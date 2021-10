–

Fausto Frank

I.- El Club Bilderberg, llave de entrada a la comprensi贸n de la estructura del poder real

El Club Bilderberg re煤ne cada a帽o, desde 1954, a los representantes del poder real global. Entre 130 y 150 dirigentes de la m谩s alta 茅lite financiera, corporativa, pol铆tica, acad茅mica y de los medios de comunicaci贸n del primer mundo, fundamentalmente con base en Estados Unidos y Europa, discuten y coordinan las pol铆ticas que se aplicar谩n a nivel mundial y resuelven diferencias entre los proyectos de dominaci贸n a largo plazo.

CEO y due帽os de los principales bancos y corporaciones como Goldman Sachs, Barclays, Lazard, JP Morgan Chase, Rothschild, HSBC, Google, Shell, Exxon, British Petroleum, Bayer, Nestl茅, PRISA, Ericsson, Fiat Chrysler, Hewlett Packard, etc. coordinan acciones junto a representantes de la alta nobleza europea, los l铆deres militares de la OTAN y de servicios de inteligencia como la CIA y el MI6.

El n煤mero de invitados es bastante representativo de la 茅lite global, si consideramos que de acuerdo al trabajo titulado 鈥淯na econom铆a para el 99%鈥, solo 8 ultrarricos poseen el equivalente a la riqueza de m谩s del 50% de la poblaci贸n mundial, 3600 millones de personas. Y el 1% de los m谩s ricos son propietarios de una riqueza mayor a la del 99% restante.

A las reuniones anuales del Club Bilderberg, que se realizan con casi nula cobertura period铆stica, siguiendo las normas de reserva de Chatham House, a puertas cerradas, con debates y conclusiones secretas y un gran contingente de seguridad, se puede asistir solo mediante invitaci贸n.

Los encuentros ocurren a pocos d铆as de la reuni贸n anual de la OTAN y los miembros del Club son a su vez miembros de pa铆ses de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte, lo que une al Estado Profundo de tipo militar y de inteligencia, con las c煤pulas del Poder Financiero (dos caras de un mismo poder).

Las reuniones Bilderberg se iniciaron luego de la Segunda Guerra Mundial, uniendo a las oligarqu铆as financieras Rothschild y Rockefeller con las coronas de Holanda y Gran Breta帽a, la CIA y la OTAN. La idea del encuentro se gest贸 entre el ex jesuita y mas贸n, ligado al MI6, J贸zef Retinger, y el pr铆ncipe Bernhard de Holanda.

Sin embargo, Bilderberg es solo una instancia m谩s, acotada en el tiempo y compuesto solo por 鈥渞epresentantes鈥, CEO鈥檚. Es una capa m谩s de la cebolla, no tan visible como el poder pol铆tico. Los George Soros, Bill Gates, David Rockefeller y otros, son solo las 鈥渃aras visibles鈥 del poder corporativo. El verdadero poder nunca se muestra, a pesar de ostentar posiciones del mayor privilegio en dinast铆as que atraviesan centurias.

Que los principales bancos del mundo junto a las principales corporaciones multinacionales se re煤nan para definir en secreto las acciones globales que luego se terminan aplicando en todo el mundo, sin grandes resistencias por parte de los distintos estados nacionales, como ocurre en Bilderberg y otras instancias, muestra que los 鈥渟istemas democr谩ticos鈥 de los pa铆ses terminan siendo fachadas con poco margen de decisi贸n. Si se entiende a la soberan铆a como la capacidad efectiva de tomar decisiones estrat茅gicas que afectan al conjunto de la poblaci贸n, especialmente aquellas decisiones que generan cambios estructurales y de largo plazo, veremos que la instancia soberana ya no se encuentra en los Estados Naci贸n. Por el contrario, las principales decisiones se toman en un nivel supranacional y global y luego los Estados simplemente las ejecutan, a la manera de un gobierno mundial de facto, controlado en la pr谩ctica por unos pocos grandes bancos globales, megafondos financieros transnacionales y las dinast铆as de poder que durante d茅cadas (y en algunos casos siglos), se encuentran detr谩s de los mismos. En este contexto, se vuelve necesario empezar a hablar de un sistema plutocr谩tico y olig谩rquico m谩s que democr谩tico.

