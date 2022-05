ELECCIONES EN COLOMBIA

Entrevista a William D铆az Ram铆rez del Colectivo Magisterial TJER

En Colombia el pueblo elige hasta las 4 de la tarde y despu茅s de esa hora define la Registradur铆a

Mario Hernandez

-Contanos cu谩l es la situaci贸n a tres d铆as de las elecciones presidenciales en Colombia.

-Estamos en un momento muy cr铆tico. En un momento en el que el ocaso de lo que nosotros llamamos uribismo genera grav铆simo riesgo en nuestro pa铆s. Est谩 en riesgo la institucionalidad. Est谩 en riesgo todo el escenario electoral, que en nuestro pa铆s siempre ha sido turbio, pero que en esta ocasi贸n la institucionalidad del gobierno nacional ha querido deslegitimar todo el proceso porque saben que la gente est谩 definitivamente cansada de toda la estructura narco militar que ha gobernado por muchos a帽os nuestro pa铆s.

Hoy, por primera vez, despu茅s de 74 a帽os, con la muerte de Jorge Eli茅cer Gait谩n tenemos la oportunidad real, concreta de darle un vuelco a la tortilla y lograr que los sectores populares en una gran convergencia, en ese denominado bloque hist贸rico que Gramsci planteara, que nosotros le llamamos pacto hist贸rico. En un mundo diverso de fuerzas cansadas, estamos cansados de esta dictadura disfrazada de nuestro pa铆s. Este domingo tenemos la posibilidad, matem谩ticamente, por los votos, de cambiar esa realidad.

Pero la realidad nos muestra lastimosamente, durante mucho tiempo hemos mantenido mayor铆a en las votaciones. La m谩s reciente fue la del 2018, en la que fue claro el fraude del lado del narco paramilitarismo, donde el fraude fue un hecho, pero lo han disfrazado. Tenemos los votos, pero desafortunadamente como lo dir铆a Camilo Torres, entre otros, el pueblo elige hasta las 4 de la tarde y despu茅s de las 4 de la tarde en Colombia define la Registradur铆a con toda su corrupci贸n y con todo lo que ellos controlan. Ellos colocan los n煤meros, nosotros los votos. Por eso perdemos.

-驴Qui茅n es el candidato que tiene mayor probabilidad de oponerse al triunfo de Petro?

-El establishment ha venido variando su estrategia, primero proyectaron a un ultra uribista, que fue tambi茅n candidato cuando la candidatura de Santos hace unos a帽os, que es Zuloaga. Se dieron cuenta que se desinfl贸 en las primeras de cambio y colocaron a Federico Guti茅rrez, m谩s conocido como 鈥淔ico鈥. A este no le dio la talla y empieza a atrancarse en las encuestas que ellos empiezan a inflar, pero no da los resultados que ellos quieren.

Ven铆an configurando y proyectando como lo han hecho hoy mostrando claramente a un personaje neo nazi, cuyo principal autor de cabecera es Adolf Hitler, como lo dijo en algunas entrevistas, es el autor recomendado por 茅l, Adolf Hitler y el libro Mi lucha. Ya conocemos que es un neo nazi que a partir del populismo de derecha y de esa gran fortuna que ha hecho violentando los derechos a la vivienda de los ciudadanos colombianos, se quiere proyectar y se ha proyectado hoy como la gran alternativa. Ellos lo ven铆an pensando, lo ven铆an calculando, porque ese se帽or, Rodolfo Hern谩ndez, neo nazi, ultraderechista, empresario, multimillonario, es la carta con la que ellos est谩n jugando. No ganar las elecciones en t茅rminos num茅ricos, sino ganarla en el acomodamiento que ellos est谩n haciendo en la Registradur铆a y otros entes para hacer el fraude.

Ustedes saben claramente que aqu铆 en Colombia, repito, no es que no tengamos los votos, los tenemos, ellos tienen la Registradur铆a y necesitan el escenario de legalidad y legitimidad y lo est谩n construyendo. Todo el andamiaje est谩 construido para eso, para llegar, colocarlo en segunda vuelta a 茅l y a toda la derecha, otros sectores que en apariencia suman y en la realidad sumar铆an para ganarle a Gustavo Petro.

Ellos manejan los n煤meros en la Registradur铆a y los van a acomodar de acuerdo a la ecuaci贸n m谩s favorable para ellos. Los van a poner en una foto, en una final re帽ida, pero que van a ganar ellos. Esa es la realidad de nuestro pa铆s.

