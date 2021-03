–

De parte de Indymedia Argentina March 21, 2021

La lonko representa un sentido importante de las culturas ancestrales que han sido históricamente marginadas en el archipiélago de Chiloé. Es integrante de una comunidad donde asume el rol como autoridad tradicional Mapuche Huilliche en la comuna de Castro y a su vez, es originaria de la Isla Melinka en las Guaitecas (archipiélago de los Chonos, Aysén), una de las cunas de la cultura del Pueblo Chono, de la cual también se siente parte.

Clementina Lepío Melipichún: La lonko desde Chiloé como propuesta a la Constituyente en el Distrito 26

Clementina Griselda Lepío Melipichún, es Longko de la Comunidad Huilliche Alto del Fundo Gamboa, Isla grande de Chiloé, autoridad tradicional que es un referente activo en el resguardo y defensa territorial, cultural y ambiental, quien fue propuesta por la Asamblea Social de Castro para ir a la elección constituyente en el Distrito 26 de la Región de Los Lagos, integrando la Lista G “insulares e Independientes” de La Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas de Chiloé.

Hoy, es candidata a la elección del 10 y 11 de abril de la Convención Constituyente por el distrito 26, buscando representar el aún implícito sentido intercultural de coexistencia de pueblos y culturas en el sur, en particular, en la vida insular, que a juicio de la candidata “tiene un profundo arraigo ancestral e intercultural”, por eso la propuesta hacia los desafíos constituyentes busca levantar aspiraciones y necesidades tanto de la existencia chilena – chilota, como también de la Mapuche – Huilliche y Chona, identificando una serie de temáticas transversales.

La propuesta inicial de su candidatura, fue promovida por la Asamblea Social de Castro, espacio de convergencia con años de experiencias y procesos, recogiendo y sistematizando diversas demandas y propuestas de la identidad chilota, que tuvieron su mayor auge durante las movilizaciones del 2019 y que hoy se encarna en el proceso constituyente en la lista G “Insulares e independientes” de La Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas de Chiloé, instancia de articulación con organizaciones de diferentes localidades del archipiélago y también con referentes organizacionales de zonas continentales de la región de Los Lagos que son parte del distrito 26.

La defensa de los territorios y desafíos constituyentes

La Comunidad de la Lonko Lepío, viene siendo afectada por actos y acciones de instituciones del Estado chileno que han transgredido la integridad cultural, la religiosidad ancestral, la cosmovisión, el territorio ancestral y espacios bio culturales de enorme importancia, ya que el día 24 de abril de 2017, la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos (Gobierno Regional), por unanimidad, aprobó el Proyecto de energía: Línea Transmisión 220 kv Chiloé – Gamboa de la empresa transnacional SAESA, que se emplaza sobre terrenos ancestrales de la comunidad mapuche Williche Alto Fundo de Gamboa, comuna de Castro, “bajo el incumplimiento del estado en su obligación de informar previamente y consultar sobre su envergadura, omitiéndose una serie de impactos, contradiciendo el marco normativo chileno y el estándar internacional de derechos indígenas y ambientales”, ha denunciado Lepío.

La lonko ha debido encabezar una serie de acciones y diligencias sociales, administrativas, judiciales para frenar la ejecución del proyecto, tendiente a la defensa de este espacio de importancia no solamente para su comunidad, sino para la vida del territorio y todos sus habitantes, ya que se destaca por la importancia ecosistémica y de biodiversidad ya que allí hay humedales de gran importancia.

Por otro lado, consciente de que no son hechos aislados, a través de la organización tradicional como también por medio de espacios sociales interculturales chilotes, se ha asumido la defensa integral de diversos espacios de importancia bio cultural. En una entrevista publicada en diversos medios, incluido La Revuelta de Chiloé, señaló: “He podido constatar ahora, en este proceso de defensa que llevamos adelante, que ningún estamento público del estado han sido capaces de dar un apoyo a la protección del medioambiente (…) Todo lo que hacemos nosotros es defender la tierra, el planeta entero; no estamos haciendo nada malo, no estamos creando cosas malas para el ser humano; al contrario, resguardamos los espacios que nos rodean, que nos permiten vivir”.

La realidad que vive Chiloé, así como otros lugares, es de un extractivismo descontrolado que daña diariamente la vida de los territorios, “El extractivismo se contrapone a la mirada de diversas culturas y cosmovisiones ancestrales que tienen como principio tomar lo justo de la naturaleza con actos de reciprocidad y en especial, no explotando, porque hacerlo, es generar desequilibrio en todos los aspectos, sin embargo la explotación del bosque nativo, la industria acuicola, los proyectos de energía, las amenazas mineras, entre otras, son duras realidades que estamos viviendo y que están haciendo un enorme daño”.

Los derechos de la naturaleza y autonomías territoriales

Para la propuesta colectiva que representa la lonko Clementina Lepío, es inconcebible que los territorios, en particular los insulares, tengan que estar asimilados y dependientes del poder central, bajo la imposición de formas afuerinas en economía y desarrollo por sobre los intereses y necesidades de los habitantes locales “Los derechos colectivos de los pueblos deben estar consagrados y exige a las diversas instituciones públicas y privadas el respeto a la integridad cultural de los pueblos, como también, las formas de economía tradicional, las aguas, los bosques nativos, indispensables para la mantención y proyección de nuestra existencia”, por lo mismo, señala “debe existir un régimen de autonomías con autodeterminación, que garantice e implemente las decisiones colectivas de los territorios de acuerdo a nuestras prioridades, como conjunto chilote y a su vez, reconociendo las particularidades de cada pueblo”.

Uno de los ejes que más ha destacado la lonko en este tiempo de campaña, es que la nueva Constitución debe garantizar los derechos de la naturaleza, esto ante la depredación constante, por ello, para su candidatura “es urgente que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales y funciones”, que involucra un conjunto de medidas integrales. “Aguas, bordes costeros, bosque, montañas, humedales, flora y fauna, animales, subsuelo. Todo está relacionado e integrado y peligrosamente desprotegido”.

Cabe señalar que la lista G “Insulares e independientes”, además de la Lonko Clementina Lepío Melipichún, está integrada por: Diego Vallejos Guzmán (Puerto Montt), Christian Ruiz Bahamonde (Ancud), Adriana Camila Ampuero Barrientos (Castro), Miguel Angel Maldonado Catalán (Puerto Montt) y Noelia Ojeda Vargas (Dalcahue), todos integrantes de organizaciones sociales en diversas temáticas que busca representar la inclusión, la diversidad, la participación y representación de bases en el distrito 26 que involucra las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Maullín, Palena, Puerto Montt, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi, Quinchao.