Que todo esto no se conozca masivamente a煤n, solo se explica por el control y concentraci贸n de los principales medios de comunicaci贸n globales

鈥淪omos dominados por un grupo de personas relativamente peque帽o que entiende los procesos mentales y los patrones sociales de las masas鈥

la propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible.鈥

-Edward Bernays

Este control de la comunicaci贸n mundial m谩s el control cultural que se ejerce a trav茅s de series de televisi贸n y pel铆culas de Hollywood que moldean nuestras mentes desde ni帽os explica la invisibilizaci贸n de los factores de poder real y que solo veamos a sus expresiones formales, con la fachada de gobiernos supuestamente elegidos por sus pueblos.

Cinco grandes empresas controlan , directa o indirectamente, 1500 grandes peri贸dicos, 11.000 revistas, 24.000 editoriales, 9000 radios y 1500 cadenas de televisi贸n.

鈥 General Electric: Universal Pictures, Comcast, NBC, Focus Features, Universal Music (entre otras)

鈥 News Corp: 20th Century Fox, Wall Street Journal, New York Post, The Sun, FOX, National Geographic (entre los principales)

鈥 Disney: ESPN, ABC, Pixar, Miramax, MARVEL (entre otros)

鈥 Warner: CNN, New Line Cinema, TIME, People, HBO, Warner Bros, Fortune, Cartoon Network (entre otros)

鈥 VIACOM: Paramount, Nickelodeon, MTV, Dreamworks, BET (entre los principales)

La estructura olig谩rquica y piramidal del poder, lejos del micropoder l铆quido que plantean los fil贸sofos pol铆ticos posmodernos, puede percibirse en cualquier 谩mbito estrat茅gico que se investigue.

As铆 como la producci贸n audiovisual global est谩 concentrada y controlada por 5 corporaciones, la industria alimenticia est谩 controlada por solo 10 corporaciones: Nestl茅, Pepsi, Coca Cola, Kellog鈥檚, Mars, DANONE, Mond茅lez, Associated British Foods y General Mills.

驴C贸mo se coordina dentro del sistema global a estas megacorporaciones? No resulta dif铆cil, ya que la mayor铆a de ellas son controladas a su vez, en sus paquetes accionarios, por el mismo cartel de bancos, una verdadera oligarqu铆a financiera global.

Las principales compa帽铆as, son propiedad de varios megafondos de inversi贸n: BlackRock, Vanguard, State Street, Invesco, AXA. 脡stos est谩n controlados por clanes de grandes banqueros internacionales como los Rothschild, los Morgan o los Rockefeller, a su vez testaferros y contables de otras personas aun m谩s poderosas.



Con el objetivo de implementar los proyectos de esta 茅lite financiera, bajando l铆nea en los planos pol铆tico, econ贸mico y cultural, de corto, mediano y largo plazo, se realizan anualmente distintos encuentros de an谩lisis y coordinaci贸n. Entre ellos, las reuniones anuales del Club Bilderberg (fundado en 1954), la Trilateral Commission (1973), el Council on Foreign Relations (1921), el Royal Institute on International Affairs / Chatham House (1920) y el Council of the Americas (1963).

Detr谩s de todas estas estrat茅gicas instituciones se encuentran dinast铆as de banqueros hist贸ricas, los Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs, Morgan, Warburg, Wallenberg, etc. as铆 como tambi茅n casas de la Antigua Nobleza Europea, como los Medici, Colonna, Orsini, Aldobrandini, etc.

La primera reuni贸n Bilderberg se realiz贸 desde el 29 al 31 de mayo de 1954, en la localidad holandesa de Oosterbeck, en el hotel Bilderberg, a partir del cual el grupo recibi贸 su nombre. El anfitri贸n fue el pr铆ncipe Bernardo de Holanda, padre de la Reina Beatriz, propietario del hotel, estrechamente relacionado con las altas esferas del poder financiero y pol铆tico occidental. Cont贸 con la presencia del globalista David Rockefeller, quien a su vez don贸 los terrenos para el emplazamiento f铆sico del prototipo de Gobierno Mundial, las Naciones Unidas.

