IV.- La Dinastía Rockefeller. ExxonMobil/Chevron y JP Morgan Chase. El rol estratégico de la Energía y las Finanzas.

“Algunos incluso creen que nosotros (la familia Rockefeller) somos parte de una cábala secreta trabajando contra los mejores intereses de los EE.UU., caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas y conspirando con otros alrededor de la Tierra para construir una política global más integrada, así como una estructura económica – un solo mundo, si queréis. Si ese es el cargo, yo soy culpable y orgulloso de serlo”.

-David Rockefeller, “Memorias”, p. 405.

La dinastía Rockefeller es una de las más importantes, poderosas y reconocidas familias en Estados Unidos, cuyos miembros han tenido un gran protagonismo en el mundo empresarial y político a nivel global. Fue fundada por John D. Rockefeller, quien creó un vasto imperio empresarial, especialmente en el sector petrolero y en lo sucesivo la familia ha contado con importantes empresarios, ejecutivos y políticos de renombre. Fueron los grandes triunfadores de la Segunda Guerra y unos de los principales responsables del armado globalista resultante, ayudando a fundar buena parte de las entidades en pos de un futuro gobierno mundial: ONU (1945), Banco Mundial (1944), FMI (1944), , UNESCO (1945, presidida por el globalista Julian Huxley), OMS (1948), OMC (1948 como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 1995 como OMC), OTAN (1949), Bilderberg (1954), Trilateral Commission (1973), etc., entidades que permitieron decir a Zbigniev Brzezinski: “A pesar de enfrentar importantes amenazas militares, las Potencias Atlánticas fueron capaces de institucionalizar su posición dominante en la política internacional mediante una red global de organizaciones internacionales cooperativas, que incluyen desde el Banco Mundial al FMI hasta las mismas Naciones Unidas, consolidando un marco global para sostener su preeminencia.”

La familia Rockefeller donó incluso los terrenos donde se emplaza la sede de la Organización de las Naciones Unidas en la isla de Manhattan, Nueva York.

Con la creación de la Standard Oil Trust, John Davison Rockefeller se apodera de más del 95 % del petróleo estadounidense, tanto en sus procesos de producción, refinación, distribución y comercialización. Fundó la prestigiosa Universidad de Chicago y la Universidad Rockefeller. Fallecerá el 23 de mayo de 1937, dejando una fortuna de más de 900 000 millones de dólares.

Sus frases favoritas eran: “No trabaje por el dinero, deje que el dinero trabaje por usted” y “La competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla”. Quizá un buen resumen de su pensamiento haya sido cuando afirmó: “El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto… La bella rosa estadounidense sólo puede lograr el máximo de su esplendor y perfume que nos encantan, si sacrificamos a los capullos que crecen en su alrededor. Esto no es una tendencia maligna en los negocios. Es más bien solo la elaboración de una ley de la naturaleza y de una ley de Dios”.

En 1906, Thomas Lawson, publica su libro “Frenzied Finance“, en el que explica (pág. 12) que “El éxito de Standard Oil se debe en gran parte a dos cosas: a la lealtad de sus miembros entre sí y al castigo de sus enemigos. Cada miembro antes de la iniciación sabe que su religión es la recompensa para los amigos y el exterminio para los enemigos. Una vez dentro del círculo mágico, un hombre se da cuenta de que está obteniendo todo lo que cualquier otra persona en la Tierra puede permitirse pagarle por servicios similares, y aún más se le da por completo. Además, si bien la recompensa de un hombre de Standard Oil es siempre amplia y satisfactoria, se le recuerda constantemente de mil y una maneras que el castigo por deslealtad es seguro y terrible, y que en ningún rincón de la tierra puede escapar, ni puede cualquier poder en la Tierra protegerlo”.

Su legado empresarial se fue consolidando progresivamente bajo el nombre de diferentes empresas, incluyendo la Exxon Mobil, la Chevron, la Sohio, la Penzoil, el JP Morgan Chase, o el Grupo Rockefeller entre otras.

La familia continúa administrando la mayoría de sus negocios desde la famosa Oficina 5600 del Rockefeller Center y mantiene el control sobre su multimillonaria fortuna.

