En el futuro no le tendr茅 miedo a la verdad, puesto que cuanto m谩s se la pospone, tanto m谩s dif铆cil es enfrentarla

Historia de una gran mentira. Historia de la gran mentira que supone el denominado porcentaje de eficacia de las vacunas. Cronolog铆a:

1潞.- En diciembre de 2020, las diferentes Agencias del medicamento autorizaron de uso de emergencia (EUA) las diferentes vacunas experimentales en atenci贸n a criterios de eficacia y seguridad. Me centrar茅, para simplificar, en Pfizer. Concretamente, Pfizer fue autorizada en base a un porcentaje de eficacia del 95% exactamente.

2潞.- 驴De d贸nde sali贸 ese porcentaje de eficacia del 95%? Muy sencillo, de los datos que Pfizer public贸 y aport贸 respecto a su Ensayo Cl铆nico.

En particular, Pfizer asegur贸 que en su Ensayo Cl铆nico participaron 44.000 voluntarios, pero que, para determinar la eficacia de su vacuna, solo tuvo en consideraci贸n a 36.523. De esos 18.198 recibieron la vacuna y 18.325 recibieron placebo como grupo de control. Cuando se lleg贸 a la cifra de 170 infectados por el virus, el Laboratorio asegur贸 que de esos 170, 162 correspond铆an al grupo de placebo y 8 correspond铆an al grupo de vacunados. Es de aqu铆 de donde sale el 95% de eficacia.

Es una simple regla de tres: 162 con respecto al total, 170, representa el 95,29% y, en contrapartida 8 respecto a 170 representa el exactamente el 4,71%. Por tanto, el riesgo de infectarte estando vacunado apenas llega al 5% y la eficacia de la vacuna se sit煤a en el 95%.

3潞.- Comenz贸 la campa帽a de vacunaci贸n. Y pronto tambi茅n comenz贸 a aflorar la idea de que los vacunados se infectaban y transmit铆an el virus. Y no era un porcentaje irrelevante, sino que, a medida que pasaba el tiempo, la ciudadan铆a fue siendo consciente que la posibilidad de infectarse estando vacunado ven铆a a ser similar a la de infectarse sin vacunar.

En este preciso momento se destap贸 este GRAN ENGA脩O. El porcentaje de eficacia del 95% de Pfizer resultaba ser absolutamente falso y solo fue utilizado como un pretexto para incentivar a la poblaci贸n a la vacunaci贸n masiva. En este instante, y en condiciones normales, los ciudadanos ten铆amos que habernos rebelado y protestado masiva y en茅rgicamente, exigiendo una profunda investigaci贸n y la depuraci贸n de las responsabilidades legales oportunas de los responsables, en el marco de un gran enga帽o universal que afectaba a la salud de toda la poblaci贸n mundial.

Lejos de suceder lo anterior, nadie hizo nada. Durante d茅cadas, los medios de comunicaci贸n, las grandes cadenas, la prensa escrita, las series, las pel铆culas, los tertulianos, los informativos y los gigantes de la comunicaci贸n de internet han manipulado y moldeado convenientemente la mente del ciudadano. En las denominadas 鈥渄emocracias occidentales鈥 se ha condicionado, manipulado, dirigido, secuestrado e influenciado lo m谩s importante de una democracia: la capacidad del ciudadano de pensar libremente, con esp铆ritu abierto y cr铆tico. Se ha implementado la dictadura del pensamiento condicionado, impuesta por la 茅lite.

En este contexto, y una vez descubierto que era falso que el 95% de las personas vacunadas no se infectaba, los medios de comunicaci贸n cambiaron el contenido del concepto eficacia, que ya no se refer铆a a prevenir la infecci贸n sino que hac铆a referencia a la posibilidad de no enfermar gravemente y evitar el fallecimiento. No lo dijo Pfizer porque iba en contra de su ensayo (recordad, 170 infectados, 168 placebo y 8 vacuna), ni tampoco lo dijeron las Agencias del medicamento que validaron ese 95% de eficacia. Lo dijeron los medios de comunicaci贸n de manera insistente y masiva para que, lentamente, en el subconsciente del ciudadano se fuese introduciendo y aceptando ese incre铆ble 鈥渃ambiazo鈥.

4潞.- Pasa el tiempo. Y el ciudadano ya no conf铆a en que exista un 95% de posibilidades de no enfermar gravemente o fallecer con la vacuna, m谩xime cuando aparecen las variantes y sabe que las vacunas se dise帽aron en base al genoma del virus originario de Wuhan.

驴Qu茅 hace entonces el 鈥渙ficialismo鈥? Pues muy sencillo, empieza a dar informaciones que rebajan el nivel de eficacia. Aparecen estudios diversos con una eficacia inferior, hay Gobiernos como Israel o Reino Unido que hacen lo propio y en los medios de comunicaci贸n tambi茅n se difunde la bajada de la eficacia, diciendo que se debe fundamentalmente a la variante Delta.

Pero, 驴A cu谩nto rebajan la eficacia? Siempre se establece este nuevo porcentaje en la horquilla que va del 60% al 80%. Se trata, nuevamente, de otro gran enga帽o.

