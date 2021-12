–

December 22, 2021

On the 75th anniversary of the birth of New Afrikan anarchist Kuwasi Balagoon, December 22, 1946, let’s reflect on these words of recently liberated David Gilbert in his honor, published by Kersplepedeb. Both were arrested after a 1981 Brinks expropriation and spent time together in prison. A member of the Black Panther Party and Black Liberation Army, Kuwasi Balagoon participated in the liberation of Assata Shakur, helped other combatants escape, and faced charges for 90 actions. He died on December 13, 1986. David Gilbert wrote about him two days later. https://kersplebedeb.com/posts/kuwasi-4/

Homenaje a Kuwasi Balagoon

En el aniversario 75 del nacimiento del Anarquista Nuevo Afrikano Kuwasi Balagoon, 22 de diciembre de 1946, reflexionemos en estas palabras del recién liberado David Gilbert en su honor, publicados por Kersplepedeb. Los dos fueron detenidos después de la expropiación de un camión Brinks y pasaron tiempo en prisión juntos. Integrante del Partido Pantera Negro (BPP) y el Ejército de Liberación Negra (BLA), Kuwasi Balagoon participó en la liberación de Assata Shakur, ayudó escapar a otros combatientes, y fue acusado de 90 acciones. Murió el 13 de diciembre de 1986. David Gilbert escribió sobre él dos días después.