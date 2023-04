–

De todas las mega-corporaciones psic贸patas, Monsanto ha superado consistentemente a sus rivales, ganando la corona como 鈥溌a corporaci贸n m谩s malvada de la Tierra!鈥 No contento con descansar simplemente en su trono de destrucci贸n, sigue centrado, ahora bajo el manto de Bayer 鈥 otra perlita -, en formas m谩s nuevas y cient铆ficamente innovadoras de da帽ar al planeta y a su gente.

Como verdaderos campeones del mal, no se detendr谩n hasta que鈥 bueno, 隆hasta que se detengan! Pero, 驴qu茅 es Monsanto y c贸mo llegaron a ser tan obscenamente malvados en primer lugar? Ese es el mejor lugar para comenzar este viaje, as铆 que tome algunos bocadillos o bebidas sin OGM y demos un paseo por las profundas y turbias alcantarillas de su oscuro pasado.

1901:

La compa帽铆a es fundada por John Francis Queeny, miembro de

los Caballeros

de Malta,

un veterano farmac茅utico de treinta a帽os casado con Olga M茅ndez

Monsanto, por lo que Monsanto Chemical Works recibe su nombre. El

primer producto de la compa帽铆a es la sacarina qu铆mica, vendida a

Coca-Cola como edulcorante artificial.

Incluso

entonces, el gobierno sab铆a que la sacarina era venenosa y demand贸

para detener su fabricaci贸n, pero perdi贸 en la corte, abriendo as铆

la Caja

de Pandora de Monsanto para

comenzar a envenenar al mundo a trav茅s del refresco.

D茅cada de 1920: Monsanto se expande a productos qu铆micos industriales y medicamentos, convirti茅ndose en el mayor fabricante mundial de aspirina, 谩cido acetilsalic铆lico (t贸xico, por supuesto). Este es tambi茅n el momento en que las cosas comenzaron a ir terriblemente mal para el planeta a toda prisa con la introducci贸n de sus bifenilos policlorados (PCB).Los PCB se consideraban una maravilla qu铆mica industrial, un aceite que no se quemaba, impermeable a la degradaci贸n y ten铆a aplicaciones casi ilimitadas. Hoy en d铆a, los PCB se consideran una de las amenazas qu铆micas m谩s graves del planeta. Ampliamente utilizados como lubricantes, fluidos hidr谩ulicos, aceites de corte, recubrimientos impermeables y selladores l铆quidos, son potentes carcin贸genos y han sido implicados en trastornos reproductivos, del desarrollo y del sistema inmunol贸gico. El centro mundial de fabricaci贸n de PCB fue la planta de Monsanto en las afueras de East St. Louis, Illinois, que tiene la tasa m谩s alta de muerte fetal y nacimientos inmaduros en el estado.

A pesar de que los PCB finalmente fueron prohibidos despu茅s de cincuenta a帽os por causar tal devastaci贸n, todav铆a est谩 presente en casi todas las c茅lulas de sangre y tejidos animales y humanos en todo el mundo. Los documentos presentados en la corte m谩s tarde mostraron que Monsanto era plenamente consciente de los efectos mortales, 隆pero los ocult贸 para mantener el tren de los PCB funcionando a toda velocidad!

D茅cada de 1930: Cre贸 su primera semilla h铆brida de ma铆z y se expande a detergentes, jabones, productos de limpieza industrial, cauchos sint茅ticos y pl谩sticos, todo t贸xico, por supuesto.

D茅cada de 1940: Comienzan la investigaci贸n sobre el uranio que se utilizar谩 para la primera bomba at贸mica del Proyecto Manhattan, que m谩s tarde se lanzar铆a sobre Hiroshima y Nagasaki, matando a cientos de miles de militares japoneses, coreanos y estadounidenses y envenenando a millones de civiles m谩s.

La

compa帽铆a contin煤a su matanza sin cesar mediante la creaci贸n de

pesticidas para la agricultura que contienen dioxinas mortales, que

envenenan los suministros de alimentos y agua. M谩s tarde se

descubri贸 que Monsanto no revel贸 que la dioxina se usaba en una

amplia gama de sus productos porque hacerlo los obligar铆a a

reconocer que hab铆a creado un infierno ambiental en la Tierra.

D茅cada de 1950: Estrechamente alineada con The Walt Disney Company, Monsanto crea varias atracciones en Disney鈥檚 Tomorrowland, abrazando las glorias de los productos qu铆micos y pl谩sticos. Su 鈥淐asa del Futuro鈥 est谩 construida completamente de pl谩stico t贸xico que no es biodegradable como hab铆an afirmado.