Si bien los encuentros de Bilderberg supieron estar siempre rodeados de misterios y conspiraciones, nada tiene que ver su historia con 鈥渢eor铆as conspirativas鈥. Fidel Castro, a quien nadie podr铆a tildar de 鈥渦ltraderechista conspiranoico鈥, habl贸 en los 煤ltimos a帽os de su vida de 鈥淟as siniestras camarillas y lobistas de Bilderberg manipulan al p煤blico para instalar un Gobierno Mundial que no conoce fronteras y que no rinde cuentas ante nadie, salvo a s铆 mismo鈥 (leer la reflexi贸n completa de Fidel Castro sobre el 鈥淕obierno Mundial鈥, publicada en 2010 por La Jornada de M茅xico).

Miembros m谩s distinguidos y representantivos de Bilderberg.

El principal impulsor, fundador y asistente a casi todas las reuniones del Club ha sido el multimillonario norteamericano David Rockefeller (fallecido en 2017, a los 101 a帽os).

鈥 David Rockefeller, patriarca de la dinast铆a Rockefeller, due帽a de las principales compa帽铆as petroleras globales (Chevron, Exxon/Mobil) y los principales bancos globales (JP Morgan / Chase Manhattan Bank).

Fundador del Council of the Americas (Consejo de las Am茅ricas) en 1965 asumi贸 tambi茅n la direcci贸n del Council on Foreign Relations en 1949. Fundador de la Trilateral Comission en 1973. Propuso en 1992 el ALCA (脕rea de Libre Comercio de las Am茅ricas). Asisti贸 a las reuniones Bilderberg en persona hasta sus 100 a帽os. +info

鈥 Henry Kissinger,

Miembro de todas las reuniones Bilderberg, fue responsable pol铆tico de gran parte de los golpes de estado y dictaduras latinoamericanas de las d茅cadas de 1970 y 1980, hist贸rico miembro de la Inteligencia Militar de los EEUU, Secretario de Estado de Gerald Ford y Richard Nixon, y es permanente asesor de las pol铆tica exterior de los EEUU hasta la actualidad. Continu贸 en Bilderberg la obra de coordinaci贸n del anterior 鈥渕onje negro鈥, J贸zef Retinger, el arquitecto del grupo en 1954.

Responsable de gran parte de la pol铆tica exterior de los EEUU, incluidas las dictaduras latinoamericanas de los a帽os 麓70. Kissinger es tambi茅n un enlace entre la banca norteamericana de Rockefeller y la banca Rothschild. En 1995 fue investido como 鈥淐aballero鈥 por la Reina Isabel II de Gran Breta帽a (Honorary Knight Commander in the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George.). +info

-Sawers, John. Ex director del Servicio de Inteligencia brit谩nico MI6 (2009-2014). Comit茅 directivo de Bilderberg.



-Franco Bernab猫

Vicepresidente de Rothschild Europa. Se une al Grupo Rothschild en 2004. Fue director general de Telecom Italia. Sirvi贸 en la Junta consultiva del Council on Foreign Relations. Miembro comit茅 directivo de Bilderberg de 2012 a 2016. +info

鈥 Henri de Castries, 5to. Conde de Castries

Presidente de la multinacional de seguros AXA, el primer grupo asegurador mundial y una de las entidades financieras m谩s poderosas en t茅rminos de propiedad y control corporativo, tercera luego de BlackRock y State Street Corporation.

Es miembro de la Casa de Castries, una familia noble francesa de Languedoc. En 2011 tambi茅n fue nombrado presidente del Grupo Bilderberg. +info

鈥 Etienne Davignon

Vizconde de Davignon, vicepresidente de la Comisi贸n Europea de 1981 a 1985. Entre 1989 y 2007 fue presidente del banco de nacionalidad belga Soci茅t茅 G茅n茅rale de Belgique, banco que es parte del Grupo Inter Alpha de la Casa Rothschild (Este grupo est谩 integrado, adem谩s de por la Soci茅t茅 G茅n茅rale, por RBS, Banco Santander, Commezbank, Nordea, INTESA, AIB, KBC, ING, Banco Espirito Santo y National Bank of Greece). Despu茅s de haber participado en las reuniones anuales del Grupo de Bilderberg desde 1974, se convirti贸 en su presidente honorario desde 1999 hasta 2011. Fundador de la European Round Table of Industrialists. Tambi茅n es miembro del Comit茅 de Direcci贸n de numerosas compa帽铆as belgas. El 26 de junio de 2004 recibi贸 el t铆tulo honorario de Ministro del Estado, t铆tulo que le otorga un asiento en el Consejo de la Corona. +info

.

