September 12, 2021

GLOBAL | Foto: Concentraci贸n en Toronto de la IWW | Texto traducido por Laura Boyano | Extra铆do del cnt n潞 427.

Pre谩mbulo de la Constituci贸n de IWW:

La clase obrera y la patronal no tienen nada en com煤n. No puede haber paz mientras la hambruna y la necesidad sean la realidad de millones de trabajadoras y unos pocos, que son la patronal, tengan todas las cosas buenas de la vida.

Entre estas dos clases la lucha debe continuar hasta que los trabajadores del mundo se organicen como una clase, tomen posesi贸n de los medios de producci贸n, abolan el sistema de salarios y vivan en armon铆a con la tierra.

Creemos que la centralizaci贸n de la gesti贸n de las industrias en cada vez menos manos deja a los sindicatos incapaces de enfrentarse al siempre creciente poder de la clase patronal. Los sindicatos fomentan un estado de las cosas en el que grupos de trabajadoras acaban compitiendo unas contra las otras dentro de las mismas industrias, derrot谩ndose a s铆 mismas en una guerra de salarios. Es m谩s, los sindicatos ayudan a la patronal a enga帽ar a los trabajadores en la creencia de que la clase obrera tiene intereses en com煤n con sus patrones.

Estas condiciones pueden cambiar y el inter茅s de la clase obrera puede ser defendido solamente por una organizaci贸n formada de tal manera que todos sus miembros de cualquier sector, o de todos los sectores si es necesario, paren el trabajo cuando haya una huelga o cierre patronal en cualquier departamento, por lo que si nos tocan a una, nos tocan a todas.

En lugar del lema conservador, 芦Un justo d铆a de salario por un justo d铆a de trabajo禄 debemos inscribir en nuestra bandera la consigna revolucionaria, 芦Abolici贸n del sistema salarial禄.

Es la misi贸n hist贸rica de la clase obrera para acabar con el capitalismo. El ej茅rcito de la producci贸n debe ser organizado, no s贸lo para la lucha diaria con los capitalistas, sino tambi茅n para continuar con la producci贸n cuando el capitalismo haya sido derrotado. Organizadas industrialmente estamos formando la estructura de la nueva sociedad dentro de la c谩scara de la vieja.

Fundada en 1905, Industrial Workers of the World (IWW) present贸 a Norteam茅rica una alternativa al sindicalismo de oficios de la American Federation of Labor鈥檚 (AFL) ofreciendo un sindicalismo sectorial. Mientras la AFL persegu铆a un sindicalismo de oficios organizando a los trabajadores en funci贸n de sus habilidades y gremios de manera local 鈥攊nicialmente excluyendo a las mujeres, personas de color y frecuentemente a personas inmigrantes鈥 la IWW buscaba un sindicalismo de ramo con el objetivo de organizar a todas las trabajadoras del mismo sector dentro del mismo sindicato 鈥攊ncluyendo a aquellas personas que la AFL exclu铆a.

En la convenci贸n de la fundaci贸n de la IWW, sindicalistas radicales, socialistas y anarquistas se juntaron para formar este nuevo sindicato, y cuyos principios componen el pre谩mbulo de la constituci贸n, con ra铆ces en la lucha anticapitalista y revolucionaria, en crudo contraste con los de la AFL. Algunas de las personas fundadoras y primeros wobblies 鈥攖茅rmino usado para denominar a las personas pertenecientes a la IWW鈥 m谩s destacados fueron: William D. Haywood, conocido como el 芦Big Bill禄, de la Western Federation of Miners (sindicato obrero de la miner铆a asentado en la zona oeste de los Estados Unidos y la provincia canadiense de British Columbia); Daniel De Leon del Socialist Labor Party (el Partido Socialista del Trabajo es el partido socialista m谩s antiguo de los EEUU); Eugene V. Debs del Socialist Party of America, Mary Harris Jones, conocida como 芦Mother Jones禄; Lucy Parsons; Thomas Hagerty; William Trautmann; Vincent Saint John; Ralph Chaplin; Elizabeth Gurley Flynn; James Conolly; James P. Cannon y muchas m谩s. Estas personas no s贸lo dar铆an forma a la IWW, sino que jugaron roles muy significativos en los movimientos obreros y revolucionarios.

La IWW creci贸 r谩pidamente en los a帽os previos a la Primera Guerra Mundial, encontrando un gran 茅xito organiz谩ndose en aquellos sectores ignorados y con aquellos trabajadores excluidos por la AFL. En la zona noreste de Estados Unidos organiz贸 varios paros en los molinos y f谩bricas textiles y de acero, con ejemplos notables como la huelga de 1909 llamada Pressed Steel Car Strike (del sector de los coches de acero prensado) en McKees Rocks, Pennsylvania; o la huelga de 1912 denominada Lawrance Textile Strike (de los trabajadores del textil) en Lawrence, Massachusetts. En la zona oeste de Estados Unidos la IWW organiz贸 a los trabajadores de las minas, de la madera y la agricultura, celebr谩ndose huelgas tan notables como las de la Agricultural Workers Organization (organizaci贸n de trabajadores de la agricultura) que tuvieron lugar entre 1915 y 1917 o las huelgas del Lumber Workers Industrial Union (sindicato del sector de la madera) que tuvieron lugar entre 1916 y 1917.