Despu茅s de atraer a un total de 20 millones de visitantes de 1957 a 1967, Disney finalmente derrib贸 la casa, pero descubri贸 que no se derrumbar铆a sin luchar. Seg煤n la revista Monsanto, las bolas de demolici贸n literalmente rebotaron en el material de poli茅ster reforzado con fibra de vidrio. Las antorchas, los martillos neum谩ticos, las motosierras y las palas no funcionaban. Finalmente, se utilizaron cables de gargantilla para exprimir partes de la casa poco a poco para ser transportadas en camiones.

D茅cada de 1960: Monsanto, junto con el socio qu铆mico en el crimen DOW Chemical, produce el Agente Naranja con dioxinas para su uso en la invasi贸n estadounidense de Vietnam. 驴Los resultados? 隆M谩s de 3 millones de personas contaminadas, medio mill贸n de civiles vietnamitas muertos, medio mill贸n de beb茅s vietnamitas nacidos con defectos de nacimiento y miles de soldados estadounidenses que sufren o mueren por sus efectos hasta el d铆a de hoy!

Monsanto

es llevado a la corte nuevamente y los memorandos internos muestran

que conoc铆an los efectos mortales de la dioxina en el Agente Naranja

cuando la vendieron al gobierno. Sin embargo, escandalosamente, a

Monsanto se le permite presentar su propia 鈥渋nvestigaci贸n鈥

que concluy贸 que la dioxina era segura y no planteaba ning煤n

problema de salud negativo. Satisfechos, los tribunales comprados y

pagados se ponen del lado de Monsanto y desechan el caso. Despu茅s,

sale a la luz que Monsanto minti贸 sobre los hallazgos y su

investigaci贸n real concluy贸 que la dioxina mata de manera muy

efectiva.

Un memorando interno posterior publicado en un juicio de 2002 admiti贸:que la evidencia que demuestra la persistencia de estos compuestos y su presencia universal como residuos en el medio ambiente est谩 fuera de toda duda 鈥 Las presiones p煤blicas y legales para eliminarlos y prevenir la contaminaci贸n global son inevitables. El tema es una bola de nieve. 驴A d贸nde vamos desde aqu铆? Las alternativas: cerrar el negocio; venderlos todo el tiempo que podamos y no hacer nada m谩s; tratar de mantenerse en el negocio; tener productos alternativos.

Monsanto se asocia con IG Farben, fabricantes de aspirina Bayer y el fabricante qu铆mico del Tercer Reich que produce gas mortal Zyklon-B durante la Segunda Guerra Mundial. Juntas, las compa帽铆as utilizan su experiencia colectiva para introducir el aspartamo, otra neurotoxina extremadamente mortal, en el suministro de alimentos. Cuando surgen preguntas sobre la toxicidad de la sacarina, Monsanto aprovecha esta oportunidad para introducir otro de sus venenos mortales en una poblaci贸n desprevenida.

D茅cada de 1970: El socio de Monsanto, G.D. Searle, produce numerosos estudios internos que afirman que el aspartamo es seguro, mientras que la propia investigaci贸n cient铆fica de la FDA revela claramente que el aspartamo causa tumores y agujeros masivos en los cerebros de las ratas, antes de matarlas. La FDA inicia una investigaci贸n del gran jurado sobre G.D. Searle por 鈥渢ergiversar a sabiendas los hallazgos y ocultar hechos materiales y hacer declaraciones falsas鈥 con respecto a la seguridad del aspartamo.

Durante

este tiempo, Searle recurre estrat茅gicamente al prominente conocedor

de Washington Donald Rumsfeld, quien se desempe帽贸 como Secretario

de Defensa durante las presidencias de Gerald Ford y George W. Bush,

para convertirse en CEO. El objetivo principal de la corporaci贸n es

que Rumsfeld utilice su influencia pol铆tica y su vasta experiencia

en el negocio de la matanza para engrasar a la FDA para que juegue a

la pelota con ellos.

Unos

meses m谩s tarde, Samuel Skinner recibe 鈥渦na oferta que no puede

rechazar鈥, se retira de la investigaci贸n y renuncia a su puesto

en la Oficina del Fiscal de

los Estados Unidos para ir a

trabajar para el bufete de abogados de Searle. Esta t谩ctica de la

mafia detiene el caso el tiempo suficiente para que el estatuto de

limitaci贸n se agote y la investigaci贸n del gran jurado se abandone

abrupta y convenientemente.

