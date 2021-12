–

La “marcha opositora” que prometía movilizar a tanta gente en Cuba, para el 15 de Noviembre, fue un absoluto fracaso. No hubo protestas. Tampoco “militarización” del país, explicación mentirosa de agencias y medios que habían promocionado la marcha, a bombo y platillo, durante más de un mes.

Y que, tras el fiasco, siguieron dando promoción a una protesta que se mantendría –así lo anunciaron- hasta el 27 de Noviembre. Pero llegó ese día, ¿y qué ocurrió? Que se produjeron grandes marchas, de hasta cien mil jóvenes, en La Habana y otras ciudades de Cuba . Pero en respaldo a la Revolución. Y la prensa internacional siguió a lo suyo: hablando de unas protestas que solo existieron en medios y redes sociales.

Mientras nos hablaban de “represión” en la Isla, sin una sola imagen de policías apaleando a personas, los medios siguieron olvidándose de Colombia donde, desde los Acuerdos de Paz, han sido asesinados 1.270 líderes y lideresas sociales. O de Chile donde, desde 2019, la acción de los Carabineros en actos de protesta ha provocado 56 muertes y 460 lesiones oculares graves.

De toda la prensa occidental, la española sacaba sobresaliente en hipocresía. El diario ABC decía que la “represión” en Cuba “se podía oler”. ¿Será porque no se pudo… ver? La que sí se pudo ver fue la dura represión de la policía española, con tanquetas incluidas, contra la huelga del metal en Cádiz . Que el ABC calificó como… “altercados”.

Unánime fue la denuncia, desde medios y gobiernos europeos, de la cancelación de credenciales, durante apenas unos días, a la corresponsalía en La Habana de la agencia pública española EFE. Una agencia, por cierto, que jamás ha informado sobre la suspensión de credenciales y otros actos hostiles, en EEUU, contra otros medios públicos, como Russia Today o el iraní Press TV. Tampoco sobre la reciente expulsión de Honduras de Adriana Sivori y Carlos Montero, corresponsales del también canal público teleSUR. Adriana Sivori ya sufrió, en 2009, un secuestro por parte del gobierno de facto en Honduras, tras informar al mundo de un golpe de estado tapado y blanqueado por medios como EFE.

Agencia que ha denunciado, reiteradamente, los “actos de repudio», en Cuba, contra ciertos artistas aliados del gobierno de EEUU. Pero que jamás ha dicho una palabra sobre los actos de repudio, amenazas, vetos y cancelación de conciertos a artistas cubanos en Miami, por el pecado de no manifestarse contra el gobierno cubano. Es el caso de Buena Fe , Tony Ávila , Haila María Mompié (24)… Y otros que consiguieron levantar su veto a cambio de condenar públicamente al gobierno cubano: es el vergonzoso mea culpa de Gente de Zona, Descemer Bueno o Yulién Oviedo. ¿El mutis de la agencia EFE sobre todo esto tendrá que ver con su acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Miami, firmado en 2014 ?

Nos hablan de la injusta expulsión de un profesor cubano por motivos políticos (28). Que se lo digan a Adrián Almazán, profesor despedido de la Universidad de Deusto, en el País Vasco, por sus clases críticas con el capitalismo. Y de cuyo caso no leeremos una palabra en la prensa corporativa española.

Como tampoco leeremos nada sobre los hilos que mueven las “espontáneas” protestas en Cuba: 20 millones de dólares anuales del gobierno de EEUU, para financiar a 54 organizaciones “anticastristas” y decenas de medios de comunicación ; becas de estudio para líderes “disidentes”, como Saily González ; y una entidad, subordinada al Grupo de Acción Política de la CIA, llamada “Fuerza de Tarea de Internet para Cuba” , dedicada a la generación masiva de fake news y al inflado artificial de la contestación, mediante miles de bots en redes sociales.

En el Nuevo Herald de Miami acaban de publicar un artículo que propone –leemos textualmente- “proporcionar entrenamiento militar y armas a la oposición”, porque “el fin del régimen cubano llegará muy probablemente como resultado de una oposición violenta alentada por la ayuda militar de EEUU”. ¿Se imaginan que en la prensa cubana se pidiera ayuda militar para derrocar al régimen de EEUU? Imaginen… qué ocurriría.

