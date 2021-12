Triunfo popular: la Legislatura que hace seis d铆as aprobaba la ley de zonificaci贸n minera hoy vota su derogaci贸n

En las afueras miles de personas que llegaron a Rawson en caravanas desde diferentes ciudades, siguieron la sesi贸n atentamente. 芦El pueblo no se va a olvidar, no los vamos a perdonar y van a sufrir el rechazo de toda la poblaci贸n en d贸nde est茅n禄 dijo Liliana Battistotti integrante de No a La Mina.

Las masivas protestas contra la ley que autoriz贸 zonas aptas para la megaminer铆a en Chubut finalmente lograron la derogaci贸n de la norma, algo que hab铆a anunciado, contra su voluntad, el gobernador Mariano Arcioni.

En la misma Legislatura donde el mi茅rcoles pasado se aprob贸 por 14 votos a favor y 11 en contra la cuestionada ley -en una sesi贸n “sorpresa”-, ahora se vot贸 por unanimidad la derogaci贸n.

La sesi贸n local se llev贸 a cabo de modo virtual. Se hab铆a iniciado a las 8, mientras en las afueras del edificio miles de personas se manifestaban contra la miner铆a y aguardaban la derogaci贸n de la norma. Casi dos horas despu茅s, por unanimidad, la ley de zonificaci贸n fue derogada y en las calles los manifestantes festejaron el logro obtenido.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, inform贸 ayer por la tarde, a trav茅s de Twitter, que se derogar谩 la Ley de Zonificaci贸n Minera y se llamar谩 a un plebiscito. Tras la represi贸n sufrida por el pueblo chubutense, Arcioni manifest贸 en la red social: 芦Respeto profundamente a quienes se han manifestado pac铆ficamente estos d铆as y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad禄. A continuaci贸n se帽al贸: 芦Hemos decidido derogar la Ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar todas las voces del pueblo禄. Activistas socioambientales ya advirtieron que no puede plebiscitarse una ley inconstitucional por violar DDHH y que el pueblo de la provincia ya expres贸 su posici贸n en las calles. La Ley hab铆a sido promulgada por el propio Arcioni y publicada en el Bolet铆n Oficial.

Desde las asambleas socioambientales la respuesta fue clara: 芦Queremos la derogaci贸n, no vamos a aceptar otra cosa禄. Mientras tanto, en la Legislatura de Chubut fueron ingresados dos proyectos de derogaci贸n, que podr铆an tratarse ma帽ana en la sesi贸n ordinaria. La derogaci贸n solo puede producirse si es votada por la Legislatura, que ma帽ana sesionar谩 de forma ordinaria. Los partidos Chubut Unido y la Uni贸n C铆vica Radical ya ingresaron proyectos de derogaci贸n. Por su parte, los municipios de Puerto Madryn y el Hoyo ya hab铆an anticipado que no adherir谩n a la ley provincial de zonificaci贸n minera.

En el a帽o 2003, un 82 por ciento de la poblaci贸n de Esquel vot贸 el 鈥淣o A La Mina鈥, un plebiscito hist贸rico que dej贸 claro que la miner铆a no ten铆a licencia social en la zona. Ese mismo a帽o, se sancion贸 la primera de muchas leyes provinciales que proh铆ben la miner铆a a cielo abierto con uso de sustancias t贸xicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impuls贸 dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020. A pesar de esto, la dirigencia pol铆tica provincial busc贸 avanzar contra toda posibilidad de judicializaci贸n de una norma que no cuenta con el aval popular. En la sesi贸n del 2 de diciembre pasado, la Legislatura de la provincia hab铆a reformado la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

En mayo de este a帽o, la Legislatura chubutense vot贸 en contra del proyecto de iniciativa popular con el que se intentaba cerrar las puertas a la futura explotaci贸n minera en esta provincia. La iniciativa hab铆a sido presentada en noviembre 煤ltimo por la Uni贸n de Asambleas Ciudadanas, con 31.000 firmas.

