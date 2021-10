–

De parte de Terraindomite October 8, 2021 413 puntos de vista

II.- El rol de los “think tanks” en la coordinación de los planes de la élite global: Council on Foreign Relations, Royal Institute of International Affairs, Comisión Trilateral

Gran parte de los miembros de Bilderberg son a su vez miembros de la Trilateral Commission (Comision Trilateral), institución también fundada por iniciativa de David Rockefeller en 1974. Aglutina a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista: Norteamérica, Europa y Asía-Pacífico. Precisamente la inclusión de miembros de Japón es la principal diferencia con Bilderberg.

Por el perfil de sus miembros, a diferencia de Bilderberg, la mayoría son intelectuales y referentes de otros Think Tanks, más que empresarios. Como era de esperar, no pueden faltar representantes de la Banca Rothschild, la red de bancos Inter-Alpha (KBC, Intesa Sanpaolo, etc.) y corporaciones relacionadas a ese núcleo de poder, como Shell, entre otros.

Miembros del Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral:

Esko Aho, Executive Chairman of the Board, East Office of Finnish Industries, Helsinki; former Executive Vice President, Nokia; former Prime Minister of Finland

C. Fred Bergsten, Senior Fellow and Director Emeritus, Peterson Institute for International Economics, Washington; former U.S. Assistant Secretary of the Treasury for International Affairs and Assistant for International Economic Affairs for the National Security Council

Catherine Bertini, Professor, Public Administration and International Affairs, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University; Distinguished Fellow, Agricultural Development, The Chicago Council on Global Affairs

Chen Naiqing, Vice President of the Chinese People’s Institute of Foreign Affairs, Beijing

Richard Conroy, Chairman, Conroy Gold and Natural Resources, Dublin; Member of Senate, Republic of Ireland

Alfonso Cortina, Vice Chairman, Rothschild Europe; Senior Advisor for Spain and Latin America, Rothschild; Senior Advisor for Spain of Texas Pacific Group; Member, Board of Directors, Mutua Madrileña; Member, International Advisory Board, Allianz AG, Madrid

Alfonso Cortina fue presidente de Repsol desde 1996 y luego de Repsol-YPF hasta el 2004, en 2007 es nombrado asesor económico y luego vicepresidente en Rothschild Europa.

Tarun Das, Founder Trustee, Ananta Aspen Centre, New Delhi

Kenneth M. Duberstein, Chairman and Chief Executive Officer, The Duberstein Group, Washington; former Chief of Staff to President Ronald Reagan

Antonio Garrigues Walker, Chairman, Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, Madrid

David R. Gergen, Professor of Public Service and Director of the Center for Public Leadership, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge; CNN Senior Political Analyst

John J. Hamre, President and Chief Executive Officer, Center for Strategic and International Studies, Washington; former U.S. Deputy Secretary of Defense and Under Secretary of Defense (Comptroller)

Han Sung-Joo, Chairman, The International Policy Studies Institute of Korea (IPSIKOR), Seoul; formerPresident Korea University, Seoul; former Korean Minister of Foreign Affairs; former Korean Ambassador to the United States

Jane Harman, Director, President, and CEO, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington; former Member, U.S. House of Representatives

Yasuchika Hasegawa, Chairman of the Board, Takeda Pharmaceutical Co., Ltd; former Chairman, Japan Association of Corporation Executives (Keizai Doyukai), Tokyo; Asia Pacific Chairman, Trilateral Chairman John R. Hewson, Professor and Chair, Tax and Transfer Policy Insitute, Crawford School of Public Policy, Australia National University; former Leader, Federal Opposition, Australia; Special Advisor to the Undersecretary of the United Nations; Executive UNESCAP on Infrastructure Financing

Nigel Higgins, Chief Executive,The Rothschild Group, London

Carla A. Hills, Chairman and Chief Executive Officer, Hills & Company, International Consultants, Washington; former U.S. Trade Representative; former U.S. Secretary of Housing and Urban Development

Akinari Horii, Special Advisor and Member, Board of Directors, The Canon Institute for Global Studies, Tokyo; Asia Pacific Treasurer, Trilateral Commission

