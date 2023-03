–

鈥淎 veces uno sabe de qu茅 lado estar simplemente viendo qui茅nes est谩n del otro lado鈥, dec铆a Leonard Cohen, y no hay mejor d铆a para acordarnos del consejo del poeta que este 8 de marzo. Nosotras, las hist茅ricas que necesitamos un buen polvo si alzamos la voz por algo, las cr铆as que a煤n no sabemos de qu茅 va la vida, las que nos vestimos como putas y tenemos la osad铆a de pretender que no nos lo llamen, las marimachos y marimandonas, las que nos tragamos las l谩grimas porque llorar no es profesional, es de ni帽as o de locas, deber铆amos tener claro, al menos hoy, qui茅n est谩 del otro lado.

Podr铆amos hablar de un sistema que oprime en general y a las mujeres en particular, de la violencia end茅mica. O de que el capitalismo furibundo no es compatible ni con el feminismo ni con la vida. Podr铆amos hablar de las seis compa帽eras sindicalistas condenadas a prisi贸n en Asturias por apoyar a una mujer que temblaba ante la expectativa de reincorporarse al trabajo tras la baja por maternidad. Y ya veis, solo porque la obligaban a hacer horas extra que no le pagaban, porque el jefe la acosaba con insinuaciones y comentarios sobre su cuerpo, porque no pod铆a ni disfrutar de sus vacaciones鈥 si es que ya no se aguanta como antes. Podr铆amos hablar de muchas cosas pero vamos a recordar que el 8 de marzo de 1857 (aunque hay cierta controversia con las fechas) cientos de mujeres marcharon por las calles de Nueva York reivindicando mejores salarios. Aquella manifestaci贸n acab贸 con 120 trabajadoras de una f谩brica textil asesinadas en una descarga de hombr铆a y brutalidad policial, pero las que tuvieron la suerte de sobrevivir fundaron el primer sindicato femenino.

Ellas siguieron y nosotras seguimos,

pero mejor hacerlo teniendo claro qui茅n est谩 enfrente

y qui茅n al lado.