La horquilla 60-80% ofrece credibilidad. Por una parte, se corresponde con la bajada del 95% que la ciudadan铆a ha percibido. Pero por otra se mantiene en unos porcentajes que justifican la necesidad de seguir vacunando masivamente. 驴De d贸nde sacan los datos?

Si quisieran decir la verdad, lo tendr铆an muy sencillo. Bastar铆a con dar todos los d铆as datos desagregados por parte de los hospitales, las CCAA, nuestro Gobierno y el resto de Gobiernos entre personas infectadas, hospitalizadas, en UCI o fallecidas que han sido vacunadas (incluso las marcas de las vacunas) y las que no han sido vacunadas. Los datos los tienen pero si nos los dan, hemos de suponer que no son tan buenos como nos quieren hacer pensar. Quiz谩s, si verdaderamente diesen esos datos, al d铆a siguiente terminar铆a la campa帽a de vacunaci贸n de unas vacunas no adaptadas a las nuevas variantes y con una eficacia muy limitada en el tiempo (sin hablar de los efectos adversos)

Y, para cachondeo general, el 23 de este mes la FDA aprueba Pfizer, otorg谩ndole una efectividad del 91% en base 煤nicamente a 44.000 voluntarios (cuando hay cientos de millones de vacunados ya con Pfizer) solo dos d铆as antes que los CDC aseguren (ayer 25 de agosto) que la efectividad de Pfizer es del 66%.

5潞.- 驴Qu茅 es la eficacia (efectividad) de las vacunas? 驴Qu茅 representa ese porcentaje? Esta es la pregunta, es 鈥渓a madre del cordero鈥, la base del enga帽o.

Si yo tiro una moneda al aire, podr茅 decir que tengo un 50% de posibilidades de que salga cara. Tengo perfectamente definido el objeto o el contenido del porcentaje: o es cara o es cruz. Pfizer hizo lo mismo con su famoso 95%, o est谩s infectado o no lo est谩s (de 170 infectados, 162 con placebo y 8 con vacuna)

Pero cuando empiezas a hablar de pasar la enfermedad de manera m谩s benigna, con sintomatolog铆a menos grave 驴De qu茅 estamos hablando, realmente? Es un concepto absolutamente indeterminado y la primera regla para determinar porcentajes es que no deben tener como objeto situaciones dif铆ciles de precisar o determinar.

Por ejemplo, si un vacunado se infecta y est谩 dos meses fastidiado en su casa, con malestar, dificultad respiratoria, p茅rdida de gusto y olfato, etc, entonces 驴Est谩 o no est谩 dentro del porcentaje de eficacia del 91% que dice la FDA? Y si uno tiene que ser ingresado en un hospital y le dan el alta a los dos d铆as, 驴Est谩 o no est谩 dentro del porcentaje de eficacia? Y si uno se infecta y pasados tres meses desarrolla sintomatolog铆a persistente Covid, 驴Est谩 o no est谩 dentro del porcentaje de eficacia? Y si uno est谩 en la UCI y finalmente no fallece, 驴Est谩 o no est谩 dentro del porcentaje de eficacia? 驴C贸mo comparamos a este de la UCI que se salva? 驴Ponemos al lado a otro no vacunado con la misma edad, patolog铆as, gen茅tica, carga viral, variante, etc, para ver si fallece y comparar?

Esto es una 鈥渢omadura de pelo鈥. Como el 95% de no infectarse era una falsedad, se han inventado algo que es ambiguo, difuso, relativo, dif铆cil de clasificar y determinar. No se pueden establecer porcentajes con algo tan poco preciso, comparable y medible.

Era mejor el 95%, aunque fuese radicalmente falso. Hicieron como en esos anuncios donde dicen que 9 de cada diez dentistas, dermat贸logos, expertos en lavadoras, etc recomiendan un dent铆frico, una crema o un detergente. No bromeo, al contrario. Esta pantomima fue la esencia del enga帽o porque estamos totalmente condicionados y manipulados. Si la gente compra el dent铆frico o la crema 驴C贸mo no van a ponerse una maravillosa vacuna que evita infectarse (o enfermar gravemente, ya como quer谩is) de un virus nuevo y muy da帽ino?

6潞.- Decid铆 no hablar de efectos adversos por respeto. Por cierto, el mismo respeto que no tiene alguno cuando constantemente relata que un no vacunado sufrir谩 consecuencias graves. Respeto para todos, se hayan vacunado o no.

Ahora tambi茅n voy a dejar de hablar de la eficacia (mejor dicho efectividad) de las vacunas. No voy a seguir participando m谩s de esta farsa sobre el porcentaje de algo indeterminado y que es utilizado discrecionalmente a conveniencia por unos pocos para el lucro, la manipulaci贸n y el sufrimiento de la ciudadan铆a.

No soy anti-vacunas. Todo lo contrario, soy anti-mentiras. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad, m谩xime cuando estamos seriamente afectados por una grav铆sima crisis sanitaria, social, econ贸mica, laboral, de derechos y libertades y, en definitiva, vital.

Nos 鈥渆st谩n jodiendo鈥 la vida y, lo que es peor, en base a burdas mentiras. Si la verdad resulta muy dura y dif铆cil de asimilar, yo prefiero conocer la verdad, porque prefiero 鈥渆star jodido鈥 con la verdad a que me 鈥渆st茅n jodiendo鈥 otros con sus mentiras.