Sin embargo, la familia Rockefeller anunció que finalizó sus inversiones en el rubro petrolero y su paso a las “energías limpias”, a tono con el nuevo relato globalista de “cambio climático”. El anuncio fue hecho en 2014 por Stephen Heintz, presidente del Fondo de los Hermanos Rockefeller, a pocos días de la cumbre sobre el cambio climático en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Eugenesia y control demográfico

La dinastía Rockefeller ha sido también fundamental en la financiación de proyectos de eugenesia y control población. Tan temprano como en 1910, los Rockefeller financiaron la Eugenics Record Office (ERO), ubicada en Cold Spring Harbor, Nueva York, Estados Unidos. Dicho instituto de investigación se encargó de recopilar información biológica y social y estudiar la herencia humana con motivos eugenésicos desde 1910 hasta 1939. Fue en la práctica una institución antecesora de la Planned Parenthood. En la misma línea, en 1911, John D. Rockefeller, Jr., creó la “Oficina de Higiene Social” y en 1914, la Fundación Rockefeller colaboró con la organización y financiación de la Asociación Estadounidense de Salud Sexual.

El entramado de poder económico, biopolítica, política formal y de inteligencia de los Rockefeller, no paró de crecer durante todo el siglo XX.

John Foster Dulles (25 de febrero de 1888 – 24 de mayo de 1959), presidente de la Fundación Rockefeller entre 1951 y 1952 fue luego secretario de Estado norteamericano bajo el mandato del presidente Dwight D. Eisenhower entre 1953 y 1959. J. F. Dulles asistió a la Universidad de Princeton y se graduó como miembro de la orden secreta universitaria Phi Beta Kappa en 1908. Supo ser también presidente de la junta de la influyente Carnegie Endowment for International Peace y miembro directivo de la Fundación Rockefeller de 1935 a 1952. Dulles también fue miembro fundador del poderoso Council on Foreign Relations. Como si esto fuera poco, fue abogado de Prescott Bush y accionista de la influyente United Fruit Company. Su hijo, Avery Dulles, fue sacerdote jesuita y llegó a ser cardenal de la Iglesia católica. J. F. Dulles fue el hermano mayor de Allen Dulles, primer director de la CIA.

En 1952, John D. Rockefeller III y John Foster Dulles fundaron el Population Council, abocado, como su nombre lo indica, al estudio y control de la población mundial

También, el clan Rockefeller ha tenido relaciones con diversas organizaciones eugenésicas, entre las que destaca la de William Gates II, padre de Bill Gates.

JP Morgan Chase

En 1946, David se convirtió en el primer y único banquero de la familia al incorporarse al Chase National Bank (el “Banco Rockefeller”), asociado con la familia por mucho tiempo, y con uno de sus tíos (Winthrop Aldrich, el hermano de su madre, Abby Aldrich) como presidente. Chase National cambió su nombre posteriormente a Chase Manhattan Bank en 1955, y en la actualidad es conocido como JP Morgan Chase & Co.

Se suele asociar al banco con la empresa General Electric y la industria petrolífera, a la que ha financiado, debido a las conexiones de los directivos con las compañías surgidas de Standard Oil, y especialmente con Exxon Mobil.



Es interesante conocer la influencia de la banca Morgan en los medios de comunicación, ya lo denunciaba en 1915 el congresista norteamericano Oscar Callaway:

“JP Morgan reunió a los 12 hombres más importantes en el mundo de la prensa y los empleó para seleccionar los periódicos más influyentes en los Estados Unidos (…) Estos doce hombres descubrieron que sólo era necesario conseguir el control de 25 de los más grandes periódicos. Luego se procedió a comprar esos periódicos, instalando en cada uno un editor para supervisar adecuadamente y editar la información sobre las cuestiones de militarismo, políticas financieras, y otros temas de carácter nacional e internacional, considerados de vital importancia para los intereses de los compradores”.

En 1960, bajo la dirección de David Rockefeller, se construyó la nueva sede central del banco, situada en el centro de Manhattan, en la calle Liberty, justo enfrente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El principal competidor del Chase Bank, tanto entonces como ahora, era el National City Bank de Nueva York, conocido actualmente como Citibank, división del holding Citigroup. Irónicamente, National City tenía una larga relación con la familia Rockefeller a través de James Stillman de Standard Oil y el tío-abuelo de David William Rockefeller. Cuando sus hijos contrajeron matrimonio entre ellos, se convirtieron en los Stillman Rockefeller, y James Stillman Rockefeller asumía la presidencia del National City (principios de 1959) al mismo tiempo que David se convertía en presidente del Chase en 1960.

Bajo su mandato, el Chase se expandió internacionalmente y se convirtió en un pilar central en el sistema financiero mundial, siendo el banco principal de las Naciones Unidas.