鈥 Peter Sutherland,

Fue director general de la Organizaci贸n Mundial de Comercio,

Es presidente de BP (British Petroleum) y de Goldman Sachs International.

Es miembro del comit茅 directivo del Grupo Bilderberg, adem谩s de ser tambi茅n presidente de la Comisi贸n Trilateral y vicepresidente de la Mesa Redonda Europea de Industriales. Fue miembro de la junta directiva de la corporaci贸n de energ铆a y rob贸tica ABB, propiedad de la Familia Wallenberg. Fue director del RBS Royal Bank of Scotland (banco que es tambi茅n parte del Inter Alpha Group of Banks). Miembro de instituciones del Opus Dei (IESE), fue nombrado en 2006 por Benedicto XVI como consejero experto en finanzas del Vaticano. +info



鈥 Robert Zoellick,

Banquero estadounidense, und茅cimo presidente del Banco Mundial (2007-2012). Director administrativo de Goldman Sachs.

Miembro de la Comisi贸n Trilateral. Comit茅 directivo de Bilderberg. Miembro del Council on Foreign Relations y del Consejo Consultivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF World Wildlife Fund) +info



鈥 Jacob Wallenberg,

Es un banquero sueco y empresario industrial, actualmente miembro directivo de m煤ltiples empresas. Miembro de la Dinast铆a Wallenberg, una de las dinast铆as de banqueros m谩s antigua de Europa. Miembro del Comit茅 Directivo de Bilderberg.

Due帽o de Investor AB, compa帽铆a sueca de inversi贸n con participaciones de control en diversas grandes corporaciones suecas (Ericcson, Electrolux, Husqvarna, ABB), fundada en 1916 y controlada por la familia Wallenberg. +info



鈥 Marcus Agius

Presidente del Banco Lazard en 2002.

Presidente del Banco Barclays en 2007.

Presidente de la British Bankers Association (BBA). Presidente de la Kew Foundation. Casado con Katherine de Rothschild. +info

鈥 John Kerr, Baron Kerr of Kinlochard

Director de Royal Dutch Shell. Director de la multinacional minera Rio Tinto (propiedad de la Familia Rothschild).

Miembro de la House of Lords de Inglaterra. Embajador brit谩nico en los EEUU (1995-1997), Secretario Permanente del Foreign Office (1997-2002), Miembro del Comit茅 Directivo de Bilderberg. +info

-Bot铆n, Ana. Presidenta Banco Santander. Comit茅 directivo de Bilderberg.

鈥 James Wolfensohn,

Financiero australiano nacionalizado estadounidense. Fue nombrado James en honor a James Armand de Rothschild, banquero para quien hab铆a trabajado su padre. En 1981 Constituy贸 el fondo de inversi贸n James D. Wolfensohn Inc. El 11 de marzo fue nombrado presidente del Banco Mundial.

Nombrado caballero honorario por la reina Isabel II de Inglaterra. Miembro del Council on Foreing Relations. Miembro de la Fundaci贸n Rockefeller. +info



鈥 Reina Beatriz de Holanda

Su Alteza Real la Princesa Beatriz de los Pa铆ses Bajos, Princesa de Orange-Nassau y de Lippe-Biesterfeld. La familia real es la due帽a de una parte importante (algunos estudiosos dicen que es la m谩s importante) de la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell.

Tras su abdicaci贸n formal continu贸 asistiendo a Bilderberg, en 2016 su presencia fue reemplazada por el Rey Guillermo Alejandro. +info

鈥 Juan Luis Cebrian

Fue director-fundador del diario El Pa铆s de Espa帽a, que dirigi贸 desde 1976 hasta noviembre de 1988. En noviembre de 1988 dej贸 la direcci贸n del diario para hacerse cargo de su empresa.

En 2008 asumi贸 el cargo de presidente ejecutivo del grupo PRISA, una de las cadenas informativas m谩s importantes de habla hispana. +info



鈥 Mario Monti

Economista y pol铆tico italiano, que ejerci贸 como Primer ministro y Ministro de Econom铆a de Italia (2011). Por su reconocida trayectoria econ贸mica en el seno de las instituciones de la Uni贸n Europea se le encarg贸 la formaci贸n de un gobierno t茅cnico encargado de implementar en Italia las reformas y las medidas de austeridad exigidas por la UE. Senador vitalicio de Italia.