D茅cada de 1980: En medio de una investigaci贸n indiscutible que revela los efectos t贸xicos del aspartamo y cuando el entonces comisionado de la FDA, el Dr. Jere Goyan, estaba a punto de firmar una petici贸n para mantenerlo fuera del mercado, Donald Rumsfeld llama a Ronald Reagan para pedirle un favor el d铆a despu茅s de asumir el cargo. Reagan despide al poco cooperativo Goyan y nombra al Dr. Arthur Hayes Hull para dirigir la FDA, quien r谩pidamente inclina la balanza a favor de Searle y NutraSweet est谩 aprobado para el consumo humano en productos secos. Esto se vuelve tristemente ir贸nico ya que Reagan, un conocido entusiasta de las gominolas y los dulces, m谩s tarde sufre de Alzheimer durante su segundo mandato, uno de los muchos efectos horribles del consumo de aspartamo.

Sin

embargo, el verdadero objetivo de Searle era que el aspartamo fuera

aprobado como edulcorante de refresco, ya que estudios exhaustivos

revelaron que a temperaturas superiores a 85 grados Fahrenheit, 鈥渟e

descompone en toxinas conocidas como dicetopiperazinas (DKP), alcohol

met铆lico (madera) y formaldeh铆do鈥, 隆volvi茅ndose muchas veces

m谩s mortal que su forma en polvo!

La

Asociaci贸n Nacional de Refrescos (NSDA) est谩 inicialmente

alborotada, temiendo futuras demandas de consumidores permanentemente

heridos o muertos por beber el veneno. Cuando Searle es capaz de

demostrar que el aspartamo l铆quido, aunque incre铆blemente mortal,

es mucho m谩s adictivo que la coca铆na crack, la NSDA est谩

convencida de que el aumento vertiginoso de las ganancias de la venta

de refrescos mezclados con aspartamo compensar铆a f谩cilmente

cualquier responsabilidad futura. Con eso, la codicia corporativa

gana y los consumidores de refrescos desprevenidos pagan por ello con

saludes da帽adas.

Coca-Cola

lidera el camino una vez m谩s (驴recuerdas la sacarina?) y comienza a

envenenar a los bebedores de Coca-Cola Light con aspartamo en 1983.

Como era de esperar, las ventas se disparan a medida que millones se

vuelven irremediablemente adictos y enfermos por el dulce veneno

servido en una lata. Al resto de la industria de los refrescos le

gusta lo que ve y r谩pidamente sigue su ejemplo, olvidando

convenientemente todas sus reservas iniciales de que el aspartamo es

un qu铆mico mortal. 隆Hay dinero por hacer, mucho y eso es todo lo

que realmente les importa de todos modos!

En

1985, sin dejarse intimidar por el remolino de corrupci贸n y las

m煤ltiples acusaciones de investigaci贸n fraudulenta emprendidas por

Searle, Monsanto compra la compa帽铆a y forma una nueva subsidiaria

de aspartamo llamada NutraSweet Company. Cuando multitudes de

cient铆ficos e investigadores independientes contin煤an advirtiendo

sobre los efectos t贸xicos del aspartamo, Monsanto pasa a la

ofensiva, sobornando al Instituto Nacional del C谩ncer y

proporcionando sus propios documentos fraudulentos para que el NCI

afirme que el formaldeh铆do no causa c谩ncer para que el aspartamo

pueda permanecer en el mercado.

Los efectos conocidos de la ingesti贸n de aspartamo son: 鈥渕an铆a, rabia, violencia, ceguera, dolor en las articulaciones, fatiga, aumento de peso, dolor en el pecho, coma, insomnio, entumecimiento, depresi贸n, tinnitus, debilidad, espasmos, irritabilidad, n谩useas, sordera, p茅rdida de memoria, erupciones cut谩neas, mareos, dolores de cabeza, convulsiones, ansiedad, palpitaciones, desmayos, calambres, diarrea, p谩nico, ardor en la boca. Las enfermedades desencadenadas / imitadas incluyen diabetes, esclerosis m煤ltiple, lupus, epilepsia, Parkinson, tumores, aborto espont谩neo, infertilidad, fibromialgia, muerte infantil, Alzheimer 鈥 (Fuente: U.S. Food & Drug Administration).

Adem谩s,

el 80% de las quejas hechas a la FDA con respecto a los aditivos

alimentarios son sobre el aspartamo, que ahora se encuentra en m谩s

de 5,000 productos, incluidos refrescos diet茅ticos y no diet茅ticos

y bebidas deportivas, mentas, goma de mascar, postres congelados,

galletas, pasteles, vitaminas, productos farmac茅uticos, bebidas

l谩cteas, t茅s instant谩neos, caf茅s, yogur, alimentos para beb茅s y

muchos, muchos m谩s. 隆Lea atentamente las etiquetas y no compre nada

que contenga a este horrible asesino!

