De parte de Indymedia Argentina April 17, 2023 93 puntos de vista

La Justicia emitió una medida cautelar que obliga al Banco Francés a cobrar una cuota que no sea mayor al 16% de sus ingresos.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/04/CAUTELAR-A-FAVOR-DE-HIPOTECADA-UVA-Paola-Gutiérrez-entrevista-130423.mp3

Escuchar la entrevista a Paola Gutiérrez de Hipotecados UVA Autoconvocados en el Informativo FARCO.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial falló a favor de una deudora de un crédito hipotecario UVA al emitir una medida cautelar que obliga al Banco Francés a cobrar una cuota que no sea mayor al 16% de sus ingresos.

Los créditos UVA (una política para obtener la casa propia impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri) se convirtieron en una deuda impagable para más de 100 mil familias, que hoy reclaman una ley que les de una solución, ya que no solo enfrentan cuotas elevadas, que en algunos casos superan los 100 mil pesos, si no que cada vez aumentan más.

Paola Gutiérrez, integrante del Colectivo Nacional de Hipotecados Autoconvocados UVA, afirmó que el fallo “es muy favorable” aunque se trate de una medida cautelar.

“No es una sentencia firme. El juez ahí marca un precedente muy interesante, se retrotrae al inicio del crédito, que cuando esta familia empezó a pagar el crédito de la cuota le ocupaba el 16% de sus ingresos”, explicó en diálogo con el Informativo FARCO.

Si bien celebró los fallos favorables a las familias hipotecadas, dijo que “esto es un paso a paso” porque lo que hace falta es una ley que salga del Congreso.

“Nosotros decimos que la justicia está haciendo lo que la política no quiere hacer, pero tampoco podemos quedar a la buena de Dios y esperar que todos los jueces fallen a favor”, expresó.

Las familias que contrajeron créditos hipotecarios UVA durante el macrismo piden que la ley ponga un límite a la actualización de las cuotas para que no aumenten más del 80% de lo que aumenten los salarios.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/04/CAUTELAR-A-FAVOR-DE-HIPOTECADA-UVA-Paola-Gutiérrez-01.mp3

En el caso de Gutiérrez, empezó pagando una cuota de $9.800 en 2017 por un crédito de 2 millones en moneda nacional. Este mes pagó 104 mil pesos y ya debe unos 20 millones al banco. Es decir, paga 10 veces más y debe 10 veces más.

“La unidad es una usura. Claramente lo es. Lo que pasa es que no le quieren poner el cascabel al gato”, denunció. A su vez, reclamó “que los bancos ganen un poco menos, pero parece que es mala palabra porque lo dijo Pesce (Miguel Ángel, presidente del Banco Central), hay que cuidar a la banca y no a las familias”.

La integrante del Colectivo Nacional de Hipotecados Autoconvocados UVA también criticó a la dirigencia política que no ofrecieron soluciones o que usaron el tema como campaña electoral. “Tenes un candidato como Rodríguez Larreta que no opina del tema, pero sí lo hace el Banco Ciudad. Va a haber un desarrollo urbanístico en el microcentro, con un programa donde podes comprar y te dan créditos UVA con una tasa +10%”.

“Queda claro hacia dónde va a apuntar la política de vivienda de Rodriguez Larreta si llega a ganar la presidencial”, señaló.

Sobre Alberto Fernández, manifestó: “Todo el tiempo relata el fracaso del sistema UVA, pero no hace nada para solucionarlo. Sí hubo un cambio de fórmula. Hoy las viviendas que da el gobierno no son más en UVA, porque no nos olvidemos que Macri pasó el Procrear a UVA”.

“Nosotros no lo estamos defendiendo porque fuimos promesa de campaña y él no cumplió. Asumió en diciembre diciendo ‘vamos a solucionar el problema de los hipotecados UVA porque cayeron en una estafa macrista’. Y en febrero dijo ‘esto es un tema entre privados, el Estado no se tiene que meter’”.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/04/CAUTELAR-A-FAVOR-DE-HIPOTECADA-UVA-Paola-Gutiérrez-02.mp3

La Cámara de Diputados tiene varios proyectos de ley que buscan una solución para los hipotecados UVA y se espera una nueva reunión de comisiones para intentar consensuar un único texto.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/hipotecados-uva-pagan-10-veces-mas-deben-10-veces-mas-pero-un-fallo-puso-un-limite/