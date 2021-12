El desplazamiento forzoso del pueblo saharaui durante la invasión marroquí y posterior represión. Historias de resistencia y resiliencia.

Sidi Maatala.

ECS. Madrid. | La imagen de cabecera representa la huida de un grupo de civiles saharauis durante la represión que ejerció el ejército marroquí al entrar en las ciudades saharauis. La fotografía data de Diciembre de 1975 y fue tomada en una zona llamada ''El Motlani'', ubicada en las proximidades de Amgala y Mheiriz, al norte del Sáhara Occidental. En esta zona hay un cementerio de soldados franceses que se enfrentaron a los saharauis en un enfrentamiento acaecido años atrás.

El desplazamiento forzoso del pueblo saharaui durante la invasión marroquí y posterior represión. Historias de resistencia y resiliencia.

Sidi Maatala.

ECS. Madrid. | La imagen de cabecera representa la huida de un grupo de civiles saharauis durante la represión que ejerció el ejército marroquí al entrar en las ciudades saharauis. La fotografía data de Diciembre de 1975 y fue tomada en una zona llamada ''El Motlani'', ubicada en las proximidades de Amgala y Mheiriz, al norte del Sáhara Occidental. En esta zona hay un cementerio de soldados franceses que se enfrentaron a los saharauis en un enfrentamiento acaecido años atrás.

El desplazamiento forzoso del pueblo saharaui durante la invasión marroquí y posterior represión. Historias de resistencia y resiliencia.

Sidi Maatala.

ECS. Madrid. | La imagen de cabecera representa la huida de un grupo de civiles saharauis durante la represión que ejerció el ejército marroquí al entrar en las ciudades saharauis. La fotografía data de Diciembre de 1975 y fue tomada en una zona llamada ''El Motlani'', ubicada en las proximidades de Amgala y Mheiriz, al norte del Sáhara Occidental. En esta zona hay un cementerio de soldados franceses que se enfrentaron a los saharauis en un enfrentamiento acaecido años atrás.

El desplazamiento forzoso del pueblo saharaui durante la invasión marroquí y posterior represión. Historias de resistencia y resiliencia.

Sidi Maatala.

ECS. Madrid. | La imagen de cabecera representa la huida de un grupo de civiles saharauis durante la represión que ejerció el ejército marroquí al entrar en las ciudades saharauis. La fotografía data de Diciembre de 1975 y fue tomada en una zona llamada ''El Motlani'', ubicada en las proximidades de Amgala y Mheiriz, al norte del Sáhara Occidental. En esta zona hay un cementerio de soldados franceses que se enfrentaron a los saharauis en un enfrentamiento acaecido años atrás.

El desplazamiento forzoso del pueblo saharaui durante la invasión marroquí y posterior represión. Historias de resistencia y resiliencia.

Sidi Maatala.

ECS. Madrid. | La imagen de cabecera representa la huida de un grupo de civiles saharauis durante la represión que ejerció el ejército marroquí al entrar en las ciudades saharauis. La fotografía data de Diciembre de 1975 y fue tomada en una zona llamada ''El Motlani'', ubicada en las proximidades de Amgala y Mheiriz, al norte del Sáhara Occidental. En esta zona hay un cementerio de soldados franceses que se enfrentaron a los saharauis en un enfrentamiento acaecido años atrás.

El desplazamiento forzoso del pueblo saharaui durante la invasión marroquí y posterior represión. Historias de resistencia y resiliencia.

Sidi Maatala.

ECS. Madrid. | La imagen de cabecera representa la huida de un grupo de civiles saharauis durante la represión que ejerció el ejército marroquí al entrar en las ciudades saharauis. La fotografía data de Diciembre de 1975 y fue tomada en una zona llamada ''El Motlani'', ubicada en las proximidades de Amgala y Mheiriz, al norte del Sáhara Occidental. En esta zona hay un cementerio de soldados franceses que se enfrentaron a los saharauis en un enfrentamiento acaecido años atrás.

Las noticias de 443 colectivos anarquistas se publican automáticamente aquí

Fuente de noticias actualizado cada 5 minutos

Las opiniones son las de los colaboradores y no necesariamente están respaldadas por Federacionanarquista.net [Descargo de responsabilidad]

/* If html does not have either class, do not show lazy loaded images. */ html:not( .jetpack-lazy-images-js-enabled ):not( .js ) .jetpack-lazy-image { display: none; }