Algunas de las funciones que desempeñó en vida David Rockefeller:

Fundador y Presidente/Presidente honorífico de la Comisión Trilateral;

Presidente/Presidente honorífico del Council on Foreign Relations;

Miembro estadounidense fundador, patrocinador, miembro vitalicio y miembro del comité de dirección del Club Bilderberg;

Presidente honorífico y miembro del consejo de administración vitalicio de la Universidad Rockefeller;

Presidente del Chase Manhattan Bank;

Cofundador y Presidente del Chase International Advisory Committee;

Presidente de Rockefeller Financial Services;

Director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York;

Fundador y Presidente/Presidente honorífico del Consejo de las Américas;

Fundador y Presidente/Presidente honorífico de la Americas Society;

Fundador del Forum de las Américas;

Presidente honorífico de la Japan Society;

Presidente Emeritus del Museo de Arte Moderno de Nueva York;

Director del Peterson Institute;

Presidentede la Cámara de comercio e industria de Nueva York;

Fundador de Partnership for New York City;

Miembro Honorario de la Freemasonic Society of New York City;

Presidente de la Downtown-Lower Manhattan Association;

Director de la World Trade Center Memorial Foundation;

Cofundador del The Business Committee for the Arts (BAC) (1967);

Presidente de Morningside Heights, Inc.;

Fundador del Center for Inter-American Relations;

Fundador del Emergency Committee for American Trade;

Director del Overseas Development Council;

Director del US-USSR Trade and Economic Council;

Vice-presidente del Advisory Council for US-China Trade;

Vicepresidente del Advisory Council on Japan-United States Economic Relations;

Presidente del Comité asesor de la reforma del sistema monetario internacional ;

Miembro fundador de la Commission on White House Fellows’;

Miembro vitalicio del consejo de administración de la University of Chicago;

Miembro del consejo de administración de la Biblioteca John F. Kennedy;

Miembro honorífico del consejo de administración de International House (Nueva York);

Presidente de Comité de supervisores del Harvard College;

Presidente de Comité de estudios exteriores de la Universidad de Harvard;

Miembro del consejo de administración del Carnegie Endowment for International Peace;

Primer fundador de la Conferencia Dartmouth;

Miembro de la Peace Parks Foundation;

Presidente of the Stone Barns Restoration Corporation;

Fundador y presidente de International Executive Service Corps (IESC);

Fundador del Comité de emergencia del comercio americano(ECAT);

Co-fundador de Synergos afiliada al Círculo global de filántropos;

Asesor honorífico/asesor internacional de Praemium Imperiale;

Fundador de la David Rockefeller Fund;

Co-fundador de la Rockefeller Family Fund;

Co-fundador de la Rockefeller Brothers Fund;

Co-fundador, y miembro del comité asesor del Centro David Rockefeller Center para estudios latinoamericanos en Universidad de Harvard.

Participación protagónica en organizaciones internacionales del poder global:

Council on Foreign Relations (CFR):

En 1949 Rockefeller asume como director del Council on Foreign Relations, la organización más influyente de la política exterior de los EEUU. + info

Bilderberg:

Globalista convencido debido a la influencia de su padre, David expandió en gran medida sus conexiones fundando en 1954 el grupo Bilderberg. La reunión inaugural tuvo lugar en Países Bajos agrupando a los magnates más trascendentes de nuestro tiempo, políticos activos en los gobiernos y casi todos los medios de comunicación masivo.

En 1965, David Rockefeller funda el Consejo de las Américas. +info

Este banquero global trasciende las ideologías y hasta tuvo un importante rol en la URSS: en 1973 el Chase Bank, a pesar de la Guerra Fría, fue la primera sucursal de una entidad bancaria americana en el número uno de la Plaza de Karl Marx, cerca del Kremlin, en la entonces todavía Unión Soviética.

De acuerdo al sitio web Rusia Beyond:

La sucursal de Chase abrió sus puertas en el centro de la capital soviética en 1973. El evento estuvo precedido de más de diez años de contactos bastante frecuentes entre el multimillonario y los representantes de la sociedad y el gobierno de la URSS. Estos contactos se llevaron a cabo en el formato de las llamadas conferencias de Dartmouth, que comenzaron a organizarse en EE UU y la URSS desde la llegada de Dwight Eisenhower al poder.

