–

De parte de Kurdistan America Latina May 3, 2021 60 puntos de vista

El ej茅rcito turco ha sufrido una dura derrota en su intento por capturar la colina Zendura situada en la regi贸n de Metina, en las Zonas de Defensa Medya, controladas por la guerrilla en el Kurdist谩n del Sur (Bashur), al norte de Irak.

La colina Zendura, que tiene una altitud de 2.000 metros, tambi茅n es conocida como Berwar卯. La colina limita con el Kurdist谩n del Norte, o Bakur, con Heftanin por el oeste, con Gar锚 por el sur, y con Zap por el este. La regi贸n, famosa por sus mesetas, es uno de los lugares preferidos por los n贸madas debido a las miles de hierbas que crecen en su tierra f茅rtil.

Durante a帽os, se han llevado a cabo numerosas actividades militares a gran escala en la regi贸n, que est谩 protegida por la guerrilla de liberaci贸n del Kurdist谩n. Con sus limitados recursos, los guerrilleros y las guerrilleras han ahuecado la monta帽a como si fueran hormigas; han ido cavando t煤neles y han acabado por convertirla en un aut茅ntico basti贸n guerrillero.

Desde que los militares turcos iniciaron la invasi贸n de la regi贸n el 23 de abril, sus tropas han tratado de afianzarse. En respuesta, las y los insurgentes lanzaron la ofensiva revolucionaria 鈥淐enga Xab没r鈥. El asalto turco comenz贸 con fuertes ataques a茅reos sobre las colinas Zendura, Derar y Koordine. Durante la noche, el ej茅rcito intent贸 lanzar tropas desde helic贸pteros en las tres colinas. Sin embargo, los y las guerrilleras pasaron al contraataque y frustraron sus intentos.

El ej茅rcito turco fracas贸 en todos sus intentos de lanzar tropas desde el aire. Por ello, no tuvo m谩s remedio que lanzarlas directamente en la frontera turca. Estas tropas intentaron avanzar, pero cayeron en trampas y fueron objeto de asaltos y sabotajes. Cada paso los conduc铆a a la detonaci贸n de trampas explosivas. Quedaron completamente inmovilizados. Zendura se convirti贸 en un verdadero infierno para las tropas invasoras. Despu茅s, volvieron a utilizar aviones de combate para despejar el camino a las tropas de tierra. El ataque dur贸 horas, pero no les aport贸 nada. Las fuerzas de ocupaci贸n no pudieron avanzar ni conseguir ning煤n otro 茅xito digno de menci贸n.

Sin embargo, los y las guerrilleras no s贸lo recibieron al ej茅rcito con trampas y artefactos explosivos detonados a distancia, sino que adem谩s se infiltraron en las posiciones enemigas y llevaron a cabo m煤ltiples asaltos, demostrando las nuevas t谩cticas de guerra de la insurgencia. Los soldados turcos fueron atacados, uno a uno, por fuerzas guerrilleras bien entrenadas y repartidas por todo el frente.

Muchos soldados huyeron despavoridos y se perdieron en el terreno. Algunas unidades se enfrentaron a las infiltraciones nocturnas, otras se convirtieron en objetivos de francotiradores o trampas explosivas. Hay informaci贸n de que muchos soldados en el frente de guerra desobedecieron a sus comandantes en el 煤ltimo momento y renunciaron. Viendo los resultados de los cinco primeros d铆as de guerra, est谩 claro que el ej茅rcito turco est谩 actuando con lentitud. Las guerrillas infligir谩n, sin duda, una derrota a este ej茅rcito. Por eso, la resistencia de Zendura pasar谩 a la historia.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>