De parte de La Haine May 17, 2021 70 puntos de vista

Las candidaturas independientes, en su mayor铆a progresistas, concentran el 34% de los votos en el primer recuento de las elecciones de convencionales constituyentes. Fernando Atria, Constanza Schonhaut y Patricio Fern谩ndez, entre otros.

Las candidaturas independientes, en su mayor铆a de izquierda, concentran el 34% de los votos, en el primer recuento de sufragios de las elecciones Convencionales Constituyentes, marcando un hito hist贸rico en las 鈥渕egaelecciones鈥 de este s谩bado y domingo en Chile. En estos comicios se defin铆eron los 155 ciudadanos que discutir谩n y redactar谩n la Constituci贸n que reemplazar谩 a la 1980, instaurada por la dictadura de Pinochet. Una Carta Magna autoritaria y que foment贸 el neoliberalismo, afectando negativamente a la educaci贸n, salud p煤blica y sistema de pensiones. Tambi茅n es relevante el triunfo del espacio de izquierda Frente Amplio, joven conglomerado de partidos nacido al alero del movimiento estudiantil de 2011.

Destaca, por ejemplo, el triunfo de Fernando Atria (12,58%), abogado constitucionalista que lleva d茅cadas criticando la Carta Magna de 1980; el escritor y divulgador de la historia de Chile Jorge Baradit (4,97%) y la periodista Patricia Politzer (7,62%). Todos ellos por el distrito 10 de Santiago (abarcando comunas como 脩u帽oa, Providencia y Santiago Centro). Tambi茅n es relevante la frenteamplista Constanza Schonhaut (Convergencia Social) (5,8%) y el periodista y fundador de The Clinic, Patricio Fern谩ndez (3,07%) por el Distrito 11. Por el distrito 14, tambi茅n de Santiago, fue electo el abogado y exdiputado Renato Garin (Red Liberal), el actor y dirigente Ignacio Achurra (9,53%), Camila Musanta (Revoluci贸n Democr谩tica) y Francisco Caama帽o (8,37%) de la lista del pueblo. Por el distrito 12 una de las ganadoras fue Giovanna Grand贸n (5,79%), famosa por vestirse de Pikachu, el personaje de Pokemon que sal铆a a las calles a bailar en pr谩cticamente en todas las protestas. De todas formas tambi茅n hay independientes de derecha como Teresa Marinovic (9,95%) con un discurso 鈥渁ntipol铆tico鈥 que super贸 a hist贸ricos dirigentes de derecha, que de todas formas tambi茅n fueron elegidos como Cristi谩n Monckeberg de Renovaci贸n Nacional (4,59%) en el distrito 10.

Evidentemente, hay mucho que analizar. Cada distrito es un universo de candidatos con un n煤mero fijo de esca帽os que generan este tipo de contradicciones. De todas formas, las primeras cifras marcaban una derrota de proporciones para la derecha. Algo que tambi茅n se estaba traduciendo en las otras tres elecciones 鈥擥obernador, Alcalde y Concejal鈥 que se vivieron este fin de semana en Santiago y que hasta el cierre de esta cr贸nica est谩n contabiliz谩ndose los votos.

El Frente Amplio, por ejemplo, logr贸 dos triunfos importantes en las elecciones de gobernadores. Primero en Valpara铆so con Rodrigo Mundaca obteniendo el 44,33%.. Por otro lado, el experimentado Claudio Orrego (Democracia Cristiana) pasar铆a a segunda vuelta junto a la frenteamplista Karina Oliva (Partido Comunes), tras obtener 23,72% y 22,58% respectivamente. En las alcald铆as, los candidatos presidenciales Daniel Jadue (Partido Comunista) fue reelecto en Recoleta con 64% de votos. En Providencia, sucedi贸 lo mismo con la derechista Evelyn Mathei (Uni贸n Dem贸crata Independiente) con un 57,96% de los votos.

El futuro de Chile

Una vez contabilizado los votos, los constituyentes deber谩n tener lista una Constituci贸n que ser谩 votada tentativamente en el primer semestre de 2022, en lo que se conocer谩 como Plebiscito de Salida.

Al mismo tiempo se efectuaron las elecciones de alcaldes, consejales y gobernadores Regionales. Esto 煤ltimo es un hito tambi茅n ya que subtituyen a los Intendentes designados por el presidente y cuya reforma fue promulgada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet

M谩s all谩 de problemas puntuales de organizaci贸n, fue relativamente exitoso, aunque un poco lento: seg煤n c谩lculos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) el proceso tomaba en promedio cuatro minutos. Lo que si fue un problema fue el trasporte p煤blico sobre todo en las comunas con menos recursos lo que explicar铆a 鈥攅n parte鈥 la brecha entre Vitacura (41,3%) o Lo Barnechea (36,2%) contrastando con La Pintana (13,6%) o Cerro Navia (15,3%). Una situaci贸n que tambi茅n se registr贸 en regiones donde, aunque las distancias de traslado son menores, choc贸 con la garant铆a de la ministra de Transporte Gloria Hutt de que habr铆a mayores frecuencias de buses (colectivos).

