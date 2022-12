–

El concepto 芦Navidad禄 ha evolucionado mucho a lo largo de la historia: empez贸 siendo una conmemoraci贸n humilde del nacimiento de Jesucristo sin demasiadas pretensiones consumistas, y ha acabado siendo una fiesta consumista en la que se come hasta reventar para tapar las discordias familiares.

Estoy segura de que hay muchas familias que viven en armon铆a y que tienen muchas ganas de reunirse y celebrar la Navidad juntos, pero tambi茅n es cierto que hay muchas familias 鈥攃uyos miembros no se pueden ver ni en pintura鈥 que, por no desentonar con el resto de la sociedad, se sienten obligadas a reunirse cuando es lo que menos les apetece (muchos miembros de estas desdichadas familias se inventan enfermedades para evitar estos reencuentros).

Pero sigamos con la historia de la Navidad: inicialmente, la Navidad se celebraba el veinticinco de diciembre (el d铆a que supuestamente naci贸 Jesucristo), pero, actualmente, en agosto ya empiezan a colgarse las primeras guirnaldas y en el septiembre ya se oyen villancicos en todos los centros comerciales. Lo de empezar la Navidad en agosto, quieras que no, se hace pesado. Como dice el dicho: las celebraciones, cuanto m谩s cortas, mejor. Las cosas, si se alargan mucho en el tiempo, se acaban haciendo pesadas y dejan de tener encanto y misterio. Y las personas, como yo, que no nos gusta celebrar la Navidad, pues ya os pod茅is imaginar como quedamos de agotados. No me malinterpret茅is, entiendo perfectamente que se preparen las cosas con tiempo para no llegar a misas dichas, pero 驴es necesario empezar tan pronto? Tengo un vecino que empez贸 a montar el pesebre en agosto y en septiembre ya ten铆a lista la escudella i carn de olla (se ve que encontr贸 una oferta en el s煤per y no se lo pens贸 dos veces). Si fuera por m铆, ni empezar铆a, pero vivimos en sociedad y se tienen que respetar las ilusiones de los no creyentes que tienen ganas de celebrar fiestas religiosas.

Pero mi pesadilla de Navidad no termina aqu铆, porque ahora no solo se celebra la Navidad, sino que hemos adoptado todas las festividades del planeta Tierra (parece que los humanos nos aburrimos y queremos pasarnos la existencia celebrando cosas sin sentido). Nos pasamos el a帽o celebrando fiestas que no sabemos ni de d贸nde han salido, pero que, mira, es la excusa para comprar m谩s regalos y pedir m谩s cr茅ditos al banco para poder llegar a fin de mes. Eso s铆, 芦Lo hacemos por los ni帽os, que les hace ilusi贸n禄, dice todo el mundo. Claro que s铆, todo sea por la ilusi贸n de los ni帽os. Qu茅 bonito es reunirse en Navidad y notar todo el amor familiar y amar a todo el mundo que lo pasa mal. Pero solo en Navidad, 隆eh!, el resto del a帽o, que cada uno que espabile.

En definitiva, est谩s obligado a celebrar la Navidad, sientas amor por la humanidad o no, tengas ganas de reunirte con tu familia o prefieras estar en la otra punta del mundo. La Navidad y todas las fiestas son una obligaci贸n moral para que esta sociedad funcione y para que no se desv铆e nadie del camino que nos han trazado.

Y decidme, 驴qui茅n carajo es Pap谩 Noel? 驴Qu茅 tiene que ver conmigo y con mi entorno cultural? Ya os lo dir茅 yo: nada 鈥攑ero a las multinacionales les va muy bien que te encapriches y te haga gracia. La Navidad ha pasado de ser un momento de humildad y amor, a un momento de hipocres铆a para calmar las malas conciencias y enriquecer a unas cuantas empresas. Conmigo, que no cuenten; vosotros haced lo que m谩s os apetezca, faltar铆a m谩s.

