November 26, 2021

En la foto, Fidel Castro con Mario Benedetti y Alfonso Sastre.

El hombre pol铆tico que en un acto / de incalculable amor / dijo a un mill贸n de pueblo la culpa es m铆a / y el pueblo empez贸 a susurrar Fidel Fidel.

Del libro Poemas de otros (1973-1974), escrito en el exilio de Benedetti en Buenos Aires.



En este instante el mundo es apenas

un vitral confuso

los colores se invaden unos a otros

y las fronteras entre cosa y cosa

entre tierra y cielo

entre 谩rbol y p谩jaro

est谩n deshilachadas e indecisas

el futuro es as铆 un caleidoscopio de dudas

y al menor movimiento el lindo pron贸stico

se vuelve mal ag眉ero

los verdugos se agrandan hasta parecer

invencibles y s贸lidos

y para m铆 que no soy l谩zaro

la derrota oprime como un sudario

las buenas mujeres de esta vida

se yuxtaponen se solapan se entremezclan

la que apost贸 su coraz贸n a quererme

con una fidelidad abrumadora

la que me marc贸 a fuego

en la cavernamparo de su sexo

la que fue c贸mplice de mi silencio

y comprend铆a como los 谩ngeles

la que imprevistamente me dio una mano

en la sombra y despu茅s la otra mano

la que me rindi贸 con un solo argumento de sus ojos

pero se repleg贸 sincera en la amistad

la que descubri贸 en m铆 lo mejor de m铆 mismo

y linda y tierna y buena am贸 mi amor

los paisajes y las esquinas

los horizontes y las catedrales

que fui coleccionando

a trav茅s de los a帽os y los enga帽os

se confunden en una gu铆a de turismo presuntuoso

de f谩bula a narrar a los amigos

y en ese delirio de vanidades y nostalgias

es dificil saber qu茅 es monasterio y qu茅 blasfemia

qu茅 es van gogh y qu茅 arenques ahumados

qu茅 es mosaico y qu茅 agua sucia veneciana

qu茅 es aconcagua y qu茅 es callampa

tambi茅n los pr贸jimos se arraciman

cr谩pulas y benditos

santos e indiferentes y traidores

e inscriben en mi infancia personal

tantas frustraciones y rencores

que no puedo distinguir claramente

la luna del r铆o

ni la paja del grano

pero llega el momento en que uno recupera

al fin sus anteojos

y de inmediato el mundo adquiere

una tolerable nitidez

el futuro luce entonces arduo

pero tambi茅n radiante

los verdugos se empeque帽ecen hasta

recuperar su condici贸n de cucarachas

de todas las mujeres una de ellas

da un paso al frente

y se desprende de las otras

que sin embargo no se esfuman

de las ciudades viajadas surgen

con fervor y claridad

cuatro o cinco rostros decisivos

que casi nunca son grandilocuentes

cierta ni帽a jugando con su perro

en una calle desierta de ginebra

un sabio negro de alabama que explicaba

por qu茅 su piel era absolutamente blanca

ella fitzgerald cantando

ante una platea casi vac铆a

en un teatro malamuerte de florencia

y el guajiro de oriente

que dijo tener un portocarrero

y era una lata de galletitas

dise帽ada por el pintor

del racimo de pr贸jimos puedo extraer

sin dificultades

una larga noche paterna una postrera charla

s铆ntesis de vida

con la muerte rondando en el pasillo

el veterano que trasmit铆a

sin ego铆smo y sin fruici贸n

algunas de sus claves de sensible

el compa帽ero que pens贸 largamente en la celda

y sufri贸 largamente en el cepo

y no delat贸 a nadie

el hombre pol铆tico que en un acto

de incalculable amor

dijo a un mill贸n de pueblo la culpa es m铆a

y el pueblo empez贸 a susurrar fidel fidel

y el susurro se convirti贸 en ola clamorosa

que lo abraz贸 y lo sigue abrazando todav铆a

la gente la pura gente

la cojonuda gente a la orientala

que en la avenida grit贸 tiranos temblad

hasta que lleg贸 al mism铆simo

temblor del tirano

y la muchacha y el muchacho desconocidos

que se desprendieron un poco de s铆 mismos

para tender sus manos y decirme

adelante y valor

decididamente

no voy a perder m谩s mis anteojos

por un imperdonable desenfoque

puede uno cometer grav铆simos errores.

Del libro Poemas de otros (1973-1974)