VI.- El futuro de la banca: el fin del dinero tradicional y los 鈥淐uatro Grandes鈥 megafondos financieros que controlan a las corporaciones globales: BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity

El dinero tradicional que todos conocemos est谩 a punto de llegar a su fin. Con las nuevas tecnolog铆as blockchain, ahora controladas por los bancos centrales, el poder financiero podr谩 saber cada min煤scula transacci贸n que realicemos. Las 鈥渂illeteras virtuales鈥 oficiales estar谩n asociadas a nuestra identidad digital (ver el proyecto ID2020). Este nuevo sistema de criptomonedas oficiales, combinado con el sistema de cr茅dito social (como el aplicado ya en China), que asigna puntajes de ciudadan铆a de acuerdo al comportamiento social y pol铆tico de cada individuo, determinar谩 un control casi absoluto de nuestras futuras acciones, como nunca antes en la historia se hab铆a podido.

Esta transici贸n, unida a la inteligencia artificial, pondr谩 muy posiblemente un punto final a la banca tradicional, la que ya est谩 mutando como megafondos financieros, los nuevos due帽os de. pr谩cticamente, todo.

Las dinast铆as financieras que controlaban a los bancos seguir谩n en la c煤spide del sistema, esta vez controlando a estos megafondos de inversi贸n y especulaci贸n. Ser谩n los due帽os de un mundo de seres humanos, transhumanos y post-humanos ya despojados de todo. Como ya anunci贸 el Foro de Davos para 2030: 鈥淣o ser谩s due帽o de nada, pero ser谩s feliz鈥.

Veamos cu谩les son estas nuevas formas financieras que ya dominan la econom铆a global. Dice el analista mexicano Alfredo Jalife Rahme en una nota titulada: 鈥Los Cuatro Grandes megabancos de Wall Street y sus ocho familias que gobiernan el mundo鈥:

A los multimedia rusos les ha dado por expurgar y se帽alar en forma espec铆fica a los cuatro oligopolios financieristas 鈥搇os cuatro grandes megabancos鈥 que controlan el mundo, como es el caso de una perturbadora investigaci贸n de Russia Today: BlackRock, State Street Corp., FMR (Fidelity), Vanguard Group ( http://goo.gl/UjlfE3 )

Ya desde 2012 el anterior legislador texano Ron Paul hab铆a se帽alado que 鈥渓os Rothschild poseen acciones de las principales 500 trasnacionales de la revista Fortune ( http://goo.gl/D71NjX )鈥 que son controladas por 鈥渓os cuatro grandes (The Big Four)鈥: BlackRock, State Street, FMR (Fidelity) y Vanguard Group.

Ahora Lisa Karpova, de Pravda.ru, penetra los d茅dalos de las finanzas globales y comenta que se trata de 鈥渟eis, ocho o quiz谩 12 familias las que verdaderamente dominan el mundo, a sabiendas de que es un misterio dif铆cil de descifrar ( http://goo.gl/jSYc84 )鈥. Karpova sentencia que las ocho reducidas familias, que han sido ampliamente citadas en la literatura, no se encuentran lejos de la realidad: Goldman Sachs, Rockefeller, Loeb Kuhn y Lehman (en Nueva York), los Rothschild (de Par铆s/Londres), los War颅burg (de Hamburgo), los Lazard (de Par铆s), e Israel Moses Seifs (de Roma). 隆Vaya lista pol茅mica donde, a mi juicio, ni son todos los que est谩n, ni est谩n todos los que son! Karpova descubri贸 que los siete megabancos de Wall Street controladores de las principales trasnacionales globales son: Bank of America, JP Morgan, Citigroup/Banamex, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley. Karpova encuentra que los megabancos de marras son controlados a su vez por el n煤cleo de 鈥渃uatro grandes (the big four)鈥: Black Rock, State Street Corp., FMR (Fidelity) y Vanguard Group. Estos son sus hallazgos de los controladores de cada uno de los siete megabancos: 1) Bank of America: State Street Corp., Vanguard Group, Black Rock, FMR (Fidelity), Paulson, JP Morgan, T. Rowe, Capital World Investors, AXA, Bank of NY Mellon; 2) JP Morgan: State Street Corp., Vanguard Group, FMR (Fidelity), Black Rock, T. Rowe, AXA, Capital World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corp., y Bank of Mellon; 3) Citigroup/Banamex: State Street Corp., Vanguard Group, Black Rock, Paulson, FMR (Fidelity), Capital World Investor, JP Morgan, Northern Trust Corporation, Fairhome Capital Mgmt y Bank of NY Mellon; 4) Wells Fargo: Berkshire Hathaway, FMR (Fidelity), State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, Black Rock, Wellington Mgmt, AXA, T. Rowe y Davis Selected Advisers; 5) Goldman Sachs: los cuatro grandes, Wellington, Capital World Investors, AXA, Massachusetts Financial Service y T. Rowe; 6) Morgan Stanley: los cuatro grandes, Mitsubishi UFJ, Franklin Resources, AXA, T. Rowe, Bank of NY Mellon e Jennison Associates, y y 7) Bank of NY Mellon: Davis Selected, Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Dodge, Cox, Southeatern Asset Mgmt. y los cuatro grandes.