En medio de toda la muerte y la enfermedad, Arthur Hull de la FDA renuncia bajo una nube de corrupci贸n e inmediatamente es contratado por la firma de relaciones p煤blicas de Searle como consultor cient铆fico senior. Monsanto, la FDA y muchas agencias reguladoras de salud del gobierno se han convertido en una y la misma. Parece que el 煤nico requisito previo para convertirse en comisionado de la FDA es que pasen tiempo en Monsanto o en uno de los cuerpos del crimen organizado del c谩rtel farmac茅utico.

D茅cada

de 1990: Monsanto gasta millones derrotando la legislaci贸n estatal y

federal que no permite que la corporaci贸n contin煤e vertiendo

dioxinas, pesticidas y otros venenos causantes de c谩ncer en los

sistemas de agua potable. En cualquier caso, son demandados

innumerables veces por causar enfermedades en los trabajadores de su

planta, las personas en las 谩reas circundantes y defectos de

nacimiento en los beb茅s.

Con sus ata煤des llenos de miles de

millones de ganancias, los acuerdos de $ 100 millones de d贸lares se

consideran el bajo costo de hacer negocios y gracias a la FDA, el

Congreso y la Casa Blanca, el negocio sigue siendo muy bueno. Tan

bueno que Monsanto es demandado por dar hierro radiactivo a 829

mujeres embarazadas para un estudio para ver qu茅 pasar铆a con ellas.

En 1994, la FDA una vez m谩s aprueba criminalmente la 煤ltima monstruosidad de Monsanto, la hormona de crecimiento bovino sint茅tica (rBGH), producida a partir de una bacteria E. coli gen茅ticamente modificada, a pesar de la obvia indignaci贸n de la comunidad cient铆fica de sus peligros. Por supuesto, Monsanto afirma que la leche de pus enferma, llena de antibi贸ticos y hormonas no solo es segura, sino que en realidad es buena. Claro, olvidaron decir segura y buena para qui茅n.

Peor

a煤n, las compa帽铆as l谩cteas que se niegan a usar este pus t贸xico

de vaca y etiquetan sus productos como 鈥libres

de rBGH鈥

son demandadas por Monsanto, alegando que les da una ventaja injusta

sobre los competidores que lo hicieron. En esencia, lo que Monsanto

estaba diciendo es 鈥渟铆, sabemos que la rBGH enferma a la gente,

pero no est谩 bien que anuncies que no est谩 en tus productos鈥.

Al

a帽o siguiente, la diab贸lica compa帽铆a comienza a producir

cultivos transg茅nicos que

son tolerantes a su herbicida t贸xico Roundup. El aceite de canola

listo para Roundup (colza), la soja, el ma铆z y el algod贸n BT

comienzan a llegar al mercado, anunciados como alternativas m谩s

seguras y saludables a sus rivales org谩nicos no transg茅nicos.

Aparentemente, la propaganda funcion贸 ya que hoy en d铆a m谩s del

80% de la canola en el mercado es su variedad de OGM.

Algunas

cosas que definitivamente desea evitar en su dieta son la

soja transg茅nica,

el ma铆z, el trigo y el aceite de canola, a pesar del hecho de que

muchos expertos en salud 鈥渘atural鈥 afirman que este 煤ltimo

es un aceite saludable. No lo es, pero lo encontrar谩s contaminando

muchos productos en los estantes de las tiendas de comestibles.

Debido

a que estos cultivos transg茅nicos han sido dise帽ados para

鈥渁utopolinizarse鈥, no necesitan la naturaleza. o

abejas para hacer eso por ellos. Hay una agenda muy oscura en esto y

es acabar con la poblaci贸n mundial de abejas.

Monsanto

sabe que las aves, y especialmente las abejas, arrojan una llave

inglesa a su monopolio debido a su capacidad para polinizar las

plantas, creando as铆 naturalmente alimentos fuera de la 鈥渁genda

de control de dominaci贸n total鈥 de la compa帽铆a. Cuando las

abejas intentan polinizar una planta o flor transg茅nica, se envenena

y muere. De hecho, el colapso de la colonia de abejas fue reconocido

y ha estado ocurriendo desde que se introdujeron por primera vez los

cultivos transg茅nicos.

Para contrarrestar las acusaciones de que causaron deliberadamente este genocidio continuo de abejas, Monsanto compra diab贸licamente Beeologics, la mayor empresa de investigaci贸n de abejas que se dedic贸 a estudiar el fen贸meno del colapso de colonias y cuya extensa investigaci贸n nombr贸 al monstruo como el principal culpable. Despu茅s de eso, es 鈥渁bejas, 驴qu茅 abejas?鈥

A mediados de los a帽os 90, deciden reinventar su malvada compa帽铆a como una centrada en controlar el suministro mundial de alimentos a trav茅s de medios artificiales de biotecnolog铆a para evitar que la vaca lechera Roundup pierda cuota de mercado frente a herbicidas competidores y menos t贸xicos. Ver谩, Roundup es tan t贸xico que elimina los cultivos no transg茅nicos, los insectos, los animales, la salud humana y el medio ambiente al mismo tiempo.