La idea de organizar una reunión entre Rockefeller y el líder soviético Nikita Jruschov, según las memorias del multimillonario, fue del secretario general de la ONU U Thant. El encuentro se celebró en 1964, cuando Rockefeller viajó a Leningrado para asistir a una de las primeras conferencias de Dartmouth. Jruschov invitó al multimillonario y a su hija a visitar el Kremlin de Moscú. Según Rockefeller, el encuentro con Jruschov fue inusual: “áspero, agresivo por momentos, incluso hostil”. Rockefeller acusó a Jruschov de organizar en algunos países de Latinoamérica y Asia cambios de régimen con la ayuda de los partidos comunistas locales. El líder soviético respondió irritado que las revoluciones se organizan por motivos objetivos, y no por acción de una injerencia externa. A pesar del duro carácter de la conversación, al finalizar esta al banquero estadounidense no le quedó una sensación de hostilidad por parte del líder soviético.

Rockefeller estaba a favor de la normalización de las relaciones entre EE UU y la URSS, según escribe en su libro Buitres y palomas de la guerra fría el organizador soviético de las conferencias de Dartmouth, Gueorgui Arbátov. Durante los años 70 Rockefeller viajó a la URSS casi cada año y se reunió en varias ocasiones con el primer ministro Alexéi Kosyguin.

El banquero se encontró con Gorbachov en varias ocasiones, incluido el año 1992, después de la caída de la URSS. Varios años antes de ello Rockefeller se encontró con Borís Yeltsin. El futuro presidente de Rusia visitó EE UU por primera vez en 1989 y participó en un Consejo sobre Asuntos Internacionales. Rockefeller visitó la Rusia postsoviética en 2003. El motivo de su visita fue la presentación de sus memorias en ruso.

En 1973 Rockefeller también visitó China, y el Chase se convirtió en la primera sucursal del National Bank of China en Estados Unidos.

Rockefeller también tuvo relación con la dictadura argentina (1978 – 1982): Martínez de Hoz, ministro de economía de la junta militar era representante formal de los intereses de Rockefeller como director de Pan American, abogado de ESSO, y asesor internacional del Chase Manhattan Bank, David Rockefeller fue agasajado en 1980 por el ex ministro de economía en el Teatro Colón. Rockefeller dijo en esa ocasión de Martínez de Hoz: “Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Esto proviene no sólo de una larga amistad entre nosotros, a pesar de las distancias geográficas que nos separan, sino de la creatividad y rigor de su desempeño en el campo económico. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa han sido muy, pero muy exitosas para resucitar la economía de la Argentina. Es más: sus esfuerzos han sido altamente beneficiosos para restaurar un sentido de solidez económica que hace mucho tiempo no se veía en su país” (+ info).

Relación con el Banco Mundial

El banco también tiene una fuerte conexión con el Banco Mundial, ya que tres de sus presidentes (John J. McCloy, Eugene Black y George Woods) trabajaron en el Chase anteriormente. Un cuarto presidente (James D. Wolfensohn) también está altamente asociado con Rockefeller por su puesto como director en la Rockefeller Foundation, entre otras instituciones también creadas por la familia.

En el Chase también trabajó Paul Volcker antes de convertirse en el presidente de la Reserva Federal. Volcker tuvo una larga relación con Rockefeller, que lo llevó a convertirse, tras abandonar su cargo en la Reserva, en miembro del comité fiduciario del Rockefeller Group, Inc., el gran holding dirigido por la familia.

Trilateral Commission – Comisión Trilateral

A causa de la insatisfacción provocada por el fracaso en la tentativa de incluir a Japón en este grupo, en 1973 David creó la Comisión Trilateral, bajo la influencia de, entre otros, Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad nacional del presidente Carter. El presidente Carter nombró en los puestos senior de su Administración a 15 ex-miembros de la comisión (obligados a abandonar esta institución al ocupar un cargo gubernamental) y el mismo Carter había sido miembro de la Comisión Trilateral (la Administración Clinton tuvo 12 miembros de la comisión, incluyendo al mismo presidente, mientras que Gerald Ford y George Bush Sr formaban también parte de los Trilateralistas). +info

En 1989, Rockefeller visitó la entonces URSS encabezando una poderosa delegación de la comisión que incluía a Henry Kissinger, el anterior presidente francés Giscard d’Estaing, el ex-primer ministro japonés Yasuhiro Nakasone, y William Hyland, editor del periódico del CFR, Foreign Affairs (Asuntos Exteriores). En su encuentro con Mijaíl Gorbachov, la comitiva buscó y recibió una explicación sobre la integración de la URSS en la economía mundial. Ya sabemos lo que ocurrió con la URSS después.