Karen Elliott House, Journalist, Princeton; Adjunct Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge; former Senior Vice President, Dow Jones & Company, and former Publisher, The Wall Street Journal

Mugur Isarescu, Governor, National Bank of Romania, Bucharest; former Prime Minister

Lord Kerr of Kinlochard, Member of the House of Lords, London; Deputy Chairman, Scottish Power (Iberdrola); former Deputy Chairman, Royal Dutch Shell; former British Ambassador to the United States; former Secretary General, European Conventions

John Kerr, Baron Kerr of Kinlochard

Director de Royal Dutch Shell. Director de la multinacional minera Rio Tinto (propiedad de la Familia Rothschild).

Miembro de la House of Lords de Inglaterra. Embajador británico en los EEUU (1995-1997), Secretario Permanente del Foreign Office (1997-2002), Miembro del Comité Directivo de Bilderberg.

Jovan Kovačić, President, East West Bridge; Chief Executive Officer, GCA Global Communications Associates Ltd.; Senior Partner, Kovacic & Spaic; Reuters Correspondent; former Advisor to the Serbian Government, Belgrade

Kurt Lauk, former Member of the European Parliament (EPP Group-CDU); Chairman, Globe Capital Partners, Stuttgart; President, Economic Council of the CDU Party, Berlin; former Member of the Board, DaimlerChrysler, Stuttgart

Eli Leenaars, former Member, ING Management Board Banking; Member and Treasurer, Confederation of the Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW), Amsterdam

Jean Lemierre,Chairman, BNP Paribas, Paris

Monique Leroux, President, International Coopereative Alliance (ICA), Montréal

Thomas Leysen, Chairman, KBC Group; Chairman of the Board, Umicore, Brussels

Bo Lidegaard, Executive Editor-in-Chief, Politiken, Copenhagen

Franjo Lukovic, Chairman of the Management Board, Zagrebacka banka – UniCredit Group, Zagreb

Kristin Skogen Lund, Director General, Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), Oslo

Minoru Makihara, Senior Corporate Advisor, Mitsubishi Corporation, Tokyo

Mario Monti, Member of the Italian Senate; President, Bocconi University, Milan; former President of the Council of Ministers, Italy; former Member of the European Commission (Competition Policy and Internal Market); Honorary President, BRUEGEL, Brussels; Honorary European Chairman, Trilateral Commission

Mario Monti, ex primer ministro de Italia, fue también director europeo de la Comisión Trilateral. También fue miembro de la directiva del Grupo Bilderberg. Fue presidente de Bruegel. Monti fue también asesor de The Coca-Cola Company y de Goldman Sachs.

Joseph Samuel Nye, Jr. (19 de enero de 1937), University Distinguished Service Professor and former Dean, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge; former Chair, National Intelligence Council, and former U.S. Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs; North American Chairman, Trilateral Commission, también conocido como Joe Nye, es un geopolitólogo y profesor estadounidense, co-fundador, junto con Robert Keohane, de la teoría del neoliberalismo de las relaciones internacionales, desarrollada en el libro Poder e Interdependencia en 1977. Junto con Keohane, allí desarrolló los conceptos de interdependencia asimétrica y compleja. También exploró las relaciones transnacionales y la política mundial, en un volumen editado en la década de 1970. Más recientemente, fue pionero en la teoría del poder blando (“La seducción siempre es más efectiva que la coacción, y valores como la democracia, derechos humanos y oportunidades individuales son profundamente seductoras”). Su noción de “poder inteligente” (“la capacidad de combinar hard y soft power para una estrategia vencedora”) se hizo popular con el uso de esta frase por miembros de la Administración Clinton, y más recientemente, de la Administración Obama.

