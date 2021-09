–

De parte de Indymedia Argentina September 22, 2021

El Caminar y el Silencio de la 鈥渟angre vieja鈥. Las comunidades originarias de C贸rdoba y familias que est谩n en proceso de formar su comunidad marcharon masivamente y leyeron un documento-manifiesto, al que tambi茅n adhirieron organizaciones ambientales, socioterritoriales y pol铆ticas, que denuncia la violencia colonial y etnocida en esa provincia. Por Pablo Reyna, Nawan Menor de la Comunidad Timoteo Reyna, del Pueblo Camiare-Comechingon

Un hecho hist贸rico tuvo lugar en la ciudad de C贸rdoba este pasado 17 de septiembre. Representantes de una treintena de comunidades originarias, de los pueblos Sanaviron, Ranquel/Rankvlche, Comeching贸n/Kamiare/Cami, caminamos por la capital de una provincia que se construy贸 discursivamente como 鈥渓ibre de indios鈥 (1).

Ni帽os y ni帽as, ancianos y ancianas de nuestros pueblos y venidos de diferentes puntos provinciales, nos juntamos desde temprano en la Plaza Kamichingon (2). Abrazados a hermanos y hermanas de otros pueblos (huarpe, mapuche, guaran铆, etc.), y rodeados por organizaciones y asambleas ambientales, instituciones educativas, centros de estudiantes y organizaciones pol铆ticas de izquierda, realizamos desde temprano una conferencia de prensa. All铆, las autoridades de cada comunidad narraron a la prensa en primera persona la violencia etnocida y colonial de las que somos testigos en los territorios y que se ha recrudecido en el 煤ltimo a帽o.

Los acontecimientos de intimidaci贸n perpetrados contra diversas comunidades en los 煤ltimos meses (cortado de alambres y venta ilegal de terrenos de la Comunidad Canchira; violencia de g茅nero, matanza de animales e implantaci贸n de explosivos en las viviendas de la Comunidad Pluma Blanca; imputaci贸n de referentes de las comunidades Ticas; imputaci贸n de autoridades de la Comunidad Tuli谩n y destrucci贸n de sitios sagrados en San Marcos; trazado de autov铆as por medio de la Comunidad Las Tunas, y un largo etc茅tera) produjeron que desde las familias y comunidades lleguemos a necesarios consensos y acuerdos para visibilizar lo que denominamos violencia colonial enmarcada dentro de una pol铆tica claramente etnocida.

驴Y por qu茅 hablamos de etnocidio? Es que todas las acciones llevadas adelante por municipios, comunas, empresarios, sectores inmobiliarios no se agotan en destruir el 3% de monte nativo, sino que atentan contra las identidades de nuestros pueblos. Convivimos en nuestros territorios con guardianes del agua, de los 谩rboles y plantas, de los animales; con esp铆ritus de los vientos: con piedras y lomas sagradas; y con nuestros muertos y muertas, que enterrados en este suelo, nos permiten recordar, rememorar y volver a reconstruir nuestra identidad como pueblos no del pasado, sino, con proyecci贸n al futuro. Es por ello que hablamos de una pol铆tica, m谩s que ecocida, etnocida. Porque una vez m谩s, las pol铆ticas coloniales quieren hacernos desaparecer.

Quiz谩s muchos y muchas piensen que este tipo de pol铆ticas terminaron cuando se empez贸 a construir el Estado y la naci贸n, all谩 por 1810. Al contrario nosotros y nosotras entendemos que esa nueva forma de administrar el poder, ahora de manera moderna y 鈥渄emocr谩tica鈥, no es m谩s que un disfraz que se pusieron los sectores blancos y blanquedos para seguir consolidando el colonialismo. Nada ha garantizado para nosotros y nosotras el Estado argentino m谩s que la continuaci贸n de las penurias y los maltratos a los que hab铆an sido sometidos nuestros antepasados.

Sin embargo, ante la presi贸n del movimiento ind铆gena organizado, en los 煤ltimos a帽os, los Estados han sancionado un conjunto de normativas, conocidas hoy como 鈥渄erecho ind铆gena鈥, que en C贸rdoba no se consuman 驴Y por qu茅 no se cumplen? Porque lamentablemente, esta provincia, se ha construido neg谩ndonos: jueces, fiscales, polic铆as, administradores de esta Estado a煤n colonial, niegan rotundamente estos derechos, que si bien no son la panacea, nos permitir铆an vivir con m谩s dignidad. Es por ello que uno de las exigencias desde las comunidades es capacitaci贸n obligatoria para todos los funcionarios p煤blicos en derecho ind铆gena.