Debido a que los cultivos listos para Roundup est谩n dise帽ados para ser pesticidas t贸xicos disfrazados de alimentos, 隆han sido prohibidos en la UE, pero no en Estados Unidos! 驴Hay alguna conexi贸n entre eso y el hecho de que los estadounidenses, a pesar del alto costo y la disponibilidad de atenci贸n m茅dica, y con toda seguridad tambi茅n por ella, son colectivamente las personas m谩s enfermas del mundo?

Como era el plan de Monsanto desde el principio, todos los cultivos que no fueran de Monsanto ser铆an destruidos, obligando a los agricultores de todo el mundo a usar solo sus semillas terminatoras t贸xicas. Y Monsanto se asegur贸 de que los agricultores que se negaron a entrar en el redil fueran expulsados del negocio o demandados cuando las semillas terminator arrastradas por el viento envenenaron las granjas org谩nicas. Las semillas terminator no est谩n en el mercado comercial, sino que los agricultores deben firmar acuerdos vinculantes de que no guardar谩n semillas.

Esto

le dio a la compa帽铆a un monopolio virtual, ya que los cultivos de

semillas terminator y Roundup trabajaron mano a mano entre s铆, ya

que los cultivos transg茅nicos no pod铆an sobrevivir en un entorno no

qu铆mico, por lo que los agricultores se vieron obligados a comprar

ambos.

Su

siguiente paso fue gastar miles de millones en todo el mundo

comprando tantas compa帽铆as de semillas como fuera posible y

convertirlas en compa帽铆as de semillas terminator en un esfuerzo por

eliminar a cualquier rival y eliminar los alimentos

org谩nicos de

la faz de la tierra. En opini贸n de Monsanto, todos los alimentos

deben estar bajo su control total y gen茅ticamente modificados o no

son seguros para comer.

Fingen estar sorprendidos de que sus cr铆ticos en la comunidad cient铆fica cuestionen si los cultivos modificados gen茅ticamente con los genes de cerdos enfermos, vacas, ara帽as, monos, peces, vacunas y virus son saludables para comer.

Sin

embargo, est谩 bastante bien alimentar a la fuerza a las naciones

pobres y a los estadounidenses con estas monstruosidades modificadas

como un medio para acabar con el hambre, 隆ya que los muertos no

necesitan comer! Apuesto a que el pensamiento en la mente de la

mayor铆a de las personas en estos d铆as es que Monsanto est谩

claramente enfocado en la eugenesia y el genocidio, en lugar de

proporcionar alimentos que sostendr谩n al mundo. Al igual que en la

Bella Durmiente de Disney, la malvada bruja le da a la gente la

manzana transg茅nica envenenada que los pone a dormir para siempre.

D茅cada

de 2000: En este momento Monsanto controla la mayor parte del mercado

mundial de OGM. A su vez, el gobierno de los Estados Unidos gasta

cientos de millones para financiar la fumigaci贸n a茅rea de Roundup,

causando una devastaci贸n ambiental masiva. Miles de peces y animales

mueren a los pocos d铆as de la fumigaci贸n, ya que las enfermedades

respiratorias y las muertes por c谩ncer en humanos aumentan

enormemente. Pero todo esto se considera una coincidencia inusual,

por lo que la fumigaci贸n contin煤a. Si pensabas que Monsanto y la

FDA eran lo mismo, puedes agregar al gobierno a esa lamentable lista

ahora.

El

monstruo se hace m谩s grande: Monsanto se fusiona con Pharmacia &

Upjohn, luego se separa de su negocio qu铆mico y se renombra como una

empresa agr铆cola. S铆, as铆 es, una compa帽铆a qu铆mica cuyos

productos han devastado el medio ambiente, matado a millones de

personas y vida silvestre a lo largo de los a帽os ahora quiere que

creamos que producen alimentos seguros y nutritivos que ya no matar谩n

a las personas. Eso es extremadamente dif铆cil de vender, por lo que

contin煤an creciendo a trav茅s de fusiones y asociaciones secretas.