No hay sino una cuesti贸n concreta que puede cambiar esta terrible realidad y esa ya nos la ense帽贸 Bolivia, ya nos la ense帽贸 Venezuela y tambi茅n Argentina. Movilizando, movilizando a la gente, y sac谩ndola a la calle. No para que haya una confrontaci贸n violenta porque, pese a que ellos dicen que la movilizaci贸n tiende a ser violenta en nuestro pa铆s, no es cierto. La mayor铆a de las movilizaciones que hemos hecho en los 煤ltimos a帽os han sido absolutamente pac铆ficas. En esa perspectiva es que Gustavo Petro, el Pacto Hist贸rico y los sectores democr谩ticos en Colombia deber铆amos estar llamando a la gente a las calles, a que est茅n pendiente, a que sean guardianes del voto y de la democracia. Esa es la situaci贸n. Rodolfo Hern谩ndez est谩 marcado para ser no solo su candidato en la segunda vuelta, sino el presidente de Colombia. Esa es una realidad.

-驴Cu谩l es el papel de EE UU en esta coyuntura?

-EE UU siempre ha jugado en su rep煤blica bananera un papel trascendental. Ellos son los que definen. Es curioso que en nuestro pa铆s se puede notar y sobre todo en Bogot谩, la capital de Colombia, la presencia de unos seres extra帽os que deambulan por diferentes lugares. Y estos personajes son de origen europeo, de origen israel铆 y de origen norteamericano, principalmente.

驴Qu茅 intuimos nosotros de esta presencia masiva de este tipo de personajes que habitan hoteles enteros dentro de esta ciudad? Que son parte de su destacamento, no solamente militares, sino asesores en t茅rminos de los manejos electorales que est谩n trabajando fuertemente.

Francia M谩rquez lo denunci贸 y de manera muy atrevida y muy innecesaria el senador Roy Barreras, uno de los del Pacto Hist贸rico, que representa al uribismo disfrazado de progresismo, por decirlo as铆, o de sectores dem贸cratas, se atrevi贸 a desmentirla. Y Francia M谩rquez dijo claramente que EE UU estaba interviniendo de manera muy irregular en el proceso electoral y lo est谩 haciendo.

Lo est谩n haciendo porque en Colombia no existe una Registradur铆a. En Colombia existen muchas Registradur铆as que influyen en las elecciones. Es conocido period铆sticamente que el se帽or Mart铆nez, uno de los narcotraficantes del Valle del Cauca que fue condenado por para-pol铆tica y por narcotr谩fico junto con una de las gobernadoras de ese departamento manejaban una especie de Registradur铆a paralela.

Esa es una de las m煤ltiples Registradur铆as y es claro que tambi茅n existen las Registradur铆as montadas y amparadas por organismos internacionales, entre ellos la presencia internacional de EE UU. Son m煤ltiples los escenarios en los que est谩 interviniendo, esos son algunos de los que podemos destacar.

-驴Qu茅 podemos esperar para el pr贸ximo domingo?

-Para el pr贸ximo domingo si somos capaces, los sectores sociales y populares de movilizarnos, no solamente a las urnas, sino estar atentos en las calles, estar en esa labor de demostrarles a la burgues铆a colombiana y a las elites imperialistas norteamericanas y europeas que Colombia no va a aceptar una vez m谩s otro de los fraudes. Que nosotros entendemos que estamos jugando con las cartas marcadas, marcadas por ellos. Porque la tan anhelada reforma pol铆tica que significaba la reforma electoral en Colombia, que se firmaron en los Acuerdos de la Habana en 2016 es un saludo a la bandera y eso tambi茅n est谩 hecho trizas por estos gobiernos uribistas.

Este domingo tenemos la opci贸n de una nueva frustraci贸n, y cuando digo nueva frustraci贸n no es porque ganen ellos en primera vuelta, es porque se ir铆a tal vez con unas estad铆sticas del siguiente calado. Yo calculo que Petro va a obtener m谩s o menos un 40% de los votos, que el se帽or Rodolfo Hern谩ndez, el neonazi va a sacar por lo menos un 27% y Federico Guti茅rrez va a sacar entre un 20% y un 24% y al se帽or Sergio Fajardo lo dejar谩n con 1% o 2%. 驴Con qu茅 prop贸sito? Con el prop贸sito de marcar ya la diferencia entre los votos de la derecha y los votos del progresismo, de la izquierda democr谩tica en Colombia que encabeza Petro, dej谩ndolos a ellos rayando el 50% o m谩s y colocando a Petro y los sectores progresistas en una situaci贸n apretada. Para que los resultados finales oscilen entre el 52% o 53% y para Petro y el progresismo entre un 45% o 48%. Eso es lo que se calcula, que es el trabajo de ecuaci贸n matem谩tica de c贸mo ellos calculan los votos. Repito, no porque los tengan en las urnas sino porque lo van a manejar desde sus Registradur铆as, las 鈥渓egales鈥 y las ilegales que ellos manejan.

Esa es la realidad que vamos a enfrentar y, obviamente, vamos a caer nuevamente en un delirio de ciertos sectores progresistas creyendo que ya ganamos porque nos dar谩n un 40% o 42% en esta primera vuelta, pero no entendiendo de que ellos van a sumar para estar por encima del 50%, como de alguna manera lo hicieron en las elecciones parlamentarias del 13 de marzo.