Roberto F. de Ocampo, Chairman, Philippine Veterans Bank; Board of Advisors, RFO Center for Public Finance & Regional Economic Cooperation, Manila; former Philippine Secretary of Finance

Akio Okawara, President, Japan Center for International Exchange, Tokyo Andrzej Olechowski, Chairman, Supervisory Board, Bank Handlowy; Professor, Vistula University; former Minister of Foreign Affairs and of Finance, Warsaw

Meghan L. O’Sullivan, Evron and Jeane Kirkpatrick Professor of the Practice of International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge; former Special Assistant to the President and Deputy National Security Advisor for Iraq and Afghanistan

Ursula Plassnik, Ambassador of Austria to France; former Member of the Austrian Parliament; U.N. Special Envoy for International Women Issues; former Federal Minister for European and International Affairs, Vienna

Adam S. Posen, President, Peterson Institute for International Economics, Washington

Luis Rubio, President, Center for Research Development (CIDAC), Mexico City

Ryu Jin Roy, Chairman and Chief Executive Officer, Poongsan Corp., Seoul

Ferdinando Salleo, former Ambassador to the United States, Rome

Carlo Secchi, Professor Emeritus of European Economic Policy and former Rector, Bocconi University; Vice President, ISPI, Milan; former Member of the Italian Senate and of the European Parliament

Shigemitsu Sugisaki, Vice Chairman, Goldman Sachs Japan Co., Ltd, Tokyo; former Deputy Managing Director of the International Monetary Fund (IMF)

James B. Steinberg, Maxwell School, and University Professor of Social Science, International Affairs and Law, Syracuse University, Syracuse; former Deputy Secretary of State, former Deputy National Security Advisor

György Surányi, Professor of Finance, Corvinus University, Budapest; former Regional Head of Central Eastern Europe, Intesa Sanpaolo Group (miembro del grupo Inter Alpha de la dinastía Rothschild); former Chairman, Central European International Bank (CIB); former President of the National Bank of Hungary

Peter Sutherland, Chairman, Goldman Sachs International; Chairman, London School of Economics; UN Special Representative for Migration and Development; former Chairman, BP p.l.c.; former Director General, GATT/WTO; former Member of the European Commission; former Attorney General of Ireland; Honorary European Chairman, The Trilateral Commission

Fue director general de la Organización Mundial de Comercio,

Es presidente de BP (British Petroleum) y de Goldman Sachs International.

Jean-Claude Trichet, Chairman, Group of Thirty; Chairman, BRUEGEL Institute; Honorary Governor, Banque de France; former President of the European Central Bank; European Chairman, Trilateral Commission, Paris

Raivo Vare, Owner, Live Nature Eesti OÜ; Partner, Sthenos Group and OÜ RVVE Group; Chairman of the Council of the Parliament’s Development Fund; Member of the President’s Academic Advisory Board; former Minister of State and former Minister of Transport and Communication, Tallinn

George Vassiliou, former Head of the Negotiating Team for the Accession of Cyprus to the European Union; former President of the Republic of Cyprus; former Member of Parliament and Leader of United Democrats; Nicosia

Paul Volcker, former Chairman, President’s Economic Recovery Advisory Board; former Chairman, Wolfensohn & Co., Inc., New York; Frederick H. Schultz Professor Emeritus, International Economic Policy, Princeton University; former Chairman, Board of Governors, U.S. Federal Reserve System; Honorary North American Chairman and former North American Chairman, Trilateral Commission

Marko Voljc, Chief Change Officer Corporate Change & Support KBC Group (banco miembro del grupo Inter Alpha de la dinastía Rothschild), Brussels; former Chief Executive Officer, Nova Ljubljanska Banka, Ljubljana

Panagis Vourloumis, Senior Adviser, N.M. Rothschild; former Chairman and Chief Executive Officer, Hellenic Telecommunications Organization (O.T.E.), Athens

Jusuf Wanandi, Senior Fellow and Co-Founder, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta; Vice Chairman of the Board of Trustees CSIS Foundation

Tarisa Watanagase, Former Governor, The Bank of Thailand, Bangkok



Zbigniew Brzezinski

Un miembro importante de alta influencia en la Comisión Trilateral, Bilderberg y el Council on Foreign Relations es Zbigniew Brzezinski. Contratado por el banquero David Rockefeller se constituyó en el primer director de la Comisión Trilateral. Fue quien creó la idea de financiar en los años ’80 el Terrorismo que luego es usado para ataques de falsa bandera como excusa para incursiones militares.