Debido a que su rival DuPont es una corporaci贸n demasiado grande para que se le permita fusionarse, en su lugar forman una asociaci贸n sigilosa en la que cada uno acepta abandonar las demandas de patentes existentes entre s铆 y comenzar a compartir tecnolog铆as de OGM para beneficio mutuo. En t茅rminos simples, juntos ser铆an demasiado poderosos y pol铆ticamente conectados para que cualquier cosa les impidiera poseer un monopolio virtual sobre la agricultura; 鈥溌ontrola el suministro de alimentos y controlas a la gente!鈥

No

todo es color de rosa, ya que el monstruo es demandado repetidamente

por $ 100 millones por causar enfermedades, deformidades infantiles y

la muerte al verter ilegalmente todo tipo de PCB en el agua

subterr谩nea y mentir continuamente sobre la seguridad de los

productos, ya sabes, negocios como de costumbre.

El

monstruo a menudo persevera y resulta dif铆cil de matar cuando

comienza a presentar

demandas fr铆volas contra

los agricultores que, seg煤n afirma, infringen sus patentes de

semillas terminator. En pr谩cticamente todos los casos, las semillas

no deseadas son

arrastradas por el viento a las tierras de los agricultores por

las granjas

vecinas con semillas de terminator. Estas horrendas semillas no solo

destruyen los cultivos de los agricultores org谩nicos, sino que las

demandas los llevan a la bancarrota, mientras que la Corte Suprema

anula los fallos de los tribunales inferiores y se pone del lado de

Monsanto cada vez.

Al

mismo tiempo, el monstruo comienza a presentar patentes sobre

t茅cnicas de cr铆a de cerdos, alegando que los animales criados de

cualquier manera remotamente similar a su patente les otorgar铆a la

propiedad. Tan floja era esta solicitud de patente que se hizo obvio

que quer铆an reclamar que todos los cerdos criados en todo el mundo

infringir铆an su patente.

El terrorismo global se extiende a la India a medida que m谩s de 100,000 agricultores que est谩n en bancarrota por la p茅rdida de cultivos transg茅nicos, se suicidan bebiendo Roundup para que sus familias sean elegibles para los pagos del seguro de muerte. En respuesta, el monstruo se aprovecha de la situaci贸n alertando a los medios de comunicaci贸n sobre un nuevo proyecto para ayudar a los peque帽os agricultores indios donando las mismas cosas que causaron malas cosechas en el pa铆s en primer lugar. Forbes luego nombra a Monsanto 鈥compa帽铆a del a帽o鈥.

M谩s

preocupante es que Whole Foods, la corporaci贸n que se califica a s铆

misma como org谩nica, natural y ecol贸gica, ha demostrado ser todo lo

contrario. Se niegan a apoyar la Proposici贸n

37,

la medida de etiquetado de OGM de California que Monsanto y sus

hermanos de OGM eventualmente ayudaron a derrotar.

Sin embargo, cuando m谩s de veinte compa帽铆as amigables con la biotecnolog铆a, incluidas Wal-Mart, PepsiCo y ConAgra, se reunieron recientemente con la FDA a favor de las leyes de etiquetado obligatorio, esto despu茅s de luchar con u帽as y dientes para derrotar la Proposici贸n 37, Whole Foods ve una oportunidad para salvar la cara y se convierte en la primera cadena de supermercados en anunciar el etiquetado obligatorio de sus productos transg茅nicos en 2018

Y

si crees que sus pares de repente han crecido una conciencia,

pi茅nsalo de nuevo. Simplemente est谩n reaccionando a la protesta del

p煤blico por la derrota de la Proposici贸n 37 elaborando leyes

enga帽osas de etiquetado de OGM para eludir cualquier cambio real,

manteniendo as铆 intacto el status quo.

Para

colmo de males, Monsanto y sus socios en el crimen Archer Daniels

Midland, Sodexo y Tyson Foods escriben y patrocinan la Ley

de Modernizaci贸n de la Seguridad Alimentaria de 2009: HR 875.

Este 鈥渁cto鈥 criminal le da a las granjas industriales

corporativas un monopolio virtual para vigilar y controlar todos los

alimentos cultivados en cualquier lugar, incluido el propio patio

trasero, y proporciona duras penas y penas de c谩rcel para aquellos

que no usan productos qu铆micos y fertilizantes. El presidente Obama

decidi贸 que esto sonaba razonable y dio su aprobaci贸n.

Con

esta Ley, Monsanto afirma que solo los alimentos transg茅nicos son

seguros y los alimentos org谩nicos o de cosecha propia pueden

propagar enfermedades, por lo tanto, deben ser regulados para la

seguridad del mundo. Si comer bolas de pesticidas transg茅nicos es su

idea de alimentos seguros, me gustar铆a pensar que el resto del mundo

es lo suficientemente inteligente como para pasar.