Asesor de Goldman Sachs y de The Coca-Cola Company. Presidente europeo de la Trilateral Commission. Miembro directivo de Bilderberg. +info

-Paul Achleitner. Presidente del Consejo Supervisor de Deutsche Bank y miembro del Consejo Supervisor de Bayer. Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Barroso, Jos茅 M. Dur茫o. Presidente de Goldman Sachs International. Presidente de la Comisi贸n Europea (2004-2014), Primer ministro de Portugal (2002-2004). Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Elkann, John Jacob. Presidente de FIAT Chrysler. Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Enders, Thomas. CEO de Airbus, la segunda compa帽铆a aeroespacial en tama帽o (despu茅s de Boeing) y el segundo fabricante de armamento de Europa (despu茅s de la brit谩nica BAE Systems). La compa帽铆a desarrolla y comercializa aeronaves civiles y militares, as铆 como misiles, cohetes espaciales y sistemas relacionados. Miembro del Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Halberstadt, Victor. Miembro de la Junta Asesora Internacional de Goldman Sachs. Presidente de la Junta Asesora Internacional de Daymler Chrysler (1995-2005). Es Caballero de la Orden del Le贸n de Holanda. Miembro del Comit茅 Directivo del Club Bilderberg.

-Jacobs, Kenneth. Presidente de la Banca Lazard. Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Karp, Alex. CEO y fundador de Palantir Technologies. Empresa inform谩tica de Big Data para uso militar y financiero. Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Kleinfeld, Klaus. Miembro Junta Supervisora de Bayer (2005-2014). Director de Citigroup (2005-2007). Miembro Junta de Administraci贸n de Siemens (2004-2007). Miembro de la Junta de Directores de Hewlett Packard y de Morgan Stanley. Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Kravis, Henry. Presidente del fondo de inversi贸n KKR (fondo de m煤ltiples relaciones con la banca Rothschild). Es uno de los principales recolectores de fondos del Partido Republicano. Acusado por Thierry Meyssan de ser uno de los financistas del grupo terrorista ISIS (Daesh/Estado Isl谩mico). Miembro del CFR. Vicepresidente de la Rockefeller University. En la imagen junto a Lord Rothschild.



-Kravis, Marie-Jos茅e. Miembro del Consejo Asesor de la Reserva Federal de New York. Miembro del CFR. En la imagen, junto a su esposo, Henry Kravis y Lord Rothschild. Miembro del Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Lagarde, Christine. Directora del Fondo Monetario Internacional (2011 鈥 2019), Directora del Banco Central Europeo (2019 鈥 )

-Leysen, Thomas. Presidente del Banco belga KBC (parte del Grupo Inter-Alpha). Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Mundie, Craig. Ejecutivo de Microsoft Corporation. Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Schmidt, Eric. Presidente Ejecutivo de Alphabet/Google. Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Thiel, Peter. Fundador de PayPal y Palantir Technologies. Miembro de la Junta Directiva de Facebook. Comit茅 directivo de Bilderberg.

Otros participantes importantes de los Encuentros Bilderberg:

-Stoltenberg, Jens. Secretario General de la OTAN.

-Reisman, Heather. CEO y fundadora de Indigo Books and Music. Fundadora de la HESEG Foundation de ayuda a ex miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel. Comit茅 directivo de Bilderberg.

-Petraeus, David. Ex director de la CIA (2011-2012). General con 37 a帽os de servicio en el Ej茅rcito de los EEUU. Presidente de KKR Global Institute. Importante instrumento para la creaci贸n del ISIS/Daesh.

-Ross, Wilbur. Secretario de Comercio de los EEUU (2017). Ex directivo de N M Rothschild and Sons (Rothschild Group).

鈥 George Soros,

miembro del consejo directivo del Council on Foreign Relations (ligado al clan Rockefeller), megaespeculador, inversionista global, agente a favor de la legalizaci贸n y comercializaci贸n de drogas y posturas pro abortistas para el control de la natalidad a trav茅s de su Open Society Fundations, entidad que financia a innumerable cantidad de fundaciones y organizaciones en Am茅rica Latina y Europa. Particip贸 formalmente del Encuentro Bilderberg 2002.