En su libro Guerra de divisas, el autor chino Song Hongbing ( http://goo.gl/kg27vS ), en ese entonces catalogaba a los Rothschild como la familia m谩s rica del planeta, con un descomunal capital de 5 billones de d贸lares ( http://goo.gl/oXKTds ).

Seg煤n Karpova, los cuatro grandes controlan adem谩s a las mayores trasnacionales anglosajonas: Alcoa; Altria; AIG; AT&T; Boeing; Caterpillar; Coca-Cola; DuPont; GM; H-P; Home Depot; Honeywell; Intel; IBVM; Johnson&Johnson; McDonald鈥檚; Merck; 3M; Pfizer; United Technologies; Verizon; Wal-Mart; Time Warner; Walt Disney; Viacom;Rupert Murdoch鈥檚 News; CBS; NBC Universal. 隆Los due帽os del mundo!

Como si lo anterior fuera poco, Karpova comenta que la Reserva Federal (la Fed) comprende 12 bancos, representados por un consejo de siete personas, y representantes de los cuatro grandes. Al final del d铆a la Fed est谩 controlada por los cuatro grandes privados: Black Rock, State Street, FMR (Fidelity) y Vanguard Group.

Un total de 737 accionistas -solo 0,123%- controlan el 80% del valor de m谩s de 43.000 compa帽铆as multinacionales

En 2011, Vitali, Glattfelder y Battiston publicaron un estudio titulado The network of global corporate control 鈥 La red de control corporativo mundial- (PLOS ONE, 26 de octubre de 2011) all铆 mostraron los resultados de su investigaci贸n sobre el control accionario de las principales corporaciones globales.

Los autores detectaron 1.006.987 cadenas de relaciones de propiedad cruzando por 600.508 nodos, abarcando a m谩s de 40.000 multinacionales.

Los resultados mostraron el grado piramidal de concentraci贸n del poder econ贸mico global: 737 accionistas, el 0,123% del total, controlan el 80% del valor de las m谩s de las primeras 43.000 compa帽铆as multinacionales.

146 de estos accionistas, el 0,024%, controlan a su vez el 40% del valor total de estas empresas. Los mismos podr铆a caber perfectamente en cualquiera de las reuniones de Bildeberg anuales.

De hecho, esos accionistas est谩n 铆ntimamente conectados entre ellos.

Ya en 2012, con informaci贸n de la base de datos OSIRIS, la Dra. Reyes Herrero, de la Universidad Complutense de Madrid, estudiando las redes de los accionistas comunes entre las 150 mayores corporaciones globales lleg贸 a resultados similares.