A medida que se han abierto m谩s revelaciones con respecto a las verdaderas intenciones de este gigante malvado, Monsanto elabor贸 la rid铆cula Resoluci贸n Continua HR 933, tambi茅n conocida como Ley de Protecci贸n de Monsanto, que Obama tambi茅n promulg贸 como ley. Esta ley establece que no importa cu谩n da帽inos sean los cultivos transg茅nicos de Monsanto y no importa cu谩nta devastaci贸n causen en el pa铆s, los tribunales federales de los Estados Unidos no pueden evitar que contin煤en plant谩ndolos en cualquier lugar que elijan. S铆, Obama firm贸 una disposici贸n que hace a Monsanto por encima de cualquier ley y los hace m谩s poderosos que el propio gobierno. Qui茅n est谩 realmente a cargo de ese pa铆s

Sin

embargo, llega un punto de inflexi贸n cuando una corporaci贸n se

vuelve demasiado malvada y el mundo retrocede 鈥 隆duro! Muchos

pa铆ses contin煤an condenando a Monsanto por cr铆menes contra la

humanidad y los han prohibido por completo, dici茅ndoles que 鈥溌algan

y permanezcan fuera!鈥

El

mundo ha comenzado a despertar al hecho de que el monstruo

corporativo no quiere el control sobre la producci贸n global de

alimentos simplemente por el bien de las ganancias. No, ha quedado

claro por m谩s de un siglo de muerte y destrucci贸n que el objetivo

principal es destruir la salud humana y el medio ambiente,

隆convirtiendo al mundo en un infierno mon-sat谩nico en la Tierra!

La

investigaci贸n sobre el nombre en s铆 revela que es latino, que

significa 鈥渕i santo鈥, lo que puede explicar por qu茅 los

cr铆ticos a menudo se refieren a 茅l como 鈥淢on-Satan谩s鈥.

A煤n m谩s interesante conspirativamente es que los masones libres y

otras sociedades esot茅ricas asignaron

n煤meros a

cada letra en nuestro sistema de alfabeto basado en el lat铆n en un

sistema de seis. Bajo ese sistema num茅rico, 驴a qu茅 podr铆a sumar

Monsanto? 隆Por supuesto, 6-6-6!

Sepan

que no todo est谩 perdido. El mal siempre pierde al final una vez que

est谩 ampliamente expuesto a la luz de la verdad como est谩

ocurriendo ahora. El hecho de que el gobierno liderado por Monsanto

considere necesario promulgar una legislaci贸n desesperada para

proteger a su verdadero l铆der demuestra este punto. Al ser

desalojado en otro lugar, Estados Unidos es la 煤ltima posici贸n de

Monsanto, por as铆 decirlo.

Sin

embargo, incluso aqu铆 muchos han comenzado a contraatacar

protestando y rechazando las monstruosidades de los OGM, eligiendo

cultivar sus propios alimentos y comprar en los mercados locales de

agricultores en lugar de las cadenas de supermercados corporativos

apoyadas por Monsanto.

Bayer-Monsanto:

la fusi贸n empresarial m谩s grande de la historia

El 14 de septiembre, la farmac茅utica Bayer

compraba al gigante del agronegocio Monsanto por un valor de 66.000

millones de d贸lares, creando la mayor compa帽铆a de de agroqu铆micos

y semillas del mundo.

Tras meses de rumores, la alemana Bayer y la

estadounidense Monsanto confirmaron que esta 煤ltima acept贸 la

oferta por 66.000 millones de d贸lares para fusionarse.

El laboratorio multinacional Bayer, l铆der

de la industria farmac茅utica, decidi贸 incrementar su l铆nea de

negocios en la industria agr铆cola. A su ya desarrollada rama de

agroqu铆micos 鈥揷omercializados por la firma CropScience que le

pertenece鈥 se suman ahora m谩s de 2.000 variedades de semillas cuya

patente lleva la firma Monsanto.

Esta uni贸n no se da en cualquier contexto.

Syngenta, competidor de origen suizo de Monsanto, fue recientemente

adquirida por la empresa estatal ChemChina. Los mercados occidentales

m谩s que nunca se vuelven un

terreno de disputa. As铆, de

las seis empresas multinacionales dedicadas al agronegocio, la

competencia se reducir铆a a cuatro gigantes

(ChemChina-Singenta/Bayer-Monsanto/Dow-DuPont/BASF).

Bayer cuenta con alrededor de 117.000

empleados alrededor del globo, mientras que Monsanto tiene 23.000

aproximadamente. Con esta fusi贸n, el negocio farmac茅utico de la

compa帽铆a alemana a nivel global pas贸 a un segundo lugar,

representando el 50% de su actividad.