Como uno de los principales impulsores del militarismo global Brzezinski apoyó la venta de armamento moderno a Pakistán, y aseguró el acuerdo con Arabia Saudí para financiar operaciones de ayuda encubierta a los muyahidines afganos. Cabe resaltar que la intervención de los muyahidines, financiados desde Arabia Saudí por Osama Bin Laden, a título personal, y la CIA y entrenados por esta última, comenzó bastante antes de la invasión soviética. Así, el 3 de julio de 1979, bajo supervisión del Consejo de Seguridad Nacional de Brzezinski, se había firmado ya la primera directiva sobre la asistencia clandestina a los opositores del régimen izquierdista de Kabul.

Brzezinski fue requerido en 2006 ante una audiencia del Senado de Estados Unidos, donde explicó que se podría dar un atentado terrorista como el del 11 de septiembre, como excusa para iniciar la guerra contra Irán, afirmó esto: “Un escenario posible para un enfrentamiento militar con Irán implica que el fracaso iraquí alcance los límites americanos ; seguido de acusaciones americanas que hagan a Irán responsable de ese fracaso; después, por algunas provocaciones en Irak o un acto terrorista en suelo americano(EE.UU.), acto del cual se haría responsable a Irán. Esto pudiera culminar con una acción militar americana “defensiva” contra Irán que sumergiría a una América aislada en un profundo lodazal en el que estarían incluidos Irán, Irak, Afganistán y Pakistán”. Dos décadas más tarde mucho de este plan parece estar en marcha.

“La muerte de 500.000 niños iraquíes era una precio que había que pagar”.

-Madeleine Albright

Madeleine Albright

Una gran discípula de Brzezinski ha sido Madeleine Albright, miembro del directorio del Council on Foreign Relations (“directora emérita”), Secretaria de Estado de los EEUU y conocida por su frase “La muerte de 500.000 niños iraquíes era una precio que había que pagar”

El Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores) funciona como el cerebro, el think tank preferido de la Élite en los EEUU. El Club Bilderberg se podría decir que es el CFR + Europa, mientras que la Comisión Trilateral es Bilderberg + Asia.

Fundada en 1921 con base en Nueva York como extensión del Royal Institute of International Affairs de Londres (Chatam House). Muchos creen que se trata de la entidad privada más poderosa por su influencia en la política exterior de los Estados Unidos. Publica la revista bimensual Foreign Affairs. Tiene una extensa página web que provee enlaces a su think tank (centro de estudio y planeamiento estratégico geopolítico), el programa de estudios David Rockefeller, otros programas y proyectos, publicaciones, historia, biografías de notables y otros miembros del directorio, miembros corporativos y notas de prensa, una sociedad cada vez menos secreta.

Al día de hoy cuenta entre sus principales contribuyentes a la Fundación Rockefeller y a la Fundación Ford.

Miembros Directivos del Council on Foreign Relations:

Entre los miembros directivos, destaca la presencia de personajes ligados al monje negro de la élite, Henry Kissinger, y los líderes de los principales fondos de inversión financieros del mundo: BlackRock y Blackstone, con enlaces a la Casa Rothschild.

David M. Rubenstein

Chairman; Cofounder and Managing Director, The Carlyle Group.

Blair Effron

Vice Chairman; Partner, Centerview Partners, LLC

Jami Miscik

Vice Chairman; CEO and Vice Chairman, Kissinger Associates, Inc.

Richard N. Haass

President, Council on Foreign Relations

John P. Abizaid

Senior Partner, JPA Partners LLC

Zoë Baird

President, The Markle Foundation

Alan S. Blinder

Gordon S. Rentschler Memorial Professor of Economics and Public Affairs, Princeton University

Mary Boies

Counsel, Boies & McInnis LLP

David G. Bradley

Chairman, Atlantic Media Company

Nicholas Burns

Professor of the Practice of Diplomacy and International Politics, Harvard Kennedy School

Sylvia Mathews Burwell

President, American University

Ashton B. Carter

Director, Belfer Center, Harvard Kennedy School

Tony Coles

Chairman and Chief Executive Officer, Yumanity Therapeutics, LLC

David M. Cote

Chairman and Chief Executive Officer, Honeywell International Inc.