Todo esto en medio de una pandemia que no da tregua. Con 34.583 fallecidos y 6.230 nuevos casos seg煤n el Ministerio de Salud, los colegios y establecimientos donde se emitieron los votos contaron con alcohol gel y distanciamiento social, adem谩s del uso obligatorio de la mascarilla.

La gran oportunidad hist贸rica

Este fue el momento donde los presidenciables aprovechan la cobertura de los medios para hacer declaraciones. Esta vez el tema fueron los insultos en directo de la candidata 鈥攜 actual diputada humanista鈥 Pamela Jiles al presidente Pi帽era a quien encar贸, sin nombrarlo, de 鈥渃onchadesumadre, asesino igual a Pinochet鈥. Adem谩s, aprovech贸 de llamar a los televidentes a que voten por su pareja, Pablo Malt茅s como gobernador, lo que podr铆a ser multada por el Servel al hacer propaganda fuera de plazo.

El comunista Daniel Jadue, alcalde de Recoleta se desmarc贸 de Jiles, en un punto de prensa. 鈥淭engo una opini贸n distinta de c贸mo se conduce el debate pol铆tico. No es que sea blando con este gobierno.

Todos me conocen: le he puesto una querella por el mal manejo de la pandemia, por cuasi delito de homicidio, es una dureza bastante importante. Pero me parece que lo cort茅s no quita lo valiente. El debate pol铆tico tiene que darse en un marco de debate pol铆tico y en las palabras que vi no vi ning煤n debate pol铆tico ni una sola idea pol铆tica y eso me llama la atenci贸n鈥.

Adem谩s, se帽al贸 que la diputada no es de izquierda ni de derecha y que mientras ella no defina 鈥渆n que lado de la historia est谩鈥, ser铆a dif铆cil competir con ella ante unas eventuales primarias. 鈥淣o conozco su proyecto y no s茅 d贸nde est谩 ubicada. Tiene una contradicci贸n un poco vital, porque es la primera humanista que es partidaria de la pena de muerte. Yo soy humanista y no soy partidario de la pena de muerte, entonces habr铆a que conocer cu谩les son sus propuestas鈥.

Por otro lado, Paula Narv谩ez (PS), considerada una heredera de la expresidenta Michelle Bachelet (trabajaba con ella hasta hace unos meses en la ONU), reflexion贸 sobre el bajo apoyo a los candidatos de la oposici贸n y al mismo tiempo la necesidad de definir nombres de consenso para competir contra la derecha. 鈥淢e parece que la manera de definir el candidato o candidata de la oposici贸n tiene que ser a trav茅s de una primaria legal, esa es la manera de honrar nuestra democracia, hacer ese ejercicio, es importante hacerlo. Tenemos enemos que ser consistentes o sino la ciudadan铆a considerar铆a que todo esto es improvisable, cambiable y discrecional y creo que eso atenta contra las normas de la democracia鈥.

Sebasti谩n Sichel, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Pi帽era, que tambi茅n est谩 en campa帽a aunque asegura ser 鈥渋ndependiente鈥 y que acaba de sacar un libro titulado llamativamente 鈥淪in privilegios鈥, ya que insiste en haber surgido desde 鈥渁bajo鈥 se帽al贸 que 鈥淣o me pone contento una democracia en que solo vote la elite y no participen todos los chilenos鈥, adem谩s de sumarse a las cr铆ticas por la performance de Jiles: 鈥淎yer vimos a una candidata que no solo ofendi贸, dijo garabatos y llam贸 a votar por su pareja, sino que adem谩s no cree en la democracia”.

Unas elecciones en pandemia

Si bien este proceso ha estado dominado por la situaci贸n sanitaria y el confinamiento 鈥攔eci茅n esta semana Santiago y las principales ciudades del pa铆s pasaron a 鈥淔ase 2鈥 que permite trasladarse sin necesidad de sacar un salvoconducto鈥 tambi茅n ha habido problemas de informaci贸n. Temas como los esca帽os para pueblos originarios o las mismas propuestas de los candidatos con menos recursos, fueron invisibilidados por candidatos que pod铆an pagar espacios en las radios, repartir volantes o invadir las calles con las 鈥減alomas鈥, como se llaman en Chile a los afiches gigantes con rostros sonrientes de los candidatos. La gran batalla se ha dado en las redes sociales donde al fin podr谩 comprobarse si lo que se discute en Twitter o difunde en Instagram tiene los mismos 鈥渓ikes鈥 en los votos reales.

Pero tambi茅n 鈥攜 esto es quiz谩 lo m谩s importante del proceso鈥 se podr谩 tener un mapa de los mundos que representan los 155 elegidos para redactar la Constituci贸n, donde han postulado desde abogados constitucionalistas hasta escritores best seller, pasando por figuras de la TV o pol铆ticos experimentados.

P谩gina 12