Ha venido jugando con los Rockefeller y el Partido Dem贸crata en el asedio a Rusia y Medio Oriente, aunque tambi茅n tiene nexos con el sector liberal de la Banca Rothschild (a trav茅s de Richard Katz, directivo tanto de Quantum Fund de Soros como de Rothschild Italia S.p.A., N.M. Rothschild & Sons de Londres y otros financistas en com煤n como G.C. Karlweis y Nils O. Taube). Las posturas pol铆ticas y econ贸micas que defiende van en tandem con las posturas expresadas en The Economist. +info

-Micklethwait, John. Editor en Jefe de Bloomberg. Editor en Jefe de The Economist (2005-2016). Ambos medios propiedad de la Banca Rothschild. Distinguido en 2016 con la Excelent铆sima Orden del Imperio Brit谩nico.

-Minton Beddoes, Zanny. Redactora Jefe de The Economist

Tambi茅n han sido asiduos concurrentes a Bilderberg, los presidentes de la Reserva Federal (Banco Central Norteamericano privado), la instituci贸n responsable de la emisi贸n de d贸lares a nivel global y fijar las tasas de inter茅s, mecanismo que permite manejar los hilos de gran parte de la econom铆a global.

PRESIDENTES DE LA RESERVA FEDERAL,

llamativamente han sido todos miembros de Bilderberg y muy cercanos a la geopol铆tica de EEUU, Reino Unido e Israel:

Janet Yellen

(2014-2018)

Ben Bernanke

(2006-2014)

Alan Greenspan

(1987-2006)

Paul Volcker

(1979-1987)

Arthur Burns

(1970-1978)

Sobre el secretismo con que se realizan las reuniones de este club elitista, Daniel Estulin, quien los investiga desde hace m谩s de una d茅cada, expresa que 鈥渟i bien es normal que en cualquier democracia moderna se proteja el derecho a la intimidad, la ciudadan铆a tiene derecho a saber de qu茅 hablan los m谩s importantes presidentes, primeros ministros, reyes y reinas de todas las casas europeas, cuando se re煤nen con los empresarios y banqueros m谩s ricos de sus respectivos pa铆ses鈥.

Est谩n por encima de gobiernos y organismos internacionales, pero no son ajenos a ellos. Les manipulan y tuercen sus decisiones en funci贸n de sus intereses.

Estulin cuestiona la 鈥渇alta de garant铆as hacia los ciudadanos de que el Club Bilderberg no sea un centro de tr谩fico de influencias y de lobby, si no se les permite conocer de qu茅 hablan all铆 sus representantes. De esta manera, es leg铆timo preguntarse por qu茅 el Foro de Davos y las reuniones del G8 aparecen en todos los peri贸dicos en portada y permiten asistir a miles y miles de periodistas, mientras que nadie cubre las reuniones de este selecto club鈥. Ante esta cr铆tica, los directivos de esta organizaci贸n elitista han afirmado que 鈥渆sa discreci贸n es necesaria para que los participantes en los debates puedan hablar con libertad, sin ver al d铆a siguiente sus declaraciones reflejadas en los peri贸dicos鈥. Sin duda, esa discreci贸n les permite deliberar con m谩s libertad, aclara Estulin, pero eso no responde a la pregunta fundamental: 驴Sobre qu茅 hablan en esas reuniones?

El escritor denuncia que este grupo estar铆a trabajando en un Nuevo Orden Mundial con una 鈥渕etodolog铆a sist茅mica鈥, es decir, influir en la cabeza de las instituciones de los principales sectores de la sociedad y, desde ah铆, controlar a la masa. Esto se explica mejor teniendo en cuenta que no es necesario saber qu茅 hace o piensa cada individuo dentro una organizaci贸n, sino que basta con tener el control del presidente o del individuo m谩s influyente dentro de la misma.

