIO

GAJES DEL OFICIO

CUIDADO CON LAS ONGs

PECATA MINUTA

DESPRECIABLE RAZA HUMANA

DE SUEÑO A PESADILLA

MÁS DURA SERÁ LA CAIDA

IZQUIERDA IMPERIAL

EL MUNDO AL REVÉS

LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA

HACERSE LA PICHA UN LIO

DOS PESOS Y DOS MEDIDAS

COSAS VEREDES

LOS PELIGROS DE LA HEMEROTECA

SARNA CON GUSTO NO PICA

AL BORDE DEL ABISMO

VERDADES COMO PUÑOS

SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA

AGUDEZA VISUAL:… ¿Donde está la diferencia?

TÓCALA OTRA VEZ, SAM

CUALQUIER PARECIDO ES PURA COINCIDENCIA

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

CORONAMILLONARIOS

PIENSA MAL Y ACERTARÁS

EL CAMINO AL INFIERNO ESTÁ EMPEDRADO DE BUENAS INTENCIONES

JUGAR CON FUEGO

UNA DE CAL Y UNA DE ARENA

SÍNDROME DE ESTOCOLMO

PASARSE DE FRENADA

NO CUADRA

NO SE PODÍA SABER

HASTA LAS NARICES

EN CAIDA LIBRE

EMOSIDO ENGAÑADO

¿FAKE NEWS?

TEATRO PANDÉMICO

MAGIA POTAGIA

NO HAY DOS SIN TRES

CAZA DE BRUJAS

SINDROME DE ESTOCOLMO

EL LOBO Y LAS OVEJAS

LA GRAN ESTAFA

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN

IMPERIALISMO CON TACONES

ACCIÓN-REACCIÓN

CURIOSIDADES

INFOGRÁFICO A&R

NOSTALGIA DE LA GUILLOTINA

LA IGUALDAD ERA OTRA COSA

PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA

CUIDADO CON CHINA

CUIDADO CON RUSIA

QUE NO PARE LA MÚSICA

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO

MORIR DE ÉXITO

LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA

TONTO EL ÚLTIMO

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

CAMBIO DE RUMBO

EL TIRO POR LA CULATA

LA NUEVA INQUISICIÓN

LOBOS CON PIEL DE CORDERO

¿ECOLOGISMO RIMA CON RADIOACTIVIDAD?

CRIA CUERVOS

CUANTO PEOR, MEJOR

OTRA VEZ SERÁ

MÁS DIFICIL TODAVÍA

CAZA DE BRUJAS

¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?

TONTOS ÚTILES

SI SE PUEDE

GODZILLA TENÍA RAZÓN

TELA DE ARAÑA

TODO POR LA PASTA

SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA

LA CARA B

DESAFIANDO LA GRAVEDAD

EL FUTURO YA ESTÁ AQUI

NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA

TODO VALE CONTRA CHINA

MACARTISMO SANITARIO

TIC, TAC

MATAR MOSCAS A CAÑONAZOS

LA LETRA PEQUEÑA

LOS BENEFICIOS SUPERAN A LOS RIESGOS

EXUBERANCIA IRRACIONAL

LAS DELICIAS DEL CAPITALISMO

DESACOPLAMIENTO

LA PORTERÍA SE HA MOVIDO DE NUEVO

NO SE PODÍA SABER

LA CENSURA QUE NO CESA

AGRESIÓN HETERÓFOBA

TODO O NADA

NO DEJES QUE LA NOTICIA ESTROPEE EL TITULAR



Fuente: Noticiasayr.blogspot.com

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