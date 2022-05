–

Hace 6 a帽os Mara no se imaginaba que ser铆a parte de la comisi贸n directiva de su sindicato, junto con 10 compa帽eras m谩s. Y mucho menos ser miembro paritario y parte del consejo directivo de la CGT, pero lo es. Por Florencia Vespignani

Mara Rivera naci贸 un 8 de marzo y es parte de APSEE 鈥 Asociaci贸n del Personal Superior de Empresas de Energ铆a. Es una de las flamantes integrantes del consejo directivo de la CGT que, a partir de la modificaci贸n del estatuto de la Confederaci贸n, a finales del 2021, llev贸 adelante la paridad de g茅nero. Cabe destacar que la Ley de paridad de g茅nero de las Asociaciones Sindicales es del 2002 y, aunque los muchachos se tomaron su tiempo, hoy es un gran desaf铆o para las sindicalistas incorporadas.

Mara habla claro, se r铆e mucho y siempre est谩 rodeada de sus compa帽eras, que est谩n orgullosas de que 鈥渆st茅 en la CGT鈥. A varias le brillan los ojos cuando lo dicen y esbozan una sonrisa c贸mplice conmigo. Queda claro que ese lugar al que lleg贸 Mara es resultado de una lucha colectiva.

Este cambio en la CGT no se podr铆a explicar sin el esfuerzo militante feminista, el aquelarre que vienen haciendo las mujeres sindicalistas y por la marea verde que tambi茅n lleg贸 al emblem谩tico edificio de Azopardo, 驴podremos revolucionarlo todo?

Le pregunto: 驴cu谩ndo te diste cuenta de que eras feminista?

鈥淒esde chica siempre preguntaba por qu茅 el 8 de marzo regalan flores, nunca me cerr贸. Cuando empec茅 a leer y a investigar, pens茅: la lucha no es esto. Se est谩 generando un estereotipo de mujer, de muy adolescente me di cuenta de eso. Que es donde la sociedad te quiere llevar, cuando en realidad se trata de la conmemoraci贸n de una lucha de mujeres que pelearon por la reducci贸n de horas laborales, y murieron鈥.

Hablamos de las dificultades de la representaci贸n sindical pero tambi茅n de los sectores donde hay pocas mujeres en los lugares de trabajo. En ASPPE cumplen y pasan el cupo de mujeres en el sindicato. El nuevo desaf铆o es incorporar m谩s mujeres en los puestos de trabajo masculinizados, como las 谩reas t茅cnicas o gerenciales.

鈥淟o que necesitamos desde el trabajo gremial, desde la perspectiva de g茅nero y la secretaria de igualdad de oportunidades es incorporar m谩s mujeres a las empresas, no nos podemos quedar con esto que en el sindicato ya somos muchas, ese 10 % lo tenemos que superar, ese es nuestro objetivo: que haya m谩s mujeres en los lugares de trabajo鈥, reafirma.

驴Qu茅 estrategias se est谩n dando, entonces?, le vuelvo a preguntar.

鈥Primero ponerlo en discusi贸n con las empresas: la importancia de incorporar mujeres, luego capacitar al 10% que hay, para que pasen a las categor铆as m谩s altas. Decimos que la brecha salarial en nuestro pa铆s no est谩 en que yo gano distinto que mi compa帽ero haciendo la misma tarea, sino est谩 en la segregaci贸n ocupacional, que es que las mujeres ocupamos cargos de menores categor铆as y menos pagos, y en las categor铆as m谩s altas (谩reas t茅cnicas) faltan mujeres. Nuestra incorporaci贸n tiene que ser a los sectores t茅cnicos, logramos incorporar algunas compa帽eras en las centrales el茅ctricas鈥 Pero tambi茅n somos conscientes que en Argentina lo que falta es la pata educativa, m谩s alumnas en las escuelas t茅cnicas. Esto viene desde abajo, las empresas te dicen 麓no hay mujeres que presenten curriculum, si ustedes tienen tr谩iganmelo鈥鈥. Por eso otra de las estrategias que est谩n llevando adelante es ir a escuelas t茅cnicas para dar charlas, 鈥渘ecesitamos m谩s alumnas en escuelas t茅cnicas鈥, me repite.

Mara propone una perspectiva m谩s integral de este problema: 鈥淭enemos que impulsar el mercado laboral de las mujeres, creo que la lucha de las mujeres sindicalistas es que haya m谩s mujeres en el trabajo formal, independientemente del sector, necesitamos sacar a las mujeres del sector precarizado, que es donde hist贸ricamente estamos鈥. Desde el sindicalismo feminista este es el gran desaf铆o.

Su familia la entiende y en general la apoya en su militancia. Mara est谩 casada y no tiene hijes. La mayor铆a de sus compa帽eras que militan no tienen hijes o tienen hijes grandes. El tema de los cuidados nos atraviesa muy fuerte, y nos retiene dentro del 谩mbito privado, nos limita en la militancia, pero tambi茅n en el mercado laboral. Esta situaci贸n se repite. Es otro gran desaf铆o para el sindicalismo feminista y para los feminismos.

Sus ganas de ser sindicalistas y luchar por derechos de lxs trabajadorxs, tal vez tenga que ver con la historia de su familia: su pap谩, en los noventa, fue obligado al retiro voluntario de SEGBA 鈥 Servicios El茅ctricos del Gran Buenos Aires[1], y al no conseguir otro trabajo se tuvo que ir a R铆o Gallegos.

Con sus 39 a帽os, Mara es una joven militante sindical que tiene experiencia y est谩 organizada no s贸lo en su sindicato sino en la Corriente Federal, desde donde iniciaron la campa帽a 鈥渓a CGT es con nosotras鈥. Desde este espacio, me cuenta, tiene claras las banderas de las mujeres sindicalistas: 鈥渓a CGT tiene que tomar como bandera incorporar m谩s mujeres al trabajo formal, no podemos pensar el mundo del trabajo sin incluir a las mujeres y las diversidades, eso lo tenemos muy claro, en la unidad puede haber tensiones, pero no tenemos que olvidarnos de este objetivo que est谩 por encima de cualquier diferencia鈥.

En febrero de este a帽o hicieron la primera reuni贸n de mujeres del consejo directivo, ya que muchas no se conoc铆an, y empezaron con los tejes y las redes que sabemos construir las feministas. Le pregunto si se imagina alguna vez una mujer en la conducci贸n general del CGT. Nos re铆mos juntas鈥 鈥溌縋or qu茅 no?鈥, me dice.

Mara piensa que luchar vale la pena, que nadie le diga lo contrario. As铆 convencida y hermanada seguir谩 caminando y construyendo el tan necesario sindicalismo feminista.

[1] SEGBA fue una empresa p煤blica encargada de la generaci贸n, transmisi贸n, distribuci贸n y comercializaci贸n de energ铆a el茅ctrica en el Gran Buenos Aires, que fue privatizada en los 90s