Para el investigador, el Club Bilderberg 鈥渟er铆a responsable del actual control de la poblaci贸n a trav茅s de la manipulaci贸n medi谩tica y el miedo鈥. Observamos que producto de la gran concentraci贸n de medios de comunicaci贸n, es m谩s f谩cil uniformar y manejar los mensajes, pero tambi茅n establecer pautas editoriales que privilegien la far谩ndula, la cr贸nica roja o los hechos de sangre para atemorizar al p煤blico. Por otra parte, es una realidad que la concentraci贸n de medios permite administrar eficazmente los contenidos, estableciendo discursos y versiones oficiales, influyendo en los patrones de conducta de los receptores y determinando qu茅 es lo relevante. As铆, se han asegurado de implantar una sociedad del espect谩culo, sin informar al p煤blico de lo que realmente sucede en el mundo.

Seg煤n Estulin, esta organizaci贸n de 茅lite tambi茅n ser铆a responsable de promover conflictos b茅licos, orquestando episodios de alto impacto para sensibilizar al p煤blico y avanzar en sus objetivos. De esta manera generar铆an las condiciones para la invasi贸n a pa铆ses con riquezas energ茅ticas, fundamentalmente petr贸leo, pero, adem谩s, crear铆an los escenarios para aprobar leyes en los parlamentos, conforme a reducir, o bien suprimir, los derechos civiles. Un ejemplo fue la firma del Acta Patri贸tica realizada por el presidente George W. Bush, sin la aprobaci贸n del Congreso ni de los ciudadanos estadounidenses, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuya versi贸n oficial ha sido ampliamente cuestionada por investigaciones independientes en ese mismo pa铆s.

Reuni贸n Bilderberg 2019: Aqu铆



Reuni贸n Bilderberg 2018: Aqu铆



Los 33 miembros del Comit茅 Directivo

del Club Bilderberg (2016)

Asesor

David Rockefeller (USA)

Achleitner, Paul M. (DEU),

Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG

Supervisory Board, Daimler AG

Supervisory Board, Bayer AG

Trustee, Brookings Institution

Advisory Council, Munich Security Conference

Agius, Marcus (GBR),

Non-Executive Chairman, PA Consulting Group

Altman, Roger C. (USA),

Executive Chairman, Evercore

Advisory Council, The Hamilton Project, Brookings Institution

Member, Council on Foreign Relations

Apunen, Matti (FIN),

Director, Finnish Business and Policy Forum EVA

Barroso, Jos茅 M. Dur茫o (PRT),

Former President of the European Commission

Baverez, Nicolas (FRA),

Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Board of Directors, Institut Montaigne

Brandtz忙g, Svein Richard (NOR),

President and CEO, Norsk Hydro ASA

Member, European Round Table of Industrialists

Castries, Henri de (FRA),

Chairman and CEO, AXA Group

Chairman, Bilderberg Meetings

Board of Directors, Nestl茅

Scientific Committee, Bosphorus Institute

Advisory Board, Tsinghua University School of Economics and Management

Advisory Board, Focusing Capital on the Long Term

Cebri谩n, Juan Luis (ESP),

Executive Chairman, PRISA and El Pa铆s

Trustee, Paley Center for Media

Elkann, John (ITA),

Chairman and CEO, EXOR; Chairman, Fiat Chrysler Automobiles

Board of Directors, Economist Group

Board of Directors, News Corp.

European Group, Trilateral Commission

International Advisory Council, Brookings Institution

Member, European Round Table of Industrialists

Enders, Thomas (DEU),

CEO, Airbus Group

Advisory Council, Munich Security Conference

International Advisory Board, Atlantic Council

Prime Minister鈥檚 Business Advisory Group

Federspiel, Ulrik (DNK),

Executive Vice President, Haldor Tops酶e A/S

Chairman, Karnaphuli Fertilizer Company

Gruber, Lilli (ITA),

Editor-in-Chief and Anchor 鈥淥tto e mezzo鈥, La7 TV

Halberstadt, Victor (NLD),

Professor of Economics, Leiden University

Board of International Advisors, Goldman Sachs Group

Professor of Economics, Leiden University

Board of trustees, Population Council

Board of Overseers, Ko莽 University

Jacobs, Kenneth M. (USA),

Chairman and CEO, Lazard

Trustee, Brookings Institution

Member, Council on Foreign Relations

Johnson, James A. (USA),

Board of Directors, Goldman Sachs

Chairman, Johnson Capital Partners

Board of Directors, Forestar Inc (real estate / oil & gas)

Advisory Council, The Hamilton Project, Brookings Institution

International Council, Belfer Center, Harvard

Karp, Alex (USA),

CEO, Palantir Technologies

Board of Directors, RoboteX

Kleinfeld, Klaus (USA),

Chairman and CEO, Alcoa

Board of Directors, Morgan Stanley

Board of Directors, Hewlett-Packard

Trustee, Brookings Institution

Foundation Board, World Economic Forum

Chairman, US-Russia Business Council

Board of Directors, American Council on Germany

Ko莽, 脰mer M. (TUR),

Chairman, Ko莽 Holding A.S.

