–

De parte de Terraindomite August 29, 2021 85 puntos de vista

Hemos doblado la esquina en el debate sobre las vacunas. La vacuna de Pfizer está fallando rápidamente, y ahora la mayoría de las infecciones, hospitalizaciones y muertes se producen entre los “totalmente vacunados“. Los periodistas que promovieron las vacunas están muriendo literalmente por esas mismas vacunas, y un nuevo y sorprende estudio revela que “la inmunidad natural ofrece una protección 13 veces mayor contra la “variante Delta” que la inmunidad inducida por la vacuna”.

Japón, por su parte, ha descubierto un contaminante que afecta a millones de dosis en cientos de sitios de inyección de vacunas de Moderna, y un funcionario del Ministerio de Sanidad describe el contaminante como “magnético” y “posiblemente metálico”. Esto significa que en realidad se está inyectando a las personas sustancias que responden a los imanes, que es obviamente la razón por la que las vacunas covid permiten que los imanes se adhieran al cuerpo de las personas.

Japón anunció el 26 de agosto que suspendía el uso de unos 1,63 millones de dosis de la vacuna Moderna COVID-19 debido a los informes de contaminación.

“Se trata de una sustancia que reacciona a los imanes… podría ser un metal”, dijo un funcionario del Ministerio.

Takeda Pharmaceutical se encarga de la distribución en Japón de la vacuna Moderna desarrollada en Estados Unidos.

Moderna, que cotiza en el Nasdaq, confirmó que había recibido “varias quejas sobre partículas” en viales de la vacuna distribuidos en Japón, pero dijo que no había encontrado “ningún problema de seguridad o eficacia” relacionados con estos informes.

Has leído bien. Hay algún tipo de contaminación magnética, posiblemente metálica, en las vacunas, pero el fabricante de las mismas dice que “no hay ningún problema de seguridad o eficacia”.

¿Qué más van a decir? ¿Que las vacunas se dosifican con óxido de grafeno que responde a los imanes y a los campos electromagnéticos externos? Eso revelaría toda la agenda si se reconociera tal verdad.

El mensaje a las autoridades sanitarias japonesas es claro: ¡dejen de mirar los viales! ¡Sólo inyecta a tu gente y haz lo que te dicen!

Pero los problemas con la vacunación están llegando también a sus propagandistas. Se ha confirmado que la periodista de la BBC Lisa Shaw murió por una coagulación inducida por una vacuna en el cerebro

Siempre supimos que los periodistas que apoyaban a la industria de las vacunas comenzarían a morir por esas mismas vacunas.

La industria informativa actual es el brazo propagandístico de de las grandes farmacéuticas y la CIA.

En el Reino Unido, se ha confirmado que la periodista de la BBC Lisa Shaw murió a causa de los coágulos de sangre provocados por la vacuna de AstraZeneca, confirma The Guardian (Reino Unido):

Un presentador de radio de la BBC galardonado ha muerto como resultado de las complicaciones de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus, según ha concluido un forense.

Lisa Shaw, que trabajaba para BBC Radio Newcastle, murió en el Royal Victoria Infirmary de la ciudad en mayo, poco más de tres semanas después de su primera dosis de la vacuna desarrollada por académicos de la Universidad de Oxford.

En la investigación se dijo que Shaw, de 44 años, fue ingresada en el hospital después de que los médicos que investigaban sus quejas de dolores de cabeza descubrieran que había sufrido una hemorragia cerebral.

La razón por la que la gente sufre dolores de cabeza después de tomar estas “inyecciones de coágulos” es que los coágulos bloquean los vasos sanguíneos que normalmente suministran sangre al cerebro. Dado que el corazón sigue bombeando, la presión se acumula detrás del coágulo. En algunas personas, esto provoca la “rotura” del vaso sanguíneo, o una “hemorragia cerebral”. Como informa The Guardian, “fue trasladada a la Royal Victoria Infirmary, donde recibió una serie de tratamientos, incluido el corte de una parte del cráneo para aliviar la presión sobre el cerebro, pero a pesar de estos esfuerzos murió el 21 de mayo”.