Dentro del mismo negocio farmac茅utico la

empresa ven铆a cambiando su intencionalidad comercial para el

desarrollo de medicamentos con exclusividad de patentes y alto costo,

lo que ven铆a provocando despidos en las fuerzas de venta. Esta nueva

compra incidi贸en

el mismo sentido e implic贸

la p茅rdida de nuevos puestos de

trabajo.



鈥淎limentaci贸n sustentable鈥

En el comunicado que la nueva corporaci贸n

hizo p煤blico se帽alaron que el objetivo 鈥est谩 en c贸mo

alimentar a 3.000 millones de personas m谩s en el mundo en 2050 en

una forma sostenible con el medio ambiente鈥.

En este sentido, la Coalici贸n contra los

Peligros de Bayer (CBG, por sus siglas en alem谩n) cit贸 en un

comunicado al investigador de la compa帽铆a alemana, Hermann St眉bler,

quien indic贸 que 鈥desde hace m谩s de 25 a帽os, la industria

fitosanitaria mundial no ha desarrollado y puesto en el mercado

ning煤n herbicida relevante para el cultivo con alg煤n nuevo

mecanismo de acci贸n; 茅sta es una de las consecuencias de la

consolidaci贸n de la industria, que ha ido acompa帽ada de una

considerable reducci贸n de la inversi贸n en investigaci贸n de nuevos

herbicidas鈥.

鈥En

consecuencia, cada vez m谩s

plantas silvestres se adaptan a esos productos

y los agricultores tienen que utilizar cada vez m谩s agroqu铆micos,

con efectos devastadores sobre la biodiversidad鈥,

a帽adi贸 la CBG.

Tambi茅n denunci贸 que no

es la primera vez que Bayer y Monsanto se unen.

Entre 1954 y 1967 conformaron una empresa conjunta (joint venture)

llamada Mobay Chemical Corporation. Mobay provey贸 al Departamento de

Defensa de los Estados Unidos de uno de los qu铆micos fundamentales

para la generaci贸n del agente naranja utilizado durante la guerra de

Vietnam como parte de la Guerra Qu铆mica.

El uso del Agente Naranja,

que

como ya se ha indicado,

tuvo como consecuencia 鈥搒eg煤n

la Cruz Roja de Vietnam鈥 un mill贸n de personas discapacitadas o

con problemas de salud y 400.000 muertos. Sin embargo, el nombre de

Bayer no qued贸 asociado a este hecho como s铆 lo ha hecho Monsanto.



Si es Bayer, 驴es bueno?

Desde diversos medios internacionales se

especula que la hist贸rica farmac茅utica planea deshacerse de la

firma de Monsanto, ya que esta empresa 鈥tiene

mal nombre鈥, mientras que los

alemanes gozan de buena fama por haber inventado la aspirina.

Sin embargo, Bayer ha enfrentado juicios

millonarios a lo largo de su

historia; uno de los

m谩s recientes, en

Argentina, tuvo que ver con la droga para el tratamiento del

colesterol, comercialmente conocida como Lipobay, que caus贸 la

muerte de un centenar de personas.

En ese caso, decidieron no incluir los

efectos adversos en el prospecto del medicamento, haciendo caso omiso

a reglamentaciones locales e internacionales en materia de salud

colectiva. Personas f铆sicamente saludables que fueron recetadas con

este medicamento quedaron inv谩lidas de por vida. El laboratorio tuvo

que retirar este medicamento

del mercado en todo el mundo. Luego de este 鈥渢raspi茅鈥, las

acciones de Bayer empezaron a descender en la bolsa. La firma

entonces recurri贸 a la compra del laboratorio Schering, adquiriendo

la l铆nea de productos anticonceptivos y oncol贸gicos probados, que

le permitieron levantar su deca铆da imagen y continuar con sus

exorbitantes ganancias.

Pero no ha sido el 煤nico caso de envenenamiento de Bayer, pues en 2020 fue condenada por incluir glifosato en sus productos y recientemente ha tenido que asumir una indemnizaci贸n de 40 millones de d贸lares precisamente por un herbicida de Monsanto. De hecho, la central de la empresa estadounidense se disolvi贸 en 2018 por su mala imagen y Bayer la 鈥渞eabsorbi贸鈥, integr谩ndola como parte de su compa帽铆a.

El due帽o de Bayer es el megafondo de inversi贸n BlackRock, como BlackRock y Vanguard son los due帽os de las principales farmac茅uticas, multinacionales energ茅ticas, empresas de alimentaci贸n, del entretenimiento y medios de comunicaci贸n, de las multinacionales de los supermercados y la distribuci贸n y de las grandes tecnol贸gicas. Igual eso responde la pregunta anterior de qui茅n est谩 realmente cargo.

