Carme Jare├▒o Peris

Secretaria del Sindicato de Transportes, Comunicaciones y Mar de CGT Val├Ęncia

CGT MetroVal├Ęncia

La Sra Ana├»s Menguzzato lleg├│ a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con un cargo adjunto, casi por la puerta de atr├ís. Se incorpor├│ en el 2019 como Directora de Igualdad, Seguridad, Accesibilidad y Relaciones Institucionales. Una Direcci├│n cuya amplia y ancha denominaci├│n, sin saber muy bien cu├íles fueron sus frutos materiales, le sirvi├│ el nombramiento de Directora Gerente dos a├▒os despu├ęs.

Con su curr├şculum de Igualdad y despu├ęs de pasar por una Concejal├şa de Protecci├│n Ciudadana donde dijo querer priorizar la convivencia por encima del modelo de sanci├│n, lleg├│ a una Empresa donde ten├şa materia para lucirse.

Con ese talante de di├ílogo que la avalaba, parec├şa abrirse una puerta para revisar un Plan de Igualdad poco ambicioso y convertirlo en mod├ęlico. En una empresa de transporte en creciente expansi├│n, la llegada de una persona que manifestaba que las cosas deb├şan hacerse atractivas para quienes prest├íbamos el servicio los 365 d├şas del a├▒o, promet├şa.

No es que nos lo fu├ęramos a creer todo porque nos sabemos campo de batalla pol├ştico para lo bueno y para lo malo, pero ┬ícaramba! con los talantes progresistas.

La Sra Menguzzatto ascendi├│ y concentr├│ m├ís poder del que hab├şan tenido sus antecesores. Se convirti├│ en el altavoz de las decisiones que se tomaban en el partido que nos gobernaba (que para eso era su partido y hab├şa tenido a bien nombrarla).

Y pasados cuatro a├▒os, aqu├ş estamos. A las puertas de unas elecciones, seguimos siendo campo de batalla para noticias m├ís o menos populares o populistas.

No sabemos qu├ę nos va a deparar el d├şa de despu├ęs, ni si nos van a volver a vender o a regalar. No queremos frivolizar ni sacar la bola de cristal porque, desde luego, tantas Relaciones Institucionales dan para muchas fotos en los medios de comunicaci├│n y en las Redes Sociales, pero no dejan tiempo para sentarse a mirar cara a cara a quienes la interpelamos con el ├║nico fin de buscar soluciones y hacer, de esta Empresa, un servicio p├║blico digno.

Va aqu├ş una tormenta, no de ideas, sino de asuntos pendientes, de caja de Pandora llena de conflictos sin resolver que esta Gerencia ha tenido la suerte de que no le estallaran en la cara . A saber: dobles categor├şas en muchos puestos de trabajo; gratuidad sin medios, con problemas de seguridad, de saturaci├│n, con cargas de trabajo que recaen siempre sobre los trabajadores y a costa de la conciliaci├│n; igualdad, m├ís all├í de la proporci├│n de hombres/mujeres a medida que se asciende en el organigrama, casada con un sistema de promoci├│n interna a dedo y falto de transparencia; pol├şticas de privatizaci├│n sin aumentar la plantilla de acuerdo con la explotaci├│n y con la continua entrada de empresas; modelos de atenci├│n a las personas usuarias en los que la automatizaci├│n hace desaparecer a los agentes para priorizar m├ís tarde los servicios de seguridad. Y todos estos asuntos, sin tropezarse siquiera con esa persona que lleg├│ avalada por el di├ílogo, su curr├şculum y sus supuestos logros en las plantillas de bomberos o polic├şas locales.

El que los conflictos se hagan p├║blicos, m├ís que ser deseable, es necesario para que se abra tambi├ęn la brecha por la que pueda ver la luz la esperanza de que ganemos para la ciudadan├şa un servicio p├║blico, social, de calidad, sostenible.

El d├şa de despu├ęs, la plantilla seguir├í. Tal vez, deber├şamos hacer algo para que, con la sra Menguzzato o sin ella, entre el aire en FGV y seamos capaces de levantar las alfombras para barrer tanta desesperanza.