A la izquierda, Lucy Parsons, fundadora de la IWW; a la derecha, cabecera del vocero The New Solidarity con el lema del sindicato An injury to one is an injury to all (si nos tocan a uno, nos tocan a todos)

Sin embargo, seg煤n comenz贸 la Primera Guerra Mundial, la clara oposici贸n de la IWW a la guerra capt贸 la atenci贸n del gobierno federal y de varios gobiernos estatales. Se aprobaron leyes con el objetivo de criminalizar el sindicalismo que condujeron a la detenci贸n de militantes de la IWW. La organizaci贸n tambi茅n fue objeto de redadas durante el primer Red Scare, Temor Rojo: persecuci贸n gubernamental anticomunista y anti-anarquista de grupos revolucionarios y pacifistas opuestos a la Primera Guerra Mundial.

En las siguientes d茅cadas, a lo largo de un periodo de baja afiliaci贸n debido a la represi贸n, el legado del sindicalismo sectorial de la IWW y la democracia de bases influenci贸 la formaci贸n de nuevos sindicatos, incluyendo la United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE) (siderometal煤rgia) y el Congress of Industrial Organizations (CIO), federaci贸n de sindicatos de ramo con presencia en Estados Unidos y Canad谩 que estuvo activa de 1935 a 1955. En los a帽os siguientes se aprobaron diversas leyes que obligaban a los sindicatos a firmar 芦juramentos anti-comunistas禄. La IWW fue una de las pocas resistentes que se negaron a firmar esos juramentos, y aunque esto impact贸 en la posibilidad de crecimiento de la organizaci贸n, result贸 en unas bases compuestas por gente con verdadera conciencia de clase. La afiliaci贸n de la IWW jugar铆a un papel muy significativo en la agitaci贸n y educaci贸n de la clase trabajadora a lo largo y ancho de Norteam茅rica.

芦An injury to one is an injury to all禄, si nos tocan a una, nos tocan a todas, es el lema del sindicato de la 芦Industrial Workers of de World. IWW禄 Trabajadores Industriales del Mundo.

En 2016, la estructura de la IWW cambi贸 con la formaci贸n de las Administraciones Regionales (RA). Las RA funcionan como la organizaci贸n central de la IWW pero dentro de su propia jurisdicci贸n geogr谩fica, proporcionando los servicios a la afiliaci贸n de ese territorio. Antes de esta reorganizaci贸n, toda la afiliaci贸n de la IWW estaba prove铆da por la Administraci贸n General, cuya sede est谩 en Chicago, Illinois. Las RAs est谩n unidas por los 芦Principios y Reglas Rectores Internacionales禄 de la IWW y pueden coordinar entre ellas una Convenci贸n Internacional. Las dos RAs actualmente vigentes en la IWW son la Administraci贸n Regional de Norteam茅rica (NARA) 鈥攑rincipalmente compuesta por la IWW a trav茅s de Estados Unidos, Canad谩 y M茅xico鈥; y la de Gales, Irlanda, Escocia e Inglaterra (WISERA) 鈥攓ue consiste en la IWW en Europa y Australia. Adem谩s de las RAs, est谩n los Comit茅s de Organizaci贸n Regional (ROC) que crean su propia administraci贸n a una escala m谩s peque帽a. Junto con la NARA, est谩 el Comit茅 de Organizaci贸n Territorial Canadiense (CANROC), y junto con WISERA se encuentra el Comit茅 Regional de Organizaci贸n del 脕rea de Lengua Alemana (GLAMROC) y el Comit茅 de Organizaci贸n Regional Australiano (AUSROC).

En 2017 la NARA-IWW ingres贸 en la Confederaci贸n Internacional del Trabajo, una asociaci贸n internacional de sindicatos revolucionarios de todo el mundo.

La afiliaci贸n en NARA ha crecido r谩pidamente en los 煤ltimos cinco a帽os, siendo algunas de sus secciones m谩s grandes 鈥擲indicatos Sectoriales鈥 las de trabajadoras del sector de Educaci贸n e Investigaci贸n; Derecho y Finanzas; Alimentaci贸n y Comercio, Comunicaci贸n y Tecnolog铆a e Impresi贸n y Publicaci贸n. A mayores de estos sindicatos sectoriales, hay muchas campa帽as activas para organizar los centros de trabajo. La IWW tambi茅n permite la afiliaci贸n de miembros de otros sindicatos sin perder ninguna membres铆a 鈥攃onocidos como dual card holders (titulares de tarjetas dobles)鈥 quienes potencian t谩cticas y estrategias de la IWW dentro de otros sindicatos. Asimismo la IWW contin煤a construyendo su Incarcerated Workers Organizing Commitee, una secci贸n dentro de la IWW liderada por trabajadoras encarceladas cuyo objetivo es abolir la esclavitud carcelaria y que form贸 parte de la coalici贸n que condujo en 2016 a la huelga de prisiones m谩s grande de la historia de Estados Unidos.