La conclusi贸n resulta obvia: unos pocos grandes inversores interconectados controlan la econom铆a mundial. Quien controla la econom铆a global controla tambi茅n a buena parte de los gobiernos del mundo, cuya sostenibilidad depende precisamente del resultado de sus proyectos econ贸micos.

Los esc谩ndalos de corrupci贸n que hunden a la clase pol铆tica muestra tambi茅n su dependencia de las corporaciones, que de hecho financian sus campa帽as electorales, no siempre de manera legal.

Los 鈥淐uatro Grandes鈥 (鈥淏ig Four鈥) que son due帽os de todas las corporaciones globales

Detr谩s de los principales bancos globales y detr谩s de las principales corporaciones aparecen siempre 4 Grandes Fondos de Inversi贸n. Esta informaci贸n es muy f谩cil de chequear a trav茅s del sitio oficial del 铆ndice NASDAQ de la Bolsa de New York. Lo m谩s incre铆ble es que cada uno de estos 4 grandes fondos est谩 constituido por los otros 3. Esto lo que muestra es una ingenier铆a para disfrazar la verdadera titularidad de las principales corporaciones mundiales.

Veamos a los due帽os de los principales bancos:

Bank of America:

State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, FMR (Fidelity), Paulson, JP Morgan, T. Rowe, Capital World Investors, AXA, Bank of NY, Mellon.

JP Morgan:

State Street Corp., Vanguard Group, FMR (Fidelity), BlackRock, T. Rowe, AXA, Capital World Investor, Capital Research Global

Investor, Northern Trust Corp. y Bank of Mellon.

Citigroup:

State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR (Fidelity), Capital World Investor, JP Morgan, Northern Trust Corporation, Fairhome Capital Mgmt y Bank of NY Mellon.

Wells Fargo:

Berkshire Hathaway, FMR (Fidelity), State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, BlackRock, Wellington Mgmt, AXA, T. Rowe y Davis Selected Advisers.

Podemos ver que en todos aparece siempre el mismo n煤cleo: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock and FMR (Fidelity). Para no tener que repetirlos los llamaremos 鈥淟os cuatro grandes鈥.

Goldman Sachs:

鈥淟os cuatro grandes,鈥 Wellington, Capital World Investors, AXA, Massachusetts Financial Service y T. Rowe.

Morgan Stanley:

鈥淟os cuatro grandes鈥 Mitsubishi UFJ, Franklin Resources, AXA, T. Rowe, Bank of NY Mellon e Jennison Associates. Rowe, Bank of NY Mellon y Jennison Associates.

Bank of NY Mellon:

Davis Selected, Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Dodge, Cox, Southeatern Asset Mgmt. y 鈥 鈥渓os cuatro grandes.鈥

State Street Corporation (uno de los 鈥渃uatro grandes鈥):

Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Barrow Hanley, GE, Putnam Investment y鈥 los 鈥渃uatro grandes鈥.

BlackRock (otro de los 鈥渃uatro grandes鈥):

PNC, Barclays e CIC.

Llama tambi茅n la atenci贸n la presencia en casi todos los grandes bancos de la multinacional de seguros AXA, cuyo presidente, Henri de Castries, es desde 2011 tambi茅n formalmente presidente del Club Bilderberg.

Los 鈥4 Grandes鈥 son tambi茅n due帽os de la industria armamentista mundial, lo que se conoce como el 鈥淐omplejo Militar-Industrial鈥 detr谩s del gigantesco presupuesto del Pent谩gono.

De acuerdo al analista ruso Daniel Estulin, Vanguard Group es en realidad una pantalla para canalizar fondos de la dinast铆a Rothschild. En su c煤pula directiva de hecho figuran ex CEO鈥檚 de la banca Rothschild, como John James.

Otro tanto ocurre con State Street. Ver 鈥State Street Appointed By NM Rothschild & Sons to Provide Investment Servicing鈥.

El principal fondo de inversi贸n del mundo, y uno de los 4 Grandes tambi茅n participa en Bilderberg.

