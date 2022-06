–

Junio de 1996, escenario de las puebladas de Cutral C贸 y Plaza Huincul, provincia de Neuqu茅n. Los cortes de ruta, gomas quemadas y la protesta representada en miles de personas contra la desocupaci贸n fueron las primeras im谩genes que marcaron una nueva etapa para la lucha de la clase trabajadora. Repasamos nuestra historia.

Desde el jueves 20 al mi茅rcoles 26 de junio de 1996, transcurri贸 casi una semana de protestas populares que dieron origen al actual movimiento piquetero en Argentina. Las puebladas de Cutral C贸 y Plaza Huincul, provincia de Neuqu茅n, fueron una demostraci贸n de organizaci贸n de les trabajadores desocupades frente a las pol铆ticas neoliberales de ajuste para el sector p煤blico con privatizaci贸n de empresas estatales, desempleo masivo, desindustrializaci贸n y un panorama desolador para las econom铆as regionales cada vez m谩s empobrecidas de Este a Oeste y de Norte a Sur.

Y el primer grito ind贸mito vino del Sur. Una Patagonia rebelde que no se somet铆a ni se resignaba a las consecuencias de las privatizaciones impuestas por el gobierno de Carlos Menem de las empresas p煤blicas como YPF y Gas del Estado. Por el contrario, opon铆a resistencia.

Tras cuatro a帽os de privatizaciones el descontento era generalizado en varias ciudades y localidades neuquinas, donde el monto de las indemnizaciones por despido se desvanec铆a y no alcanzaba para afrontar el costo de vida. Con una alta tasa de desempleo, cortes de servicios b谩sicos como electricidad y gas por falta de pago a gran parte de la poblaci贸n, y en las puertas del invierno patag贸nico, el conflicto estall贸 ante la negativa del gobierno de Neuqu茅n, en ese entonces a cargo de Felipe Sapag, de habilitar la instalaci贸n de una planta agroqu铆mica de la empresa multinacional canadiense Agrium. Era una posibilidad para muchas personas de obtener un puesto de trabajo en la planta de fertilizantes de la localidad.

Tama帽a decisi贸n gener贸 mucha bronca en la poblaci贸n, que una vez m谩s sufr铆a en carne propia el incumplimiento de promesas gubernamentales de mejoras para su econom铆a. R谩pidamente se gener贸 una convocatoria que deriv贸 en una masiva asamblea en la Ruta nacional 22, sobre el ingreso a Plaza Huincul. Todo el pueblo se sum贸 al reclamo de trabajo. Se llevaba a cabo el primer piquete.

Durante seis d铆as se sostuvieron cortes de rutas y calles que imposibilitaban el tr谩nsito de veh铆culos para entrar o salir de la ciudad, al tiempo que se bloqueaba el tramo de ruta nacional que une la ciudad de Zapala con Neuqu茅n capital. Seis d铆as de organizaci贸n, asambleas, comunicaci贸n, coordinaci贸n, solidaridad, sosteniendo fogatas para pasar las crudas noches. El apoyo de otros sectores, como trabajadores ocupades, entre elles municipales y docentes, fue fundamental para aportar al novedoso m茅todo de lucha.

Aun no se les llamaba piqueteres. Crec铆a la figura de lxs fogonerxs, tras las llamas y el humo de la goma quemada. El piquete no era nuevo como medida de lucha, es una herramienta de la clase obrera para luchar por sus derechos. Pero desde ese momento toma otro cariz, otro aspecto: el piquete se resignifica, cambia el uso, el lugar y el objetivo. En la f谩brica la huelga se apuntalaba con el piquete en la puerta para impedir que la patronal despliegue medidas que eviten llevarla a cabo. Ahora no hay f谩brica, hay rutas. Y no hay trabajo, hay desocupaci贸n. La protesta social expandida por las rutas puso en jaque al capitalismo en la calle, donde m谩s le dol铆a, en las v铆as de acceso del traslado de insumos y mercanc铆as.

La respuesta de los gobiernos tanto provincial como nacional al piquete por trabajo fue el env铆o de tropas de polic铆as y gendarmes. La disposici贸n de desalojar la ruta fue firmada por la jueza federal Margarita Gudi帽o de Arg眉elles. Se desata una feroz represi贸n con balas de goma y gases lacrim贸genos, que es resistida por el pueblo con piedras y gomeras.

Toda una comunidad se defiende de la acci贸n represiva, lo cual hace retroceder a la jueza quien se declara incompetente para llevar adelante el desalojo. Triunfo.

El gobernador Felipe Sapag tuvo que viajar a Cutral C贸, asistir al lugar que se hab铆a negado a ir los d铆as anteriores y negociar con les manifestantes y sus delegades por programas de asistencia. Acuerdo que luego no cumplir铆a.

Pero el germen de la lucha ya estaba fogoneado al calor de los piquetes en esos d铆as de junio. Para abril de 1997 otro Cutralcazo se iba a gestar.

La historia marca que en los a帽os siguientes la crisis social se profundizar铆a, llegando a 2001 el punto m谩ximo de levantamiento popular en todo el pa铆s, con el movimiento piquetero como uno de los principales protagonistas.

Los m茅todos piqueteros dejaron su impronta para resistir el avance de la explotaci贸n y opresi贸n de un sistema criminal. Hoy m谩s que nunca, seguimos retomando esas banderas de lucha, por trabajo genuino, salarios dignos, y el cambio social.