Una carta para pedir la derogaci贸n y el cese de la represi贸n

M谩s de 150 organizaciones ambientales, de DDHH y sociales difundieron este lunes un pronunciamiento demandando el cese inmediato de la represi贸n en Chubut. Reclamaron adem谩s la derogaci贸n de la Ley XVII N潞 149 de Zonificaci贸n Minera sancionada el mi茅rcoles pasado, que habilita la megaminer铆a en la provincia. Sostienen que de esta manera se alcanzar谩 芦la paz social禄 en la provincia.

Entre las organizaciones que reclamaron a trav茅s de una carta la derogaci贸n de la zonificaci贸n minera se cuentan asambleas socioambientales chubutenses, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora, el Movimiento Nacional Campesino Ind铆gena Somos Tierra, la Red Nacional de Humedales, el Observatorio Petrolero Sur, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras. Tambi茅n firmaron el documento personalidades como Adolfo P茅rez Esquivel, Nora Corti帽as, Enrique Viale, Masitella Svampa, Rita Segato, Nacho Levy y Marta Maffei. El pedido tambi茅n recibi贸 el apoyo internacional de M茅xico, Chile, Uruguay, Ecuador y Espa帽a, entre otros.

La carta denuncia graves violaciones a los DDHH: detenciones arbitrarias, golpes, uso injustificado de balas de goma, lanzamientos de gases e ingreso a comercios y lugares para detenciones sin orden judicial durante la represi贸n policial ocurrida desde el 15 de diciembre en diversas ciudades de la provincia.

芦El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los DDHH, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotogr谩fico de medios independientes禄, se帽ala la misiva. La nota tambi茅n alude al hostigamiento contra defensores y defensoras ambientales y violaci贸n directa del art铆culo 9 del Acuerdo de Escaz煤.

La carta advierte que 芦la decisi贸n del Gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminer铆a no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos cient铆ficos y acad茅micos (entre ellos Cenpat/Conicet y universidades p煤blicas de la zona)禄. A su vez, agrega que 芦la aprobaci贸n de la zonificaci贸n minera ha sido posible mediante un proceso de degradaci贸n institucional y democr谩tica, agravado por la brutal represi贸n arremetida contra la ciudadan铆a que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut禄.

Pedido de inconstitucionalidad para la zonificaci贸n minera

Por su parte, el Equipo de Pastoral Aborigen inform贸 que en representaci贸n de la comunidad Mapuche Tehuelche Mall铆n de los Cual y la Comunidad Mapuche Lof Lefimi se present贸 demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Zonificaci贸n XVII N掳149 por violaci贸n a los derechos de consulta y participaci贸n ind铆gena y tambi茅n solicitan medida cautelar de no innovar consistente en la suspensi贸n de la vigente Ley, mientras dura el proceso.

La presentaci贸n fue realizada electr贸nicamente, este domingo 19 de diciembre y radicada en la Secretar铆a de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia.

芦El poder Ejecutivo en la elaboraci贸n del proyecto 128/20 como la Legislatura en el proceso de debate y sanci贸n de la ley XVII N掳 149, se hallaban obligados a establecer mecanismos institucionales para realizar el proceso de consulta a las comunidades ind铆genas afectadas禄, manifestaron desde Endepa.

Esta omisi贸n volvi贸 inconstitucional la ley de zonificaci贸n minera, ya que se avasallaron los derechos del pueblo Mapuche Tehuelche de brindar su voz sobre el punto. 芦Las comunidades Mapuche Tehuelche de la Meseta Central Norte, vuelven a sufrir una vez m谩s el despojo, el ultraje y la violaci贸n de sus territorios, de su cosmovisi贸n y el derecho a la autodeterminaci贸n禄, denunci贸 Endepa.

Fotos de la marcha del 6to d铆a en Rawson

Fotos: Luan Colectiva Fotogr谩fica