-Bien William, muchas gracias por esta comunicaci贸n. Seguramente la semana que viene nos estaremos comunicando para evaluar esta primera vuelta de las elecciones en Colombia.

-Mario, yo quiero resaltar una cosa. Con todo y ese resultado fraudulento o no, es un hecho hist贸rico que estemos llegando a esta situaci贸n. Yo creo que necesitamos la solidaridad de todo el continente y del mundo, de los sectores democr谩ticos para que ojal谩 evitemos que ellos realicen fraude, trampa y que se salgan con la suya. Pero hay cosas que no nos pueden mandar al optimismo, sino para ser realista, el pesimismo de la raz贸n y el optimismo de la voluntad como dir铆an, porque ayer dijeron de manera descarada que no hay una veedur铆a internacional sobre nosotros o sobre el software que va a manejar los resultados. Eso ya deja mucho que decir. Y sacaron una norma donde a los testigos electorales se les viola gran parte de sus derechos para estar ah铆 controlando las votaciones, es decir, el fraude est谩 cantado. Sean solidarios. Peor a煤n, cuando observadores internacionales de Argentina que han estado pendientes de esta situaci贸n en el pa铆s, no se les ha dejado entrar para hacer observaci贸n internacional. Tampoco a comisiones internacionales europeas o de otras latitudes del globo. Es decir, que no hay garant铆as para que realmente creamos que este proceso electoral va a tener la transparencia que requiere el pa铆s. Much铆simas gracias.

Entrevista a Eliana Noscu茅 Mera de Ra铆ces Colombia

Que sea el voto popular el que elija al pr贸ximo presidente colombiano

-El s谩bado 21 se realiz贸 el 鈥淔estival Colombia, suena por la Democracia鈥, a un a帽o de las jornadas por el Paro Nacional en Colombia. Fue en la Plazoleta de los L谩pices, ubicada en Diagonal 78 y Calle 8, La Plata, provincia de Buenos Aires. Eliana, c贸mo est谩n viviendo esta pr贸xima elecci贸n del domingo en tu pa铆s.

-Bien, te comento, el Festival por la Democracia fue una jornada hist贸rica. M谩s de 600 personas convocadas en la Plazoleta de la noche de los l谩pices, una tarima llena de artistas colombianos y colombianas de g茅neros musicales, m煤sica urbana, m煤sica del Pac铆fico y del Atl谩ntico y consignas clar铆simas como la defensa de la democracia que es lo que esperamos que se celebre este pr贸ximo domingo y que en todos los pa铆ses a nivel internacional est谩 sucediendo desde el d铆a lunes.

En todos los Consulados de Colombia la votaci贸n empez贸 el pasado lunes y los informes que tenemos hasta ahora es que ha habido una concurrencia mucho mayor que las pasadas elecciones parlamentarias.

-驴Cu谩l es la expectativa de los residentes colombianos en la Argentina respecto de esta elecci贸n?

-Que superemos la cifra que obtuvimos en las pasadas elecciones en 2018 en Argentina. Con todo lo que ha implicado el suceso de Gustavo Petro y del Pacto Hist贸rico en Colombia esperamos que aumente, estamos apostando a ganar en primera vuelta.

-Te quiero preguntar porque es un tema que me preocupa, est谩bamos escuchando reci茅n a Francia M谩rquez, la compa帽era de Petro a la vicepresidencia que sufri贸 un atentado en el 2019, ve铆amos c贸mo la marcaban con un l谩ser en un acto de campa帽a, las amenazas de muerte a Petro, cre茅s que es posible que en tu pa铆s se desarrolle una democracia plena?

-Con decirte que en primera instancia, y por eso la consigna del festival del s谩bado ac谩 en La Plata, es tan importante porque no es un decir. En primera instancia esperamos que se celebren como debe ser porque f铆jese usted que los 煤ltimos discursos en las plazas p煤blicas han tenido que estar con protecci贸n de chalecos antibalas as铆 que en todo caso m谩s all谩 de que se ganen las presidenciales no es una garant铆a.

Por eso la defensa de la democracia. Sabemos claramente que no tenemos garant铆as para ejercer la democracia y la gobernanza. Estamos hablando de una sucesi贸n en el poder de hace m谩s de 20 a帽os que tiene el uribismo pol铆ticamente, econ贸micamente y socialmente a Colombia reprimida.

-Te agradezco mucho esta comunicaci贸n y lo mejor para Colombia el pr贸ximo domingo.

-Bueno gracias. Hago un llamado a quien nos est茅 escuchando, ya sea de Colombia o de Argentina o de todos los migrantes que viven en la Argentina a que inviten a votar, a ejercer su derecho al voto porque tambi茅n estamos queriendo combatir la abstenci贸n. La defensa de la democracia empieza por el ejercicio del voto. Que sea el voto popular el que elija el pr贸ximo presidente colombiano.