Steven A. Denning

Chairman, General Atlantic LLC

Laurence D. Fink

Chairman and Chief Executive Officer, BlackRock

Timothy F. Geithner

President, Warburg Pincus

James P. Gorman

Chairman and Chief Executive Officer, Morgan Stanley

Stephen J. Hadley

Principal, RiceHadley Gates, LLC

J. Tomilson Hill

Vice Chairman, The Blackstone Group (Rothschild)

Susan Hockfield

President emerita, Massachusetts Institute of Technology

Donna J. Hrinak

President, Boeing Brazil, The Boeing Company

Shirley Ann Jackson

President, Rensselaer Polytechnic Institute

James Manyika

Director (Senior Partner), McKinsey & Company, Director, McKinsey Global Institute

William H. McRaven

Chancellor, University of Texas System

Janet A. Napolitano

President, University of California

Eduardo J. Padrón

President, Miami Dade College

John A. Paulson

President, Paulson & Co.

Richard L. Plepler

Chairman and Chief Executive Officer, Home Box Office, Inc

Ruth Porat

Chief Financial Officer, Alphabet Inc. and Google Inc.

Laurene Powell Jobs

Founder and President, Emerson Collective

James G. Stavridis

Dean, The Fletcher School

Margaret Warner

Senior Correspondent, PBS NewsHour

Vin Weber

Partner, Mercury

Daniel H. Yergin

Vice Chairman, IHS Markit

Fareed Zakaria

Host, Fareed Zakaria GPS, CNN

Officers

David M. Rubenstein

Chairman

Blair Effron

Vice Chairman

Jami Miscik

Vice Chairman

Richard N. Haass

President

Keith Olson

Executive Vice President, Chief Financial Officer, and Treasurer

James M. Lindsay

Senior Vice President, Director of Studies, and Maurice R. Greenberg Chair

Nancy D. Bodurtha

Vice President, Meetings and Membership

Irina A. Faskianos

Vice President, National Program and Outreach

Suzanne E. Helm

Vice President, Philanthropy and Corporate Relations

Jan Mowder Hughes

Vice President, Human Resources and Administration

Caroline Netchvolodoff

Vice President, Education

Lisa Shields

Vice President, Global Communications and Media Relations

Jeffrey A. Reinke

Secretary of the Corporation

Officers and Directors, Emeritus & Honorary:

Madeleine K. Albright

Director Emerita

Martin S. Feldstein

Director Emeritus

Leslie H. Gelb

President Emeritus

Maurice R. Greenberg

Honorary Vice Chairman

Carla A. Hills

Chairman Emeritus

Peter G. Peterson

Chairman Emeritus

Robert E. Rubin

Chairman Emeritus

Royal Institute of International Affairs de Londres (Chatam House)

Junto al CFR, Chatham House fue fundada inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Derrocados finalmente los principales imperios que venían de la época feudal, tanto cristianos como el Sacro Imperio Romano (2do. Reich) o el Imperio Austrahúngaro, como musulmanes como el Imperio Otomano (liberando el área estratégica de Palestina), las principales dinastías financieras, asociadas al único imperio occidental en pie, el británico, pusieron en marcha sus planes para la concreción de un Gobierno Mundial, el que tuvo su primer prototipo en la Sociedad de Naciones y, luego de la Segunda Guerra Mundial en las Naciones Unidas.

Chatham House, con sede en Londres, fue fundada en 1920 y es conocida internacionalmente como Instituto Real de Asuntos Internacionales, es el equivalente británico del Council on Foreign Relations estadounidense, fueron de hecho sus delegados quienes fundaron a este último en Nueva York.

Su primer presidente fue Lionel Curtis, quien supo abogar por un Gobierno Mundial.

Curtis publicó en 1938: “Civitas Dei: The Commonwealth of God”, proponiendo que los Estados Unidos volvieran a unirse a la Commonwealth británica y que esa nueva entidad se termine transformando en un gobierno mundial.

