La ONG israel铆 鈥楤鈥橳selem鈥, el 12/1/2021 denunci贸: 鈥渓a pol铆tica de Benjamin Netanyahu es un apartheid que se perpetua contra millones de palestinos bajo la ocupaci贸n israel铆 desde 1967鈥. Del mismo modo, un Informe de 213 p谩ginas, el 27/4/2021, la estadounidense 鈥楬uman Rights Watch鈥 denunci贸: 鈥淚srael practica Apartheid contra los palestinos鈥. Por Suhail Hab铆a Daher Akel*

Con la misma direcci贸n, reunidos en el 鈥楬otel St. George鈥 en Jerusalem ocupada, el pasado martes 1/2/2022, Amnesty International en rueda de prensa emiti贸 un 谩cido Informe titulado: 鈥淎partheid de Israel contra los palestinos. Sistema cruel de dominaci贸n y crimen contra la humanidad鈥. El mismo afirm贸: 鈥渄esde su creaci贸n en 1948, Israel ha seguido una pol铆tica expl铆cita de establecer y mantener una hegemon铆a demogr谩fica jud铆a y de maximizar su control sobre la tierra en beneficio de los israel铆es鈥. Por primera vez se incluy贸 a los palestinos dentro de los territorios palestinos de 1948 que sufren discriminaci贸n y persecuci贸n dentro del llamado Israel.

En el completo Informe de 280 p谩ginas, Amnesty document贸 todos los actos prohibidos en la Convenci贸n del Apartheid y el Estatuto de Roma en todas las 谩reas controladas por Israel en 1948 y 1967, incluyendo Jerusalem, acusando con datos precisos: * El ilegal Muro de m谩s de 700Kms que divide las poblaciones palestinas, sus ciudades y aldeas. * El bloqueo inhumano a la Franja de Gaza de m谩s de 15 a帽os. * Los cr铆menes, secuestros y represi贸n contra la poblaci贸n civil palestina en la Ribera Occidental-RO, incluyendo Jerusalem. * Las demoliciones de hogares palestinos en la RO, considerados 鈥榗r铆menes de guerra鈥 por la Corte Penal Internacional. * La masacre de palestinos, la mayor铆a ni帽os, durante las semanales 鈥楳archa del Retorno鈥 en 2018/19 en Gaza. * La discriminaci贸n racial en la que los originarios palestinos son tratados como un grupo 茅tnico inferior, negando de modo desproporcionado sus leg铆timos derechos. * Los ilegales asentamientos condenados por la ONU y la Uni贸n Europea con el recambio de la poblaci贸n palestina por ilegales colonos jud铆os llegados de todas partes del mundo. * La negaci贸n al Estado Palestino y su capital Jerusalem, agravado por la judaizaci贸n de la misma. Los principales item de Amnesty para denunciar el sistema de Apartheid israel铆.

La francesa Agn猫s Callamard, secretaria general de Amnesty International, acus贸: 鈥淟os estados que contin煤an proporcionando armas a Israel y lo protegen para No rendir cuentas ante la ONU y la Corte Penal internacional, entre ellos Estados Unidos, apoyan el sistema de Apartheid destruyendo el orden jur铆dico internacional y agravan a煤n m谩s el sufrimiento del pueblo palestino鈥 鈥 鈥淚srael debe desmantelar el sistema de Apartheid y comenzar a tratar a los palestinos como seres humanos con igualdad de derechos y dignidad. La respuesta internacional al Apartheid israel铆 ya no debe limitarse a condenas insulsas y equ铆vocas鈥. Callamard, pidi贸: 鈥渓a comunidad internacional debe tomar medidas contundentes contra el crimen de lesa humanidad que se est谩 perpetrando contra los palestinos para mantener el sistema de Apartheid鈥.

Our official new report looks at the decades-long suffering of Palestinians under Israel鈥檚 rule. We’ve concluded that Israel鈥檚 treatment of Palestinians throughout Israel & the Occupied Palestinian Territories amounts to apartheid.

Read for yourself. https://t.co/ghC8mU8VXH

鈥 Amnesty International (@amnesty) February 1, 2022