Desnudando el car谩cter etnocida y colonial que subyace en los imaginarios y pr谩cticas del Estado provincial, es que decidimos revitalizar un largo legado de pol铆tica ind铆gena. As铆 fue que llegamos a este 17 de septiembre: parlamentando entre las comunidades del presente y retomando la senda que nos dejaron, en distintos tiempos, nuestros antiguos y antiguas. Porque desde inicios de la invasi贸n ib茅rica, y hasta hace 1880-1900, nuestras autoridades presentaron resistencia ante los proyectos pol铆ticos (tambi茅n) etnocidas y coloniales de otros tiempos. Los nawanes y naviras Olayon, Achala, Felipa Ongamira, Arabela, Francisco Tuli谩n, Lino Acevedo, F茅lix Reyna del pueblo Comechingpon/Kamiare/Cami; los lonko ranqueles/rankvlche Ram贸n Cabral 鈥淓l Platero鈥, Yanquetruz y Panguitruz Nger; los charabas sanavirones Uchich铆n y Saldan Inch铆n, entre tantos otros y otras, llevaron adelante la defensa de nuestros pueblos y nuestros territorios. Y hoy nosotros, sus hijos e hijas, en su memoria, con aciertos y errores, caminamos este bajo la consigna 鈥渘os tocan a una comunidad y nos tocan a todas鈥.

Luego de la conferencia de prensa, en la que tomaron la palabra nuestras autoridades de la treintena de comunidades que nos hicimos presente, y en la que se profundiz贸 la caracterizaci贸n de las violencias coloniales y etnocidas que venimos sufriendo en este tiempo, y de una ceremonia de pedido de permiso, comenz贸 la caminata.

Caminata que decidimos no sea marcha. Porque los pueblos ind铆genas hace a帽os que caminarnos por este, nuestro territorio. Y nuestro paso, a diferencia del andar 鈥渕archando鈥, es sigiloso y prudente, pues pisamos nuestra madre, con cuidado y permisos de por medio. Permisos que hoy muchos llaman ceremonias.

Caminata que cont贸 con cerca de 3000 personas que, sensibles ante tantos atropellos, decidieron acompa帽arnos respetuosamente, con sus colores y corazones.

Y ese caminar nos llev贸 hasta la zona c茅ntrica hacia un un escenario montado simb贸licamente frente el monumento a Agust铆n Tosco. Y all铆 fue, donde luego de nombrar nuevamente a cada comunidad, hicimos Silencio.

Silencio, por aquellos que no est谩n en cuerpo, pero que nos acompa帽aron estos d铆as en los sue帽os y visiones, o volando durante el viaje a la ciudad en forma de 谩guilas y c贸ndores al lado de los veh铆culos.

Silencio, por la 鈥渟angre vieja鈥 que nos precedi贸 y dio la vida, como expres贸 el nawan de la Comunidad Pluma Blanca, Carlos L贸pez.

Silencio, que intent贸 decir 隆basta! en un lenguaje ajeno a la ciudad, pero necesario para la humanidad.

Silencio, que dignamente, esas tres mil personas que nos acompa帽aron, interpretaron como un grito antiguo, de 448 a帽os

Silencio, que brotando de adentro para afuera en forma de llanto contenido, nos encontr贸 hermanados y unidos, con la mirada aguada y las panzas llenas de emociones.

As铆 fue, que luego de ese suspiro de d茅cadas, y con el coraz贸n rebosado de sensaciones, le铆mos el documento-manifiesto, firmado por la gran mayor铆a de las comunidades de C贸rdoba y por familias que est谩n en proceso de formar su comunidad. Ese documento-manifiesto, al que tambi茅n adhirieron organizaciones ambientales, socioterritoriales y pol铆ticas, y que se resume en que necesitamos con urgencia se termine con la violencia colonial y etnocida en C贸rdoba.

Ya, cuando la luna llena sali贸 a sonre铆rnos, remontamos el camino a nuestras casas. Felices y cansados, pensativos y seguras, de que la llama encendida, es el inicio de un nuevo caminar.

***

(1) En 1989 el por entonces gobernador Eduardo Angeloz expres贸 esta intr茅pida frase, que consustanciaba d茅cadas y d茅cadas de pol铆ticas de invisibilizaci贸n y negaci贸n. De hecho la 煤ltima legislaci贸n referida a nosotros en tanto originarios fue la Ley de Expropiaci贸n de Reducciones Ind铆genas en 1885 que sancion贸 el Estado Provincial. Reci茅n en 2015 el Estado legisla nuevamente sobre lo ind铆gena y crea el Consejo Ind铆gena de C贸rdoba por medio de la Ley 10.316

(2) Ex Plaza Col贸n, rebautizada hace a帽os por la Comunidad del Pueblo de La Toma del pueblo Comechingon.

Fuente: https://www.revistacitrica.com/historico-dia-para-los-pueblos-originarios-de-cordoba.html