鈥淚nvirtiendo para un Nuevo Mundo鈥 reza su slogan, ser铆a bueno qu茅 aclararan en qu茅 consistir谩 ese 鈥淣uevo Mundo鈥. A partir de 2015, BlackRock se ha incorporado a Bilderberg a trav茅s de su vicepresidente: Philip Hildebrand, quien ven铆a ser presidente del Banco Central de Suiza, directivo en el Banco de Pagos Internacionales (BPI/BIS, Suiza) y miembro del Grupo de los Treinta, otra instituci贸n internacional financiera creada en 1978 por la Fundaci贸n Rockefeller.

La Banca Rothschild detr谩s de BlackStone

BlackRock es el mayor fondo de inversi贸n del mundo, cuenta con 21 centros de inversiones, 70 oficinas en 30 pa铆ses y clientes en 100 pa铆ses, y el valor de los activos que dirige alcanz贸 en 2014 los 4,77 billones de d贸lares. BlackRock es un fondo de inversi贸n que eman贸 a su vez de BlackStone (fundado formalmente en 1985 por Stephen Schwarzman y Pete Peterson, presidido por Larry Fink al igual que BlackRock) y, como dijimos, es el principal accionista de los principales bancos y corporaciones

De acuerdo al profesor de la Universidad Aut贸noma de M茅xico (UNAM) Alfredo Jalife Rahme, especialista en relaciones internacionales y geopol铆tica, BlackStone es propiedad de la Banca Rothschild. Tambi茅n as铆 lo afirma la cadena rusa RT y ha trascendido a los medios financieros c贸mo comparten e intercambian sus directivos.

De hecho, Lord Jacob Rothschild figura como miembro del Consejo Consultivo Internacional de Blackstone

De acuerdo a fuentes de la inteligencia rusa, el mega fondo Vanguard es controlado tambi茅n por los Rothschild.

Vanguard surge como una divisi贸n del fondo Wellington Management Company (que toma su nombre del general brit谩nico, Duque de Wellington, que derrota a Napole贸n en Waterloo) a mediados de los 70. Su CEO, John C. Bogle, eligi贸 el nombre Vanguard, en honor a la nave del almirante brit谩nico Nelson en la Batalla del Nilo, HMS Vanguard. Nelson fue el almirante de la Batalla de Trafalgar, estrat茅gica para la victoria de Gran Breta帽a sobre Napole贸n. El fondo Vanguard entonces toma su nombre de una nave de guerra del Imperio Brit谩nico.

Stephen Schwarzman, por su parte, act煤a de puente entre las econom铆as de EEUU y China y mantiene un di谩logo fluido tanto con el presidente chino Xi Jin Ping como con el (anterior) presidente norteamericano Donald Trump, de quien es presidente del consejo asesor conocido como Strategic and Policy Forum (junto a Larry Fink de BlackRock). En china, ha fundado recientemente el importante think tank, Schwarzman College, que funciona en la Tsinghua University con el objetivo de formar l铆deres que ayuden a la cooperaci贸n entre ambos pa铆ses y la 鈥渆stabilidad geopol铆tica鈥. Schwarzman es miembro de la logia de Yale, Skull & Bones (a la que tambi茅n pertenecen George Bush y John Kerry, entre otros).

Los miembros del Strategic and Policy Forum parecen un Bilderberg con menos miembros:

Stephen A. Schwarzman (Forum Chairman), Chairman, CEO, and Co-Founder of Blackstone;

Chairman, CEO, and Co-Founder of Blackstone; Paul Atkins, CEO, Patomak Global Partners, LLC, Former Commissioner of the Securities and Exchange Commission;

CEO, Patomak Global Partners, LLC, Former Commissioner of the Securities and Exchange Commission; Mary Barra, Chairman and CEO, General Motors;

Chairman and CEO, General Motors; Toby Cosgrove, CEO, Cleveland Clinic;

CEO, Cleveland Clinic; Jamie Dimon, Chairman and CEO, JPMorgan Chase & Co;