Curtis fue secretario a su vez de Lord Milner, uno de los principales funcionarios británicos durante la Primera Guerra Mundial. Milner fue socio de Cecil Rhodes, agente de la banca Rothschild y también un prominente miembro de la socialista Sociedad Fabiana. Milner fue también presidente de la corporación minera Río Tinto, de la banca Rothschild.

Milner habría sido el verdadero redactor de la “Declaración Balfour”, si bien firmada por el primer ministro Arthur Balfour, dirigida a Lord Rothschild, cediendo a los pedidos del sionismo para ocupar las tierras de Palestina.

Milner fue también uno de los principales signatorios por Gran Bretaña del Tratado de Versalles, humillante para la derrotada Alemania.

Milner fue reconocido por la Corona Británica en 1921 como Knight of the Garter (Orden de la Jarretera).

Lista de ganadores en los últimos años del Premio Chatham House:

2005 Presidente Viktor Yushchenko (Ucrania)

2006 Presidente Joaquim Chissano (Mozambique)

2007 Mozah bint Nasser al-Missned (Catar)

2008 Presidente John Kufuor (Ghana)

2009 Presidente Lula da Silva (Brasil)

2010 Presidente Abdullah Gül Turquía)

2011 Líder de la oposición birmana Aung San Suu Kyi (Myanmar)

2012 Presidente Moncef Marzouki y Rachid Ghanuchi (Túnez)

2013 Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton (Estados Unidos)

2014 Melinda Gates (Estados Unidos)

2015 Médicos Sin Fronteras (Francia)

2016 John Kerry y Mohammad Yavad Zarif (Estados Unidos) e (Irán), respectivamente.

2017 Juan Manuel Santos (Colombia)

2018 Comité para la Protección de los Periodistas (Estados Unidos)

La Sociedad Fabiana

La Sociedad Fabiana fue fundada en Londres en 1884 y lleva ese nombre en recordación del general romano Quintus Fabius Maximus Verrucosus (apodado Cunctator, algo así como el “retardador”), precisamente por su estrategia de alcanzar un “gobierno mundial” de tipo socialista de manera gradual, asemejando la forma en la que Anibal combatió al ejército cartaginés, mediante el desgaste y la persistencia: “Debes esperar el momento oportuno, como hizo con mucha paciencia Fabio, cuando estaba en guerra contra Aníbal, aunque muchos censuraron sus retrasos; pero cuando llegue el momento, debes golpear duro, como lo hizo Fabio, o tu espera será en vano e infructuosa”.

Según el autor Jon Perdue, “el logo de la Sociedad Fabiana, una tortuga, representaba la predilección del grupo por una transición lenta e imperceptible al socialismo, mientras que su escudo de armas, un ‘lobo con piel de oveja’, representaba su metodología preferida para lograr su objetivo”.

Fueron miembros de la Sociedad Fabiana prominentes políticos, economistas, sociólogos, pensadores, masones y ocultistas, como Annie Besant, Beatrice Webb, Bertrand Russell, Charles Marson, Emmeline Pankhurst, Graham Wallas, George Bernard Shaw, H. G. Wells, Sidney James Webb (1st Baron Passfield), Sydney Olivier, Oliver Lodge, Ramsay MacDonald.

Muchas de las ideas elaboradas por el socialismo fabiano son hoy rescatadas por el Foro Económico Mundial. Los fabianos presentaron la idea de un sistema de educación pública nacional, la nacionalización de las rentas agrarias, un salario mínimo universal en 1906, un sistema de atención médica universal en 1911 y la abolición de los títulos de nobleza hereditarios en 1917. Junto a estas ideas también promovían la eugenesia como forma de manipular las razas humanas, a través de la esterilización, en teoría, con el objetivo de “mejorar la especie”. Todas estas ideas iban de la mano de un firme impulso al imperialismo británico.

Actuales impulsores de un “Gobierno Mundial”, como los ex primer ministros, Tony Blair o Gordon Brown, son también miembros de la Sociedad Fabiana.

¿Quiénes la financian actualmente? Entre otros, la poderosa City de Londres

Frank Fausto