Estoy bastante seguro de que “cortar una parte de su cráneo” nunca ha sido mencionado a Shaw como un posible efecto secundario por recibir la vacuna. ¿Cuántos receptores de vacunas se han sometido a una cirugía cerebral de emergencia en todo el mundo? Estos informes son sorprendentemente comunes, y la razón es obvia: la “inyección de coágulos” provoca coágulos de sangre que bloquean el suministro de sangre al cerebro, el corazón, la piel y otros órganos. Esta es también la razón por la que las inyecciones de vacunas covid hacen que la piel de la cara y el cuerpo de algunas personas muera y se pudra. Esta afección, también conocida como “descamación de la piel de todo el cuerpo”, suele diagnosticarse erróneamente como una quemadura, por lo que muchas víctimas de vacunas cuya piel se “pudre” nunca se registran como lesiones por vacunas.

Los periodistas que casi mueren por las vacunas siguen promoviéndolas… porque son víctimas del síndrome de Estocolmo.

Algunos periodistas que aún no han muerto, pero que están lesionados (efectos secundarios no deseados y perjudiciales) por la vacuna, de alguna manera les han lavado el cerebro por completo para seguir impulsando la propaganda de la vacuna. Yahoo Australia informa sobre un periodista a favor de las vacunas que, obviamente, estuvo a punto de morir a causa de la vacuna, pero que de alguna manera sigue creyendo a los médicos cuando le dicen que esperan que su intenso dolor desaparezca por sí solo.

Lo interesante de todo esto es que incluso parece haber autocensura por parte de este periodista, que parece ser una víctima del síndrome de Estocolmo, ya que sigue siendo leal a las mismas personas que intentan matarlo.

Durante el próximo año veremos una ola de muertes entre periodistas, médicos y farmacéuticos que han impulsado la vacuna con mentiras deliberadas.

Lo que vale la pena señalar en todo esto es que las muertes y lesiones relacionadas con las vacunas entre los periodistas, médicos, enfermeras, farmacéuticos, burócratas y otros que han estado impulsando las vacunas se dispararán en los próximos meses. Con las personas totalmente vacunadas ahora, habrá 13 veces más probabilidades de resultar heridas, hospitalizadas o muertas por la “variante Delta“ en comparación con las personas con inmunidad natural.

No es difícil calcular todo esto: la próxima oleada de muertes se producirá entre los que se vacunaron, muchos de los cuales eran también propagandistas de la industria de las vacunas (el karma es ciertamente una putada).

Esto ni siquiera tiene en cuenta el efecto potenciador de la dependencia de los anticuerpos que muchos expertos en salud predicen que se producirá en la próxima temporada de gripe invernal. Si este fenómeno se consolida, podríamos ver literalmente millones de muertes posteriores a la vacuna en los próximos 1 a 3 años, probablemente durante las temporadas tradicionales de gripe.

Como ven, los periodistas de los principales medios de comunicación -tanto conservadores como de izquierdas- no sólo son lo suficientemente poco éticos como para empujar el veneno a otros; también son lo suficientemente estúpidos o masoquistas como para tomar esos mismos venenos. El resultado es simple de causa y efecto: si te inyectas un arma biológica tóxica que provoca la coagulación sistémica de la sangre, tampoco debería sorprendente si te caes al suelo después de bajar de un edificio alto, porque la propaganda mediática -por muy intensa que sea- no puede cambiar las leyes de la física (o de la bioquímica).

Aquellos que promueven el veneno morirán por el veneno

Para aquellos propagandistas que impulsaron las vacunas y que terminaron suicidándose, sus mentiras no se perderán, y son inmediatamente reemplazables, ya que en su mayoría sólo leen guiones de teleprompter escritos por la CIA y los grupos de presión de Big Pharma. No es sólo que estén muertos, es que toda su vida se dedicaron a hacer daño a los demás y a que nadie tenga acceso a la verdad sobre las vacunas, la nutrición, la vitamina D, etc.

naturalnews

(Traducción: verdadypaciencia)