Chairman and CEO, JPMorgan Chase & Co; Larry Fink, Chairman and CEO, BlackRock;

Chairman and CEO, BlackRock; Bob Iger, Chairman and CEO, The Walt Disney Company;

Chairman and CEO, The Walt Disney Company; Rich Lesser, President and CEO, Boston Consulting Group;

President and CEO, Boston Consulting Group; Doug McMillon, President and CEO, Wal-Mart Stores, Inc.;

President and CEO, Wal-Mart Stores, Inc.; Jim McNerney, Former Chairman, President, and CEO, Boeing;

Former Chairman, President, and CEO, Boeing; Adebayo Ogunlesi, Chairman and Managing Partner, Global Infrastructure Partners;

Chairman and Managing Partner, Global Infrastructure Partners; Ginni Rometty, Chairman, President, and CEO, IBM;

Chairman, President, and CEO, IBM; Kevin Warsh, Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economics, Hoover Institute, Former Member of the Board of Governors of the Federal Reserve System;

Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economics, Hoover Institute, Former Member of the Board of Governors of the Federal Reserve System; Mark Weinberger, Global Chairman and CEO, EY;

Global Chairman and CEO, EY; Jack Welch, Former Chairman and CEO, General Electric;

Former Chairman and CEO, General Electric; Daniel Yergin, Pulitzer Prize-winner, Vice Chairman of IHS Markit.

La conexi贸n de China [o al menos de una facci贸n de poder chino, por lo menos hasta 2018] con el sistema de poder anglo-norteamericano est谩 configurada tambi茅n por el entrelazamiento financiero. La China Investment Corporation (CIC) es la encargada de administrar gran parte de las reservas chinas de divisas. Para 2015, la CIC informaba administrar 813 mil millones de d贸lares. Si bien su Junta Directiva est谩 conformada por funcionarios chinos, son miembros del Consejo Asesor : John Thornton (directivo de Goldman Sachs, HSBC y Barrick Gold y miembro honorario del Schwarzman College) y John Mack (directivo de Morgan Stanley).

Por su parte, a partir de 2013, la Banca Rothschild ha anunciado que redistribuir谩 parte de sus reservas de oro (controlan una parte importante de las reservas mundiales de ese metal) hacia China. En su p谩gina oficial se afirma: 鈥淟as empresas familiares Rothschild pueden trazar su primer contacto con China hasta la d茅cada de 1830. La nuestra fue una de las primeras instituciones empresariales occidentales en restablecer relaciones despu茅s de 1953鈥, o sea, a solo 4 a帽os de comenzada la revoluci贸n comunista de Mao.

El otro gran nexo financiero entre China y Gran Breta帽a es el Banco HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), que luego de la Guerra del Opio se instala con sedes en Hongkong y en Shanghai que han venido funcionando de manera ininterrumpida desde 1865.

Todo esto puede comprobarlo cualquiera en el sitio oficial de Bolsa de Wall Street (por ejemplo ingrese aqu铆 y ver谩 qui茅nes son los titulares de la Coca Cola, luego en el buscador puede ingresar cualquier otra corporaci贸n y ver sus titulares), y se podr谩 comprobar que estos Cuatro Grandes tambi茅n son due帽os de, entre muchas otras corporaciones:

Alcoa Inc., Altria Group Inc., American International Group Inc., AT&T Inc., Boeing Co., Caterpillar Inc., Coca-Cola Co., DuPont & Co., Exxon Mobil Corp., General Electric Co., General Motors Corporation, Hewlett-Packard Co., Home Depot Inc., Honeywell International Inc., Intel Corp., International Business Machines Corp, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co., McDonald鈥檚 Corp., Merck & Co. Inc., Microsoft Corp., 3M Co., Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., United Technologies Corp., Verizon Communications Inc., Wal-Mart Stores Inc., Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch鈥檚 News Corporation., CBS Corporation, NBC Universal.

