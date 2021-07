–

De parte de Federacion Anarquista De Rosario July 7, 2021 4 puntos de vista

[Nota publicada en revista Agitaci贸n por el socialismo y la libertad n潞 1]

El anarquismo especifista, o especifismo, como corriente pol铆tica del anarquismo organizado reconoce su nacimiento ligado a la experiencia de la Federaci贸n Anarquista Uruguaya (fAu) en los a帽os 鈥60. Sin embargo, esta propuesta pol铆tica para el anarquismo latinoamericano encuentra sus ra铆ces en los mismos or铆genes del anarquismo como ideolog铆a, cuando conforma su identidad como corriente del socialismo que se organiza contra toda forma de dominaci贸n.

En este sentido, ser谩 Mija铆l Bakunin, referente anarquista de la 1潞 Internacional, el primero en trazar y practicar esta concepci贸n del anarquismo pol铆ticamente organizado, cuando comenz贸 a desarrollar la propuesta del dualismo organizacional. Esta propuesta plantea la doble militancia de los y las anarquistas, por un lado en organizaciones espec铆ficas anarquistas y por otro en las diferentes agrupaciones sociales donde confluyen las y los oprimidos como sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones territoriales, etc.

La influencia de Bakunin y la Primera Internacional ser谩 clave en el surgimiento del anarquismo en Argentina, ligado fuertemente a la inmigraci贸n masiva el anarquismo comenzar谩 a ganar r谩pidamente adherentes en la poblaci贸n tanto inmigrante como aut贸ctona. Los primeros rastros de anarquismo se remontan a la d茅cada de 1870, pero ser谩 unos a帽os despu茅s cuando nuestra corriente gane mayor fuerza. En la d茅cada de 1880 Errico Malatesta, anarquista italiano viajar谩 a la Argentina y ser谩 un gran impulsor y articulador para el a煤n incipiente anarquismo. A partir de la creaci贸n del C铆rculo de Estudios Sociales tendr谩 influencia en grandes sectores del anarquismo, impulsando tambi茅n la creaci贸n de sindicatos. Malatesta, adem谩s fue un defensor de la organizaci贸n espec铆fica anarquista y la diferenciaci贸n de 茅sta de las herramientas organizativas para las luchas sociales. Dejar谩 su marca a este respecto en la forma que asumen los primeros sindicatos.

En el a帽o 1887 se fundar谩 el Sindicato de Panaderos, Malatesta fue responsable de la redacci贸n de sus estatutos donde se deja clara la impronta que ser谩 reproducida en otros sindicatos en a帽os subsiguientes. Desde esta propuesta el sindicato, herramienta clasista de las y los trabajadores tendr谩 como finalidad la resistencia as铆 como la conquista de reivindicaciones. El modelo sindical que se construye si bien tiene principios y metodolog铆as vinculadas al anarquismo es amplio, busca abarcar la totalidad del colectivo de trabajadores sin necesitar para ello tener una adscripci贸n ideol贸gica al anarquismo. La influencia de Malatesta en el sindicato de Panaderos llevar谩 a que esta matriz sindical se reproduzca en otros gremios, como mec谩nicos y zapateros y tenga influencia en numerosas huelgas y conflictos laborales.

Pocos a帽os m谩s tarde, en 1897, Malatesta en un art铆culo para el peri贸dico L鈥 Agitazione nos habla claramente del dualismo organizacional como su propuesta para la acci贸n del anarquismo. En este sentido propone la organizaci贸n en un triple sentido, organizaci贸n como cualidad necesaria para la vida en sociedad, organizaci贸n para la lucha y resistencia de los y las trabajadoras y la organizaci贸n pol铆tica anarquista. Esta 煤ltima apunta a la unidad de acci贸n entre anarquistas, para potenciar su influencia en el medio social con una estrategia conjunta y una teor铆a discutida colectivamente.

La influencia de Malatesta en su estancia en Argentina fue un aglutinante para el anarquismo. Su retorno a Europa marcar谩 un momento de fragmentaci贸n y debate entre diferentes corrientes. Sobre finales de la d茅cada de 1890 encontramos nuevamente se帽ales en clave de continuidad de la propuesta especifista, con la conformaci贸n en Buenos Aires de la Federaci贸n Libertaria de los Grupos Socialistas Anarquistas, donde se destac贸 la figura de Pietro Gori. Esta herramienta organizativa, a pesar de su corta existencia fue un claro intento de constituir una organizaci贸n pol铆tica anarquista. Con el modelo de federaci贸n de grupos cont贸 tambi茅n con carta org谩nica, para regular el funcionamiento interno de la federaci贸n.

Para 1900 llegar谩 a la Argentina el anarquista catal谩n Pellicer Paraire, un militante de larga trayectoria en Espa帽a, que hab铆a conocido y militado junto a Bakunin y que tendr谩 gran influencia en el debate en torno a la conformaci贸n de la Federaci贸n Obrera Argentina en 1901. A partir de una serie de art铆culos publicados en el peri贸dico La Protesta, Paraire defender谩 el dualismo organizacional bakuninista y avanzar谩 en las definiciones estrat茅gicas del anarquismo. En este sentido Paraire plantea en sus art铆culos que deben existir dos formas de organizaci贸n: una social que agrupe a los obreros como tales y otra revolucionaria donde confluyan de forma permanente los militantes anarquistas. 脡l explica el v铆nculo entre ambas con la met谩fora de ser dos ramas paralelas, como las v铆as f茅rreas que, no obstante su equidistancia, constituyen una unidad por la cual el 鈥渢ren鈥 llega a su destino. Este destino ser谩 la revoluci贸n social.

As铆, para 1901 cuando se conforme la FOA (Federaci贸n Obrera Argentina) entre sociedades de resistencia con impulso anarquista en unidad con sectores vinculados al Partido Socialista el modelo de construcci贸n sindical imperante no fue el de adscribir a una ideolog铆a particular, sino construir herramientas de lucha y resistencia amplias para todos las y los trabajadores. Quedar谩 pendiente avanzar m谩s all谩 de per铆odo inicial pero creemos que lo expuesto hasta aqu铆 permite afirmar que la propuesta pol铆tica del dualismo organizacional estuvo presente en nuestro pa铆s desde un primer momento. Una relectura pormenorizada de los debates y estrategias organizativas concretas permite ver que el 鈥渁narcosindicalismo forista鈥 no fue la 煤nica propuesta impulsada por anarquistas en la Argentina durante este per铆odo.