ALCA – Area de Libre Comercio de las Américas

1992 propone el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Este proyecto consistía en establecer para todo el continente américano un sistema de libre comercio, sin barreras arancelarias, lo que implicaría la destrucción de las industrias de los países que no podrían competir en igualdad de condiciones con los EEUU. Este proyecto se desactivó tras la fallida Cumbre de Mar del Plata, Argentina el 4 y 5 de noviembre de 2005 debido a la presión de los gobiernos de Brasil (Lula), Argentina (Kirchner) y Venezuela (Chávez). “Estoy un poco sorprendido. Acá pasó algo que no tenía previsto”, le dijo George W. Bush a Néstor Kirchner, en ese momento presidente de Argentina y de la Cumbre, a manera de despedida. Lo que había sucedido era que Estados Unidos no pudo imponer una mención de reapertura del ALCA en el documento final. +info

Hoy este proyecto ha sido actualizado en el Acuerdo Transpacífico (TPP), un proyecto de libre comercio que además de detruir toda industria nacional, limita toda capacidad de los Estados Nación para limitar las ganancias de las corporaciones globales, fijando tribunales internacionales e impidiendo toda legislación restrictiva de sus operaciones: +info

Los Rockefeller y los Rothschild

Estas dos dinastías financieras han sido sucesivamente socios y enemigos en distintos momentos de la historia.

En el año 2012 hicieron pública su relación con la Dinastía Rockefeller, mediante una unión de negocios financieros. Esta relación ha tenido sus idas y vueltas, momentos de sociedad y momentos de enfrentamientos. Analistas rusos, como Andrei Fursov, sostienen que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue un triunfo de los Rockefeller sobre los Rothschild. En 2012, Jacob Rothschild, de la rama inglesa de la familia, adquirió el 37% de Rockefeller Financial Services, lo que algunos interpretan como un reconocimiento de una derrota relativa a nivel global de los Rockefeller hacia los Rothschild.

La Fundación Rockefeller

Antes de la creación de su fundación, la dinastía Rockefeller ya había decidido influir en la cultura, la sociedad y la economía. Para 1890 John D. Rockefeller crea la Universidad de Chicago, centro mundial de teorías económicas neoliberales.

Para 1913, año de la creación de la Reserva Federal en EEUU, nace la fundación de la dinastía Rockefeller.

La misma ha estado asociada a la financiación de proyectos de los servicios de inteligencia norteamericanos durante décadas en rubros varios:

-Patrocinio de corrientes enteras de las artes plásticas (especialmente el “arte abstracto”); El propio Museum of Modern Art, más conocido como MoMA, uno de los principales museos de arte del mundo, situado en Manhattan (Nueva York) fue fundado por Abby Aldrich Rockefeller para “ayudar a la gente a entender, utilizar y disfrutar de las artes visuales de nuestro tiempo”. Entre sus obras se encuentra La noche estrellada de Van Gogh, Broadway Boogie-Woogie de Mondrian, Las señoritas de Avignon de Picasso,​ La persistencia de la memoria de Dalí y obras de artistas estadounidenses como Jackson Pollock, Andy Warhol.

-Líneas historiográficas, como la Escuela de los Annales de Francia (reconocido por su propio historiador estrella, Fernand Braudel);

-Apoyo durante los años 30 a los estudios eugenésicos en Alemania, a través del Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity, and Eugenics; principal financista del Eugenics Record Office de Nueva York.

-Los “estudios de género”, en sociedad con la Ford Foundation

-Fue crucial su apoyo financiero a la llamada “Revolución Verde”, que incluyó agricultura a gran escala y el uso masivo de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo.

-Y más recientemente, asociada a la Bill and Melinda Gates, simulaciones de pandemias, como en Event 201 de octubre de 2019, previendo los acontecimientos globales como la pandemia de Covid 19 de 2020, algo que ya había “simulado” en un escenario en el año 2010.

-De hecho fue la Fundación Rockefeller quien fundó la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, actual referente global para las estadísticas de Covid-19 y la Escuela de Salud Pública de Harvard,

-El ambicioso proyecto ID2020, que se propone la digitalización global con datos biométricos y tecnología blockchain de todas las personas, es otro de los polémicos emprendimientos del magnate informático Bill Gates, en este caso asociado a la histórica dinastía financiera Rockefeller. ID2020 (“Identidad Digital 2020”) fue fundado entre los años 2017 y 2018 por The Rockefeller Foundation, Microsoft y Gavi “The Vaccine Alliance”, entidad esta última que nuclea tanto a la Bill and Melinda Gates Foundation como a los principales laboratorios del mundo. Junto a estos socios fundadores se asociaron las corporaciones Hyperledger, dedicada a la tecnología blockchain; IRespond y Simprints, organizaciones dedicadas al uso de datos biométricos para la identidad digital; la ICC, International Computing Center de Naciones Unidas; entre otras.

Fausto Frank