International Council, JPMorgan

Vice-Chairman, T眉pra艧 (oil refining)

Chairman, Tofa艧 (automobiles)

International Advisory Board, Rolls-Royce

Chairman, Turkish Industry and Business Association

Global Board of Advisors, Council on Foreign Relations

Advisory Board, Holdingham Group (Hakluyt)

Scientific Committee, Bosphorus Institute

Kravis, Marie-Jos茅e (USA),

President American Friends of Bilderberg; Senior Fellow, Hudson Institute

Supervisory Board, Publicis Groupe

Board of Directors, LMVH

International Advisory Committee, Federal Reserve Bank of New York

Senior Fellow and Vice Chair, Board of Trustees, Hudson Institute

Kudelski, Andr茅 (CHE),

Chairman and CEO, Kudelski Group

Vice Chairman, Swiss-American Chamber of Commerce

Board of Directors, HSBC Private Banking Holdings (Suisse)

Leysen, Thomas (BEL),

Chairman of the Board of Directors, KBC Group (banking, insurance)

Chairman, Umicore (materials, mining)

Executive Committee, Trilateral Commission

Member, European Round Table of Industrialists

European Group, Trilateral Commission

Member, European Council on Foreign Relations

Mundie, Craig J. (USA),

Principal, Mundie & Associates

Board of Directors, Institute for Systems Biology

President鈥檚 Council of Advisors on Science and Technology

Advisory Board, AuroSense Therapeutics

O鈥橪eary, Michael (IRL),

CEO, Ryanair Plc

Papalexopoulos, Dimitri (GRC),

Group CEO, Titan Cement Co.

Member, European Round Table of Industrialists

Reisman, Heather M. (CAN),

Board of Directors, Onex (asset management)

Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.

Sawers, John (GBR),

Chairman and Partner, Macro Advisory Partners

Schmidt, Eric E. (USA),

Executive Chairman, Alphabet Inc.

Executive Chairman, Google Inc.

Board of Directors, Economist Group

North American Group, Trilateral Commission

President鈥檚 Council of Advisors on Science and Technology

Prime Minister鈥檚 Business Advisory Group

Advisory Council, The Hamilton Project, Brookings Institution

International Advisory Board, Blavatnik School of Government, Oxford University

Chairman, Board of Directors, New America

Scholten, Rudolf (AUT),

CEO, Oesterreichische Kontrollbank AG

President, Kreisky Forum

Chairman, Supervisory Board, Film Institute Austria

Thiel, Peter A. (USA),

President, Thiel Capital

Board of Directors, Facebook

Chairman, Palantir Technologies

Founder and President, Clarium Capital Management

President, Thiel Capital

Advisory Council, The Hamilton Project, Brookings Institution

Advisor, Machine Intelligence Research Institute

Advisor, Valar Ventures (venture capital)

Wallenberg, Jacob (SWE),

Chairman, Investor AB

Vice-Chairman, SAS (airline)

Vice-Chairman, Ericsson

Vice-Chairman, ABB (power company)

Member, European Round Table of Industrialists

International Advisory Board, Blackstone

International Advisory Board, Council on Foreign Relations

International Advisory Board, Atlantic Council

Board of Directors, Peterson Institute for International Economics

Zoellick, Robert B. (USA),

Chairman, Board of International Advisors, Goldman Sachs

International Advisory Board, Rolls-Royce

Member, Aspen Strategy Group

Board of Directors, Temasek (Singapore鈥檚 sovereign wealth fund)

Board of Directors, National Endowment for Democracy (NED)

Non-resident Senior Fellow, Belfer Center, Harvard

Board of Directors, Peterson Institute for International Economics

International Advisory Board, Atlantic Council